Braizat coach du SLO +++ Première pour Teichmann

Anthony Braizat succède à Meho Kodro Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le Français Anthony Braizat succède à Meho Kodro comme entraîneur du Stade Lausanne Ouchy. L'ex-joueur et Ligue 1 et ancien joueur et entraîneur de Servette arrive en provenance du Stade Nyonnais. Braizat (44 ans) s'est notamment fait connaître comme coach en menant Yverdon en Promotion League en 2017 puis le Stade Nyonnais au tour final de Promotion League, avec un jeu attrayant à la clé, lors de la saison écoulée, relève mercredi le Stade Lausanne Ouchy, qui évolue en Challenge League. Comme son prédécesseur Meho Kodro, dont le contrat n'a pas été reconduit, il sera assisté au SLO de Dalibor Stevanovic et Zoran Lemajic. "Sa mission sera de continuer à faire progresser l'équipe en proposant un jeu attractif", relève la direction du club lausannois.

Jil Teichmann au 3e tour, pour la première fois en Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Solide physiquement et mentalement, Jil Teichmann (no 23) s'est qualifiée pour le 3e tour de Roland-Garros. La Biennoise a dominé la grande Serbe Olga Danilovic (WTA 172), 6-4 6-1. Teichmann est arrivée à Paris sans faire trop de bruit malgré ses derniers résultats prometteurs à Madrid (demi-finaliste) et à Rome. Mercredi, elle s'est montrée déterminée à poursuivre sur sa lancée. Danilovic, avec sa puissance, lui a donné du fil à retordre en fin de 1er set, lorsqu'elle lui a ravi deux fois son service pour revenir à un point d'une balle d'égalisation à 5-5. Mais Teichmann a serré le poing plus d'une fois et paré le danger. Et puis, la Serbe s'est éteinte. Le mérite en revient pour beaucoup à la Suissesse, solide sur ses jambes, rapide, concentrée, sans point faible hormis peut-être au service. Danilovic a multiplié les doubles fautes, et Teichmann a survolé la deuxième manche tout en préservant ses forces. C'est la première fois qu'elle accède au 3e tour d'un tournoi de Grand Chelem. Sur ses deux premiers matches, Teichmann n'a concédé que huit jeux. Une entame convaincante et prometteuse à l'heure de se préparer à affronter en 16es de finale la gagnante du match entre l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 65) et la Biélorusse Victoria Azarenka (no 15).

Stimac doit quitter les Lions, Attallah à la barre Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Andrej Stimac n'entraînera plus les Lions de Genève la saison prochaine. Le coach croate est remplacé par l'Egyptien Alain Attallah, annonce mercredi le club. Les contrats de Stimac et de son assistant Ivan Stanisak, arrivés à leur terme, n'ont pas été reconduits, après deux ans. Sous leur conduite, les Lions ont gagné une Coupe de Suisse et une Coupe de la Ligue. Cette saison, en Championnat, ils ont été éliminés en demi-finale des play-off par Fribourg Olympic. Le club remercie MM. Stimac et Stanisak et leur souhaite "plein succès pour la suite, après les deux superbes titres obtenus". Alain Attallah s'est engagé pour une saison, avec un contrat reconductible pour une année supplémentaire (1+1) en cas d’atteinte des objectifs ambitieux du club en fin de première saison. Pour l’assister ainsi que pour assurer le lien avec la relève, des contacts ont déjà été pris pour trouver un assistant. Alain Attallah (57 ans) a notamment été joueur de la sélection nationale égyptienne dans les années 1980, avec des participations aux JO de 1984 et 1988. Après avoir fait ses armes de coach au Danemark, il a été l'artisan de la remontée du BBC Nyon en SBL lors de la saison 2018-2019 avec un titre de LNB, relève le club genevois.

