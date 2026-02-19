Vidéo: watson/Twitter

On a frôlé la catastrophe

Le sauteur à ski américain Ben Loomis a risqué gros, ce jeudi aux JO. La faute à une inattention d'un membre du staff.

Plus de «Sport»

Un article de

L'Américain Ben Loomis, spécialiste de combiné nordique, a évité de peu un potentiel grave accident, jeudi aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. La scène a eu lieu lors du saut à ski de l'épreuve du combiné nordique par équipes.

Alors que le natif du Wisconsin (27 ans) s'élance, un staff – au bord du tremplin – oublie de retirer sa souffleuse à neige, contrairement à tous ses collègues. A cause des fortes chutes de neige sur Predazzo, plusieurs membres du staff ont été engagés pour dégager le tremplin entre les passages des concurrents.

Après quelques mètres d'élan, mais déjà avec une belle vitesse, Ben Loomis heurte la souffleuse qui lui barre la piste. Heureusement, ce n'est que l'épaule de l'athlète qui frappe l'objet. L'Américain n'est ainsi pas déséquilibré et évite une chute dangereuse sur la rampe. Il réussit même un joli saut à 116 mètres.

La séquence en vidéo Vidéo: watson/Twitter

Loomis a parlé de sa frayeur à la chaîne norvégienne NRK:

«J’ai eu de la chance que cela ne touche que mon épaule. Si cela m’avait frappé au visage, l’issue aurait été tout autre»

Des excuses

Lasse Ottesen, directeur de course de la Fédération internationale de ski (FIS), a déclaré au sujet de l’incident: «Une journée extrême. L’équipe a réalisé un travail remarquable. Il est très regrettable qu’un incident se soit produit avec Loomis.»

Le Norvégien a ajouté:

«Heureusement que ça n'a pas été plus grave, mais cela ne devrait pas arriver. La personne concernée s’est excusée auprès du jury, et la FIS a présenté ses excuses aux Etats-Unis.»

Toujours sur la neige de Milan-Cortina👇 Commentaire Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO

Ben Loomis et son coéquipier, Niklas Malacinski, ont terminé au 7e rang de ce combiné nordique. L'or est revenu à la Norvège. La Finlande (2e) et l'Autriche complètent ce podium.

Quant au souffleur peu attentif, on espère pour lui que les organisateurs ne lui ont pas passé une soufflante.

Adaptation en français: Yoann Graber