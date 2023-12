Le duel entre Langnau et Fribourg (ici en championnat le 4 novembre dernier) pourrait se poursuivre en coulisse. Image: KEYSTONE

À la Coupe Spengler, une question brûlante concerne Fribourg-Gottéron

La participation d'Ambri à la Coupe Spengler est terminée. Quelle équipe suisse remplacera les Tessinois à l'avenir? On parle de Gottéron, mais Langnau serait un candidat de coeur.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le passage de cinq à six équipes et la séparation en deux groupes font partie de la formule à succès de la Coupe Spengler depuis 2010. Lorsque la nouvelle formule a été entérinée il y a 13 ans, il a été convenu que la sixième équipe qui participerait au tournoi grison viendrait du championnat de Suisse. C'est ce qui est toujours arrivé, à une exception près: la sélection nationale avait été invitée en 2017 pour préparer le tournoi olympique de Pékin (elle avait perdu 3-0 en finale contre les Canadiens).

Mais le choix de la deuxième équipe suisse avec Davos est une question délicate sur le plan politico-médiatique, commercial et sportif.

Médiatico-politique, parce que la télévision publique, présente dans les trois régions linguistiques, considère avec plaisir la présence de deux équipes issues de deux cultures linguistiques différentes.

Commerciale, parce qu'une équipe avec une base de supporters fidèles assure un stade plein.

Sportif, parce que la compétitivité est une condition fondamentale pour participer au prestigieux tournoi.

Jusqu'à présent, Servette, Gottéron, Kloten, Lugano et Ambri ont été invités. Aucune équipe n'a rempli toutes les conditions aussi parfaitement qu'Ambri en 2019, 2022 et 2023. La présence des Léventins dans les Grisons a permis à la télévision tessinois de réaliser de formidables audiences durant les fêtes, les tifosi ont rempli la patinoire et mis beaucoup d'ambiance, portant notamment leur équipe jusqu'à la victoire en 2022. Aujourd'hui, Ambri a certes échoué prématurément, clairement et sans romantisme en quart de finale contre Frölunda (défaite 5-0).

Qui sera désormais la 6e équipe à participer à la prochaine Coupe Spengler? Le président du HCD, Gaudenz Domenig, privilégie deux candidats: Fribourg-Gottéron et les SCL Tigers.

Quelle équipe suisse aimeriez-vous voir à la Coupe Spengler l'an prochain? Fribourg Langnau Une autre équipe

Les bonnes expériences du passé (les Dragons n'avaient perdu qu'en demi-finale contre le Canada en 2012) et l'appartenance à la culture linguistique et télévisuelle romande parlent en faveur de Gottéron. La compétitivité sportive ne fait de toute façon aucun doute. Le problème, c'est qu'en tant qu'équipe de pointe de la ligue, Gottéron pourrait être confronté la saison prochaine à l'exercice éprouvant de la Ligue des champions.

Or une double charge Ligue des champions/Coupe Spengler ne serait réalisable qu'en cas d'élimination délibérée en phase de groupes de la compétition européenne.

La base de fans fidèles parle en faveur des SCL Tigers et, au niveau national, Langnau, l'outsider du village avec une longue tradition, est un candidat de cœur qui remplirait le stade et assurerait de bonnes audiences TV en Suisse alémanique. Sans compter qu'en participant pour la première fois à l'épreuve centenaire, Langnau susciterait un plus grand intérêt médiatique que Gottéron.

Mais si Langnau veut participer à la Coupe Spengler pour la première fois de son histoire, il doit confirmer sa compétitivité sportive en se qualifiant pour les playoffs (donc terminer au moins à la 10e place). Celui qui est suffisamment bon en Ligue nationale pour finir à la 10e place peut gagner le tournoi. La preuve: Ambri s'est rendu à Davos en 2022 en tant que 10e du championnat suisse et a remporté la Coupe Spengler.