Un golfeur a fait le malin, mais il est tombé sur la mauvaise personne

Un homme a voulu corriger le geste d'une sportive en plein entraînement. Il n'aurait pas dû.

La scène a été tournée la semaine dernière et depuis, la vidéo est devenue virale, notamment parce qu'elle est l'illustration parfaite de ce qu'est le «mansplaining». Pour rappel, ce néologisme anglais, contraction de «man» et «explaining» (en français: «homme» et «explication»), caractérise l’attitude paternaliste qu’ont certains hommes à l’égard des femmes, persuadés d’être plus éclairés sur un sujet donné qu'elles connaissent pourtant déjà autant, voire mieux qu'eux.

La scène, savoureuse, a pour protagoniste un homme que l'on ne voit pas à l'image et donc une femme. Ou plutôt: une star du golf. Professionnelle et instructrice certifiée du PGA (circuit professionnel de golf), Georgia Ball filmait comme souvent ses séquences d'entraînement afin de les partager sur ses comptes TikTok et Instagram lorsqu'elle a été interpellée par un homme qui, visiblement, ne la connaissait pas.

L'individu, au prétexte qu'il joue au golf «depuis 20 ans», s'est senti légitime de donner des conseils à la femme, qui n'avait rien demandé. «Excusez-moi, ce que vous faites là, vous ne devriez pas le faire. Vous devriez aller jusqu’au bout (de votre geste). Vous êtes trop lente en montant», a-t-il lancé.

Georgia Ball a écouté poliment, acquiescé puis continué son entraînement sur le «driving range» sans rien révéler de son statut. Et lorsqu'elle a parfaitement tapé la balle au coup suivant, l'homme s'est attribué le mérite: «Voyez comme c'est mieux!», a-t-il jubilé.

Interrogée par la BBC, Georgia Ball a expliqué qu'elle avait vécu une «situation délicate». Mais plutôt que de critiquer l'inconnu au ton péremptoire, elle a préféré souligner la réaction positive des commentaires sur les réseaux sociaux, où de nombreuses femmes ont partagé leurs expériences. La vidéo a été vue plus de 10 millions de fois sur TikTok.