Fribourg n'y arrive pas ++ Deux matchs nul en Super League

LeBron James appelle à voter Kamala Harris LeBron James a appelé jeudi à voter Kamala Harris Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki LeBron James a appelé jeudi à voter pour la candidate démocrate à la Maison Blanche Kamala Harris. Il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux à cinq jours de l'élection présidentielle américaine. "Quand je pense à mes enfants et à ma famille, à leur futur, pour moi le choix est clair. VOTEZ KAMALA HARRIS!!!", a écrit le "King". Ce message est accompagné d'un montage vidéo dénonçant notamment le caractère raciste du grand meeting de Donald Trump tenu dimanche dans le Madison Square Garden de New York, suivi d'images historiques de la lutte pour les droits civiques et du mouvement Black Lives Matter. A 39 ans, LeBron James, sacré champion olympique pour la 3e fois avec les Etats-Unis cet été à Paris, a entamé la semaine dernière sa 22e saison NBA. Il avait déjà apporté dans le passé son soutien à des candidats démocrates et critiqué Donald Trump, notamment en 2017 lorsqu'il avait écrit qu'être reçu à la Maison Blanche (en tant que champion NBA), "était un grand honneur, jusqu'à ce que vous y entriez". Plusieurs voix influentes en NBA ont apporté récemment leur soutien à Kamala Harris, notamment l'ex-étoile des parquets Magic Johnson, ou encore la star des Golden State Warriors Stephen Curry et son entraîneur Steve Kerr. La vice-présidente affiche une proximité de longue date avec l'équipe-phare de la baie de San Francisco, sa région natale. L'historique entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich a lui de nouveau tancé Donald Trump cette semaine, le qualifiant "d'individu pathétique".

Une 7e défaite en 10 matches pour les Predators Josi (à droite) et Nahville ont subi jeudi une 7e défaite en 10 matches Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les Predators sont retombés dans leurs travers. Battus 5-1 à domicile par Edmonton, Roman Josi et ses coéquipiers ont subi jeudi leur septième défaite de la saison en NHL en dix matches disputés. Annoncés parmi les outsiders de la Ligue après un recrutement XXL (Jonathan Marchessault, Steven Stamkos et Brady Skjei), les Predators pensaient peut-être avoir lancé leur saison en enchaînant trois succès d'affilée après leurs cinq défaites initiales. Ils doivent déchanter. Jeudi à Nashville, les Preds affrontaient pourtant des Oilers privés de la superstar Connor McDavid (blessé). Mais l'autre homme fort d'Edmonton, l'Allemand Leon Draisaitl, a brillé avec deux buts - le 3-1 et le 4-1 - et une passe décisive sur le 1-0 marqué après 37 secondes de jeu par l'ex-Predator Viktor Arvidsson. Roman Josi, qui a terminé cette partie avec un bilan de -2, ne cachait pas son insatisfaction au terme de cette partie. "Nous ne jouons toujours pas notre jeu. Nous aimerions être dominants, mais nous n'y parvenons pas", constatait le capitaine des Predators, cité sur le site de la NHL. "Nous ne pouvons pas toujours dire +nous ne nous sommes pas encore trouvés, l'alchimie dans les lignes n'est pas encore là+. La saison compte déjà 10 matches. Nous devons bien jouer dès maintenant, dès le prochain match", concluait-il. Nashville occupe l'avant-dernière place tant dans la Central Division que dans la Conférence Ouest avec 7 unités à leur compteur. Seuls les Chicago Blackhawks de Philip Kurashev, battus 3-2 jeudi par les San Jose Sharks, ont fait moins bien avec 7 points mais conquis en 11 matches.

