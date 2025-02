Vidéo: watson

Connaissez-vous ce sport ultra-acrobatique?

Voici le «limbo skating», un sport qui consiste à passer sous des obstacles à l'horizontale sans les toucher et le plus rapidement possible.

Il existe de nombreux sports à travers le monde dont on ignore l’existence, et le patinage-limbo en fait définitivement partie. Le concept? Associer le roller et la danse «limbo» en une seule discipline.

Le patinage-limbo (ou roller limbo) est un sport dans lequel un participant, équipé de patins à roulettes, doit passer sous un obstacle horizontal, comme une barre, sans la toucher.

Pour franchir ces obstacles de très faible hauteur, les athlètes les plus aguerris adoptent une technique impressionnante: ils écartent les jambes (parfois en grand écart) et inclinent leur buste vers l’avant, le visage frôlant presque le sol. Comme dans la danse limbo traditionnelle, plusieurs candidats s’affrontent lors d’une compétition dans laquelle la barre est abaissée à chaque tour.

Celui qui la touche est éliminé, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur. Et pour encore plus de spectacle, certaines variantes proposent de patiner sous plusieurs barres, voire sous des voitures, afin de repousser les limites et d’établir de nouveaux records.

Une limbo-winneuse

Il y a un pays qui excelle particulièrement dans cette discipline: l’Inde. Le 7 janvier dernier, une jeune prodige, Shrishti Dharmendra Sharma, a marqué l’histoire avec ses aptitudes impressionnantes. Originaire de Nagpur, dans l'Etat du Maharashtra, cette adolescente a établi un nouveau record du monde inscrit au Guinness World Records pour «le temps le plus rapide sur 50 m en limbo-skate», avec un chrono de 6,94 secondes.

La performance de Shrishti Dharmendra Sharma 📺 Vidéo: watson

Et ce n’est pas une surprise: la jeune fille domine déjà la discipline depuis un moment, puisqu’elle n’a fait que battre son propre record, qui était auparavant de 7,38 secondes.