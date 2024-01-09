Grande inquiétude pour Lara Gut-Behrami +++ La Suisse sortie en quarts de finale

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs La joie de Jeremi Gerber (à gauche), auteur du but de la victoire pour Gottéron Image: KEYSTONE/TIL BUERGY En battant Lausanne 2-1, Fribourg-Gottéron s'est offert le derby de la soirée en National League. Genève (5-2 à Rapperswil) et Ajoie (3-2 à Zurich) ont eux aussi gagné vendredi.

Fribourg et Lausanne ont livré un derby prouvant que les deux rivaux ne sont séparés que par des détails. Au classement avant cette rencontre, seule une longueur d'avance à la différence de buts permettait au LHC de devancer les Dragons (44 points en 25 matches pour les deux équipes).

Sur la glace, après un premier tiers fermé, Jan Dorthe a inscrit son premier but de la saison en championnat pour permettre à Fribourg de prendre les devants (27e). Avantage de courte durée, puisqu'Ahti Oksanen a égalisé 42 secondes plus tard.

Dans la deuxième partie d'une ultime période à nouveau marquée par des défenses solides et des gardiens impériaux, les Lions ont fait monter la pression sur la cage adverse. C'est pourtant Jeremi Gerber (58e) qui a offert la victoire à Fribourg, au terme d'une action longtemps revue à la vidéo, mais accouchant d'un but bel et bien valable selon les arbitres.

Grâce à ce succès, les Fribourgeois prennent donc la deuxième place que les Vaudois occupaient avant la rencontre.

Genève s'impose en terres saint-galloises En allant battre Rapperswil, Genève-Servette s'est quant à lui remis sur le droit chemin après sa défaite à Porrentruy samedi. Les Aigles n'ont pourtant pas débuté de la meilleure des manières, encaissant le 1-0 de Jacob Larsson après 1'01 seulement.

Matthew Verboon n'a toutefois pas tardé à égaliser (7e). Josh Jooris a ensuite profité d'un peu d'aide d'un arbitre, qui a dévié un puck permettant aux Genevois de partir en contre et de marquer en infériorité numérique juste avant la fin du premier tiers (20e).

Au cours de la troisième période, Vesey (45e) et un doublé de Bozon (49e et 60e) et ont permis à Genève de repartir avec les trois points.

Ajoie s'offre une superbe remontée Ajoie s'est lui aussi magnifiquement remis de sa défaite frustrante subie contre Bienne mercredi. Les Jurassiens étaient pourtant menés 2-0 sur la glace des Lions.

Willy Riedi (6e) et Derek Grant (15e) avaient donné l'avantage au "Z", mais Philipp-Michael Devos (26e) et Killian Mottet (30e) ont remis les Ajoulots dans le match. Jonathan Hazen s'est mué en héros pour marquer le but de la victoire à trois minutes du terme.

Dans les autres rencontres, Bienne et Langnau se sont livré un duel fort en buts et en rebondissements, finalement remporté par les Seelandais (6-5). Privé de ses stars Dominik Kubalik et Tomas Tatar, Zoug a pour sa part été dominé par Lugano 3-2. Finalement, Kloten a battu Berne (4-2) et laisse les Ours à l'avant-dernière position.



L'Italie en route vers un 3e sacre consécutif Matteo Berrettini a placé l'Italie sur les bons rails en demi-finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI L'Italie disputera la finale de la Coupe Davis dimanche devant son public de Bologne. La formation du capitaine Filippo Volandri a battu la Belgique vendredi dans la première demi-finale.

Privée du no 2 mondial Jannik Sinner et du no 8 Lorenzo Musetto durant ce "Final 8", l'Italie a classé l'affaire dès les matches de simple face à la Belgique. Elle peut donc toujours rêver d'un troisième sacre d'affilée dans cette compétition.

Matteo Berrettini a mis son équipe sur les bons rails en battant Raphaël Collignon 6-3 6-4 pour signer sa huitième victoire de rang en Coupe Davis. Flavio Cobolli s'est pour sa part imposé 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (1/1) devant Zizou Bergs, qui a manqué... sept (!) balles de match dans un deuxième tie-break complètement fou.

