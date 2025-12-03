en partie ensoleillé
Hockey: Patrick Fischer s'en va, Jan Cadieux arrive

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, gestures, during a Switzerland team training session at the IIHF 2025 World Championship, at the Kvik Hockey Arena, in Herning, Den ...
Fischer a décidé de ne pas prolonger son aventure à la tête de l'équipe de Suisse.image: Keystone

Patrick Fischer s'en va

Le sélectionneur de la Nati cédera son poste à l’issue de la saison, a annoncé ce mercredi la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF).
03.12.2025, 10:5003.12.2025, 11:32

C'est désormais officiel: Patrick Fischer quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse après les Mondiaux à domicile au printemps prochain. Son successeur sera Jan Cadieux, actuel coach des M20.

Fischer (50 ans) était aux commandes de l'équipe nationale depuis 2015. Sous sa houlette, la Suisse a été trois fois vice-championne du monde (2018, 2024, 2025) et s'est établie parmi les meilleurs pays de la planète hockey.

La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète

«Après dix années très intenses et marquantes, le temps est venu de remettre les rênes de l'équipe nationale», a déclaré Patrick Fischer dans un communiqué de la Fédération (SIHF). Il a évoqué une période «incroyablement enrichissante» et a dit être fier de ce qui a été atteint.

«Toutefois, il est important de donner de nouvelles impulsions afin que l'équipe continue de progresser», a-t-il expliqué.

Jan Cadieux (45 ans) sera le successeur de Patrick Fischer. L'ancien coach de Genève-Servette, avec qui il a gagné le championnat en 2023 et la Ligue des champions en 2024, a signé un contrat de trois ans avec la SIHF. Il continuera d'officier comme assistant de Fischer lors des Jeux olympiques et des championnats du monde en Suisse.

(ats/roc)

Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