Steve Kerr, LeBron James en colère après la tuerie au Texas Image: KEYSTONE/AP/Scott Strazzante L'entraîneur de Golden State, Steve Kerr, a fait un vibrant plaidoyer pour la régulation des armes à feu en réaction à la fusillade dans une école texane qui a fait 18 morts mardi. "Je ne vais pas parler de basket", a déclaré Kerr aux journalistes lors d'une conférence de presse, juste avant le 4e match de la finale de conférence Ouest, entre les Warriors et les Mavericks, à Dallas. "Depuis que nous avons quitté la séance d'entraînement, 14 enfants ont été tués à 600 km d'ici, et un enseignant. Au cours des dix derniers jours, des personnes âgées noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo, des fidèles asiatiques ont été tués en Californie du Sud, et maintenant des enfants ont été tués à l'école", a énuméré Kerr, la gorge serrée et les yeux embués. Cauchemar Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu plus tôt mardi dans une école primaire de la municipalité d'Uvalde, tuant 18 jeunes élèves et au moins un enseignant. Un drame qui a replongé l'Amérique dans un cauchemar chronique et a immédiatement relancé le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis. "Quand allons-nous faire quelque chose? Je suis fatigué. Fatigué de me présenter devant vous pour présenter mes condoléances aux familles anéanties. J'en ai assez. Nous allons jouer ce soir. Mais je veux que chaque personne qui écoute pense à son propre enfant ou son petit-enfant, sa mère ou son père, sa soeur ou son frère. Comment vous sentiriez-vous si cela vous arrivait aujourd'hui?", a demandé Kerr, dont le père a été assassiné par des terroristes islamistes, à Beyrouth en 1984. "Il faut que ça change!" Frappant la table de la main, il s'en est pris aux sénateurs américains qui refusent de légiférer malgré la litanie des massacres. "Vous rendez-vous compte que 90% des Américains, quelle que soit leur orientation politique, veulent une vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles? Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote, malgré ce que nous, le peuple américain, voulons", a-t-il fustigé. La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a également exprimé son indignation et appelé au changement. "Ca suffit!!! Ce sont des enfants et nous continuons à les mettre en danger à l'école. Sérieusement! À L'ÉCOLE, là où c'est censé être le plus sûr! Il faut tout simplement que ça change. IL FAUT QUE ÇA CHANGE !", a-t-il tweeté. Des stars de la NFL, la ligue professionnelle de football américain, ont également réagi dans ce sens, tel que le quarterback Patrick Mahomes, vainqueur du Super Bowl avec les Kansas City Chiefs et qui a grandi au Texas, ou encore DeMarcus Lawrence, défenseur des Dallas Cowboys, qui s'est adressé directement au gouverneur de cet Etat, Greg Abbott. "Qui va s'y mettre et EXIGER que nous ayons une meilleure sécurité dans toutes ces écoles qui n'en ont pas les moyens????". Comment se fait-il que l'argent de nos impôts ne va pas à ceux qui ont le plus besoin de protection? !!! NOS ENFANTS! TROP C'EST TROP!".

Violents affrontements à Tirana à la veille la finale Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni De violents affrontements ont éclaté mardi à Tirana à la veille de la finale de la Conference League qui doit opposer l'AS Rome au Feyenoord Rotterdam. La police albanaise a interpellé une soixantaine de personnes. Des supporters néerlandais ivres ont frappé un Albanais à coups de chaise lorsque celui-ci a manifesté son soutien à l'équipe italienne et la victime a dû être "transportée en urgence" à l'hôpital, selon un communiqué de la police. Environ 200 supporteurs de Feyenoord se sont affrontés avec la police alors qu'ils essayaient de gagner un quartier où se trouvaient ceux de l'AS Rome. Puis, des supporters du club italien ont attaqué à leur tour les policiers à coups de pierre et de bâton. "Dix policiers ont été blessés" et un car de police a été endommagé par ces "actes de violence", a dit la police. Des affrontements entre supporters des deux équipes se sont également produits dans au moins trois endroits de la capitale albanaise, a constaté un journaliste de l'AFP. Au total, une soixantaine de supporters des deux camps ont été interpellés, selon la police. 100'000 supporters attendus Alors que la capacité du stade national où aura lieu le match mercredi n'est que de 21'000 places, au moins 100'000 supporteurs sont attendus à Tirana pour assister à la rencontre. Ils seront séparés en fan zones et devront regarder le match sur des écrans géants, ont déclaré les autorités. Environ 2000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement.

