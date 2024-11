Humeur

Le comportement de ces spectateurs d'YB m'a dérangé

Young Boys a été fessé (1-6) au Wankdorf par l'Atalanta, mardi en Ligue des champions. Et aussi lâché par une partie de son public.

Une claque 1-6 à domicile. Mardi soir, Young Boys a été humilié par l'Atalanta Bergame en Ligue des champions. L'une des pires soirées pour le football suisse en Coupe d'Europe.

Et, manque de bol pour YB, cette prestation cauchemardesque a été vue par le monde entier, la reine des compétitions européennes étant largement suivie à travers toute la planète.

Sandro Lauper et YB ont coulé face à l'Atalanta. Image: KEYSTONE

Mais mardi soir, il y a encore eu pire que la performance des Bernois sur le terrain: le comportement de certains de leurs fans.

Il n'est ici pas question de violence. Les ultras bernois ont, eux, été exemplaires, en restant tous à leur place derrière le goal et chantant jusqu'à la dernière minute, malgré le naufrage de leur équipe favorite. Au contraire de beaucoup de spectateurs de la tribune latérale du Wankdorf (à guichets fermés), celle qui fait face à la caméra TV principale...

Déjà dix minutes avant la fin du temps réglementaire, les rangées de l'étage inférieur laissaient apparaître des trous béants, causés par les départs de centaines de spectateurs. Au désastre en direct sur la pelouse se greffait, en arrière plan, le triste décor de fans désertant leur siège puis grimpant les marches de la tribune pour une sortie sans retour.

Le Wankdorf très dégarni en fin de match, ici à la 85e minute. image: capture d'écran blue sport

Alors c'est vrai, il y avait déjà 1-5 et strictement aucun espoir pour YB de revenir. Oui, c'est vrai, il est pratique de pouvoir prendre sa voiture ou les transports publics avant tout le monde, en évitant ainsi les embouteillages et l'inconfort.

Mais lâcher pareillement son équipe, ça ne se fait tout simplement pas.

Un vrai fan reste jusqu'au coup de sifflet final. Peu importe si son club gagne ou prend une gifle.

Etes-vous d'accord avec notre journaliste? Oui, c'est nul de quitter le stade avant le coup de sifflet final Non, les spectateurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent Voter

Encore plus, d'ailleurs, s'il prend une gifle. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour inconditionnel des supporters. Parce que des fans qui compatissent avec leur club humilié permet, au minimum, de rendre un peu d'honneur à celui-ci, aux yeux du monde entier. Ce mardi, ces déserteurs n'ont pas fait passer YB pour une grande institution... Et finalement, parce que ça envoie aussi un message aux joueurs, qui voudront tout donner lors des prochains matchs si leur public est aussi loyal.

En rencontrant de prestigieuses équipes européennes, Young Boys a de quoi apprendre. Certains de ses spectateurs aussi.