L'Italie avait déjà forcé la décision avant le double - dans lequel les Transalpins peuvent aligner les redoutables Simone Bolelli et Andrea Vavassori - en quart de finale face à l'Autriche. Elle se frottera dimanche à l'Espagne, qui doit composer sans le no 1 mondial Carlos Alcaraz, ou à l'Allemagne d'Alexandre Zverev (ATP 3).



Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé Lucas Wallmark est au repos forcé jusqu'à la mi-décembre Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Fribourg-Gottéron doit composer sans Lucas Wallmark jusqu'à la mi-décembre, a-t-on appris sur le site de La Liberté.

Le centre suédois de 30 ans s'est blessé au haut du corps jeudi à Lugano, où son équipe s'est imposée 4-0.

Wallmark devrait revenir au jeu après la prochaine pause internationale qui sera marquée par les Swiss Ice Hockey Games à Zurich (11-14 décembre), a expliqué le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern vendredi avant le match face à Lausanne. Le Suédois a réussi 14 points - dont 6 buts - en 17 matches joués en National League cette saison.



La Suisse sortie en quarts de finale du Mondial M17 Marco Correia fut le héros malheureux du quart de finale perdu par la Suisse M17 face au Portugal Image: KEYSTONE/HUSSEIN SAYED La Suisse ne décrochera pas un deuxième titre mondial chez les M17 cette année au Qatar.

La sélection du coach Luigi Pisino s'est logiquement inclinée 2-0 devant le Portugal vendredi à Doha en quart de finale de la Coupe du monde 2025.

Les juniors suisses, qui rêvaient de faire aussi bien que Granit Xhaka et Cie lors de l'édition 2009 au Nigeria, doivent donc déchanter. Ils ont parfaitement résisté aux favoris lusitaniens, sacrés champions d'Europe dans cette classe d'âge ce printemps, mais ont payé cash deux erreurs défensives.

Le défenseur du FC Bâle Marco Correia doit d'ailleurs plaider coupable sur les deux buts portugais. Il s'est ainsi montré trop attentiste dans son duel avec le meilleur buteur de la compétition Anisio Cabral à la 41e, Mateus Mide récupérant trop facilement le ballon pour inscrire le 1-0.

Le deuxième but est tombé dès la 53e minute. Marco Correia a cette fois-ci laissé bien trop d'espace au latéral gauche José Neto, qui a récupéré le cuir sur une longue transversale en retrait avant d'armer trop tranquillement une frappe tendue du pied gauche sur laquelle le gardien suisse Noah Brogli n'a rien pu faire.

Peu d'occasions suisses Auteurs d'un tournoi remarquable, le capitaine Gil Zufferey et ses coéquipiers n'ont rien lâché. Mais ils n'ont que rarement mis en danger le portier portugais Romario Cunha. Les jeunes Helvètes ont été crédités de 11 tirs au but dans ce quart de finale, cadrant toutefois 4 tentatives seulement contre 7 pour le Portugal.

Leurs occasions de but furent rares. La plus belle est venue des pieds du prometteur meneur de jeu du SC Freiburg Mladen Mijajlovic, meilleur joueur et meilleur buteur suisse dans ce tournoi final (3 réalisations). Mais son tir excentré de la 82e a été repoussé par Romario Cunha, qui a alors douché les derniers espoirs helvétiques.



Pogba dans le groupe de Monaco pour le déplacement à Rennes Pogba pourrait faire son retour samedi en L1 Image: KEYSTONE/AP LaPresse/SPADA Paul Pogba pourrait faire ses débuts avec Monaco samedi.

Le milieu français a été convoqué pour la première fois de la saison parmi les 22 joueurs monégasques qui se déplacent à Rennes pour la 13e journée de Ligue 1, a indiqué vendredi le club de la Principauté.

Le champion du monde 2018 n'avait plus fait partie d'un groupe pour jouer un match professionnel depuis le 3 septembre 2023. C'était avec la Juventus de Turin contre Empoli (2-0) en championnat d'Italie, avant qu'une suspension pour dopage et plusieurs blessures ne l'éloignent des terrains.

S'il entre en jeu en Bretagne, samedi soir (19h), Pogba disputera alors son premier match dans le championnat de France. Après sa formation au Havre, il s'était en effet engagé avec Manchester United, puis la Juventus de Turin, sans jamais par la suite revenir en France.

