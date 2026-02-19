ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: les curleurs suisses joueront la petite finale

Sven Michel of Switzerland reacts during the curling men&#039;s semi-final game between Great Britain and Switzerland at the 2026 Olympic Winter Games in the Cortina Curling Olympic Stadium in Cortina ...
Le langage corporel de Sven Michel, après la défaite contre la Grande-Bretagne, ne trompe pas.Keystone

Grosse déception pour les curleurs suisses

Les Helvètes, auteurs d'un sans-faute jusqu'alors, ont perdu leur demi-finale jeudi aux JO contre la Grande-Bretagne. Ils joueront la petite finale et auront donc, au mieux, «seulement» une médaille de bronze.
19.02.2026, 22:4719.02.2026, 22:53

Les Suisses ont concédé leur première défaite du tournoi olympique au pire moment. Ils joueront le bronze vendredi à 19h05 contre la Norvège.

Invaincus lors des neuf rencontres du Round Robin, le skip Yannick Schwaller et ses coéquipiers Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin ont concédé une première défaite jeudi en demi-finale face à la Grande-Bretagne 8-5. Ils avaient l'occasion d'emmener la Suisse disputer sa première finale olympique depuis celle de 1998 à Nagano, où leurs prédécesseurs avaient remporté l'or.

Yannick Schwaller of Switzerland reacts during the curling men&#039;s semi-final game between Great Britain and Switzerland at the 2026 Olympic Winter Games in the Cortina Curling Olympic Stadium in C ...
Yannick Schwaller était forcément très déçu après cette défaite en demi-finale.Keystone

Pourtant, les Helvètes ont pris l'avantage 4-2 au terme de la 4e manche, mais les finalistes de Pékin 2022 sont parvenus à égaliser au 6e end. Le skip britannique Bruce Mouat a joué les troubles-fêtes à plusieurs reprises pour les Suisses, notamment à la fin du 7e end où l'Ecossais les a contraints à ne prendre qu'un point, alors que Schwarz-van Berkel était en passe de réaliser un coup de trois.

Après avoir pris l'avantage 6-5 pour la première fois de la partie à la 8e période, Grant et Cie ont parfaitement assuré leur coup lors du 10e end décisif. Les Suisses ont manqué de forcer la décision avec leur dernière pierre, laissant ainsi les Britanniques marquer deux points supplémentaires. Ces derniers retrouveront le Canada en finale samedi, vainqueur 5-4 des Norvégiens après un end supplémentaire.

Ça s'est aussi passé jeudi aux JO👇

On a frôlé la catastrophe

Dans l'après-midi, les curleuses du CC Aarau se sont inclinées face aux Américaines 7-6 après un end supplémentaire, leur 3e défaite en neuf rencontres. Elles auront l'occasion de prendre leur revanche dès vendredi, où l'équipe de la skip Silvana Tirinzoni devra battre les Etats-Unis pour rallier la finale olympique. (ats/yog)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Il chante les chansons de sa fille de trois ans et fait un carton
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les matchs de l’équipe nationale de hockey aux JO ont été largement boudés par la SRF, provoquant la colère des supporters. La justification de la chaîne publique alémanique est, qui plus est, déroutante.
«Le nouveau domicile des fans suisses de hockey sur glace se nomme ORF Sport+ (réd: une chaîne publique autrichienne). La piteuse diffusion du tournoi olympique risque-t-elle de se retourner contre la SRF, à l'approche de la votation populaire du 8 mars?», s’interroge sur les réseaux sociaux un fan de la Nati visiblement frustré. Sa colère s’explique par le fait que la SRF n’a pas réussi à retransmettre en intégralité, sur l’un de ses trois canaux, le match Suisse-Tchéquie.
L’article