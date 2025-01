Brest et Edimilson Fernandes pas à la fête ++ Hamilton entre en piste

Les Young Boys "trahis" par leur capitaine Loris Benito à terre: le capitaine vient de commettre l'irréparable.... Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après six défaites en six matches, les Young Boys n'ont pas relevé la tête en Ligue des Champions. Ils se sont inclinés 1-0 à Glasgow face au Celtic sur un autogoal de Loris Benito à la 86e. Le capitaine a eu un mauvais réflexe sur un sauvetage de son gardien dans une fin de match qui voyait les Young Boys faire jeu égal avec leurs adversaires après avoir connu une entame très "pénible". Une telle issue est donc bien cruelle. Avant d'être "trahi" par son capitaine, Marvin Keller avait provoqué le désespoir des attaquants du Celtic. Intronisé no 1 la semaine dernière, il a pleinement justifié le choix de Giorgio Contini. Le nouveau portier titulaire des Young Boys a sorti le grand jeu dans une première période qui a vu le Celtic inscrire... trois buts justement annulés. Après une superbe parade à la 26e sur une frappe du Japonais Reno Hatate, il arrêtait juste avant la pause un penalty du Belge Arne Engels qui avait été provoqué par Darian Males. Marvin Keller marchait ainsi sur les traces de Pascal Zuberbühler qui avait également détourné un penalty au Celtic Park, en août 2002 dans un barrage de Ligue des Champions remporté par le FC Bâle. La performance de choix de Marvin Keller fut peut-être l’unique lueur pour les Young Boys dans une première mi-temps à sens unique. Les Bernois n’ont pas vraiment existé face à un adversaire qui jouait sa qualification pour les seizièmes de finale avant de sortir enfin la tête de l’eau peu après l’heure de jeu. Males obligeait ainsi Kasper Schmeichel à se hisser au niveau de son vis-à-vis. Le Danois réussissait une double parade devant le no 39 de Giorgio Contini pour fermer la porte aux Bernois. C'est Joël Monteiro qui avait été à l'origine de cette action, la seule vraiment que l'on peut comptabiliser à l'actif des Young Boys avant une ultime frappe de Sandro Lauper au bout du temps additionnel. Mercredi prochain lors de la réception d'Etoile Rouge Belgrade, les Young Boys auront l'occasion de conclure cette campagne désastreuse sur une victoire. Les 2,1 millions d'euros promis en cas de succès et, aussi, la frayeur d'un zéro sur huit inciteront très certainement Giorgio Contini à ne pas faire l'impasse sur ce match malgré l'absence de tout enjeu sportif.

Lausanne s'impose à Berne, Ajoie s'effondre Antti Suomela a marqué deux fois pour reverser le match à Berne. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Le Lausanne HC est parvenu à arracher une victoire de haute lutte en prolongation (3-2 ap), mercredi à Berne. A Ambri, Ajoie a craqué en fin de match (7-3). La soirée a démarré par un but annulé du LHC (7e), pour une obstruction sur Wüthrich. Ca n'a pas refroidi les Lions, qui ont marqué par Raffl dans l'enchaînement. La fin de la première période a donné lieu à une scène cocasse. Marchon a trouvé le fond des filets pour les Ours à 15'' de la sirène, mais la vidéo a établi que Loeffel avait déjà égalisé une minute plus tôt, lorsque les arbitres avaient cru à un tir sur le poteau. Après la pause, Kahun a donné l'avantage au SCB (24e). Mais Lausanne a fini par jubiler malgré tout grâce à une habile déviation de Suomela à 26'' de la fin du tiers. Le Finlandais s'est encore révélé providentiel à 39'' du terme de la prolongation. Au Tessin, Ajoie a fini par s'effondrer dans le troisième tiers, en l'espace de 4 minutes cauchemardesques. Deux fois menés au score, les Jurassiens avaient pourtant réussi à revenir, avant de prendre l'avantage 3-2 par Honka, à 10'' de la seconde pause. Mais Heim a d'abord égalisé pour les Léventins dès la reprise (41'30''), avant que Maillet ne replace ses coéquipiers devant d'un tir imparable à 5 contre 4 (44'39''). Lorsque Pestoni a fait le break (45'19''), le coach's challenge demandé par Greg Ireland pour une possible obstruction s'est retourné contre son équipe, avec un but confirmé assorti d'une pénalité. Le comportement antisportif du gardien Conz a même forcé Ajoie à évoluer à 3 contre 5. Kubalik a ainsi pu tuer le suspense avec le 6e but tessinois (45'37''). Et Kostner a scellé le score à la 51e.