Super League: deux matches nuls jeudi soir Dereck Kutesa exulte après le 2-2 Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Servette a été accroché 2-2 au Stade de Genève par Lucerne lors de la 12e journée de Super League. Les Grenat perdent ainsi la tête du classement au profit du FC Zurich. Les Genevois ont pourtant nettement dominé avant la pause et auraient pu voire dû se mettre à l'abri. Ils ont ouvert le score après une belle action collective conclue par Stevanovic (29e). Mais les visiteurs ont égalisé contre le cours du jeu sur une tête de Jaquez (37e). Les débats se sont un peu équilibrés ensuite. A peine entré sur la pelouse, Spadanuda a donné l'avantage aux Lucernois (77e). L'inévitable Kutesa a permis à Servette de revenir peu après (79e). Dans l'autre rencontre de la soirée, Grasshopper et Lugano se sont séparés sur un nul 1-1. Les Zurichois ont mené par Muci (30e) alors que les Tessinois ont répliqué par Aliseda (52e). Au classement, Zurich (différence de buts: +7) et Servette (+3) comptent 24 points. Lugano suit à deux longueurs.

National League: nouvelle défaite pour Fribourg Duels acharnés entre Fribourgeois et joueurs de Kloten Image: KEYSTONE/� Adrien Perritaz Fribourg Gottéron n'a toujours pas retrouvé son rythme de croisière en National League. Les Dragons ont en effet perdu 3-2 chez eux contre Kloten, deux jours après leur convaincant succès à Bienne. Comme trop souvent depuis le début de la saison, les Fribourgeois ont encaissé le premier but, inscrit par Diem (4e). Ils ont ainsi dû cravacher pour revenir. Streule est parvenu à égaliser (25e), mais les Aviateurs ont repris les devants grâce à Aaltonen (28e) et Morley (45e). En power-play, Sörensen a redonné espoir à Gottéron (50e) avec son huitième but de l'exercice. Mais malgré la sortie de Reto Berra à plus de deux minutes de la sirène, les hommes de Pat Emond n'ont pas réussi à arracher la prolongation. Ce nouveau revers contre un adversaire qui possédait un point de plus au coup d'envoi va encore renforcer la pression sur une équipe qui est loin d'évoluer avec la confiance nécessaire.

Pierre-Edouard Bellemare renforce Ajoie, Greg Ireland nouveau coach Pierre-Edouard Bellemare, ici sous le maillot du Kraken, rejoint Ajoie Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Ajoie a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club jurassien a enrôlé jusqu'au terme de la saison l'attaquant français Pierre-Edouard Bellemare qui a disputé 785 matches de NHL. A 39 ans, Bellemare n'a pas obtenu de contrat en NHL, une ligue au sein de laquelle il a évolué pendant dix ans. Après huit ans en Suède, le Français a joué pour Philadelphie, Vegas, Colorado, Tampa Bay et Seattle. Lors de sa meilleure saison en 2019/20 avec l'Avalanche, il a inscrit 22 points (9 buts) en 69 matches. Il a joué et perdu deux finales avec Vegas en 2018 et avec Tampa Bay en 2022. A Porrentruy, il sera le huitième étranger avec TJ Brennan, Anttoni Honka, Phil-Michael Devos, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Oula Palve et Julius Nättinen. Greg Ireland nouveau coach Le club jurassien annonce également jusqu'à la fin de la saison l'arrivée de son nouveau coach, le Canadien de 59 ans Greg Ireland. Ce dernier n'est pas un inconnu en Suisse puisqu'il avait coaché quatre saisons à Lugano et donc Julien Vauclair, le directeur sportif qui assure l'intérim après le limogeage de Christan Wohlwend. Sa dernière expérience comme entraîneur principal s'est passée lors de la saison 2022/23 avec le Kunlun Red Star en Chine.

