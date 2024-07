Le Serbe Novak Djokovic, en conférence de presse à Paris. image: Getty

Novak Djokovic fustige le règlement des JO

Tombeur de Matthew Ebden au premier tour du tournoi olympique, le Serbe a poussé un coup de gueule samedi en conférence de presse.

Plus de «Sport»

Novak Djokovic n'a pas perdu de temps samedi 27 juillet sur la terre battue de Roland-Garros. Il s'est imposé 6-0/6-1 face à l'Australien Matthew Ebden et a rejoint sans encombre le deuxième tour du tournoi de tennis des Jeux olympiques.

Alors qu'il pouvait se satisfaire d'une entrée en matière convaincante sur le court Philippe Chatrier, le Serbe s'est concentré sur le faible niveau de son adversaire. Nole avait face à lui samedi un joueur de 36 ans n'ayant plus joué en simple depuis deux ans. Matthew Ebden a en effet complètement délaissé cette discipline et se concentre désormais uniquement sur le double. Même à l'entraînement, il n'est jamais opposé à un seul homme. Face à Novak Djokovic, Ebden, conscient de ses limites, n'avait donc que deux objectifs: «ne pas se blesser» et prendre un jeu à l'ancien n°1 mondial, ce qu'il est finalement parvenu à faire après avoir été mené 6-0/4-0.

Le Serbe a naturellement reproché à l'organisation la participation de l'Australien ainsi que le processus qui a conduit Ebden à débarquer sur le Central non préparé. L'ancien 39e mondial a en fait bénéficié du forfait de l'un de ses compatriotes et a joué le rôle de remplaçant.

Car depuis le 19 juillet, les joueurs forfaits avant le premier tour ne peuvent être remplacés que par un athlète issu du même pays, et déjà engagé aux Jeux olympiques, en double ou en double mixtes donc.

C'est ainsi que Matthew Ebden, amusé de la situation et attendu ce dimanche sur le terrain en compagnie de John Peers, s'est retrouvé à défier le recordman du nombre de Grand Chelem dans le prestigieux simple messieurs des Jeux olympiques. Novak Djokovic, lui, a partagé ses regrets en conférence de presse, en pensant aux nombreux joueurs restés à la maison et qui méritaient sans doute davantage de le défier.

«Je ne comprends vraiment pas les règles, c’est un peu illogique pour moi. Si quelqu'un se retire, vous appelez un joueur de double pour faire du simple? Je ne pense pas que ce soit une bonne image pour le sport, pour être honnête. Il y avait beaucoup de joueurs de simple qui avaient du temps et qui auraient pu être appelés. J’espère vraiment que la Fédération internationale de tennis (ITF), avec les Jeux olympiques, changera ce règlement» Novak Djokovic, en conférence de presse

Que Djokovic se rassure. Il aura bientôt face à lui des adversaires plus coriaces. Cela pourrait arriver dès le deuxième tour si Rafael Nadal s'impose dimanche face au Hongrois Márton Fucsovics. Mais l'Espagnol, qui a déjà joué samedi en double avec Alcaraz, n'a pas encore confirmé sa participation et peut toujours déclarer forfait. Il pourrait alors être remplacé par Pablo Carreño Busta ou Marcel Granollers, engagés en double. Granollers, 38 ans, n'est plus classé en simple depuis près de deux ans. Carreño Busta, lui est actuellement 802e à l'ATP.

(roc)