Ce nouveau point de règlement ne fait pas l’unanimité aux JO

Les athlètes éliminés en séries des épreuves de haies et du 200 mètres au 1500 mètres peuvent désormais se qualifier pour les demi-finales grâce à un tour de repêchage. Or ce nouveau format est contesté.

C'est l'une des nouveautés des Jeux olympiques de Paris 2024: les repêchages en athlétisme. Après le premier tour des épreuves de vitesse (hors 100 mètres) et de demi-fond (jusqu'au 1500 mètres), une deuxième chance est offerte à tous les athlètes classés, ayant échoué à se qualifier à la place.

«Après avoir consulté nos athlètes et nos diffuseurs, nous pensons qu'il s'agit d'une innovation qui facilitera la progression des athlètes dans ces épreuves et suscitera l'enthousiasme des fans et des diffuseurs», déclarait en 2022 Sebastian Coe, le grand patron de la Fédération internationale d'athlétisme, au moment de l'instauration de ce nouveau point de règlement.

L'instance se félicitait alors d'offrir une visibilité accrue aux athlètes moins reconnus. Elle comptait enflammer les sessions matinales - habituellement réservées aux qualifications - avec des épreuves à la vie à la mort, où seule la ou les meilleures places comptent. C'est ainsi que les sprinters suisses Felix Svensson, Timothé Mumenthaler et William Reais, loin du compte lors des séries du 200 mètres, ont une nouvelle opportunité mardi à partir de 12h30 de rejoindre les demi-finales du demi-tour de piste.

Si certains athlètes sont ravis de ce système, car il leur a permis de se qualifier ou d'engranger de l'expérience au plus haut niveau, de nombreux observateurs aimeraient déjà le voir disparaître, car il nuit à l'équité sportive. C'est ce que pointe Stéphane Diagana, ancien spécialiste du 400 mètres haies, désormais consultant pour France Télévisions.

«C'est un vrai handicap pour ceux qui ont deux tours à passer. Pour moi, l'intérêt de l'athlète et l'équité doivent passer avant le spectacle» Stéphane Diagana à Franceinfo

Courir un tour supplémentaire revient à perdre toutes ses chances en demi-finale et pour la suite des épreuves, surtout lorsque l'on pratique une discipline traumatisante. Il y a donc eu neuf non-partants lundi durant les quatre repêchages du 400 mètres, les athlètes préférant tous se préserver pour les relais à venir en fin de semaine. L'image d'une course à trois lors de la série n°1 était saisissante, voire peu professionnelle. Elle ne correspondait en rien à ce que World Athletics a souhaité vendre aux diffuseurs et spectateurs. Or ce n'est pas la première depuis le début des épreuves d'athlétisme.

En snobant ce week-end son premier tour du 110 mètres haies, l'Américain Freddie Crittenden, qualifié pour les repêchages en 18'27, a montré à quel point l'on pouvait jouer avec les nouvelles règles. Gêné par son physique, le hurdler a couru tel un benjamin, afin de retarder de deux jours sa réelle mise en action. Sa stratégie a payé. Il a récupéré et s'est finalement qualifié ce mardi matin pour les demi-finales, en gagnant son repêchage.

Il pourrait inspirer d'autres coureurs qui, s'ils voient qu'ils ne sont plus dans le jeu - par exemple à la cloche pour les spécialistes du demi-fond - pourraient être tentés de parcourir le dernier tour en mode «récupération», et viser les repêchages.

Outre ces stratégies, pouvant renvoyer une mauvaise image de l'athlétisme, certains regrettent les timings trop serrés entre les courses. «Sportivement parlant, il n'y a pas une grande équité, surtout quand on voit que les séries étaient vendredi soir et les repêchages pour les filles du 800 mètres samedi matin. C'est très rude», souligne auprès de Franceinfo Maryse Ewanjé-Epée, autre consultante France Télévisions.

Le tour supplémentaire s'est payé cash pour les coureurs du 1500 mètres masculin. Les repêchés ont terminé 8e, 9e 10e, 11e, 11e et 12e des deux demi-finales, disputés dimanche au Stade de France. Ces athlètes, supposés moins forts car non qualifiés dès les séries, auraient sans doute davantage performé s'ils n'avaient pas eu une course en plus dans les jambes.

