La légende du marathon envisage de changer de discipline

Il nous avait expliqué notamment que les Kényans bénéficiaient d'un terrain de jeu idéal pour avaler du dénivelé. La vallée du Rift est un territoire escarpé, comparable à celui de la Réunion, et creusé de sentiers que les locaux empruntent depuis leur plus jeune âge. « Ils courent toute leur jeunesse dans les cailloux avec une musculature adaptée pour les longues distances », soulignait Julien Lyon, qui sait aussi que les athlètes kényans ont un avantage naturel sur la plupart de leurs adversaires puisqu'ils vivent au-dessus des 2000 mètres toute l'année. De quoi prendre le départ de chaque épreuve avec un stock considérable de globules rouges.

L'intérêt de l'athlète de bientôt 40 ans (il les fêtera le 5 novembre) pour les épreuves de trail s'inscrit dans une tendance toujours plus marquée au Kénya, où les athlètes ont compris qu'ils avaient tout pour briller sur les sentiers de montagne . Nous en avions discuté avec Julien Lyon, un entraîneur de trail installé dans ce pays africain qui a produit tant de grands champions de la course à pied.

«Vous me verrez en ultra trail. Je veux vivre l'expérience des très longues distances. Ainsi, je serai complet quand je parlerai de course, puisque j'aurai goûté au marathon, à la piste et aux sentiers de trail»

Le Kényan, qui a déjà annoncé qu'il ne participerait pas au marathon de Los Angeles lors des JO 2028, ne s'alignerait toutefois pas sur les sentiers avec le même esprit de compétition que sur la route. « La notion du temps sera hors de mon esprit . Ce sera juste pour profiter et vraiment apprécier ces moments: vous courez toute la journée avec des montées et des descentes difficiles, avançant doucement mais sûrement. Je veux ressentir cette douleur, sans penser à autre chose que d'admirer les paysages, parce que j'aime la nature.»

«Evidemment que j'essaierai. J'ai d'ailleurs déjà eu l'opportunité d'en disputer dans le désert grâce à mon sponsor donc oui, je m'y mettrai un jour. J'ai besoin, et surtout envie, de courir des trails.»

Lors de cette rencontre médiatique, retransmise notamment par le podcast RMC Running, un journaliste a fait remarquer à Kipchoge que de plus en plus de coureur kényans basculaient sur le trail après avoir démarré sur la route. «Est-ce que nous aurons un jour la chance de te voir au départ d'un trail?» La réponse du marathonien a été clair: «Absolument!»

Ce projet de PostFinance risque de faire très mal au hockey suisse

La banque souhaite poursuivre son engagement en faveur du hockey féminin. Ou plutôt, ne veut plus financer les clubs de National League sans section féminine. Elle s'y prend très mal.

PostFinance est l'un des principaux partenaires de notre hockey depuis plus de 20 ans. Outre le cultissime PostFinance top scorer et un engagement ancré auprès de la Fédération suisse de hockey sur glace, l'organisme financier s'est emparé du naming du temple du CP Berne, la PostFinance Arena, et parraine plusieurs clubs de National League: Ambri-Piotta, Kloten, Langnau et Berne.