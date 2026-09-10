Lian Bichsel peut revenir en équipe de Suisse, mais plusieurs questions restent ouvertes. image: Keystone

Le retour de Bichsel en équipe de Suisse soulève des questions

C’est désormais officiel: la sanction infligée à Lian Bichsel par le hockey suisse est levée. Mais sa réintégration soulève des questions, notamment sur les séquelles laissées par cet épisode peu glorieux.

Etienne Wuillemin / ch media

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La suspension de Lian Bichsel a longtemps tenu le hockey suisse en haleine. Cette sanction a privé le défenseur de quatre grands tournois, dont le Championnat du monde à domicile et les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Même l’arrivée de Jan Cadieux à la tête de la sélection n’a rien changé. Après avoir succédé à Patrick Fischer, peu avant le Mondial 2026, il avait maintenu Bichsel à l’écart du cadre national, le joueur étant pourtant disponible après son élimination prématurée des play-offs de NHL.

Désormais, une nouvelle ère s’ouvre enfin. A l’approche de la nouvelle saison, Bichsel est à nouveau le bienvenu en équipe nationale. Patrick von Gunten, nouveau directeur sportif de Swiss Ice Hockey, l'a confirmé au Schweiz heute, titre du groupe CH Media auquel watson appartient:

«Nous avons parlé avec Lian Bichsel et réglé la situation ensemble. Il est à nouveau candidat pour l’équipe nationale A»

Le successeur de Lars Weibel promet de donner davantage d’explications mardi prochain. Il s’exprimera alors pour la première fois devant les médias depuis sa prise de fonction. Le sélectionneur national Jan Cadieux sera à ses côtés.

Quelle relation entre Cadieux et Bichsel ?

Cette annonce marque la fin d’une histoire peu glorieuse, dans laquelle tout le monde a été perdant, à commencer par le joueur. A 22 ans, Lian Bichsel est déjà passé du statut de talent prometteur à celui de titulaire dans l’une des meilleures franchises de la NHL. Mais il a dû composer avec l’étiquette de paria, alors qu’il avait «seulement» décliné deux convocations en équipe nationale M20.

Des absences qui pouvaient pourtant se comprendre. Lorsqu’un joueur écoute son corps lui dire stop ou privilégie son intégration au sein de son équipe après ses débuts dans le monde professionnel, il est aisé de saisir sa décision.

Lian Bichsel s’est imposé comme titulaire à Dallas. image: keystone

L’autre perdant est bien sûr Swiss Ice Hockey. La fédération a inutilement mis en péril sa relation avec l’un des plus grands talents du hockey suisse de ces dernières années.

Les avis divergent fortement sur ce qu'il s’est passé après la suspension et sur les tentatives de rapprochement de part et d’autre. Comme dans presque tous les conflits, finalement.

La question est donc de savoir ce qu’il reste de la relation entre Bichsel et les différents responsables de la Nati. Et surtout: comment se portent ses liens avec Cadieux?

Le fait que Weibel et Fischer, les principaux responsables de la suspension de Bichsel, ne soient plus aux commandes peut tout à fait permettre de repartir sur de nouvelles bases. A condition toutefois que Bichsel aborde les discussions avec von Gunten et Cadieux sans amertume et dans l’idée d’un véritable nouveau départ. Sollicité à ce sujet, le joueur ne souhaite pour l’heure pas s’exprimer.

La date reste incertaine

La date de son retour dans le groupe, en vue d’un match, reste également une interrogation. D’autant qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant de le voir porter le maillot de la Nati. Et ce, pour deux raisons:

La première: il est tout à fait possible que Dallas, qui figure sur le papier parmi les meilleures équipes de NHL, aille loin en play-offs au printemps prochain, après une saison 2025/2026 décevante. Les joueurs ne sont libérés qu’une fois leur franchise éliminée.

La seconde: Lian Bichsel se trouve actuellement dans la dernière année de son contrat de trois ans. Cela signifie qu’il devra avoir réglé son avenir pour disputer le Mondial en Allemagne. C’est l’usage chez les joueurs de NHL, qui redoutent qu’une blessure ne les oblige à poursuivre leur carrière en Europe.