Une deuxième défaite pour Brest et Edimilson Fernandes Une match à oublier pour Edimilson Fernandes et Brest. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Coup d’arrêt pour Brest ! A Gelsenklrchen, Edmilison Fernandes et ses coéquipiers se sont inclinés 2-0 devant le Shakhtar Donetsk pour compromettre leur qualification directe pour les 1/8es de finale. Les Bretons ont concédé leur deuxième défaite dans cette phase de Ligue avant de recevoir le... Real Madrid mercredi prochain. Elle a été consommée avant la pause sur un contre de Kevin Macedo et sur un penalty de Heorhiy Sudakov. Les Ukrainiens ont su exploiter la naïveté des défenseurs et gardien adverses lors de ces deux actions pour cueillir une deuxième victoire après celle contre les Young Boys (2-1), Titularisé comme no 6, Edimilson Fernandes n’a pas démérité. Celui que Murat Yakin aligne désormais sur le flanc droit de la défense de l’équipe de Suisse a tenté d’ordonner le jeu. Malheureusement, son équipe s’est trop vite désunie après le 1-0 de la 18e minute. A Leipzig, le Sporting Lisbonne s’est incliné 2-1 pour une défaite qui pourrait coûter la qualification. Buteur pour le 1-1 de la 75e, le Suédois Viktor Gyökeres a, une fois de plus, fait parler toute sa classe. On rappellera que sa route croisera l’automne prochain celle de l’équipe de Suisse dans le tour préliminaire de la Coupe du monde 2026...

Formule 1: premiers tours pour Lewis Hamilton avec Ferrari Hamilton en piste à Fiorano avec une Ferrari Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Lewis Hamilton a revêtu la combinaison rouge et effectué ses premiers tours de roue au volant d'une Ferrari. Il a roulé sur la piste d'essais de la Scuderia à Fiorano devant des tifosi ravis. Malgré le brouillard et l'humidité, les fans ont pu voir le Britannique âgé de 40 ans et son casque jaune depuis un pont surplombant la piste, tout près du quartier général de Ferrari à Maranello. Hamilton a annoncé à la surprise générale en février dernier qu'il quittait Mercedes pour Ferrari en 2025 après douze années fructueuses au sein de l'écurie allemande avec à la clé six de ses sept titres mondiaux. Avec son nouveau coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc, ils dévoileront le 19 février à Maranello la monoplace qu'ils piloteront cette saison.

Open d'Australie: Sinner en démonstration dans son quart de finale Jannik Sinner s'est montré impérial mercredi Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Tenant du trophée, Jannik Sinner (ATP 1) s'est facilement qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. L'Italien a éliminé l'Australien Alex de Minaur (ATP 8) en trois sets, 6-3 6-2 6-1. Sinner a converti sa deuxième balle de match après une véritable démonstration. Son adversaire n'a pas eu voix au chapitre, perdant son service à six reprises au cours d'une partie à sens unique qui n'a duré que 1h48. Double vainqueur en Grand Chelem, l'Italien de 23 ans a signé sa 19e victoire consécutive, égalant ainsi son record. Sinner est en effet invaincu depuis la finale du tournoi de Pékin début octobre 2024, où il avait été dominé par le 3e mondial Carlos Alcaraz. Après un huitième de finale où il avait semblé accablé par la chaleur et avait avoué avoir souffert de "vertiges", le no 1 mondial n'a guère connu de difficultés mercredi sous des températures bien plus clémentes (une vingtaine de degrés Celsius). Grâce à sa victoire contre De Minaur, battu dix fois en autant de confrontations par l'Italien, Sinner devient le premier joueur de son pays à atteindre plusieurs fois le dernier carré du premier Grand Chelem de la saison. Sinner affrontera vendredi le gaucher américain Ben Shelton.