"Retours positifs" Vendredi en fin de matinée, avant le dernier entraînement collectif, qui a mobilisé 27 joueurs dont Pogba, l'entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli avait apprécié en conférence de presse "la série d'entraînements" avec "des retours positifs", que l'ex-Mancunien avait réalisée.

"Il a pu se tester dans des conditions réelles de match, a précisé l'entraîneur belge. On a eu un peu plus de temps dans cette trêve pour travailler différents aspects tactiques et différentes formes de match. Il y a participé, ce sont des bons signaux."

Le retour à la compétition de Pogba, âgé de 32 ans et qui s'est engagé avec le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria jusqu'en juin 2027, était initialement espéré début octobre. Mais il a été repoussé à plusieurs reprises à cause de blessures, notamment une entorse à une cheville.



Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a chuté lors d'un entraînement dans le Colorado (archives). Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Grosse inquiétude autour de Lara-Gut Behrami. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA), a annoncé Swiss-Ski. Son genou gauche est touché.

La fédération suisse de ski a indiqué que la skieuse de Comano allait rentrer "dès que possible" en Suisse pour effectuer des examens médicaux. "La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens", peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison. Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.



NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala Philipp Kurashev est au sol, mais cela ne l'a pas empêché de venir à bout des Kings de Los Angeles. Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Philipp Kurashev a pris le meilleur sur Kevin Fiala jeudi en NHL. L'attaquant grison des San José Sharks a marqué le tir au but de la victoire face aux Los Angeles Kings à domicile (4-3).

Kurashev a été le seul à marquer lors du "shootout" pour offrir une 10e victoire aux Sharks cette saison. Il avait déjà fait trembler les filets plus tôt dans la partie, marquant un 3-2 (son 6e but de l'exercice) qui aurait pu être décisif sans l'égalisation de LA à 59'' de la sirène finale par Adrian Kempe, sur un assist de Fiala.

Janis Moser s'est lui aussi illustré lors de la courte victoire 2-1 après prolongation du Lightning de Tampa Bay contre Edmonton. Le défenseur seelandais a bien contenu la star des Oilers Connor McDavid et a été crédité d'un assist (5e de la saison) sur l'égalisation à 1-1 des Floridiens.

Akira Schmid titulaire Titularisé dans les buts des Golden Knights, Akira Schmid a également vécu une jolie soirée, réussissant 25 arrêts lors du succès 4-1 des joueurs de Vegas sur la glace de l'Utah Mammoth, à Salt Lake City. Lian Bichsel, le défenseur soleurois des Dallas Stars, a aussi connu la victoire à Vancouver (4-2).

Le trio suisse des New Jersey Devils s'est en revanche incliné. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont perdu 1-0 dans l'antre des détenteurs de la Coupe Stanley, les Florida Panthers. Idem pour Pius Suter et les Blues de Saint-Louis, battus 3-2 après prolongations à Philadelphie alors qu'ils menaient 2-0.



Coupe Davis: l'Allemagne en demies au bout du suspense La paire de double allemande (Kevin Krawietz et Tim Puetz) a dû s'employer pour offrir la victoire à l'Allemagne. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'équipe d'Allemagne a complété le dernier carré de la Coupe Davis dans la nuit de jeudi à vendredi à Bologne. Elle battu l'Argentine 2-1 au terme d'un bras de fer au scénario haletant.

Après 2h30 de combat et trois balles de matches sauvées, les spécialistes du double allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz (11e mondiaux de la spécialité) ont apporté le point décisif à leur camp en dominant 4-6, 6-4, 7-6 (12/10) des adversaires tout aussi rompus à l'exercice, Horacio Zeballos (5e) et Andres Molteni (25e).

Triple lauréate de la Coupe Davis, l'Allemagne avait pourtant mal démarré son quart de finale. Son no 2 Jan-Lennard Struff (ATP 84) s'est incliné en deux sets contre Tomas Martin Etcheverry (ATP 60) dans le premier simple.

Zverev fait le job Joueur le mieux classé à Bologne en l'absence de Carlos Alcaraz (ATP 1) et Jannik Sinner (ATP 2), le no 3 mondial Alexander Zverev a ensuite remis les deux équipes à égalité en dominant 6-4, 7-6 (7/4) Francisco Cerundolo (ATP 21).

