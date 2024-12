Ces deux patineuses vont bousculer les codes lors d'un gala en Suisse

Deux femmes (Gabriella Papadakis et son ancienne rivale Madison Hubbell) vont danser ensemble pour la première fois lors du gala Art on Ice, qui passera notamment par Fribourg en février.

«Un couple, deux femmes et une première mondiale sur la glace»: c'est ainsi que les organisateurs du gala de patinage suisse Art on Ice présentent le show qui transitera par Zurich, Fribourg et Davos entre le 6 et le 15 février prochain. Ce duo de patineuses sera formé de deux des meilleures danseuses sur glace de l’histoire:

Gabriella Papadakis, qui a remporté cinq titres de championne du monde et d’Europe ainsi que l’or olympique avec Guillaume Cizeron.

Madison Hubbell, qui a recolté quatre médailles aux championnats du monde et deux médailles olympiques (bronze en danse sur glace, or en équipe) avec Zachary Donohue.

Papadakis et Hubbell. Image: artonice

Les deux championnes ayant mis fin à leurs partenariats respectifs, elles sont désormais libres de se produire avec qui elles veulent, et ce sera donc ensemble.



Il s'agira d'une première historique qui pourrait bousculer de nombreux codes. «La prestation des deux championnes olympiques remet en question les traditions de la danse sur glace et donne un signal pour la diversité et la multiplicité dans le sport», peut-on lire sur le site d'Art on Ice. «Cela ouvre de nouvelles possibilités pour des chorégraphies et des expressions créatives et permet de briser les stéréotypes de genre», ajoutent les organisateurs.

Deux dates à Fribourg

Nul ne sait encore comment les deux stars vont combiner sur la glace, ni quelle sera leur complicité. Ce qui est certain, c'est que des barrières vont tomber. «Nous voulons rompre avec certains stéréotypes autour des attentes envers les femmes dans le sport: être toujours féminine, frêle, voire fragile», soulignent Gabriella Papadakis et Madison Hubbell, qui ont déjà commencé à s'entraîner ensemble.

Les patineuses en pleine répétition: Vidéo: instagram

Le programme du duo ne se limitera pas à quelques minutes sur la glace. Il est beaucoup plus vaste, et vise à faire évoluer durablement les mentalités:

«Nous voulons montrer que notre sport peut être plus inclusif, plus moderne et plus courageux» Gabriella Papadakis et Madison Hubbell

Pour cette première mondiale, Gabriella Papadakis et Madison Hubbell se produiront sur la chanson «Not Loud Enough» de Marius Bear.

Les dates du gala: