«Terrible», «Du jamais vu»: une skieuse de fond frise la catastrophe

La fondeuse suédoise Linn Svahn s'est fait une grosse frayeur lors du sprint classique organisé samedi à Ruka. Cela soulève une question: doit-on protéger les zones sensibles par des filets de sécurité comme en ski alpin?

Linn Svahn a eu chaud, très chaud, malgré les températures négatives en journée à Ruka, à proximité de la frontière finno-russe. Qualifiée pour les quarts de finale du sprint classique, la Suédoise a rapidement vu ses chances d'accéder aux demi-finales s'envoler, après que Ane Appelkvist Stenseth a perdu l'équilibre puis chuté devant elle, dans une descente à près de 60 km/h.

Svahn, elle, n'est pas tombée. La trajectoire de sa concurrente l'a poussée à se décaler sur la droite de la piste et elle n'a pas eu d'autre choix que de partir dans le décor, pendant qu'une autre fondeuse, Hedda Østberg Amundsen, est allée à terre.

La Suédoise a fait preuve d'un incroyable sang froid et a dévoilé une belle dextérité sur ses skis relativement fins et difficilement maniables à vive allure en descente. Elle s'est faufilée sur une dérivation enneigée, passant ainsi entre les arbres et le public installé en sortie de virage, tout cela après avoir décollé quelque peu à cause d'un terrain escarpé.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: extern / rest

«C'est terrible, c'est du jamais vu, elle est partie complètement dans le décor», ont hurlé les commentateurs d'Eurosport à l'antenne, réclamant des nouvelles, inquiets par ce qu'ils venaient de voir.

Or Linn Svahn n'est donc pas tombée et elle ne s'est pas blessée. La skieuse a simplement affiché un énorme mécontentement, parce que la fautive ne l'a pas attendu dans l'aire d'arrivée pour s'excuser. Cette situation de course a néanmoins suscité des échanges au sujet de la sécurité des skieurs. Certains estiment qu'un filet comme ceux utilisés en ski alpin devrait être systématique dans les endroits à risque, notamment les virages en descente.

Déçue de son élimination précoce, Svahn peut se consoler par une bonne nouvelle. C'est sa compatriote Johanna Hagstroem qui a remporté ce premier sprint de l'hiver, marqué par les débuts de Nadine Fähndrich en Coupe du monde cette saison, la Suissesse ayant fait l'impasse sur le 10 kilomètres classique vendredi, pour débarquer en pleine forme lors de ce sprint. Un pari presque gagnant. Sixième des qualifications, la Lucernoise visait logiquement une finale. Or son aventure s'est terminée de façon précipitée. Une élimination en quart de finale, avec le statut de première non repêchée au temps.