Dallas réduit l'écart contre Golden State Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Sauvé des eaux malgré des fuites provenant du toit de leur salle, Dallas a décroché mardi son premier succès face à Golden State en finale de la Conférence Ouest de NBA. Vainqueurs 119-109, les Mavericks ne sont plus menés que 3-1 dans la série. Dos au mur, Dallas a forcé la décision grâce à un gros effort collectif autour de Luka Doncic. Hormis un sursaut dans le dernier quart-temps, Golden State n'a pas vraiment existé dans ce match no 4, pour lequel il avait certes le droit au faux-pas. La mission "remontada" n'en reste pas moins impossible au regard de l'histoire, car jamais une équipe battue lors des trois premiers matches n'a réussi à remporter les quatre derniers d'une série en play-off de NBA. Mais les Mavs défendront chèrement leur peau jeudi en Californie lors de l'acte V. Doncic proche du triple double Luka Doncic avait appelé ses coéquipiers à plus peser en attaque, à mieux défendre aussi. Le prodige slovène (30 points, 14 rebonds, 9 assists, 2 interceptions, 2 contres) a été entendu. Forts de 11 paniers primés sur 23 tentés en première période, les Mavericks ont creusé l'écart à la pause (62-47). Leur avance a culminé à 29 unités au troisième quart-temps, démarré avec un quart d'heure de retard en raison d'une fuite d'eau provenant du plafond de la salle. Impérial, Luka Doncic a su prendre les choses en mains lorsque Golden State a recollé à 8 longueurs à moins de quatre minutes de la fin.

Les Rangers égalisent à 2-2 face aux Canes Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Les Rangers ont égalisé à 2-2 dans le 2e tour des play-off de NHL qui les opposent aux Hurricanes de Nino Niederreiter. La franchise de New York s'est imposée 4-1 mardi au Madison Square Garden. El Nino et ses équipiers se sont une nouvelle fois cassé les dents sur le portier des Rangers Igor Shesterkin, auteur de 30 arrêts dans cet acte IV. L'attaquant grison a adressé un tir cadré dans cette partie, qu'il a terminée avec un bilan de -2. Menés 3-0 à la 37e minute, les Canes ont sauvé l'honneur sur une réussite de Teuvo Teravainen à la 47e. New York a repris le large moins de cinq minutes plus tard grâce à un but d'Andrew Copp (1 but et 2 assists mardi). Vainqueur de Boston en sept matches au 1er tour, Carolina n'a donc toujours pas gagné la moindre partie loin de ses bases dans ses séries finale. Les Hurricanes tenteront de préserver leur invincibilité à domicile jeudi lors du match no 5. A l'Ouest, Edmonton a fait le break face à Calgary en s'imposant 5-3 face aux Flames mardi. Les Oilers, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Ryan Nugent-Hopkins et à trois assists de Leon Draisaitl, mènent 3-1 dans la série.

La Suisse jouera jeudi à 19h20 contre les Etats-Unis, à Helsinki Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Les horaires des quarts de finale du Mondial en Finlande, le jeudi de l'Ascension, ont été dévoilés mardi soir: la Suisse disputera son match contre les Etats-Unis à 19h20 (heure suisse), à Helsinki. Allemagne - Tchéquie aura lieu à 15h20, de même que Suède - Canada. Finlande - Slovaquie se déroulera à 19h20, en même temps que le match de la Suisse.

