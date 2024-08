Un incident a retardé le départ du 100m des JO dimanche

L'un des moments les plus attendus des Jeux olympiques a démarré avec plusieurs minutes de retard. Voici ce qu'il s'est passé.

Comme beaucoup d'entre vous, peut-être, nous avions mis un réveil dimanche soir à 21h50. On voulait être certain de ne pas rater la finale du 100m, dont le coup d'envoi était programmé à 21h55 pile. Mais une fois les athlètes dans leur couloir et derrière leurs starting-blocks, prêts à en découdre, plusieurs minutes se sont écoulées.

Les téléspectateurs ont trouvé le temps long, et ils n'étaient pas les seuls: les sprinters ont eux aussi trépigné d'impatience, tentant par tous les moyens de garder leurs muscles chauds et leur concentration intacte. «Mais pourquoi ne lancent-ils pas la course?», ont répété à plusieurs reprises les commentateurs et experts de France TV en direct. Eh bien, on sait désormais pourquoi.

«Un spectateur a tenté de rentrer sur la piste juste avant la course pour aller chercher son moment de gloire en mondovision», explique Le Figaro, ajoutant que «les stadiers ont pu l’arrêter à temps».

C'est James Rhodes qui a capturé la scène depuis les tribunes, puis l'a partagée sur les réseaux sociaux.

La course a finalement pu être lancée et c'est Noah Lyles qui est devenu champion olympique. Le champion du monde américain a remporté le titre en 9''79 devant le Jamaïcain Kishane Thompson (9''79) et l'Américain Fred Kerley (9''81), au terme d'une finale doublement particulière: d'abord parce qu'elle a mis du temps à démarrer, ensuite parce qu'elle était la plus dense de l'histoire. Jamais en effet une finale olympique n'a été aussi serrée, le dernier de la course (le Jamaïquain Oblique Seville) ayant terminé en 9''91!