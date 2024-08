Truls Moregard, finaliste du tournoi des JO de Paris, joue avec une raquette à la forme inhabituelle. Image: keystone

Ce pongiste a une raquette très bizarre, mais ça s'explique

Le Suédois Truls Moregard, qui jouera la finale du tournoi olympique de simple ce dimanche (14h30), voit des avantages dans son outil de travail insolite.

Le Suédois Truls Moregard fait sensation dans le tournoi olympique de tennis de table. Déjà, grâce à ses résultats: à la surprise générale, l'actuel 26e joueur mondial disputera la finale ce dimanche (14h30) contre le Chinois Fan Zhendong, après avoir notamment battu le numéro 1 mondial et grandissime favori, Wang Chuqin, en 16e. Mais aussi à cause de la forme inhabituelle de sa raquette, constituée de sept côtés inégaux.

Truls Moregard et sa raquette heptagonale. Image: keystone

Alors non, Truls Moregard n'a pas choisi cet heptagone pour rendre hommage au pays hôte de ces JO, la France, dont la carte ressemble à la raquette. Si le pongiste de 22 ans a délaissé la forme classique ronde, c'est bien parce que son nouvel outil est censé lui apporter des avantages dans le jeu. Et il en a tout à fait le droit, puisqu'il n'existe aucune règle quant à la forme ni la taille des raquettes.

Cette raquette au nom digne d'un vaisseau spatial – la Cybershape Future 3-Star – a récemment été conçue par Stiga Sports, l'équipementier de Moregard, en collaboration avec l'athlète. Sur son site web, la marque suédoise explique – dessin à l'appui – que cette forme heptagonale permet d'agrandir la surface de frappe de 5% par rapport à une raquette ronde. De quoi faciliter les coups, en amenant davantage de précision et de confort aux pongistes.

En rose: le pourtour d'une raquette classique. En turquoise: celui de la Cybershape. image: stigasports.com

Stiga Sports démontre aussi que ce nouveau modèle augmente la surface de frappe précisément à l'endroit idéal:

«Nos études ont montré que, pour la majorité des pongistes, la zone de frappe optimale se situe dans la moitié supérieure du bois. La zone de frappe de la Cybershape est donc 11% plus grande (...) par rapport au modèle classique.»

La zone remplie en rose et turquoise: la zone de frappe optimale (plus grande de 11% avec une forme heptagonale). image: stigasports.com

Troisième avantage mentionné par l'équipementier suédois: une plus grande surface (6,5 cm contre 2,5 cm pour la forme ronde) pour toucher la balle quand celle-ci rebondit bas et que la raquette est donc très proche de la table. De quoi permettre aux joueurs de remonter plus facilement la balle.

Il n'est jamais facile de frapper la balle quand la tranche de la raquette est très proche de la table. image: stigasports.com

Malgré ses avantages, la Cybershape «reste très rare sur le circuit international, puisqu'il faut s'adapter à son poids plus élevé, et un équilibre modifié», précise L'Equipe. Ne pensez donc pas que vous allez tout de suite pouvoir mettre la misère à vos potes cet été en l'achetant simplement!

Avec sa raquette heptagonale, Truls Moregard n'aura qu'une obsession ce dimanche. Et elle sera ronde: la médaille d'or. Il peut devenir le deuxième pongiste suédois sacré aux JO, après Jan-Ove Waldner en 1992.