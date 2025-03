En empoignant Ben White (au sol) alors que le jeu était arrêté, le Français Peato Mauvaka (à gauche) aurait certainement dû écoper d'un carton rouge.

La France a-t-elle été avantagée? Polémique au «VI Nations»

L'équipe de France de rugby a battu l'Ecosse sur le score de 35 à 16 ce samedi. Un succès synonyme de victoire finale dans le Tournoi des VI Nations, mais aussi émaillé d'une vive polémique d'arbitrage.

Tout le monde y compris les Anglais s'accorde à dire que la France mérite sa victoire dans le Tournoi des VI Nations 2025. Cependant, le titre aurait pu lui échapper lors de la cinquième et dernière journée, disputée samedi.

L'équipe de France, qui devait impérativement s'imposer contre l'Ecosse, afin de ne pas céder la première place au XV de la Rose, a rempli sa mission, puisqu'elle s'est imposée 35-16 à domicile. Or la rencontre aurait pu accoucher d'un tout autre résultat, car les hommes de Fabien Galthié ont non seulement été malmenés en première mi-temps, mais ont en plus bénéficié d'une décision arbitrale particulièrement clémente en début de partie (21e).

Le jeu était arrêté lorsque l'arrière Thomas Ramos, désireux de s'emparer rapidement du ballon, a bousculé le demi de mêlée écossais Ben White, qui est alors tombé sur Peato Mauvaka. Une chute involontaire donc, qui n'a toutefois pas plu à l'avant français, puisque ce dernier s'est immédiatement relevé pour plaquer le joueur écossais, visiblement touché à la tête au moment de l'impact.

L'action qui soulève la controverse ⬇️ Vidéo: twitter

Le geste d'humeur de Mauvaka a longtemps été révisé par l'arbitrage vidéo. Cependant, le rugbyman tricolore n'a écopé que d'un simple carton jaune, et ce, alors que le directeur de jeu avait fait appel au bunker afin que la séquence soit longuement analysée. Le talonneur n'a donc laissé son équipe à quatorze contre quinze que dix minutes, quand un jaune requalifié en rouge l'aurait définitivement exclu, tout en permettant à la France de rejouer à quinze après 20 minutes en infériorité.

Or pour de nombreux passionnés de rugby, que ce soit en Ecosse, en Angleterre ou même en France, une telle réaction aurait mérité un carton rouge direct, ce qui aurait contraint le XV de France à évoluer à quatorze durant près de 60 minutes, face à une Ecosse joueuse qui aurait alors pu créer une éventuelle surprise.

La sanction est-elle juste? Oui, Monsieur Matthew Carley et ses assesseurs ont pris la bonne décision. Non, le bunker aurait dû requalifier en rouge le jaune attribué à Peato Mauvaka. Non, Monsieur Matthew Carley aurait dû dégainer un rouge direct. Voter

«Le degré de danger n’est pas élevé», a déclaré l'arbitre de la partie, pour justifier cette décision. Un argument entendable pour un placage classique, survenu en plein match. Moins pour un coup de sang comme celui-ci, alors que le jeu était arrêté. «La raison pour laquelle il n’y a pas eu rouge est l’absence de force excessive. Je ne pense pas que ce soit un critère alors que ce n’est pas un plaquage», a d'ailleurs pesté le sélectionneur écossais Gregor Townsend en conférence de presse.

L'Ecosse a des raisons de se sentir flouer. Elle peut néanmoins se consoler en se disant une chose: sa défaite samedi au Stade de France a empêché le rival anglais de remporter le Tournoi des VI Nations. Une bonne chose quand on sait qu'avant même le début du match, de nombreux supporters du XV du Chardon souhaitaient un revers de leur équipe, pour ne pas voir les Anglais se pavaner durant des jours devant eux.

