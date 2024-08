Elle va voir les JO sans payer et explique sa méthode

Une Française de 44 ans a assisté à plusieurs épreuves prestigieuses des Jeux Olympiques sans débourser le moindre centime.

Dans un article que Le Parisien a consacré à Muriel (prénom d'emprunt), le quotidien lui a attribué, non sans ironie, la médaille d'or de la resquille. Car cette femme de 44 ans réussit à voir les plus grands évènements des JO sans débourser le moindre centime. Elle était par exemple au Stade de France pour la finale du 100m, et super bien placée en plus! «Elle se faufile partout avec un sourire et un naturel désarmants», souligne le journal.

Mais comment fait-elle? Muriel raconte sa méthode dans les colonnes du Parisien, au risque de donner des idées à d'autres.

«Pour la finale du 100m par exemple, je me suis présentée seule à l'entrée avec un billet périmé, qui était valable pour la finale du rugby à 7 ayant eu lieu plusieurs jours auparavant. En passant ce billet au tourniquet électronique, un voyant rouge s'est évidemment allumé. J'ai été orienté vers l'un des responsables.»

Son bagou et son culot ont fait le reste. Elle a expliqué qu'elle rêvait d'assister à la finale du 100m mais n'en avait pas les moyens. Le préposé au billet a eu pitié et l'a laissée entrer. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, plus aucun contrôle de place n'est effectué, si bien que Muriel a pu s'installer où elle le voulait. Elle a choisi de se mettre en bas de la tribune latérale, dans l'une des zones les plus prisées (et les plus chères) du stade, pas loin de Snoop Dogg.

Le Parisien explique que Muriel «dispose d'un 6e sens pour détecter les failles de l'organisation et s'engouffrer dans les brèches». Sur certains sites, quand le scan des billets est assuré par des humains et non des machines, elle se faufile au centre de la foule et parvient ainsi à échapper aux contrôleurs situés de chaque côté des entrées. C'est comme cela qu'elle a pu voir les épreuves de judo et de gymnastique.

Il lui est arrivé bien sûr de se faire refouler de certains sites, mais la femme est du genre déterminée: quand la sécurité la fait sortir par la porte, elle entre par la fenêtre.

(jcz)