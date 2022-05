Image: Twitter

Guardiola recrute Haaland, la pièce manquante de son puzzle à City

Manchester City cherchait un grand buteur depuis le départ de Sergio Agüero et il l'a trouvé: Erling Haaland a passé la visite médicale avec les Citizens lundi. Son transfert sera officialisé cette semaine.

C'est lundi, peu avant 19h, que le spécialiste des transferts et toujours très bien informé Fabrizio Romano a posé la première bombe du mercato estival en débutant son message sur Twitter par son désormais célèbre «Here we go»: Erling Haaland, le cyborg norvégien du BVB, «a passé sa visite médicale en tant que nouveau joueur de City. Il est de retour à Dortmund. Son transfert sera officialisé cette semaine.»

Une information confirmée par L'Equipe dans la soirée. Le quotidien français a ajouté qu'Haaland (21 ans) avait passé sa visite médicale à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce qu'Anderlecht, le club entraîné par Vincent Kompany, (ancien capitaine emblématique des Citizens), entretient de bonnes relations avec City et que les dirigeants belges ont pu faciliter l'accueil et l'organisation des examens.

L'Equipe ajoute mardi matin que «le lieu présentait aussi l'avantage de se trouver sur terrain neutre, pas trop loin de Dortmund (moins de 3h de route) mais suffisamment pour être réalisé dans la discrétion.»

City va payer la clause libératoire

Maintenant que toutes les parties sont d'accord, et que la visite médicale a eu lieu, Manchester City doit s'acquitter de la somme du transfert. Le leader de Premier League devra débourser l'équivalent de la clause libératoire du joueur, sous contrat dans la Ruhr jusqu'en 2024. Certaines sources annoncent un montant de 75 millions d'euros, mais Fabrizio Romano précise qu'il devrait s'agir d'un montant plus proche des 60 millions d'euros.

C'est dans tous les cas une bonne affaire pour le club entraîné par Pep Guardiola. Haaland reste sur 61 buts en 66 matches de Bundesliga, et 23 réalisations en 19 rencontres de Ligue des champions, avec Salzburg puis Dortmund.

C'est surtout la pièce qu'il manquait à City, et que Guardiola cherchait désespérément depuis le départ de Sergio Aguëro et le refus des Spurs de vendre Harry Kane. Le coach catalan avait besoin d'un grand buteur, d'un attaquant de surface capable également de participer au jeu. Athlétique, technique, Haaland a toutes les qualités pour convaincre son nouvel entraîneur de ne plus jouer sans véritable finisseur. City a en effet disputé la majorité de ses matchs cette saison avec un «faux numéro 9»: Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden ou Bernardo Silva, voire Gabriel Jesus.

Le club du nord-ouest de l'Angleterre attend beaucoup de sa nouvelle recrue, qu'il paiera d'ailleurs chèrement:

30,4 millions d'euros Le salaire annuel que pourrait percevoir Haaland à Manchester City durant les 5 prochaines années. Un record en Premier League.

Le patron.

Giovanni Castaldi reste tout de même persuadé que l'attaquant parfait pour Guardiola aurait été Harry Kane. Mais le chroniqueur de la chaîne L'Equipe considère aussi que le Norvégien est taillé pour son nouveau rôle:

«Haaland a beaucoup de volume, il peut travailler sur toute la largeur, il a des qualités d'appels qu'aime Guardiola, et c'est un joueur de surface polyvalent. City aime beaucoup centrer et Haaland a un excellent jeu de tête, il est capable de couper au premier poteau ou de s'imposer dans le domaine aérien. Cette variété va apporter énormément à City.»

Ce transfert va forcément avoir un impact sur le gigantesque jeu musical auquel se livrent grands clubs et attaquants européens depuis plusieurs mois. Le Guardian annonce d'ailleurs que «City a renforcé son intérêt pour Haaland après que le Real Madrid, qui était la première destination du Norvégien, a décidé de faire de Kylian Mbappé sa principale cible estivale».

Pourquoi le Real a changé d'avis Selon la Cadena SER, le Real Madrid a préféré dire non au Norvégien en raison d'une clause que souhaitait inclure le clan du buteur, à savoir un bon de sortie fixé à 150 millions d'euros activable au terme de la 2e saison.

On n'a pas fini de lire le fameux «Here we go» de Fabrizio Romano sur les réseaux sociaux.