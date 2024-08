Alessia Zarbo, secourue par les équipes médicales. Image: AP

Frayeur au Stade de France

Une athlète s'écroule sur la piste en plein 10 000 mètres

La Française Alessia Zarbo a été victime d'un malaise durant la finale du 10 000 mètres, vendredi soir au Stade de France.

Plus de «Sport»

Elle ne savait pas à quoi s'attendre de cette course et espérait secrètement un rythme rapide pour améliorer son record personnel voire battre la meilleure performance française. Le 10'000 mètres des Jeux olympiques, couru vendredi soir sur la piste du Stade de France, lui a réservé un tout autre scénario.

Alors qu'en Suisse, nous étions concentrés sur le match de beach-volley entre Hüberli/Brunner et Artacho/Clancy, la Française, dans un jour sans, a rapidement perdu le contact du peloton. Peu après avoir concédé un tour, elle s'est effondrée dans la ligne droite du 100 mètres.

Les secours ont alors accouru vers elle, et ils n'étaient pas loin de perturber la progression des autres fondeuses, celles-ci approchant rapidement en direction de l'attroupement. Mais devant le réveil du Stade de France, la place a été libérée à temps.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

La Française a été évacuée sur civière et il y a finalement eu plus de peur que de mal. La Fédération française d'athlétisme (FFA) a confirmé dans la soirée que l'athlète avait été victime d'un malaise et a indiqué qu'elle allait mieux et récupérait.

Un autre malaise le même jour De retour en Corée du Sud, la médaillée d'argent au tir au pistolet à 10 mètres, Kim Ye-ji, s'est écroulée en conférence de presse, elle aussi victime d'un malaise, potentiellement dû à la «fatigue accumulée». Elle a été admise à l'hôpital de Jeonju, sans avoir besoin de réanimation cardio-pulmonaire, ce qui avait d'abord été avancé par certains médias.

Le 10'000 mètres des Jeux olympiques de Paris 2024 a été remporté par la Kenyane Beatrice Chebet, déjà victorieuse sur 5'000 mètres. Elle a devancé vendredi soir l'Italienne Nadia Battocletti et la Néerlandaise Sifan Hassan.

(roc)