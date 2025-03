Charles Gamel Seigneur en pleine gymnastique et nous expose sa souplesse sur ses skis. Image: dr

Le plus drôle, c'est son nom

Un skieur français s'est repris in extremis après une pirouette lors de la descente de Kvitfjell. Il a réussi une petite prouesse à plus de 100 km/h. Son nom? Charles Gamel Seigneur.

Alors que Dominik Paris faisait la nique à l'armada helvétique, Charles Gamel Seigneur, dossard 54 sur le dos, s'est pris une grosse... gamelle dans le dernier mur de la descente de Kvitfjell, en Norvège.

Alors qu'il était en mauvaise posture, bousculé sur une neige molle et une piste marquée par les nombreux passages, le skieur tricolore a vu son ski mordre la neige et le propulser en l'air, avant de se remettre sur ses lattes presque miraculeusement à plus de 100 km/h.

La chute spectaculaire de Charles Gamel Seigneur Vidéo: watson

Les réminiscences de l'acrobatie de Maxence Muzaton

Cette pirouette rappelle la reprise (incroyable) de Maxence Muzaton, à Cortina d'Ampezzo en 2021. Il avait réussi à rester sur ses lattes après avoir fait un 180 degrés. Lui aussi, il était resté sur les skis, sans connaître de casse.

Les descendeurs français ont désormais cette habitude de faire le show. Récemment, rappelons l'envolée de Matthieu Bailet sur le saut de Cry d'Er, à l'occasion de la descente de Crans-Montana.

Matthieu Bailet avait fait le spectacle deux semaines plus tôt, à Crans-Montana. Image: AFP

Cette fois-ci, place à la jeune garde. Charles Gamel Seigneur qui aura lui aussi droit à sa haie d'honneur virtuelle. Inutile de préciser que son patronyme s'accorde parfaitement, très à propos. Car ce 7 mars, en évitant la gamelle, il fait surtout partie de la race des seigneurs. (svp)