Bencic sortie à Hambourg pour son deuxième match Belinda Bencic a dû s'incliner en huitièmes de finale à Hambourg Image: KEYSTONE/dpa/Gregor Fischer L'aventure hambourgeoise a pris fin pour Belinda Bencic. En 8es de finale de ce tournoi ITF, la championne olympique 2021 s'est inclinée 6-3 6-4 face à la Finlandaise Anastasia Kulikova (WTA 296). Moins de 20 heures après un retour convaincant et 415 jours de pause, Bencic s'est bien battue contre la Russe d'origine lors de ce tournoi indoor doté de 60'000 dollars, mais cela n'a pas suffi. Menée 3-1 dans le deuxième set, la Saint-Galloise de 27 ans a rattrapé son retard avant de concéder immédiatement son service. Elle a finalement perdu après 80 minutes. Ce revers n'est pas totalement surprenant. "Je ne suis évidemment pas encore à 100% physiquement", avait déclaré mercredi celle qui est devenue mère pour la première fois en avril. Bencic poursuivra la semaine prochaine avec le tournoi ITF de Pétange. Au Luxembourg, elle bénéficie comme à Hambourg d'une wild card. Ensuite, elle jouera la Billie Jean King Cup à Bienne avec l'équipe de Suisse contre la Serbie. Elle aimerait ensuite se rapprocher le plus possible de son meilleur niveau pour attaquer comme il se doit la nouvelle année en Australie.

Un nouveau succès et un record pour Noè Ponti Noè Ponti s'est imposé à Singapour Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Noè Ponti maintient sa grande forme sur le circuit de la Coupe du monde en Asie. A Singapour, il a à nouveau remporté le 100 m papillon. Sur 100 m quatre nages, le Tessinois a pris la 2e place avec un record de Suisse à la clef. Singapour est la troisième étape du Tour après Shanghai et Incheon. Ponti a repris là où il s'était arrêté dans la ville coréenne. Il a remporté le 100 m papillon en 48''60 en devançant le Néerlandais Nyls Korstanje de plus d'une demi-seconde. Il s'est ainsi assuré la "Triple couronne" après ses victoires à Shanghai et à Incheon. Sur 100 m quatre nages, seul Léon Marchand a été plus rapide. Ponti a cédé 0''47 à la superstar française, mais avec un chrono de 50''39, le Tessinois a battu de 0''27 son propre record de Suisse, établi voici une semaine et demie à Shanghai. Deuxième représentant suisse, Thierry Bollin a réalisé son deuxième meilleur temps sur le 50 m libre en 22''35. Il s'est classé 16e d'une course très relevée. Vendredi, Ponti est inscrit sur le 200 m quatre nages. Bollin sera quant à lui au départ du 50 m dos, sa discipline de prédilection.

Jürg Capol futur directeur du nordique helvétique Jürg Capol reprendra le nordique suisse après les Mondiaux de biathlon Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jürg Capol rejoindra Swiss-Ski après les Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide. Le Grison de 59 ans occupera le poste de directeur du ski nordique au sein de la fédération suisse. Dans sa future fonction, Capol sera responsable du développement sportif stratégique des quatre disciplines que sont le ski de fond, le combiné nordique, le saut à ski et le biathlon. Ancien fondeur de haut niveau, Capol a beaucoup d'expérience et dispose d'un excellent réseau national et international. Le Grison occupe depuis deux ans et demi le poste de directeur du comité d'organisation des prochains Mondiaux de biathlon. Avant d'assumer cette fonction, Capol a occupé pendant vingt ans différentes fonctions au sein de la FIS, dont la dernière était celle de directeur du marketing. De 2003 à 2012, il a travaillé pour la FIS en tant que directeur des courses de fond, et auparavant en tant que chef du marketing des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz en 2003. C'est conjointement avec le Norvégien Vegard Ulvang qu'il a créé le Tour de Ski en 2006 dans le cadre de la Coupe du monde de fond. "Le ski nordique m'accompagne depuis des décennies dans différentes fonctions. Je suis donc très heureux de pouvoir occuper un poste à responsabilités au sein du ski nordique suisse, après mon engagement pour les Mondiaux de biathlon à domicile", a déclaré Capol, cité dans un communiqué de Swiss-Ski.

