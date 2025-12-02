assez clair, brumeux-1°
Badminton: Carolina Marin utilise la visualisation active

Carolina Marin a un entraînement très particulier.
Carolina Marin a un entraînement très particulier. image: getty/instagram

Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales

L'Espagnole Carolina Marin, superstar du badminton, a une technique d'entraînement très particulière. Et ça semble bien marcher.
02.12.2025, 05:3602.12.2025, 05:36
Yoann Graber
Yoann Graber

La visualisation est une technique de préparation mentale connue et largement répandue en sport. Il s'agit, pour l'athlète, de visualiser en pensées ses mouvements dans des situations de match. Cette méthode est notamment utilisée dans les sports de raquette, où les coups, répétitifs, sont faciles à imaginer.

Cette préparation – rendue célèbre par la superstar du tennis Novak Djokovic – a plusieurs bienfaits, au niveau de la motricité et de la psychologie, comme l'explique l'experte française Annabelle Lauqué: perfectionner ses gestes techniques, corriger les erreurs (supprimer les mouvements parasites, par exemple), gérer le stress ou encore développer sa confiance en soi. Cette dernière découle de l'impression de contrôle: on a tellement intériorisé nos coups, on est certain qu'ils sont désormais fiables.

Novak Djokovic of Serbia returns a backhand shot from Valentin Vacherot of Monaco during their men&#039;s singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports Cit ...
Novak Djokovic, recordman de titres en Grand Chelem, accorde une grande importance à la préparation mentale. image: Keystone

La star du badminton Carolina Marin (32 ans) et son staff sont allés encore plus loin dans ce type de préparation. L'Espagnole, championne olympique en 2016, pratique la visualisation active. C'est ce qu'a révélé son coach, Fernando Rivas, en publiant fin novembre une vidéo sur Instagram.

Les images sont très inhabituelles. Elles montrent Carolina Marin dans une pièce (apparemment une chambre d'hôtel), raquette en main. La badiste fait face à un grand écran, projeté sur le mur par un beamer. C'est un montage vidéo qui défile, avec une succession de plans très courts (deux à trois secondes) entrecoupés.

Il s'agit à chaque fois d'échanges – une à deux frappes maximum – que l'Espagnole a joués (plusieurs matchs), filmés par une caméra fixe en fond de terrain.

La vidéo en question

Vidéo: instagram

Carolina Marin est sans cesse en mouvement (les crissements de ses chaussures sur le parquet le prouvent) et reproduit ses propres gestes à l'écran. Exactement comme le feraient les joueurs de la console Nintendo Wii. Avec la publication de cette vidéo, son coach Fernando Rivas a écrit un long texte dans lequel il détaille la méthode et explique ses raisons d'être.

«Cela fait partie d'un protocole soigneusement conçu pour se préparer au match plusieurs heures avant de le disputer», commence l'entraîneur. Il enchaîne:

«"Jouer avant de jouer" prépare le système – corps et esprit – à activer cognitivement le plan de jeu. C'est comme conduire avec ou sans GPS.»

Il s'agit donc de préparer au mieux, neurologiquement, Carolina Marin à affronter des situations de jeu précises et spécifiques à chaque adversaire. Car, forcément, ces situations varient en fonction du style de jeu de la joueuse en face.

Préparation méticuleuse et bienfaits prouvés

Fernando Rivas précise que «trois personnes passent de nombreuses heures à sélectionner» ces séquences et à les monter, après avoir aussi décortiqué des statistiques.

Autrement dit: il s'agit d'un travail titanesque pour le staff. Chaque pro de badminton ne peut pas s'offrir de tels services. Mais Carolina Marin est une véritable star de ce sport et en a donc les moyens. En plus de son titre olympique à Rio (elle est la première européenne à avoir été sacrée), l'Andalouse compte huit sacres de championne d'Europe (le dernier en 2024) et trois de championne du monde. Sa méthode d'entraînement insolite a donc visiblement bien marché.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 19: Carolina Marin of Spain celebrates match point against V. Sindhu Pusarla of India during the Women&#039;s Singles Gold Medal Match on Day 14 of the Rio 2016 Olympic ...
Carolina Marin a l'un des plus beaux palmarès du badminton, dont l'or olympique en simple en 2016. image: getty

Dans un article publié en 2013, l'agence canadienne Science-Presse présente une étude universitaire qui constate les bienfaits de la visualisation active. Les chercheurs ont demandé à des sauteurs en hauteur d'inclure des gestes dans leur visualisation.

Résultat?

«L'imagerie mentale améliore concrètement les résultats sportifs de 30%. Un score qui bondit du tiers à 45% quand on y rajoute les mouvements pendant les répétitions mentales.»
Science-Presse, qui cite l'étude universitaire

Lui aussi est un pionnier👇

Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse

Selon cette étude, une préparation psychologique au plus près des vraies sensations, ressenties pendant un match, aurait encore une autre vertu: accroître la motivation de l'athlète.

Reste donc à savoir si davantage de sportifs adopteront la méthode de Carolina Marin. N'en déplaise aux voisins de chambre dans les hôtels, qui risquent d'être dérangés par des crissements de chaussures et autres sauts sur le plancher.


