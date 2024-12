Le presque entraîneur national et l'entraîneur national: Kevin Schläpfer et Patrick Fischer. Image: keystone, shutterstock, watson

Une décision a changé l'histoire du hockey suisse

En 2015, Kevin Schläpfer était un «dieu du hockey», que la Nati voulait engager comme sélectionneur, et Patrick Fischer un entraîneur raté. Mais une décision de...Bienne a modifié le cours de l'histoire.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Que se serait-il passé si Kevin Schläpfer était devenu l'entraîneur de l'équipe de Suisse le 15 octobre 2015? Rappelons que le directeur sportif de la fédération de l'époque, Raëto Raffainer, avait proposé le poste à celui qui était encore coach de Bienne. Mais le conseil d'administration du EHCB avait dit non à l'unanimité et c'est en larmes que le Schläpfer avait renoncé au poste de ses rêves. Un peu plus d'un an plus tard, il avait dû quitter Bienne.



Une semaine après que Kevin Schläpfer a dû renoncer à la Nati la mort dans l'âme, Patrick Fischer a été licencié de son poste à Lugano. C'est donc lui, et non Schläpfer, que la Fédération suisse est allée chercher pour devenir sélectionneur national.

Les larmes de Schläpfer en 2015. Image: KEYSTONE

Le raisonnement contrefactuel consiste à se demander ce qui se serait passé si certains événements historiques ne s'étaient pas produits, ou s'ils s'étaient produits différemment.

Par exemple, si Kevin Schläpfer était devenu entraîneur national au lieu de Patrick Fischer.

L'histoire de notre hockey aurait probablement été différente. Mais Kevin Schläpfer n'aurait pas pu faire mieux que Patrick Fischer et ses deux finales de championnat du monde (2018, 2024). Et Kevin Schläpfer n'aurait pas non plus gagné en influence politique: Patrick Fischer vient de provoquer la démission du président de la fédération Stefan Schärer. C'est l'entraîneur national qui a orchestré la menace de grève du personnel de la fédération lors du repas de Noël, rendant ainsi la démission de son chef inévitable.

Patrick Fischer est désormais l'homme le plus puissant de notre hockey et cela risque de durer au moins jusqu'au prochain Mondial en 2025, et certainement jusqu'au tournoi 2026 à Zurich et Fribourg. Cela signifie qu'un entraîneur national capable de renverser le patron de la fédération a, comme aucun de ses prédécesseurs, le soutien de l'ensemble de l'administration de la fédération et de tous les généraux des clubs qui avaient lamentablement échoué dans leurs tentatives de renverser Stefan Schärer. Pour la première fois dans l'histoire, il n'y aura pas de critique du sélectionneur national à l'interne.

Patrick Fischer sur le banc suisse. Image: KEYSTONE

Que serait-il advenu de l'homme le plus puissant de notre hockey si Kevin Schläpfer était devenu entraîneur national à sa place en 2015? Nous pouvons supposer que Fischer aurait gravi les échelons ailleurs, qu'il serait peut-être devenu directeur sportif à Berne ou à Davos - ou bien entraîneur national, si Kevin Schläpfer avait échoué dans sa fonction. Rien ne sert de spéculer.

Au lieu de voyager régulièrement pour l'Amérique du Nord afin d'entretenir, en tant qu'entraîneur national, des contacts avec des stars de la NHL comme Roman Josi, Nico Hischier ou Nino Niederreiter, Kevin Schläpfer parcourt désormais la province en tant que directeur sportif du EHC Bâle. Il s'agace d'une passe ratée ou d'une occasion de but manquée par des joueurs qui ne frapperont jamais à la porte de l'équipe nationale, et qui ne connaîtront peut-être jamais Patrick Fischer personnellement.

Kevin Schläpfer au travail pour Bâle. Image: watson

Au lieu d'être au centre de l'attention pendant un Championnat du monde, Kevin Schläpfer assiste de temps en temps à un match du Mondial, plus ou moins incognito.

Il ne regrette pas ce qu'il s'est passé en octobre 2015. Le HC Bienne lui a permis de faire carrière, c'est là qu'il est devenu un «dieu du hockey» et, en contrepartie, il est resté loyal envers les Seelandais. Il est en quelque sorte en paix avec lui-même.

Mais puisque vivre l'histoire est encore plus impressionnant que de simplement la raconter, nous nous sommes rendus au Kleinholz d'Olten, dimanche dernier, où Bâle a battu Olten 4-3. Ce soir-là, Kevin Schläpfer était au moins aussi impliqué dans son travail que Patrick Fischer ce week-end lors des matchs internationaux à Fribourg. Il a pris place tout en haut de la tribune, là où les sièges sont pourvus d'une tablette. Le directeur sportif de Bâle étant un praticien et pas un théoricien, il a l'habitude de se fier à ce qu'il voit sur la glace plutôt qu'aux statistiques («Advanced Statistics»).

Kevin Schläpfer a créé un formulaire sur lequel il note avec de simples traits les bonnes et moins bonnes actions de ses joueurs dans différents domaines. Cela lui permet d'évaluer ses hommes après chaque match et de comparer ses notes avec celles de l'entraîneur Eric Himelfarb.

Les inscriptions de Kevin Schläpfer. Image: watson

Le HC Bâle est en tête du classement de la Swiss League. Mais le conseil d'administration a renoncé à une demande de promotion. Peut-être nous demanderons-nous dans quelques années: que se serait-il passé si Bâle avait déposé une demande d'accession en National League pour le printemps 2025?

Kevin Schläpfer, lui, est encore sous contrat avec les Rhénans jusqu'à la fin de la saison prochaine. S'il devait recevoir aujourd'hui une offre pour un poste plus huppé ailleurs, il est presque certain qu'il n'acceptera pas une nouvelle fois un «non» du conseil d'administration, comme il l'avait fait en octobre 2015 à Bienne.