Bagnaia et Martin préfèrent courir "ailleurs" qu'à Valence Depuis Sepang, Jorge Martin et Francesco Bagnaia ont dit qu'ils préféraient ne pas courir à Valence pour que le focus soit mis sur des choses plus importantes après les inondations Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Jorge Martin et Francesco Bagnaia pensent qu'il est important de songer à organiser le dernier GP de la saison "ailleurs" qu'à Valence. Ceci par respect pour les victimes des inondations. "Par respect pour les personnes là-bas, et en termes de logistique, je pense que la meilleure solution serait d'aller ailleurs", a déclaré l'Espagnol Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat du monde. "L'aspect éthique est le plus difficile pour moi. Disputer un Grand Prix là-bas doit être une fête. Au vu de la situation actuelle, ce n'est pas correct", a abondé son rival italien Bagnaia (Ducati). "Si c'est mon choix, je préférerais ne pas courir là-bas. Je pense qu'il y a plein d'autres options", a-t-il insisté, comme un report ou une délocalisation. L'annulation de la course, en revanche, serait "injuste", a-t-il prévenu. Les deux pilotes se livrent un duel haletant pour le championnat du monde, qui pourrait s'étirer jusqu'au dernier GP du calendrier, initialement prévu à Valence du 15 au 17 novembre. Des inondations dévastatrices ont fait au moins 95 personnes et de nombreux disparus dans le sud-est de l'Espagne, et ont provoqué la sidération dans le pays, où le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi. De Malaisie, où se tient ce week-end l'avant-dernier GP de la saison, le paddock à dominante espagnole a exprimé son soutien aux victimes, et répété que le sport passait au second plan. La tenue de l'ultime manche de l'année, sur le circuit Ricardo-Tormo, à une vingtaine de kilomètres de Valence, la région la plus durement touchée, paraît plus qu'incertaine, d'autant que les intempéries ont endommagé le site. Les gérants du circuit ont déploré des dégâts sur une "bonne partie" des infrastructures d'accès et des parkings, bien que la piste reste dans un état "optimal". Des travaux doivent être menés "d'urgence" afin de préparer les lieux, qui attirent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs, ont-ils assuré. Le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) a insisté sur le fait que la priorité devait revenir aux personnes qui "ont perdu leurs maisons" plutôt qu'à la remise en état du circuit.

Botafogo en finale de la Libertadores pour la première fois La joie des joueurs de Botafogo Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico Botafogo défiera l'Atletico Mineiro en finale de la Copa Libertadores. Le club de Rio de Janeiro, qui atteint ce stade de la compétition pour la première fois, a sorti les Uruguayens du Penarol en demi-finale. La qualification de Botafogo pour la finale était déjà pratiquement acquise après le match aller, remporté 5-0 à domicile. La défaite 3-1 subie jeudi à Montevideo n'a donc aucune conséquence, Penarol n'ayant marqué le 3-0 qu'à la 89e. La finale aura lieu le samedi 30 novembre à Buenos Aires. L'Atletico Mineiro s'est pour sa part imposé en demi-finale contre l'équipe argentine de River Plate. L'équipe de Belo Horizonte vise une deuxième victoire dans la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions européenne, après celle de 2011.

Les Dodgers de Los Angeles sacrés en 5 matches face aux Yankees Les Dodgers ont remporté pour la 8e fois les World Series Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Les Dodgers ont remporté pour la huitième fois de leur histoire les World Series. La franchise de Los Angeles a dominé les Yankees 7-6 mercredi à New York lors du 5e match de cette finale du championnat nord-américain (MLB). Les Dodgers, déjà titrés en 2020, ont largement dominé une série dont ils avaient remporté les trois premiers matches. Mercredi, les Yankees, franchise aux 27 titres (un record), avaient pourtant pris un excellent départ en menant 5-0 avant de multiplier les erreurs pour voir leurs adversaires renverser la vapeur. Les deux franchises les plus iconiques de MLB s'affrontaient pour la 12e fois dans les World Series, mais la première depuis 43 ans, faisant revivre une rivalité historique. Les Yankees gardent la main avec huit titres conquis aux dépens des Dodgers, mais ceux-ci ont gagné les deux dernières World Series disputées face aux Yankees. La superstar japonaise Shohei Ohtani, qui avait rejoint les Dodgers fin 2023 avec un contrat historique (700 millions de dollars sur dix ans), a remporté à 30 ans son premier titre en MLB. Sans trop peser toutefois, alors qu'il joue diminué par une blessure depuis le deuxième match.