La victoire de Krawietz et Puetz a offert à l'Allemagne une deuxième demi-finale d'affilée en Coupe Davis, un an après leur défaite contre les Pays-Bas à Malaga, où se jouait la phase finale de la Coupe Davis avant de déménager à Bologne en 2025.

Seule sélection non européenne parmi les huit équipes qualifiées à Bologne, l'Argentine s'arrête à l'inverse aux portes d'un dernier carré qu'elle n'a plus disputé depuis 2016 en Coupe Davis.

L'Espagne aussi renversante En fin d'après-midi jeudi, l'Espagne avait également surmonté la perte du premier match contre la République tchèque pour l'emporter 2-1 contre la sélection d'Europe centrale et renouer pour la première fois depuis 2019 avec les demi-finales de la compétition.

Le premier duel du dernier carré opposera vendredi la Belgique aux doubles tenants du titre italiens, privés de leurs deux habituels leaders Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (ATP 8), qui ont déclaré forfait.



Mathilde Gremaud: "Les Jeux, c'est que du bonus" Privés du Big Air à Coire, les freestyleurs commencent leur saison ce week-end. Sur les glaciers de Stubaï, Mathilde Gremaud et les autres skieurs helvétiques vont lancer leur saison olympique.

L'excitation est palpable. Il faut dire que les athlètes ont dû ronger leur frein en raison de l'absence au calendrier de la traditionnelle compétition grisonne. Rencontrée à Saas Fee, Mathilde Gremaud était à la fois un peu triste de ne pas lancer sa saison en octobre et heureuse d'avoir un peu plus de temps pour peaufiner ses figures.

"De toute façon, il faut s'adapter, philosophe la Gruérienne de 25 ans. On n'a pas eu ce petit stress de devoir être prêt en octobre. Après, on n'était rarement complètement prêt en octobre, mais disons qu'on devait avoir deux ou trois tricks au point pour le Big Air."

La championne olympique de slopestyle à Pékin en 2022, vice-championne olympique en 2018 et bronzée en Big Air en 2022, a déjà trois médailles olympiques dans sa collection. Alors forcément, la Fribourgeoise pense aux JO, sans pour autant se dire que c'est la chance de sa vie.

"J'ai l'impression que la chance de ma vie, j'ai déjà eu l'occasion de la saisir et j'ai eu la chance de réussir à la saisir, explique-t-elle. Là j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, et j'ai aussi envie de la saisir. C'est clair que c'est différent. 2026 sera différent de 2022, qui était différent de 2018. A chaque fois, c'est une nouvelle aventure."

Une saison 24-25 réussie...et tronquée Double championne du monde en titre de slopestyle, Mathilde Gremaud n'a pas connu un hiver 2024-25 facile. Commotionnée, la Gruérienne était revenue juste avant les Mondiaux en Engadine pour repartir avec l'or mondial. "Mais la saison ne m'avait pas trop plu dans le sens où je n'ai pas fait beaucoup de ski, raconte-t-elle. J'ai l'impression que je n'ai pas fait toutes les compétitions que je voulais et ça, ça m'a manqué."

Passée pas différents états d'âme, parfois confrontée à une certaine solitude, Mathilde Gremaud s'est rendue compte à quel point elle aimait son sport: "Je me suis dit +bon, c'est assez positif que ça m'ait manqué, parce que si ça ne m'avait pas manqué, je pouvais arrêter+. En fait, ce que je veux, c'est skier. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir, juste de continuer à skier."

Quand on revient sur les JO, la Fribourgeoise ose un rappel. "Oui, il y a les Jeux, mais il faut déjà y arriver. C'est en février et bien des choses peuvent se passer avant. Je fonctionne beaucoup au feeling. Mes objectifs sont orientés sur mes sensations. Et mon but, c'est juste de pouvoir progresser sur les skis et de le faire dans des moments où je me sens bien, où je sais que je suis en compréhension", souligne-t-elle.

"Je sais que je vais pouvoir faire le plus de progrès possible et sélectionner ces belles journées où il y a tout qui fonctionne, en profiter à fond pour me préparer au mieux pour ces journées où il y aura de la pression, des compétitions, des attentes...", poursuit-elle.

