Gauff accompagnera LeBron James ++ Salt Lake City organisera les JO 2034

Coco Gauff accompagnera LeBron James comme porte-drapeau Coco Gauff, 20 ans, sera la porte-drapeau de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 vendredi sur la Seine. Elle partagera ce rôle avec LeBron James, de 19 ans son aîné. Gauff, numéro deux mondiale et lauréate de l'US Open l'an dernier, a été désignée mercredi par le Comité olympique américain, deux jours après l'annonce concernant LeBron James, la plus grande star actuelle de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket. "Jamais je n'aurais imaginé avoir l'honneur de porter le drapeau américain pour +Team USA+ lors de la cérémonie d'ouverture... Je ne pourrais pas être plus fière d'ouvrir la voie à mes compatriotes au côté de LeBron", a commenté Coco Gauff, citée dans un communiqué.

Salt Lake City organisera les JO d'hiver en 2034 Le Comité international olympique a attribué mercredi les JO d'hiver de 2034 à la ville américaine de Salt Lake City. La capitale de l'Utah organisera l'évènement pour la deuxième fois après 2002. Comme la France, qui a obtenu plus tôt dans la journée pour les JO 2030, les Etats-Unis les Jeux olympiques d'hiver six ans après avoir accueilli ceux d'été, en 2028 à Los Angeles. Il s'agira de la cinquième édition hivernale organisée aux Etats-Unis après celles de Lake Placid en 1932 et 1980, de Squaw Valley en 1960 et la première de Salt Lake City en 2002. La désignation de la ville des Rocheuses, qui dispose de toutes les infrastructures, ne faisait aucun doute depuis que le CIO l'a retenue en novembre dernier pour entrer en "dialogue ciblé". Elle a été validée par 83 voix, contre 6 votes négatifs et 6 abstentions.

Le CIO attribue "sous conditions" les JO 2030 aux Alpes françaises Le CIO a attribué mercredi "sous conditions" les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises. Une deuxième édition en six ans pour la France après les Jeux d'été qui s'ouvrent vendredi à Paris. Seule en lice depuis qu'elle a supplanté en novembre dernier la Suède et la Suisse, la France "organisera les 26e Jeux d'hiver" sous réserve de fournir les garanties financières de l'Etat et des régions, a annoncé le président du CIO Thomas Bach, sans détailler le résultat du scrutin. Le futur Premier ministre français devra fournir au Comité international olympique la garantie de l'Etat pour organiser les JO d'hiver de 2030 "avant le 1er octobre", a précisé Thomas Bach. Cet engagement financier, qui n'a pu être livré au CIO en raison de la situation politique en France avant l'attribution "sous conditions" de cette édition olympique ce mercredi, "devra être ratifié par le Parlement au plus tard le 1er mars", a ajouté le patron de l'instance basée à Lausanne.

Les Young Boys - déjà - en danger La venue des Young Boys en match avancé de la 5e journée lancera ce mercredi la saison du Servette FC à la Praille. Les Genevois ont l’occasion de laisser déjà le Champion en titre à 6 points... Victorieux dimanche 2-1 à Lucerne pour les trois coups du championnat, les Grenat ont témoigné d’une réelle maîtrise même si la relative faiblesse de l’opposition commande de ne pas s’enflammer. Auteur d’un superbe but, Steve Rouiller demeure l’homme fort d’une formation qui n’alignait aucune recrue dimanche au coup d’envoi. Battus 2-1 par le FC Sion au Wankdorf, les Young Boys se doivent de rebondir. Mais avec une défense en souffrance – gardien compris -, la tâche des joueurs de Patrick Rahmen ne s’annonce pas simple. Une nouvelle défaite pourrait annoncer une crise estivale à laquelle personne ne s’attendait au sein du club qui a remporté six des sept derniers championnats.

Le FC Lugano en ballottage défavorable L’automne du FC Lugano ne se déclinera très certainement pas en mode Ligue des Champions. Battus 4-3 à Thoune par le Fenerbahçe de Jose Mourinho, les Tessinois sont en ballotage défavorable. Malgré l’ouverture du score d’Ayman El Wafi de la tête à la 4e minute, les Luganais ont été logiquement dominés par un adversaire au bénéfice à la fois d’un collectif affirmé et d’individualités marquantes. Auteur d’un triplé, l’éternel Edin Dzeko fut, ainsi, le bourreau d’un Lugano bien trop léger en défense. La faute inutile de Yanis Cimignani qui a provoqué le penalty du 1-1 et la relance trop courte de Lars Mai sur le 3-2 alors que Lugano venait de revenir à la hauteur des Turcs grâce à Uran Bislimi ont sans doute fait sourire Jose Mourinho. L’entraîneur portugais ne pensait pas recevoir de tels cadeaux pour sa première sortie officielle à la tête de son nouveau club. Seulement, le but de Milton Valenzuela au bout du temps additionnel a dû lui rester en travers de la gorge. Il maintient le FC Lugano en vie avant le match retour mardi à Istanbul. Les Tessinois devront toutefois signer un authentique exploit en Turquie pour se qualifier. Le souvenir de la victoire obtenue l'an passé à Istanbul face au Besiktas peut leur faire croire que l'impossible sera possible dans le stade qui fut à l'automne 2005 le théâtre du barrage Turquie - Suisse resté dans toutes les mémoires. En cas d'élimination, Lugano sera reversé dans le tour préliminaire de la Ligue Europa avec une double confrontation contre le Dynamo Kiev selon toute vraisemblance. Les Tessinois doivent impérativement remporter une confrontation dans ces tours préliminaires pour disputer une phase de poules. Ils bénéficient de trois chances pour y parvenir. La première est déjà bien hypothéquée.

