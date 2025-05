Bertschy a ouvert le score en battant le gardien Kickert à la 7e minute de jeu. Keystone

La Suisse écrase l'Autriche et file en demi-finale

La Suisse s'est aisément qualifiée pour le dernier carré du Championnat du monde. Jeudi à Herning, les hommes de Patrick Fischer ont dominé l'Autriche 6-0.

Comme en 2018 et en 2024, la sélection nationale n'a pas manqué son rendez-vous pour se hisser une fois encore parmi les quatre meilleures équipes de la compétition. Ce fut cependant nettement moins compliqué qu'en 2018 à Herning contre la Finlande (3-2) et qu'en 2024 à Ostrava face aux Allemands (3-1). Cette fois, face à un adversaire plus faible, les Suisses ont bouclé l'affaire très tôt.



Comment s'épargner un match stressant? En marquant le plus vite possible. Un message parfaitement reçu par les joueurs de Patrick Fischer, qui n'ont pas perdu leur temps pour ouvrir la marque par Bertschy dès la 7e. Le Fribourgeois, peu en réussite ces dernières semaines, est décidément l'homme des quarts de finale puisqu'il avait signé un doublé contre l'Allemagne l'an passé.

Un blanchissage tranquille

Les Suisses ont ensuite maintenu le pied sur l'accélérateur et ont enchaîné avec le 2-0 à la 12e grâce à Timo Meier en power-play sur un excellent service de Kevin Fiala. Puis à la 15e, les Suisses ont ajouté le 3-0 sur une jolie action conclue par Ken Jäger. Ce troisième but força le coach de l'Autriche Roger Bader à demander un temps-mort pour tenter de remettre les idées de ses troupes en place.

Malheureusement pour les Autrichiens, le joueur des Zurich Lions Vinzenz Rohrer a dû se rendre au vestiaire plus vite que ses coéquipiers, après avoir reçu une pénalité de cinq minutes assortie d'une méconduite pour le match pour un cross-check sur Sandro Schmid (20e). Fiala a profité du jeu de puissance à la 24e pour le 4-0. Schmid s'est lui vengé en inscrivant le 5-0 64 secondes plus tard. A noter que Leonardo Genoni a de nouveau passé une partie tranquille pour signer son 11e blanchissage dans le cadre d'un Mondial.

Pas de vrai test depuis une semaine

Cette large victoire est naturellement bonne à prendre. Mais la Suisse n'a pas été «challengée» par un adversaire de valeur depuis son succès face à l'Allemagne une semaine plus tôt. Il faudra donc se préparer à une opposition différente au tour suivant.

Andres Ambühl aura quant à lui droit à une sortie digne de sa carrière au Globe de Stockholm, où la Suisse va se rendre pour la fin du tournoi. Mais elle ne connaîtra son adversaire pour la demi-finale de samedi qu'au terme des matches de 20h20. Pour l'heure, on sait juste qu'elle ne pourra pas se retrouver face au Canada, qui affronte le Danemark. (fxp-fr-sda-rtp/ats)