Cette jeune Italienne a survolé la concurrence suisse au Schilthorn. Image: instagram @giadadantonio_

Cette jeune prodige fait trembler le ski suisse

Une jeune skieuse italienne, originaire de Naples, a marqué les esprits cette semaine lors de deux courses organisées dans notre pays.

Plus de «Sport»

Si vous êtes fan de ski, retenez bien le nom de Giada D’Antonio. À seulement 16 ans, elle vient de vivre deux journées remarquables: elle a disputé deux slaloms FIS au Schilthorn, dans l’Oberland bernois.

Mercredi, partie avec le dossard 82 sur 84, elle a créé la surprise en signant le quatrième temps du premier run, rapporte skinews.ch. Lors de la seconde manche, elle a pris les commandes pour s’imposer devant les Suissesses Elyssa Kuster et Minna Bont, la fille de l’ancien expert ski de la SRF, Michael Bont. On retrouve également aux avant-postes Sophia Flatscher (5e) et Anna Flatscher (6e), les filles de Sonja Nef et du chef alpin de Swiss-Ski, Hans Flatscher.

D’Antonio n’a laissé aucune chance à des rivales parfois âgées de quatre ans de plus qu'elle. Et jeudi, l’Italienne originaire de Naples a remis ça. Avec le dossard 63, elle a certes pu partir bien plus tôt que la veille, mais restait malgré tout loin dans l’ordre de départ. Cela ne l’a pas empêchée de prendre immédiatement les commandes — et de manière éclatante. Elle a relégué la concurrence à plus d’une seconde dès la première manche.

Dans la seconde, elle a semblé gérer, mais a tout de même remporté l’épreuve avec autorité. D’Antonio s’est imposée avec 0''45 d’avance sur Sarina Dörig et à nouveau Elyssa Kuster, troisième à 0''83.

Le Top 15 du slalom disputé au Schilthorn. Image: screenshot fis

L’Italienne a ainsi empêché mercredi un incroyable carton plein suisse — douze victoires d’affilée — et même treize jeudi. Une performance qu’il faut toutefois relativiser: les courses FIS, troisième niveau du ski alpin, sont majoritairement disputées par des athlètes du pays hôte. Ce jeudi au Schilthorn, seules douze des 83 participantes n’étaient pas Suissesses.

Les épreuves dans l’Oberland bernois étaient les tout premiers courses professionnelles de la jeune fille de 16 ans — un début des plus prometteurs. Giada D’Antonio est la fille d’un Italien et d’une mère possédant la double nationalité colombienne et équatorienne. Elle vit à San Sebastiano al Vesuvio, une banlieue de Naples au pied du volcan, et est licenciée au ski-club Vesuvio.

Reste à voir si l’ascension de la jeune Italienne se poursuivra sur le même rythme et la mènera prochainement jusqu’en Coupe du monde. (abu)