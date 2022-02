Elle fait un malaise à l'arrivée et doit rentrer chez elle «le coeur brisé»

«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

On l’appelait «La tomate volante» et finalement, on y a pris goût

Même si elle aurait préféré rester, les responsables de l'équipe n'ont pas voulu prendre de risques avec sa santé jusqu'à ce que des tests supplémentaires puissent être effectués. « Je n'ai que 25 ans et j'espère avoir de nombreuses bonnes années devant moi. Comme j'ai déjà eu des problèmes cardiaques, nous devons être prudents », a admis Ingrid Landmark Tandrevold, ajoutant qu'elle prévoyait de quitter la Chine dès que possible.

L'inquiétude, à ce moment précis, vient aussi du fait que quelques jours plus tôt, à l'arrivée du sprint olympique, Tandrevold était apparue exténuée. Elle avait ensuite expliqué ne pas se souvenir de son tir debout. «C’est le genre de chose qui peut arriver lorsque vous êtes en altitude et que vous avez moins d’oxygène» , avait souligné la NRK pour expliquer les raisons de ce black-out.

Tandrevold ne tient plus sur ses jambes et s'effondre. Une attitude souvent visible à l'arrivée des épreuves de fond. Mais c'est bien plus sérieux cette fois. Plusieurs personnes se précipitent autour d'elle afin de lui venir en aide. Les médecins sont obligés de la porter pour l'évacuer de l'aire d'arrivée.

Cette athlète, c'est la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, triple championne du monde de relais et trois fois médaillée individuelle aux Championnats du monde . Ce jour-là pourtant, son corps la lâche. Elle termine 14e et manque de s'évanouir sitôt la ligne franchie.

Comment le short-track, le curling et le skeleton recrutent des adeptes

Ce sont des disciplines sans stars populaires à afficher contre le mur de sa chambre et qui triment parfois pour draguer de nouveaux adhérents. Watson est allé à leur demander comment elles se rendent sexy.

«Je veux faire du short-track!» Tel un coup de foudre, des sportifs ont décidé de sauter le pas et de s'initier à un sport moins évident que d'autres, mais aussi moins médiatisé et peut-être considéré comme peu sexy. Comment font les principaux intéressés pour sortir leur discipline d'un certain anonymat et recruter des passionnés? Quatre questions pour mieux comprendre.