Open d'Australie: Ben Shelton se hisse dans le dernier carré Ben Shelton manifeste sa joie après son succès Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian L'Américain Ben Shelton (ATP 20) s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie à Melbourne. Il a battu l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 55) en quatre sets, 6-4 7-5 4-6 7-6 (7/4). En dominant Sonego sur le court de la Rod Laver Arena, Shelton s'est offert à 22 ans sa deuxième demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem après celle à l'US Open en 2023. L'Italien, âgé de 29 ans, disputait pour sa part son premier quart de finale en Grand Chelem. Vainqueur du dernier duel contre Shelton au 1er tour de Roland-Garros en 2023, il est désormais mené 2-1 dans ses confrontations directes avec le gaucher américain, après avoir perdu en 2022 à Cincinnati, déjà sur dur. Sonego a cependant offert une longue résistance à Shelton, qui a mis près de quatre heures à le vaincre. En demi-finale, Shelton sera aux prises avec le vainqueur du dernier quart de finale, qui opposera l'Italien Janick Sinner et l'Australien Alex de Minaur.

Nuri Sahin n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund Nuri Sahin: son passage sur le banc du Borussia Dortmund a été un échec Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Nuri Sahin a été limogé de son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund. Les mauvais résultats du club ont incité les dirigeants à actionner le couperet. Sahin était en place depuis l'été 2024. L'ancien milieu de terrain du club avait succédé à Edin Terzic, dont il était l'assistant depuis janvier 2024. La saison dernière, le BVB s'était hissé en finale de la Ligue des champions. Après la défaite 2-0 à Wembley contre le Real Madrid, Terzic avait annoncé sa démission. Sous la houlette de Sahin (36 ans), le Borussia Dortmund n'a gagné que 12 matches en 27 rencontres officielles. En Bundesliga, le club végète à une décevante 10e place. En Ligue des champions, après son revers 2-1 mardi à Bologne, il occupe le 13e rang avec 12 points. Gregor Kobel et ses coéquipiers restent sur quatre défaites de suite, toutes compétitions confondues. Le BVB n'a pas encore dévoilé l'identité de celui qui prendra la succession de Sahin.

Une 11e défaite d'affilée pour les Wizards LeBron James a brillé mardi face aux Lakers Image: KEYSTONE/AP/Kevork Djansezian Washington a concédé mardi sa 11e défaite d'affilée, la 36e en 42 matches disputés cette saison en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 111-88 sur le parquet des Los Angeles Lakers. Revenus à 9 points (89-80) après 30 secondes de jeu dans le dernier quart-temps grâce à un panier de leur "rookie" valaisan Kyshawn George, les Wizards ont pourtant craqué dans une ultime période remportée 22-11 par les Lakers. Ils avaient accusé jusqu'à 18 longueurs de retard au troisième quart. George a terminé ce match avec 8 points (à 2/7 au tir et 3/4 au lancers-franc), 5 passes décisives et 2 rebonds, mais aussi 3 pertes de balle pour un différentiel de -11 en 31 minutes passées sur le parquet californien. Le duo Anthony Davis (29 points, 16 rebonds)/LeBron James (21 points, 13 assists, 10 rebonds) s'est montré décisif dans le camp des Lakers.