Objectif: profiter d'être aux Jeux Concernant Livigno et les JO, Mathilde Gremaud ne se fait pas d'illusions. "J'ai tout à gagner et tout à perdre en même temps, estime-t-elle. Donc en fait, je me dis que c'est que du bonus, parce que je suis déjà allée deux fois au Jeux et que j'ai ramené trois médailles", rappelle-t-elle.

"J'espère avoir la chance d'y aller encore une fois et peut-être même deux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, mon grand objectif, c'est juste de pouvoir y être. Pouvoir me dire +OK, je suis fit, je suis au départ, let's go, advienne que pourra+. Mais il y a encore beaucoup de choses au calendrier avec les Coupes du Monde. On ne peut pas faire les Jeux sans disputer les Coupes du Monde donc c'est aussi quelque chose qui doit tourner. C'est juste notre vie d'athlète."

Avec ces Jeux qui se déroulent tout près de la Suisse, c'est aussi la certitude d'avoir ses proches dans les tribunes. "Je me réjouis que mes proches puissent partager l'expérience de l'intérieur, c'est ça qui est le plus excitant", confie-t-elle.

"Je ne le fais pas pour les autres" A la question de savoir si elle va présenter de nouvelles figures, la championne olympique ne dévoile rien. Mais on sent qu'en elle brûle cette envie de sortir quelque chose d'innovant et de réaliser un run de rêve sans être focalisée sur l'or.

"Mon objectif, c'est de me sentir bien, répète-t-elle. Et si je me sens bien, je vais pouvoir faire une nouvelle figure. Et si je peux faire une nouvelle figure, normalement j'aurai un bon résultat. C'est juste mon approche, mais je pense que ça colle bien à mon caractère. Si j'ai posé mon run, je serai trop contente. C'est aussi un objectif. C'est pour ça que je le fais, et finalement je ne le fais pas pour les autres", développe-t-elle.

"Alors bien sûr que la médaille d'or, elle sera pour moi si je réussis tout ça, poursuit-elle. Je pense que j'ai récolté pas mal de médailles parce que mon but était ailleurs. Je voulais d'abord poser un run et être contente de moi. Je sentais que ça repoussait mes limites et en faisant ça, je savais que la récompense serait là, que cela me vaudrait sûrement une médaille. Peut-être que je prends la chose un peu à l'envers, mais j'ai développé cette philosophie et je l'ai cultivée avec mon sport."

En entendant Mathilde Gremaud résonne le refrain de la chanson "La Quête" d'Orelsan: "C'qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête."



National League: Fribourg s'impose à Lugano Sprunger, à droite, dévie le puck pour inscrire le 2-0 Image: KEYSTONE/Samuel Golay Fribourg-Gottéron a réussi une jolie performance jeudi en National League en allant s'imposer 4-0 à Lugano. Les Dragons se sont montrés pour une fois convaincants en déplacement.

L'équipe de Roger Rönnwald n'avait plus gagné à l'extérieur dans le temps réglementaire depuis un 5-1 infligé à Berne le 30 septembre. Au Tessin, les Fribourgeois ont fait preuve d'une grande discipline en défense et ont pu s'appuyer sur un Reto Berra des grands soirs.

Gottéron a marqué par Sörensen (10e) et le capitaine Sprunger (27e). Tous deux ont signé leur cinquième but de l'exercice. De la Rose (55e) et Bertschy (59e/dans le but vide) ont encore salé l'addition pour Lugano, qui restait sur neuf succès en onze rencontres.

Davos battu chez lui Dans l'autre match de la soirée, le leader Davos a subi son premier revers de la saison à domicile, s'inclinant 6-4 contre un étonnant Ambri-Piotta. Les visiteurs ont rapidement pris deux buts d'avance, à chaque fois en power-play après une pénalité de Jung. Les Grisons sont toutefois revenus et ont même mené 3-2 avant l'égalisation de Dotti (39e).

Les dernières minutes ont été folles. Zgraggen a redonné l'avantage à Ambri (56e), mais Egli a répliqué (57e). Zwerger a alors signé le 5-4 pour les biancoblu 37 secondes après le 4-4, avant que Formenton n'assure les trois points dans la cage vide à 49 secondes de la sirène.