Mattia Binotto à la tête du projet d'Audi en F1 Mattia Binotto est de retour en Formule 1. Le Lausannois de 54 ans va s'occuper du projet d'Audi qui revient en Formule 1 en 2026 après avoir racheté Sauber. Engagé en 1995 chez Ferrari, l'Italien quitte la Scuderia en novembre 2022 après quatre saisons à la tête de l'équipe. Il était directeur de la société italienne TEXA depuis le mois de février. L'arrivée de Binotto pousse de facto le précédent PDG Andreas Seidl et le président du conseil d'administration Oliver Hoffmann vers la sortie. Seidl avait rejoint Audi en 2022.

Andy Murray prendra sa retraite après les JO Andy Murray, double champion olympique 2012 et 2016 en simple, prendra sa retraite à l'issue des JO de Paris. Le Britannique de 37 ans l'a confirmé mardi sur X/Twitter. "Je suis arrivé à Paris pour mon dernier tournoi de tennis. Les semaines passées à jouer pour la Grande-Bretagne ont été de loin les plus mémorables de ma carrière et je suis extrêmement fier de pouvoir le faire une dernière fois", a écrit l'ancien no 1 mondial sur le réseau social X/Twitter. Andy Murray, le seul joueur de tennis double champion olympique chez les messieurs en simple, est engagé en simple et en double au stade Roland-Garros, où auront lieu sur terre battue les épreuves de tennis des Jeux de Paris. Jouant depuis 2019 avec une hanche métallique, l'Écossais a disputé début juillet son dernier tournoi de Wimbledon, en double au côté de son frère Jamie. Opéré d'un kyste à la colonne vertébrale en juin, le triple vainqueur en Grand Chelem avait dû s'y résoudre à déclarer forfait en simple.

Snoop Dogg va porter la flamme olympique Snoop Dogg portera la torche olympique avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le légendaire rappeur californien le fera vendredi dans les rues de St-Denis, a confirmé le maire. C'est là que se trouvent le stade olympique et un centre de sports nautiques. Les autres porteurs de la flamme à Saint-Denis sont l'actrice Laetitia Casta, le rapperu français MC Solaar et le perchiste Sergeï Bubka. Snoop Dogg est né dans la banlieue de Los Angeles où se dérouleront les Jeux de 2028. Le relais de la flamme n'est pas la seule apparition du rappeur aux JO cette année. L'artiste de 52 ans sera également commentateur pour la chaîne de télévision américaine NBC.

Ligue des champions: un défi de taille pour un Lugano exilé Le FC Lugano entame mardi (20h30) sa campagne de qualification pour la Ligue des champions. Les Tessinois font face à un énorme défi dès le 2e tour face au Fenerbahce, vice-champion de Turquie. L'équipe basée à Istanbul et entraînée depuis peu par José Mourinho est une habituée des compétitions européennes. Elle fera office de favorite dès le match aller délocalisé à Thoune en raison des travaux de transformation du Cornaredo. Il s'agira toutefois du premier match officiel de la saison pour la formation turque, qui compte notamment dans ses rangs l'avant-centre bosnien Edin Dzeko, le Serbe Dusan Tadic ou encore le portier croate Dominik Livakovic. De son côté, le FC Lugano a repris la compétition samedi en arrachant la victoire face à Grasshopper dans les arrêts de jeu (2-1). Lointaine phase de groupes La mission s'annonce malgré tout complexe pour les hommes de Mattia Croci-Torti, dont le parcours européen se poursuivra dans tous les cas à l'issue de ce tour (match retour le mardi 30 juillet à Istanbul). Une élimination face aux Turcs les reverserait en effet au 3e tour des qualifications de l'Europa League. En revanche, s'ils venaient à passer, les Luganais se mesureraient à Lille au tour suivant, avant un éventuel barrage face à un autre poids lourd européen. Un long chemin de croix qui ferait d'une qualification pour la phase de groupes de la C1 un immense exploit.

Pas de JO pour Tadej Pogacar Tadej Pogacar a déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Paris, a annoncé le comité olympique slovène. Le champion vient de gagner le Tour de France après avoir déjà remporté le Giro. "Malheureusement, Tadej Pogacar a annulé sa participation en raison d'un état de fatigue extrême", a déclaré dans un communiqué le sélectionneur de l'équipe olympique de Slovénie, Uros Murn. Pogacar (25 ans) a survolé le Tour de France, qui a pris fin dimanche à Nice. Il a gagné six étapes et fini avec 6'17 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le Slovène a logiquement besoin de récupérer avant son prochain grand objectif qui est la course sur route des Mondiaux à Zurich en septembre.

