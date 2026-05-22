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Mondial: la grosse bourde sans conséquence de Reto Berra (Vidéo)

Voici la grosse bourde sans conséquence du gardien de la Nati

Reto Berra a commis une bourde monumentale, jeudi contre la Grande-Bretagne. Heureusement, le but casquette concédé a été annulé.
22.05.2026, 05:3222.05.2026, 05:32

L’équipe de Suisse de hockey sur glace se dirigeait vers une victoire 4-1 sans éclat particulier, jeudi contre la Grande-Bretagne, lorsque la fin de match a été animée par une erreur de Reto Berra.

Le gardien, récemment sacré champion de Suisse avec Fribourg-Gottéron, et qui évoluera la saison prochaine à Kloten, a vu la palette de sa crosse se coincer dans une irrégularité de la glace au moment d’effectuer une relance. Une passe en retrait pourtant anodine a alors fini sa course dans les filets. Un but casquette, permettant aux Britanniques de réduire le score à 4-2.

Reto Berra, remis de sa pneumonie, et titularisé jeudi soir pour la première fois dans ce Mondial, a toutefois eu de la chance dans son malheur. Un joueur adverse s’étant avancé trop tôt dans la zone offensive, le but a finalement été annulé pour hors-jeu.

La bourde en vidéo ⬇️

Vidéo: srf

Le portier de 39 ans a fait preuve d’humour après la rencontre et a déclaré au sujet de sa bévue: «Quand on est gardien, on a l’habitude de ce genre de choses».

«J’ai déjà fait une ou deux boulettes, mais j’ai aussi gagné une ou deux médailles d’argent»
Reto Berra

Le résumé du match contre la Grande-Bretagne ⬇️

La Suisse se qualifie pour les quarts de finale du Mondial

Reto Berra a expliqué ne pas avoir pensé qu’il pouvait aussi y avoir un hors-jeu. Autrement dit, il s'était déjà résigné à ce but aussi insolite que malheureux. Par ailleurs, disputer un match avec si peu de tirs adverses n’est pas forcément simple non plus. «Mais l’expérience aide à se sentir à l’aise même dans ces situations», a souligné Berra. Le public suisse a immédiatement soutenu son gardien, l’encourageant par des chants avant même l’annulation du but.

Ce n’aurait pas été la première bourde de Reto Berra, y compris au niveau mondial. Lors du Championnat du monde 2016 en Russie, il avait laissé passer un tir décoché depuis la ligne bleue adverse lors du match d’ouverture contre le Kazakhstan. La Suisse s’était alors inclinée 3-2 après prolongation. Cette fois, au moins, même si le but avait été validé, il n’aurait eu aucune influence sur l’issue de la rencontre. Mais cette scène a peut-être scellé le sort de Berra dans ce Mondial, face à un Leonardo Genoni impérial depuis le début du tournoi, et présent dans le groupe depuis le début de l'aventure.

(abu/roc)

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