Mené 5-1, Nashville bat San Jose 7-5 Roman Josi (à gauche) ont signé un succès improbable mardi en NHL Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi et les Predators ont signé un succès improbable mardi en NHL. Mené 5-1 par San Jose après 24'28, Nashville a décroché face aux Sharks (7-5) sa quatrième victoire d'affilée. Aligné durant 25'04, Roman Josi s'est à nouveau montré décisif. Le capitaine de Nashville a inscrit le 5-5 en supériorité numérique après 45'23 avant de signer la passe décisive sur le 7-5 marqué par Filip Forsberg à 1'22 de la fin dans une cage vide. Le défenseur bernois a inscrit au moins 1 point dans ses six dernières sorties (9 points au total sur ces 6 matches). Il en est désormais à 34 points (dont 25 assists) dans cet exercice 2024/25, et à 190 buts au total en 951 matches joués en saison régulière de NHL. La soirée avait pourtant bien mal commencé pour Nashville, qui signe sa plus longue série victorieuse de la saison avec ces quatre succès. Juuse Saros avait ainsi cédé sa place devant le filet des Predators à Justus Annunen après la première période (4-1), au cours de laquelle il n'avait stoppé que 4 tirs des Sharks.

Une demi-finale Swiatek-Keys à Melbourne Iga Swiatek n'a perdu que 14 jeux en 6 matches pour se hisser en demi-finales Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Toujours aussi implacable, Iga Swiatek (WTA 2) s'est hissée dans le dernier carré de l'Open d'Australie sans lâcher le moindre set. La Polonaise affrontera Madison Keys (WTA 14) jeudi pour une place en finale, l'autre demi-finale mettant aux prises Aryna Sabalenka et Paula Badosa. Les tours se suivent et se ressemblent pour Iga Swiatek: systématiquement lauréate en deux manches de ses matches depuis le début du tournoi, elle a poursuivi sur sa lancée en quarts de finale contre l'Américaine Emma Navarro mercredi (6-1 6-2). Elle a perdu seulement 14 jeux dans ses six premiers matches... "C'était beaucoup plus difficile que ce que le score le suggère", a commenté la Polonaise. "Emma est une battante. Je suis heureuse d'avoir gagné ces jeux serrés, c'est ce qui a fait la différence", a-t-elle estimé. Swiatek atteint le dernier carré à Melbourne pour la deuxième fois, trois ans après sa première demi-finale. Etre de retour à ce niveau est "génial", mais "je vais me battre pour aller plus loin", a prévenu la Polonaise, qui mène 4-1 dans son face-à-face avec sa prochaine adversaire Madison Keys. Finaliste de l'US Open 2017 et désormais triple demi-finaliste à Melbourne (2015, 2022, 2025), Madison Keys s'était imposée 3-6 6-3 6-4 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 27) plus tôt dans la journée. Après la perte du premier set, "j'ai senti que je devais jouer de façon un peu plus agressive. Elle contrôlait beaucoup de points et me faisait courir", a lâché l'Américaine après sa victoire.

Ligue des champions: reprise périlleuse pour les Young Boys Les Young Boys retrouvent la Ligue des champions ce soir à 21h00. Les Bernois vont affronter le Celtic Glasgow en Ecosse: une mission périlleuse pour une équipe qui a beaucoup déçu cette saison. Actuels derniers du classement après six défaites, ils espèrent faire meilleure figure contre un adversaire qui occupe le 21e rang avec 9 points. Mais YB sera évidemment loin d'être favori. A domicile, poussé par un public fanatique, le Celtic est souvent redoutable. Leader de son championnat avec une confortable avance de 13 points sur les Glasgow Rangers, les hommes de Brendan Rodgers savent qu'un succès contre les Young Boys peut leur permettre de continuer leur parcours après les huit matches de la phase de groupe. Pour leur part, les hommes du nouvel entraîneur Giorgio Contini n'ont plus rien à espérer en C1, étant déjà certains d'être éliminés. Et ce n'est pas le piètre 0-0 concédé contre Winterthour samedi lors de la reprise en Super League qui va booster la confiance des joueurs.