Les affiches des quarts de finale sont connues Image: KEYSTONE/AP/Vesa Moilanen Outre Suisse - Etats-Unis, un choc Suède - Canada figurera au menu des quarts de finale du Mondial en Finlande, jeudi. Les deux autres affiches opposeront l'Allemagne à la Tchéquie et la Finlande à la Slovaquie. Dans les derniers matches de poules mardi, le Canada a étrillé la France 7-1 et la Finlande a battu la Tchéquie 3-0. Un peu plus tôt, la Slovaquie, médaillée de bronze des JO de Pékin, avait décroché de justesse son billet pour les quarts en écrasant le Danemark 7-1, dans le groupe A. La Suisse est arrivée 1re de cette poule avec 20 points (sur un maximum possible de 21) en 7 matches. Dans la poule B, la Finlande est ressortie en tête avec 19 pts, contre 18 à la Suède (2e). Les compteurs sont remis à zéro avec maintenant les matches à élimination directe.

Soirée de gala pour Olympic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg Olympic a étrillé Union Neuchâtel (93-46) dans le deuxième match de la finale des play-off de SBL. Irrésistibles, les Fribourgeois ne sont plus qu'à une victoire d'un 20e titre. Il faudrait un petit miracle, ou une résurrection, pour qu'Union s'impose samedi dans sa salle et ranime la flamme de l'espoir lors de l'Acte III. Au vu des forces en présence mardi à Fribourg, Olympic semble intouchable. Tout a marché à la perfection pour l'équipe d'Aleksic. Les joueurs se sont régalés en alignant les alley-oops, en empilant les lancers francs (un sans faute sur les 23 premiers tirés!), en multipliant les interceptions (12 au total contre une seule à Union) et en démontrant envie et agressivité du début à la fin, sans jamais rien lâcher. Fribourg évoluait sur un nuage, tandis que du côté neuchâtelois, seuls Killian Martin et Bryan Colon (17 pts) ont surnagé. Fofana n'a pas eu voix au chapitre. La profondeur de banc des Fribourgeois est un atout maître. Pas évident de discerner le cinq de base dans cette équipe où chacun s'invite à la fête. Mention spéciale cependant à Miljanic et Mbala, brillants et combatifs, et à Kelly, pour ses passes. Olympic avait remporté l'Acte I 84-75. Si les Neuchâtelois parviennent à ressortir la tête de l'eau après la déculottée de mardi, ils mériteront la médaille de la résilience.

Les Slovaques en quarts Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Slovaquie a décroché le dernier billet pour les quarts de finale du Championnat du monde, en s'imposant 7-1 contre le Danemark à Helsinki. Les Scandinaves de leur côté manquent l'accès aux quarts pour 1 point, eux qui avaient pourtant battu le Canada 3-2 lundi. La Slovaquie a brillé grâce notamment à Tomas Tatar, coéquipier de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler aux New Jersey Devils. Le capitaine a ouvert les vannes au premier tiers en inscrivant les deux premiers buts.

Tsonga met fin à sa carrière sur une défaite au 1er tour Image: KEYSTONE/EPA Cette fois, c'est fini pour de bon: Jo-Wilfried Tsonga, ex-no 5 mondial, a été éliminé au 1er tour de Roland-Garros par le Norvégien Casper Ruud (8e mondial), 6-7 (6/8) 7-6 (7/4) 6-2 7-6 (7/0). A 37 ans, le Français range ses raquettes définitivement, comme annoncé. Malgré le soutien inconditionnel et bruyant du public, malgré une résistance parfois digne de ses beaux jours, Tsonga - blessé à l'épaule droite en toute fin de partie et en pleurs sur la balle de match- tire sa révérence après 17 ans et demi sur le circuit où il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès du tennis français. De son côté, Ruud affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (61e), vainqueur d'un autre Français, Ugo Humbert (46e).

