Keylor Navas est-il le meilleur gardien du monde?



Keylor Navas est-il le meilleur gardien du monde?

Le gardien costaricain du Paris Saint-Germain a réalisé une prestation de haut vol mercredi soir en Ligue des Champions contre Barcelone. Il a même peut-être évité un nouveau camouflet à son équipe. Est-il actuellement le meilleur gardien de la planète? Avis d'experts.

Sa prestation a sauté aux yeux mercredi soir. Keylor Navas a été le grand artisan de la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans une excellente copie du portier costaricain – qui a notamment sorti un pénalty de Léo Messi juste avant la mi-temps - il y a fort à parier que le PSG aurait souffert jusqu'au bout pour éviter une deuxième remontada après celle de 2017. Un match nul (1-1) a finalement suffi aux Parisiens, mis dans leurs petits souliers par un Barça retrouvé et méconnaissable par rapport au match aller, que les Catalans avaient perdu chez eux 4-1. Alors on peut légitimement se demander si Navas est actuellement le meilleur portier du monde. Les experts Sébastien Roth, Thierry Barnerat, Eric Pédat et Joël Corminbœuf nous donnent leur avis.

Sébastien Roth - Ancien gardien de la Nati C'est une question difficile! C'est clairement l'un des meilleurs, il fait partie du top 5. Mais pas forcément le meilleur du monde. Je ne vois pas ce qui peut le démarquer des quelques autres prétendants à ce titre. Il est très fort sur sa ligne, a un très bon placement. Par contre, dans le jeu aux pieds, Manuel Neuer est meilleur. L'Allemand participe davantage à la construction. Et aujourd’hui, le poste de gardien, c'est 70-80% de jeu aux pieds. Après, tout dépend de la tactique donnée par l’entraîneur par rapport à cet aspect. Il faudrait connaître les consignes de l'entraîneur avant d'être trop sévère avec Navas.

Thierry Barnerat - Instructeur FIFA pour les gardiens Pour affirmer que c'est le meilleur du monde, il faudrait qu'il joue dans le meilleur championnat de la planète et qu'il soit champion du monde, donc non (rires). Je n'aime pas trop les classements, mais oui, Keylor Navas a fait un prestation XXL contre Barcelone. Il a été décisif dans son but, a touché l'excellence défensivement. Même s'il n'a eu qu'un arrêt très difficile à faire dans le jeu. On retient surtout le penalty arrêté sur Messi, très mal tiré d'ailleurs. J'adore ce gardien, il est très explosif, toujours bien placé sur des détails et avec une lecture du jeu parfaite. Navas fait partie des 10 meilleurs portiers de la planète. Concernant le jeu aux pieds, il joue souvent long, ne prend pas de risque. C'est juste tactiquement, mais pas tonitruant. Il fait partie de la génération de gardiens qui ont dû apprendre à jouer avec les pieds au cours de leur carrière, ce n'est pas inné chez eux.

Eric Pédat - ancien gardien du Servette FC Non, Navas n'est pas le meilleur. Je n'ai jamais été fan. Il a un jeu qui n'est pas académique, fonctionne à l’instinct. Il y a quelques années, je pensais que c'était le genre de gardien capable de se trouer lors des grands matchs. Mais ses dernières saisons mon prouvé le contraire. Il a été décisif. J’ai eu la chance de le voir à l’entraînement au Real Madrid. Il travaille beaucoup la réaction et moins les situations de matchs stéréotypées, comme en Suisse par exemple. Il a ce côté sud-américain, un peu chaud, qui lui permet de très bien anticiper et d'être spectaculaire. Il est aussi très bon psychologiquement: avec le PSG qui a souvent le ballon, il a très peu d'arrêts à faire, c'est donc plus dur à gérer comme pression. Mais il répond présent. Il ne prend pas beaucoup de risques aux pieds, mais ne fait pas de grosses erreurs.

Joël Corminbœuf - ancien gardien de la Nati

Pour moi, Keylor Navas n'est pas le meilleur portier du monde. C'est très aléatoire comme classement. Mais il fait partie du top mondial. Sa prestation contre le Barça a été incroyable. Au niveau de ses points faibles, je dirais que ses sorties aériennes ne sont pas exceptionnelles. c'est un gardien relativement petit. Ses faiblesses dans cet aspect du jeu étaient camouflées par l'aide de grands gabarits au Real Madrid comme Sergio Ramos ou Raphäel Varane et Marquinhos au PSG. Son jeu aux pieds? Je suis certainement un vieux (rires), mais pour moi ce n'est pas très important pour un portier. La priorité, c'est sauver des goals! Ces différents avis et manières de jouer, c'est une question de générations. Je peux vous le dire, pour moi comme gardien, ça n'a pas été facile d'apprivoiser le jeu aux pieds! Et mercredi soir, Navas n'aurait pas eu besoin d'être meilleur que ce qu'il a été dans ce compartiment du jeu. Il n'avait pas à prendre de risques, car il était sous pression.