Début de saison retardé pour Iouri Podlatchikov Iouri Podlatchikov devra un peu attendre avant de retrouver la compétition Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Iouri Podlatchikov (37 ans) va manquer le début de saison. Le champion olympique de halfpipe 2014 s'est blessé à l'entraînement sur le glacier du Kitzsteinhorn, en Autriche, a indiqué Swiss-Ski.

Le Suisse d'origine russe souffre de blessures au visage et à l'épaule. Son absence est évaluée à plusieurs semaines.



Federer: "Les années de 18 à 20, 21 ont été dures pour moi" Roger Federer, ici en octobre à Shaghaï, est revenu sur sa nouvelle vie dans une interview pour les journaux de Tamedia Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Dans une interview publiée par les journaux du groupe Tamedia, Roger Federer revient sur les moments marquants de sa carrière. Le Bâlois donne un aperçu de sa "nouvelle" vie.

On le sait depuis quelques jours, Roger Federer va entrer au Hall of Fame du tennis. Pour la vidéo annonçant la nouvelle, le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem a choisi un endroit particulier. Il la regarde entouré des juniors au centre de Swiss Tennis à Bienne.

La demande de revenir sur sa jeunesse s'est imposée d'elle-même au cours de la conversation. Ce qui l'a le plus surpris dans son parcours d'adolescent à membre du Hall of Fame, c'est que ce chemin "a été plus facile que je ne l'avais imaginé", explique Federer. "Je n'aurais jamais cru que j'entrerais au Panthéon du tennis ou que je gagnerais Wimbledon, j'espérais simplement réussir à passer professionnel. J'espérais que quitter l'école à 16 ans ne serait pas une erreur au final."

Federer referait le même parcours. "Je ne changerais rien. Je voudrais revivre tout cela, avec tous les hauts et les bas. Toutes ces expériences ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui."

Transition difficile L'homme aux 20 titres du Grand Chelem se souvient également de ses débuts. "Le plus compliqué pour moi a été la transition entre le tennis junior et le tennis professionnel. Quand on voyage beaucoup, qu'on perd souvent et qu'on est aussi émotif que moi, on se dit: je n'ai pas lu les petits caractères du contrat. Ce n'est pas seulement du plaisir et du jeu. Ce sérieux m'a pesé. Les années entre 18 et 20, 21 ans ont été difficiles."

Interrogé sur les éléments ou les personnes qui ont été déterminants dans son parcours, Federer cite d'abord Pierre Paganini, son préparateur physique: "Pierre Paganini a été extrêmement important pour moi. Il était bien plus qu'un préparateur physique, il était mon mentor. Sans lui, ma carrière aurait été différente. Il m'a montré comment et à quelle fréquence je devais m'entraîner. Et il m'a soutenu dans tout ce que je faisais."

Il évoque également son entraîneur Peter Carter, décédé dans un accident de voiture lorsque Federer avait 20 ans. "Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma perspective, explique-t-il. Je trouve simplement extrêmement dommage qu'il n'ait pas pu assister à une grande partie de cette incroyable carrière." Le Bâlois revient aussi sur le rôle de ses parents: "J'ai beaucoup à apprendre d'eux. Ils ne s'immisçaient pas dans mes affaires si ce n'était pas nécessaire. Ils m'appelaient, appelaient mon entraîneur à Swiss Tennis et Pierre, et demandaient: "Comment ça se passe?" Et si tout le monde disait que tout allait bien, ils ne s'en mêlaient pas."

Papa présent et fan d'Odermatt Père lui aussi depuis plusieurs années, Federer parle également de son rôle auprès de son fils Leo, qui participe déjà à des tournois: "J'essaie maintenant de construire un cadre pour Leo qui n'a que onze ans." Il ne se voit pas comme un entraîneur: "Si on a besoin de moi, je suis là. J'aime aider, même avec d'autres enfants. Mais c'est à quelqu'un d'autre de s'occuper de l'entraînement. Je me considère plutôt comme le "directeur général" de Leo. Pendant longtemps, je ne l'ai pas poussé. Mais depuis environ un an, depuis que je remarque qu'il veut jouer de plus en plus, j'essaie de lui donner cette possibilité."

