JO 2026: la flamme olympique est arrivée à Milan

epa12707526 Italian ballet dancer Nicoletta Manni (C) carries the Olympic torch for the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games before lighting the brazier in Piazza Duomo in Milan, Italy, 05 Februar ...
La danseuse étoile italienne Nicoletta Manni porte la torche olympique devant le Dôme de Milan, le 5 février 2026.Image: EPA ANSA

La flamme olympique est arrivée à Milan

La torche olympique portée par Nicoletta Manni a terminé son parcours à travers l'Italie en arrivant dans la capitale lombarde. Elle a parcouru 12 000 kilomètres au total.
05.02.2026, 22:0105.02.2026, 22:01

Jeudi, la torche portée par la danseuse étoile Nicoletta Manni a été acclamée par des milliers de personnes devant le fameux Dôme de Milan, après avoir fait un tour de la ville dans l'après-midi. La flamme des JO 2026 a ainsi terminé son parcours à travers l'Italie et a parcouru 12 000 kilomètres au total.

Un millier de personnes ont célébré la flamme de près, le reste des spectateurs étant tenu à distance par un important dispositif policier. La flamme est arrivée en retard d'une heure et quart sur l'horaire annoncé, vers 20H45, sous une pluie fine qui avait déjà compliqué la répétition de la cérémonie d'ouverture mercredi soir.

Manifestants propalestiniens

Des manifestants propalestiniens ont déployé des drapeaux à une trentaine de mètres des porteurs de la torche, après une première action de Greenpeace jeudi matin sur la même place du Dôme contre l'énergéticien des Jeux, l'Italien Eni.

On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO

D'autres manifestants ont déployé des banderoles en soutien à la Palestine et contre les sponsors des Jeux près de l'université Statale, sans perturber le parcours de la flamme, selon le quotidien Corriere della Sera.

La flamme doit reprendre son chemin vendredi dans la capitale lombarde en passant par le château des Sforza et le stade de San Siro, où se tient la cérémonie d'ouverture vendredi soir, avant d'embraser la vasque sous l'Arc de la Paix.

Pour ces JO «éclatés» sur sept sites dans tout le nord-est de l'Italie, une deuxième vasque olympique s'embrasera dans le centre-ville de Cortina d'Ampezzo, à 400 kilomètres de Milan. (ag/ats)

Inspiré du Curling: le Curl'charlette.
1 / 3
Inspiré du Curling: le Curl'charlette.
source: sierre-anniviers marketing
Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège
Video: watson
