JO hiver 2026

Cette blague de Trump sur le hockey féminin passe mal

United States&#039; Kendall Coyne, left, and United States&#039; Hilary Knight celebrate after victory ceremony for women&#039;s ice hockey at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. ...
Kendall Coyne et Hilary Knight après leur victoire à Milan.Keystone

Cette blague de Trump sur le hockey féminin passe mal

La capitaine des hockeyeuses américaines regrette une blague «de mauvais goût» du président américain sur une potentielle invitation de l'équipe féminine à la Maison Blanche après leur sacre aux JO.
26.02.2026, 07:5226.02.2026, 07:52

Hilary Knight, la capitaine de l'équipe des Etats-Unis de hockey sur glace, sacrée championne olympique à Milan la semaine passée, a regretté mercredi qu'une blague «de mauvais goût» du président Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.

«J'ai trouvé que c'était une blague de mauvais goût, qui malheureusement fait de l'ombre au succès des femmes ayant remporté l'or aux Jeux olympiques», a déclaré la joueuse sur ESPN.

Dimanche, peu après la finale olympique masculine, remportée par les Etats-Unis face au Canada comme les femmes quatre jours plus tôt, Donald Trump avait invité les joueurs à la Maison Blanche. «Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien», ajoutant lors de l'appel retransmis sur les réseaux sociaux qu'il serait «probablement destitué» s'il ne le faisait pas.

January 15, 2026, Washington, Dc, United States of America: U.S. President Donald Trump, center, holds a golden hockey stick, as he jokes with forward Matthew Tkachuk, right, during an event celebrati ...
Trump et l'équipe masculine à la Maison BlancheImage: www.imago-images.de

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs, mais Knight a préféré souligner le «soutien» existant entre les deux équipes. «Les gars ont été mis dans une situation inconfortable, je trouve cela anormal que cet angle ait été retenu et fasse oublier la connexion» entre les deux formations.

L'équipe féminine avait décliné l'invitation

L'équipe masculine a été accueillie mardi en grande pompe à la Maison Blanche puis au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump, alors que l'équipe féminine avait décliné l'invitation, invoquant des problèmes de «calendrier».

Au moins cinq membres de l'équipe masculine n'étaient toutefois pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leurs franchises de NHL, le championnat nord-américain de hockey sur glace. (jzs/afp)

Johannes Klaebo est devenu samedi l'athlète le plus titré des Jeux olympiques d'hiver avec une collection de onze médailles d'or, ainsi que de quatre en argent et trois en bronze. Une réussite qu'il doit à un certain Kaare Hösflot. Cet homme de 83 ans est le grand-père du fondeur norvégien. Il était d'ailleurs présent dans le Val di Fiemme, où son petit-fils a marqué l'histoire du sport samedi en remportant le 50 km classique.
L’article