La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète

Non achevée, la principale arène de hockey sur glace des prochains Jeux olympiques d'hiver ne pourra pas accueillir son événement test prévu mi-décembre. La situation préoccupe.

Les matchs de hockey sur glace des prochains Jeux olympiques d’hiver se disputeront à Milan sur deux sites distincts: le PalaItalia, arène principale de 16 000 places actuellement en construction, et le complexe Fiera Milano Rho, un parc des expositions dont l’une des halles sera aménagée en patinoire secondaire pouvant accueillir environ 6000 spectateurs. Les rencontres les moins alléchantes du tour préliminaire s’y dérouleront.

Cependant, à un peu plus de deux mois de l'ouverture des JO, tout ne se déroule pas comme prévu. Le PalaItalia n'est toujours pas achevé, si bien que l'événement test prévu du 8 au 14 décembre doit être délocalisé dans le complexe secondaire de la ville. Il s'agit du Championnat du monde junior division 1B.

Dans ce contexte, des craintes émergent quant à la capacité de Milan-Cortina à livrer la patinoire à temps, alors qu’il n’y a «aucun plan B», a déclaré Andrea Francisi, directeur des opérations des Jeux, à l’agence Associated Press. Mais il ne fait aucun doute que l'Italie, bientôt placée sous les projecteurs du monde entier pendant quinze jours, saura accélérer. Après tout, il en va de sa réputation. Francisi se montre ainsi optimiste:

«Pour le moment, il semble que nous aurons terminé dans les délais» Andrea Francisi

En réalité, les inquiétudes portent surtout sur le fonctionnement de la patinoire et la qualité de la glace. Le laps de temps entre la livraison de l’infrastructure et le début des tournois olympiques étant relativement court, il y aura peu de tests et donc très peu de marge de manœuvre en cas de problème technique, comme l'a souligné Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey (IIHF), dans une émission diffusée sur Radio-Canada.

«Nous n’aurons ni les tests ni le temps suffisants pour nous adapter en cas de problèmes techniques, ce qui nous préoccupe. Les installations à Milan ne sont pas à la hauteur de l’événement que nous allons présenter.» Luc Tardif

PalaItalia, 26 novembre 2025. image: Getty

«Il y avait beaucoup d'enjeux à régler pour permettre le retour des joueurs de NHL aux Jeux olympiques, notamment l'impact financier et la question des assurances, et nous avons réussi. Mais la seule chose qui nous inquiète concerne les installations à Milan» a poursuivi Tardif, promettant de retourner en Italie dès cette semaine. Les représentants de la NHL suivent également la situation de près: une délégation s’est d'ailleurs rendue à Milan il y a quelques jours pour évaluer l’avancement des travaux.

Certains médias dont oe24 assurent désormais qu’un nouvel événement test est programmé au PalaItalia du 9 au 11 janvier 2026. Reste à savoir s’il pourra être maintenu, à moins d’un mois de la cérémonie d’ouverture prévue le 6 février, soit un jour après le lancement du tournoi féminin. Les hommes, eux, entreront en scène une semaine plus tard.