Jan Hirt gagne la 16e étape en montagne Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tchèque Jan Hirt (Intermarché) a remporté la 16e étape du Tour d'Italie, la plus montagneuse de cette édition par son dénivelé, mardi à Aprica. L'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) a gardé le maillot rose de leader à cinq jours du terme de ce Giro mais a vu son avance se réduire à 3 secondes sur l'Australien Jai Hindley. Carapaz et Hindley sont arrivés ensemble sur la ligne et ont disputé un sprint pour la bonification de 4 secondes qui est revenue à l'Australien. Hirt a précédé de 7 secondes le Néerlandais Thymen Arensman après les 202 kilomètres de cette étape qui a franchi le Mortirolo. Le plus beau Agé de 31 ans, le Tchèque a enlevé son plus grand succès, le cinquième de sa carrière. Il s'était classé deuxième en 2019 de l'étape du Giro qui était passé par le Mortirolo, escaladé par son versant nord. Hirt a conclu une échappée lancée dès la première des trois grandes ascensions du jour, à quelque 160 kilomètres de l'arrivée. Le Mortirolo, l'un des cols mythiques du Giro grimpé cette fois par son versant le moins pentu, a seulement écrémé le groupe des favoris. Mais il a condamné des coureurs présents dans l'échappée d'une vingtaine de coureurs (G. Martin, Ciccone, S. Yates et Kelderman notamment) qui n'ont pu rester dans le groupe de tête. A l'avant, l'Allemand Lennard Kämna a distancé avant la dernière montée ses compagnons (Arensman, Vaverde, Carthy, Hirt) pour aborder le Santa Cristina avec une cinquantaine de secondes d'avance. Mais il a été repris et aussitôt dépassé sur les pentes les plus raides par Arensman et Hirt avant que le Tchèque se dégage dans les deux derniers kilomètres de l'ascension. Dans le groupe des favoris, l'Espagnol Landa est passé à l'attaque à 10 kilomètres de l'arrivée, suivi aussitôt par Carapaz et Hindley. Le trio a tenté de creuser l'écart sur le Portugais Joao Almeida, qui a lâché finalement 14 secondes. Nouvelles ascensions Au classement, Carapaz compte 3 secondes d'avance sur Hindley et 34 secondes sur Almeida. Landa est pointé à 59 secondes alors que l'Italien Vincenzo Nibali a progressé de la 8e à la 5e place, à 3'40 du maillot rose. Mercredi, la 17e étape relie Ponte di Legno à Lavarone sur 168 kilomètres. Après le passo del Tonale, escaladé à froid, le parcours présente deux ascensions de première catégorie dans les 50 derniers kilomètres, le Vetriolo et le Menador, l'autre nom de Monte Rovere qui est distant de moins de 8 kilomètres de l'arrivée.

Pascal Besnard quitte la présidence de Servette Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Pascal Besnard quitte la présidence de Servette, après deux ans et demi à ce poste. Le responsable de la Fondation 1890 Didier Fischer reprendra ses fonctions par intérim à partir du 1er juillet. "Je ne souhaite pas poursuivre mon activité à la tête du club et ne briguerai donc pas un nouveau mandat au-delà du 30 juin 2022", annonce Pascal Besnard dans un communiqué publié mardi par le club. L'ancien joueur professionnel ne donne pas les raisons de son départ mais relève que "le Servette FC 1890 SA est aujourd'hui dans une situation qui lui permet de poursuivre ses activités en toute sérénité et avec ambition". Et de poursuivre: "Avec un des plus petits budgets de la ligue, le club a réussi (...) à dépasser les objectifs fixés." L'équipe a terminé le Championnat de Super League au 6e rang. Dix jeunes de moins de 21 ans ont pu jouer au plus haut niveau ces deux dernières saisons. Le vice-président Felipe Ortiz-Patino s'en va également. Didier Fischer, patron de la Fondation 1890 qui chapeaute le football, le hockey sur glace et le rugby sous la même bannière, est nommé administrateur du club et reprendra la présidence par intérim. Il était déjà président avant l'arrivée de M. Besnard.