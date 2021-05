Le golf veut faire comme le football et lancer sa propre Super Ligue

Les meilleurs joueurs du monde, un championnat par équipes et un prize money faramineux: le golf veut réussir là où le football a échoué. Mais ce n'est pas gagné. «Je n'y crois pas trop», balaie Yves Mittaz, président du tournoi de Crans-Montana.

Il y a dans ce projet la même volonté de confiscation des richesses que dans le football, et les mêmes oppositions farouches.

Sport de tradition, pratiqué partout où l'on tond les pelouses, le golf souhaite lui aussi créer une «Super Ligue» richement dotée, regroupant les meilleurs joueurs de la planète lors de tournois disputés aux quatre coins du monde dès septembre 2022. L'idée avait déjà été évoquée la saison dernière mais elle n'avait pas atteint le drapeau. C'est différent cette fois, puisque des stars de la discipline ont été approchées. La presse canadienne est formelle: «Un représentant terré dans la région de Jupiter, en Floride, contacte les plus gros canons du golf en les courtisant avec des offres, dont certaines sont chiffrées à plus de 30 millions de dollars chacun.»

Le Journal de Montréal résume: «Dustin Johnson, Justin Rose, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau et plusieurs autres vedettes auront à choisir entre le magot d’argent ou la poursuite de leur carrière sur le circuit de la PGA.»

Rory McIlroy a déjà choisi.