Federer joue à nouveau plus au tennis qu'après la fin de sa carrière il y a trois ans. "Après ma retraite, j'ai fait beaucoup de rééducation, raconte-t-il. J'ai continué à m'entraîner, mais je ne jouais plus au tennis pour ménager mon genou. Je faisais du Pilates et je m'essayais au golf." Désormais, on le retrouve plus souvent sur les courts. "Mon genou va mieux. Je joue à nouveau beaucoup plus au tennis. Cet été, j'ai joué de temps en temps avec Ivo Heuberger."

Pourrait-il envisager de revenir davantage dans le tennis professionnel, sous quelque forme que ce soit? "Pas pour le moment. Je me concentre sur nos enfants. Peu importe qui me le demanderait, je refuserais. Je n'ai pas le temps. Je pense que tout le monde le sait. C'est pourquoi personne ne me le demande. (il rit) Mais il ne faut jamais dire jamais."

Federer parle enfin de Marco Odermatt. "Je vois des parallèles avec moi-même, note-t-il. D'après ce que je perçois de lui en tant qu'observateur extérieur, c'est quelqu'un qui recherche la pression, qui sait la gérer et qui veut faire ses preuves." Federer se montre impressionné par le Nidwaldien: "Qu'il s'agisse d'une course extrêmement difficile ou d'un échec, ce qui n'arrive heureusement pas souvent, il assume et dit les choses telles qu'elles sont. Il fait une analyse très claire. J'aime l'écouter. Il est incroyablement authentique."



L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de barrages L'Italie sera opposée à l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO THOMA L'Italie recevra l'Irlande du Nord en mars en demi-finale des barrages européens. Il s'agit de la première étape pour tenter de décrocher l'un des six derniers tickets pour le Mondial 2026.

Sélection de loin la plus étoilée du tirage au sort des barrages réalisé jeudi au siège de la FIFA, avec quatre titres mondiaux, la Squadra Azzurra pourrait ensuite rencontrer en finale du tableau A le vainqueur de Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine.

Sortis mercredi soir du Top 10 de la FIFA (12e, -3 places), les Azzurri restent sur deux éliminations en barrages, contre la Suède pour la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0, nul 0-0), et contre la Macédoine du nord (défaite 1-0) pour le Mondial 2022.

Dans le tableau B, les demi-finales opposeront Ukraine-Suède et Pologne-Albanie, alors que le tableau C mettra aux prises Turquie-Roumanie et Slovaquie-Kosovo, et le tableau D Danemark-Macédoine du nord et République Tchèque-Irlande.

Les demi-finales seront disputées le 26 mars et les finales le 31 mars 2026, toutes sur une rencontre unique.

Outre les quatre places attribuées à la zone Europe, deux autres seront en jeu pour le reste du monde: les deux meilleures équipes au classement FIFA, l'Irak et la République démocratique du Congo, attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre autres équipes.

Dans le premier tableau, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque se rencontreront pour pouvoir affronter la RD Congo, et dans le second, le vainqueur de Bolivie-Suriname ira défier l'Irak.

Ce tournoi intercontinental se tiendra au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026, dans les stades mexicains de Guadalajara et Monterrey, sans que la répartition exacte des rencontres ne soit encore connue.



Krattiger/Dillier éliminés Marco Krattiger et Leo Dillier n'ont pas réussi un deuxième exploit Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y a plus de paires suisses aux Championnats du monde à Adélaïde. Marco Krattiger et Leo Dillier ont échoué en huitièmes de finale.

Un jour après leur exploit contre les Néerlandais Stefan Boermans et Yorick de Groot, têtes de série no 2, Krattiger et Dillier ont maintenu l'espoir de se qualifier pour les quarts pendant un set contre le duo brésilien Evandro/Arthur Lanci, têtes de série no 4, deux adversaires qu'ils avaient déjà battus auparavant.

Krattiger et Dillier avaient remporté leur seul duel précédent contre Evandro, 35 ans et 2m10, et son partenaire de six ans son cadet, en trois sets lors du tournoi Elite16 à Gstaad en juillet.

Le score de 22-24 21-12 15-13 montre que les Suisses ont pu y croire pendant un set. Après une première manche équilibrée, le Thurgovien et l'Argovien ont connu un coup de mou. Les Brésiliens en ont profité pour égaliser et prendre une avance confortable de cinq points dans le tie-break. Krattiger et Dillier ont certes réussi à réduire l'écart à un point, mais cela n'a pas suffi pour renverser la situation.