World Tour: Biniam Girmay prolonge son contrat chez Intermarché L'Érythréen Biniam Girmay (24 ans) a prolongé son contrat avec Intermarché-Wanty jusqu'en 2028, a annoncé la formation belge. Il vient de remporter trois étapes lors du Tour de France. Girmay est devenu dimanche le premier coureur africain à remporter un maillot distinctif sur un grand Tour, en l'occurrence le vert du classement par points. "Intermarché-Wanty est comme une famille pour moi, l'équipe parfaite pour atteindre mes objectifs. Prolonger l'aventure pour deux années supplémentaires est une évidence", a commenté le coureur sur le compte X de son équipe. "Bini" a marqué cette édition de la Grande boucle, fier d'être "le premier coureur noir africain" à y lever les bras. Il s'est même imposé à trois reprises, à Turin dès la troisième étape, puis à Colombey-les-deux-Eglises et à Villeneuve-sur-Lot. Dans la caste des grands sprinters Fort de ces trois succès et grâce à une grande régularité dans les sprints, avec également deux deuxièmes places et de très bons résultats dans les sprints intermédiaires, Girmay a décroché dimanche le maillot vert de meilleur sprinter du Tour de France. Avec cette tunique, il confirme son entrée dans la caste des grands sprinters, où il avait fait quelques apparitions par le passé. Il avait gagné une étape du Giro en 2022 et avait remporté Gand-Wevelgem la même année. Sa saison 2023 avait été plus délicate, avec seulement deux victoires d'étapes sur le Tour de Suisse et le Tour de la Communauté valencienne. "En toutes circonstances, l'équipe m'a soutenu et m'a fait confiance, même dans les moments les plus difficiles", a-t-il souligné lundi. Girmay tentera de poursuivre son mois de juillet fantastique lors de la course en ligne des Jeux olympiques de Paris le 3 août où il sera le seul représentant de son pays.

LeBron James porte-drapeau de la délégation américaine LeBron James sera le porte-drapeau masculin de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris vendredi. Le joueur des Lakers de Los Angeles vise une troisième médaille d'or. James, 39 ans, a été choisi par les sportifs de l'équipe olympique américaine qui participeront aux Jeux. Le nom de la porte-drapeau féminine sera annoncée mardi. "C'est un honneur incroyable de représenter les États-Unis, surtout dans un moment qui peut rassembler le monde entier", a souligné le basketteur des Los Angeles Lakers dans le communiqué du Comité olympique américain. "Pour un enfant d'Akron (dans l'Ohio), cette responsabilité veut dire énormément pour moi, mais aussi pour ma famille, pour tous les enfants de ma ville natale, mes coéquipiers olympiens et tant de gens à travers le pays qui ont de grandes aspirations", a ajouté "King James" qui a remporté l'or avec Team USA à Pékin 2008 et à Londres 2012, après avoir dû se contenter du bronze à Athènes 2004.

Servette en sait plus sur son futur adversaire Servette affrontera les Portugais de Braga ou les Israéliens du Maccabi Petah-Tikva au 3e tour des qualifs de l'Europa League. Le match retour aura lieu le jeudi 15 août à Genève (aller le 8 août). Braga constituerait un adversaire coriace pour Servette. Les Portugais ont effet terminé quatrièmes du dernier championnat derrière le trio Sporting, Benfica et Porto. Le Maccabi Petah-Tikva doit quant à lui sa place dans ces qualifications à sa victoire en Coupe d'Israël, comme Servette. Les Servettiens seront fixés le jeudi 1er août, date du match retour entre ces deux adversaires potentiels. En cas de victoire, ils devront encore passer par la case barrages avant d'atteindre la phase de groupes. Une élimination les reverserait en barrages de la Conference League. Après Fenerbahce... De son côté, Lugano, qui affronte Fenerbahce mardi au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions, en sait également davantage sur son futur européen. Si les Tessinois sont éliminés par les Turcs, ils affronteront le perdant du duel entre le Partizan Belgrade et le Dynamo Kiev au 3e tour qualificatif de l'Europa League. Mais s'ils venaient à créer l'exploit, ils feraient face à Lille au 3e tour de la C1.

Simona Waltert passe un tour en Roumanie Simona Waltert s'est qualifiée lundi pour le 2e tour du tournoi WTA 250 de Iasi, en Roumanie. La Grisonne (WTA 248) a facilement battu la Russe Ekaterina Makarova (WTA 183) en deux manches, 6-2 6-2. Waltert s'était extirpée des qualifications sur la terre battue roumaine ce week-end en alignant deux victoires. Face à son adversaire russe, elle est parfaitement entrée dans la partie en réalisant deux breaks avant d'empocher le premier set. Menée 2-0 dans la deuxième manche, la Suissesse de 23 ans a bien réagi en alignant les six jeux suivants. Simona Waltert affrontera la Française Chloé Paquet (WTA 106) pour une place en quart de finale. La Tricolore mène 2-1 dans leurs affrontements, mais la Grisonne s'était imposée lors de leur dernier duel, en octobre 2023 à Rouen.