Quatre buteurs suisses mercredi Hischier a inscrit face aux Canucks son 10e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck Quatre Suisses ont trouvé le chemin des filets mercredi en NHL. Les buteurs Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter et Kevin Fiala ont même tous connu les joies de la victoire. La soirée fut particulièrement belle pour les Devils de Nico Hischier et Timo Meier, qui sont allés s'imposer 6-0 sur la glace des Canucks de Pius Suter. Le centre valaisan a réussi 3 points, sur chacun des trois premiers buts de son équipe, ce qui lui a valu la première étoile du match. Hischier a ouvert la marque après seulement 53'' de jeu pour signer sa 10e réussite dans ce championnat, profitant d'une passe de Dawson Mercer à qui il a rendu la pareille sur le 2-0 marqué en infériorité numérique à la 22e. A la 24e, il a servi Meier pour le 3-0. Leur compère zurichois Jonas Siegenthaler est en revanche resté muet. Nino Niederreiter et les Jets ont quant à eux parfaitement su rebondir, deux jours après avoir subi leur première défaite de la saison face à Toronto. Le Grison a marqué son 5e but de la saison dans un match gagné 6-2 par Winnipeg à Detroit. Il a trouvé la faille après 10'' de jeu au troisième tiers pour le 4-2. Kevin Fiala savoure quant à lui sa revanche. Ecarté de l'effectif de Los Angeles la veille face à San Jose par mesure disciplinaire, l'attaquant saint-gallois a réussi son 5e but - le 5-1 à la 47e - et son 3e assist dans cet exercice 2024/25 au cours d'une partie remportée 6-3 par les Kings face aux Vegas Golden Knights.

Viktorija Golubic en quart de finale à Jiujiang Viktorija Golubic jouera les quarts de finale à Jiujiang Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO A l'image de Jil Teichmann à Merida, Viktorija Golubic (WTA 168) n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour se hisser en quart de finale du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise de 32 ans a bénéficié de l'abandon de Jessica Bouzas Maneiro (WTA 56) jeudi au 2e tour. Elle venait de remporter le premier set 6-2 lorsque son adversaire espagnole, qui avait concédé quatre breaks en autant de jeux de service, a jeté l'éponge. Jil Teichmann a quant à elle bénéficié du forfait de son adversaire pour atteindre les quarts à Merida au Mexique. C'est la deuxième fois de l'année que Golubic parvient à remporter deux matches d'affilée sur le circuit principal. Elle avait déjà réalisé cette performance lors de l'Open d'Australie. A Jiujiang, la vice-championne olympique 2021 de double affrontera Linda Fruhvirtova (WTA 209) ou Arantxa Rus (WTA 83) vendredi en quart.

Kyshawn George s'adjuge également le 2e derby suisse Kyshawn George (18) a inscrit 11 points mercredi face aux Hawks Image: KEYSTONE/AP/Terrance Williams Kyshawn George a également remporté le deuxième derby suisse de la saison en NBA. Deux jours après être allés s'imposer 121-119 à Atlanta, le Valaisan et les Wizards ont dominé les Hawks de Clint Capela 133-120 mercredi. Les deux Suisses figuraient dans le cinq de départ de leur équipe. Il s'agissait d'une première pour le "rookie" Kyshawn George, qui a profité de la blessure de Kyle Kuzma pour monter en grade. L'ailier, aligné durant 32 minutes jeudi, en a profité pour dépasser pour la première fois les 10 points en NBA. George a inscrit 11 points (avec un 5/10 au tir), ajoutant 4 assists, 3 interceptions et 2 rebonds pour terminer la partie avec un différentiel de +22. Il a signé son seul panier primé de la soirée au cours d'un partiel de 16-4 qui a permis à Washington de prendre le contrôle au début du dernier quart-temps. Clint Capela a pour sa part cumulé 12 points et 5 rebonds en 24' passées sur le parquet, pour un différentiel de -15. Battus pour la troisième fois d'affilée alors qu'ils avaient gagné leurs deux premiers matches de la saison, les Hawks ont cédé sur le plan défensif en encaissant 76 points en deuxième mi-temps.