C1: Liverpool fait le plein, le Barça gagne un match fou Harvey Elliott célèbre son but victorieux Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a poursuivi son parcours parfait en Ligue des champions. Lors de la 7e journée, les Reds ont battu Lille 2-1 pour signer un septième succès synonyme de qualification pour les 8es de finale. Les hommes d'Arne Slot ont frappé les premiers par Salah (34e). Le LOSC a égalisé par David (62e), trois minutes après avoir été réduits à dix après l'expulsion de Mandi. Liverpool a repris l'avantage sur une frappe d'Elliott (67e). Barcelone a remporté un match fou à Lisbonne, où les Catalans ont battu Benfica 5-4 après avoir été menés 4-2. Le héros côté portugais a été le Grec Pavlidis, auteur des trois premiers buts de son équipe. Zeki Amdouni l'a relayé à la 80e. Mais le Barça tout renversé grâce à un deuxième penalty réussi par Lewandowski (78e), un but de Garcia (86e) et celui de la victoire par Raphinha (96e). Les Catalans sont deuxièmes avec 18 points, à trois longueurs de Liverpool. Dortmund en difficulté Finaliste de l'édition précédente, Borussia Dortmund traverse une passe difficile. Les Allemands, avec Gregor Kobel, se sont inclinés 2-1 à Bologne, pour qui Remo Freuler (jusqu'à la 45e) et Dan Ndoye ont joué. Les Italiens, menés après un penalty de Guirassy, ont renversé la situation par Dallinga (71e) et Iling-Junior (72e). Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen ont pour leur part craqué à la 90e à Madrid, où ils ont été battus 2-1 par l'Atlético. Alvarez a été l'auteur des deux réussites des Colchoneros. Les deux équipes ont fini à dix après les expulsions de Barrios (23e) et Hincapie (76e). Avec Fabian Rieder dès la 70e, le VfB Stuttgart a enregistré une victoire importante en gagnant 3-1 à Bratislava contre le Slovan. Le Suisse a inscrit le 3-1 libérateur à la 87e. Le Club Bruges, avec Ardon Jashari, a tenu la Juventus en échec 0-0.euro

La marche était trop haute pour Genève Santtu Kinnunen a inscrit le troisième but zurichois face à Robert Mayer. Suffisant pour envoyer les Lions en finale. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Sans surprise, Zurich a assuré mardi sa place en finale de la Champions Hockey League. Les Lions ont partagé l'enjeu avec Genève-Servette (3-3) et affronteront Färjestad Karlstad en finale. Nets vainqueurs du match aller aux Vernets une semaine plus tôt (6-1), les Zurich Lions n'ont pas forcé à domicile pour éliminer les tenants du trophée, mais ils ont risqué de devoir jouer la finale en Suède. Après un tiers initial sans but, le jeune talent des Lions Rohrer a été le premier à faire mouche d'un splendide tir croisé en lucarne (22e). Les Zurichois ne se sont ensuite pas privés de faire le break à 5 contre 3, quand Andrighetto a transpercé Mayer sans pitié (37e). Mais Genève ne voulait pas partir sans combattre. Praplan a réduit la marque à la 40e, également en power-play. Les Zurichois ont sans doute imaginé se mettre à l'abri avec le but de Kinnunen dès le début du troisième tiers (44e), mais Bertaggia a répondu du tac au tac (45e). Le GSHC a même fait trembler ses hôtes jusqu'au bout avec l'égalisation de Jooris en supériorité numérique (54e). Mais la finale se déroulera tout de même dans l'antre des champions de Suisse, le 18 février. Mieux classé que Färjestad sur l'ensemble de cette compétition continentale, Zurich a en effet gagné le droit de recevoir.

Ligue des champions: Monaco obtient un précieux succès Breel Embolo a pesé sur la défense d'Aston Villa Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'AS Monaco a obtenu un succès précieux 1-0 contre Aston Villa lors de la 7e journée de Ligue des champions. Cela permet aux hommes d'Adi Hütter d'être assurés de disputer au minimum les barrages. Deux Suisses ont participé à cette victoire, à savoir le capitaine Denis Zakaria (remplacé à la 78e) et Breel Embolo. Le gardien Philipp Köhn est resté sur le banc. Monaco a marqué dès la 8e par le défenseur Singo et a ensuite tenu bon, aidé par quelques belles parades de Radoslaw Majecki. Le Polonais a pleinement justifié le choix de son entraîneur. L'Atalanta est aussi certaine de continuer après la phase de ligue. Le vainqueur de l'Europa League a largement battu Sturm Graz (avec Grégory Wüthrich) sur le score de 5-0.