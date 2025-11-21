ciel couvert-1°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Giada D’Antonio a battu les Suissesses

Grosses italienisches Ski-Talent: Giada d&amp;#039;Antonio.
Cette jeune Italienne a survolé la concurrence suisse au Schilthorn.Image: instagram @giadadantonio_

Cette jeune prodige fait trembler le ski suisse

Une jeune skieuse italienne, originaire de Naples, a marqué les esprits cette semaine lors de deux courses organisées dans notre pays.
21.11.2025, 16:5221.11.2025, 16:52

Si vous êtes fan de ski, retenez bien le nom de Giada D’Antonio. À seulement 16 ans, elle vient de vivre deux journées remarquables: elle a disputé deux slaloms FIS au Schilthorn, dans l’Oberland bernois.

Mercredi, partie avec le dossard 82 sur 84, elle a créé la surprise en signant le quatrième temps du premier run, rapporte skinews.ch. Lors de la seconde manche, elle a pris les commandes pour s’imposer devant les Suissesses Elyssa Kuster et Minna Bont, la fille de l’ancien expert ski de la SRF, Michael Bont. On retrouve également aux avant-postes Sophia Flatscher (5e) et Anna Flatscher (6e), les filles de Sonja Nef et du chef alpin de Swiss-Ski, Hans Flatscher.

L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses

D’Antonio n’a laissé aucune chance à des rivales parfois âgées de quatre ans de plus qu'elle. Et jeudi, l’Italienne originaire de Naples a remis ça. Avec le dossard 63, elle a certes pu partir bien plus tôt que la veille, mais restait malgré tout loin dans l’ordre de départ. Cela ne l’a pas empêchée de prendre immédiatement les commandes — et de manière éclatante. Elle a relégué la concurrence à plus d’une seconde dès la première manche.

Dans la seconde, elle a semblé gérer, mais a tout de même remporté l’épreuve avec autorité. D’Antonio s’est imposée avec 0''45 d’avance sur Sarina Dörig et à nouveau Elyssa Kuster, troisième à 0''83.

FIS-Rennen im Schilthorn: Italienerin Giada d&amp;#039;Antonio dominiert Schweizer Konkurrenz.
Le Top 15 du slalom disputé au Schilthorn.Image: screenshot fis

L’Italienne a ainsi empêché mercredi un incroyable carton plein suisse — douze victoires d’affilée — et même treize jeudi. Une performance qu’il faut toutefois relativiser: les courses FIS, troisième niveau du ski alpin, sont majoritairement disputées par des athlètes du pays hôte. Ce jeudi au Schilthorn, seules douze des 83 participantes n’étaient pas Suissesses.

Les épreuves dans l’Oberland bernois étaient les tout premiers courses professionnelles de la jeune fille de 16 ans — un début des plus prometteurs. Giada D’Antonio est la fille d’un Italien et d’une mère possédant la double nationalité colombienne et équatorienne. Elle vit à San Sebastiano al Vesuvio, une banlieue de Naples au pied du volcan, et est licenciée au ski-club Vesuvio.

«On dit que les Suisses ne savent pas faire du slalom»

Reste à voir si l’ascension de la jeune Italienne se poursuivra sur le même rythme et la mènera prochainement jusqu’en Coupe du monde. (abu)

Plus d'articles sur le sport
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
1 / 20
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
source: instagram provenzano
partager sur Facebookpartager sur X
À Marseille, peur, recueillement et colère le jour des obsèques de Mehdi Kessaci
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
A 44 ans, le sauteur suisse, quadruple champion olympique, vise ses huitièmes Jeux olympiques cet hiver. Il revient sur sa longue carrière, évoque sa vie de famille et les discussions autour de sa retraite. Interview.
Simon Ammann, qu’est-ce qui distingue le sportif que vous êtes aujourd’hui de celui que vous étiez il y a 20 ans?
Quand on est jeune, on joue sans pression. L’athlète plus âgé profite de son expérience, mais il est utile de se rappeler l’état d’esprit du jeune sportif: qui l’on était et comment on relevait les défis. C’est souvent très enrichissant.
L’article