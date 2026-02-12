Liu Jiayu est lourdement tombée, mercredi à Livigno. image: Getty

Cette chute a créé l'effroi aux Jeux olympiques

Ancienne médaillée olympique, la Chinoise Liu Jiayu a été victime d’une très lourde chute lors des qualifications du snowboard halfpipe, mercredi à Livigno.

La deuxième manche des qualifications du snowboard halfpipe aux Jeux olympiques de Milan-Cortina a basculé dans la stupeur, mercredi à Livigno, lorsque la Chinoise Liu Jiayu, donnant tout dans son run pour éviter l’élimination, est lourdement tombée en réception d’une figure.

Sa planche s'est plantée contre la glace et la snowboardeuse a été projetée vers l'avant, heurtant le tube la tête la première. Jiayu a ensuite été violemment malmenée, glissant contre le halfpipe pendant deux longues secondes avant de s’immobiliser.

Sa chute en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

L’ancienne médaillée d’argent des Jeux olympiques d’hiver de 2018 est restée allongée, immobile, les yeux fermés, semblant presque inconsciente. Les secours sont intervenus auprès d'elle pendant une dizaine de minutes avant de l’évacuer en traîneau, sous les applaudissements chaleureux du public de Livigno, site d'accueil des compétitions olympiques de freestyle.

Peu d’informations ont d'abord filtré sur l’état de santé de la snowboardeuse chinoise. Selon certains rapports, elle était consciente à sa sortie du pipe et sa colonne vertébrale n'était pas touchée. Finalement, jeudi matin, Jiayu a assuré depuis son lit d'hôpital avoir évité toute blessure grave et «aller bien». Elle a remercié ses fans pour leur soutien.

Liu Jiayu avait obtenu le 10e score de la première manche de qualification (62,75), loin derrière la favorite américaine Chloe Kim (90,25). Agée de 33 ans, elle participait en Italie à ses quatrièmes Jeux olympiques d’hiver.

(roc)