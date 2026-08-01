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Face à la polémique, Gianni Infantino renonce à son projet pour la FIFA

Le président de la fifa Gianni Infantino recule dans son projet d&#039;intégrer des investisseurs privés dans la Fédération internationale de football.
L'idée de Gianni Infantino a provoqué un tollé.Keystone

Face à la polémique, Gianni Infantino a pris une décision

Le patron de la FIFA a décidé de renoncer au projet de société privée censée attirer les investisseurs. L'idée avait soulevé un tollé.
01.08.2026, 07:1301.08.2026, 07:13

Cerné par les critiques, le patron de la Fifa Gianni Infantino a renoncé samedi au projet d'ouverture de l'association à des investisseurs privés, qui faisait craindre une marchandisation du football sur fond de soupçons de conflit d'intérêts.

«Une occasion en or»: Infantino défend bec et ongles son projet

Gianni Infantino, par ailleurs fragilisé après la toute récente démission de son conseiller principal, Carlos Cordeiro, a reconnu dans un communiqué:

«Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial.»

Le dirigeant a annoncé:

«Notre but a toujours été, et sera toujours, d'unir et de progresser. La proposition ne sera donc pas retenue»

Présenté mardi à la surprise générale, le plan de la Fifa, qui visait à porter à dix milliards de dollars le financement du développement du football dans les quatre prochaines années, était vivement critiqué sur le fond comme sur la forme.

Gianni Infantino entendait créer une société – la Fifa Forward Entreprise (FFE) – ouverte aux investisseurs privés qui aurait été chargée de gérer les activités commerciales et événementielles de l'instance du football mondial. Beaucoup s'inquiétaient de voir les compétitions dénaturées.

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Le boycott de l’UEFA frôle l’hypocrisie

L'idée a suscité une levée de boucliers, surtout de la très puissante UEFA, qui réunit 55 fédérations européennes et compte dans ses rangs sept des dix derniers champions du monde. Elle avait menacé jeudi, «à l'unanimité», de ne pas participer aux prochaines compétitions de la Fifa, y compris le Mondial, si l'association n'abandonnait pas le projet.

La Concacaf, composée de 41 fédérations d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, avait de son côté «rejeté la proposition». Son homologue asiatique, l'AFC, lui a emboîté le pas vendredi en estimant que le plan «ne pouvait parvenir au large consensus et à l'unité nécessaires pour aller de l'avant».

Gianni Infantino perd son bras droit

Les confédérations africaine et océanienne se sont montrées moins critiques, appelant leurs associations membres à «examiner» et à «évaluer» le projet, quand la Conmebol sud-américaine a demandé des précisions, appelant à «placer toujours le football au-dessus de tout autre intérêt».

La Fifa voulait lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars en cédant des parts de la FFE à des privés, qui seraient selon elle restés minoritaires, jusqu'à 20%.

Parmi les potentiels investisseurs, les critiques avaient repéré le fonds d'investissement Thrive Eternal, créé par Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, alors que Gianni Infantino a régulièrement affiché sa proximité avec le président américain avant et pendant le Mondial-2026.

Si le projet avait vu le jour, chacune des 211 fédérations membres de la Fifa aurait pu recevoir une enveloppe exceptionnelle de 20 millions de dollars début 2027 et voir passer sa dotation sur la période 2027-2030 de 8 à 20 millions de dollars. (ats)

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