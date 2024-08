Pourquoi les nageurs des JO débarquent en doudoune?

Il achète un tapis, fait «deux trous au cutter» et se jette dans le vide

Peu de tennismen sont tatoués et ça s'explique

Un senior, une ado et un canton au top: les Suisses aux JO en chiffres

Et si c'était lui, notre première médaille olympique à Paris?

Tensions entre Américains et Chinois sur fond de dopage

«Le CIO confère une légitimité au régime non reconnu des Talibans»

Pourquoi ce judoka algérien a été retiré in extremis du tableau

Peut-on se faire expulser quand on agresse un coéquipier?

Non, les Suisses aux JO ne sont pas nuls

S'il se prépare au mieux et qu'il parvient à enchaîner, Roman Mityukov aura toutes les chances de briller ce jeudi soir. Seul le Hongrois Hubert Kos (1'55''96) a nagé plus vite que lui en demi-finale.

A première vue, cela ne semble pas énorme. Mais sur la distance du 200m papillon par exemple, où des temps de 1'54'' ont été enregistré, c'est beaucoup : 0,7% correspond à huit dixièmes de seconde. On comprend donc pourquoi les nageurs et nageuses s'emmitouflent bien.

Elles arrivent à la conclusion que l'on est entre 0,6 et 0,8% plus rapide si l'on a gardé son corps au chaud.

L'idée, c'est que la température du corps ne baisse pas dans l'intervalle entre l'échauffement et le départ. L'enjeu est réel. Des études ont relevé l'importance de bien se couvrir:

C'est la raison pour laquelle de nombreux nageurs portent un vêtement chaud lorsqu'ils s'approchent de leur bloc de départ. Ils viennent de s'échauffer en coulisses et veulent garder leurs muscles bien chauds pour la compétition.

Le Genevois aura des adversaires redoutables, qui eux aussi tenteront de se mettre dans les meilleures conditions juste avant de plonger dans le grand bain. Or parmi toutes les choses que les nageurs peuvent contrôler, il y a la température corporelle.

Il y aura encore beaucoup de spectacle, ce jeudi soir dans le bassin olympique. Deux jours après avoir fêté son 23e anniversaire, Roman Mityukov a l'occasion de s'offrir le plus beau des cadeaux. Double médaillé mondial sur 200m dos, il fait partie des principaux candidats au podium dans sa discipline de prédilection (20h37).

Plus de «Sport»

Les plus lus

Voici les pays les plus généreux (et les plus pingres) avec leurs médaillés

Si certains pays ne donnent pas un centime à leurs athlètes lorsqu'ils ramènent des médailles des Jeux olympiques, d'autres les couvrent d'or, parfois de manière démesurée comparée au salaire moyen. Qui sont les plus généreux, qui sont ceux qui «offrent des titres honorifiques», qui sont ceux qui distribuent des voitures? Tour d'horizon.

De retour dans leur pays d'origine, les athlètes ne se contentent pas de leur(s) médaille(s) - même si ces jolis colliers sont du plus bel effet, quoiqu'un peu lourds, a-t-on entendu certains sportifs dire à la télé. Outre cette breloque, les médaillés sont également récompensés par le pays qu'ils représentent, même s'il existe des disparités assez folles d'une nation à l'autre.