Handballeurs suisses en forme ++ Gut-Behrami finit 2e

Large victoire des handballeurs suisses Lenny Rubina a posé des problèmes à la défense tunisienne Image: KEYSTONE/AP/Til Buergy La Suisse a réussi son entrée dans le tour principal du championnat du monde. A Herning, les protégés d'Andy Schmid ont largement battu la Tunisie sur le score de 37-26. Les Suisses n'ont jamais laissé leurs adversaires prendre confiance. Ils menaient déjà 20-11 à la mi-temps. Lenny Rubin et Luka Maros ont chacun inscrit sept buts, alors que Gino Steenaerts et Samuel Zehnder ont marqué à six reprises. Ce succès, le deuxième consécutif après le 30-28 contre la Pologne lors du tour préliminaire, permet de conserver quelques minces espoirs de qualification pour les quarts de finale. Les Suisses joueront encore jeudi contre le champion olympique et tenant du titre, le Danemark, avant d'affronter l'Italie samedi.

Une 50e demi-finale en Grand Chelem pour Novak Djokovic Novak Djokovic: une victoire qui va marquer les esprits. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Indestructible Novak Djokovic ! Malgré une gêne à l’adducteur gauche, le Serbe a éliminé Carlos Alcaraz à Melbourne pour obtenir le droit de disputer une... 50e demi-finale en Grand Chelem. Novak Djokovic s’est imposé 4-6 6-4 6-3 6-4 après 3h37’ de match. Mais à l’issue du premier set, aucun spectateur de la Rod Laver Arena n’aurait parié un seul dollar sur les chances de victoire du Serbe. Il s’était, en effet, blessé sur le premier point du neuvième jeu à 4-4 avant, après un temps mort médical, perdre cette manche initiale sur une jambe. Avant que les anti-inflammatoires ne fassent effet, Novak Djokovic a cherché à gagner les points bien plus vite qu’à son habitude. Ce tennis offensif a désarçonné un Carlos Alcaraz. Trop imprécis à la relance, l’Esopagnol a perdu le fil de son jeu au fil des minutes pour concéder à nouveau une défaite mortifiante face à Novak Djokovic, cinq mois après la finale des Jeux de Paris. En demi-finale, Novak Djokovic sera opposé au no 2 mondial Alexander Zverev contre lequel il n’a encore jamais perdu en Grand Chelem. Il l’avait notamment battu à Melbourne il y a quatre ans en quart de finale. A 37 ans, Novak Djokovic démontre qu’il est toujours en mesure de gagner un titre du Grand Chelem après une année 2024 "blanche". La présence dans son box d’Andy Murray décuple apparemment sa motivation. Lui barrer la route à Melbourne où il s’est imposé déjà à dix reprises ne sera pas simple. Même pour les deux meilleurs joueurs du monde...

Lara Gut-Behrami deuxième à Plan de Corones New Zealand's Lara Gut-Behrami (à gauche), Alice Robinson et Paula Moltzan: le tiercé gagnant du géant de Plan de Corones. i Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Toujours placée mais pas encore gagnante : tel est le destin épousé pour l’instant cet hiver par Lara Gut-Behrami. La Tessinoise a pris la deuxième place du géant de Plan de Corones. Elle n’a été battue que par la Néo-Zélandaise Alice Robinson qui s’est imposée avec une marge de 0’’56. Victorieuse l’an dernier dans la station italienne. Lara Gut-Behrami se hisse pour la première fois de la saison sur le podium d’un géant. Il s'agit, par ailleurs, du 95e en Coupe du monde de sa magnifique carrière. Deuxième de la première manche à 0’’19 de Federica Brignone qui devait aller, tout comme Sara Hector, à la faute très vite sur le second tracé, Lara Gut peut nourrir des regrets. Ses deux manches ne furent, en effet, pas parfaites avec deux erreurs qui ont sans doute coûté la victoire. Cinquième de la première manche, Alice Robinson a signé le meilleur chrono de la seconde pour faire coup double avec la victoire, sa quatrième, et la première place désormais dans la Coupe du monde de la discipline. Septième de la première manche, Camille Rast a terminé au neuvième rang. Cette place dans le top ten témoigne d’une certaine constance dans la trajectoire cet hiver de la leader de la Coupe du monde de slalom. Quant à Wendy Holdener, elle a dû se contenter de la quinzième place.

Plan de Corones: Lara Gut-Behrami à 0''19 de Federica Brignone Lara Gut Behrami peut cueillir une nouvelle victoire à Plan de Corones. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Federica Brignone mène le bal au géant Coupe du monde de Plan de Corones. L’Italienne a signé le meilleur temps de la première manche avec un avantage de 0’’19 sur Lara Gut-Behrami. Federica Brignone a parfaitement maîtrisé son sujet dans la station du Tyrol du Sud même si elle aurait pu être devancée par Julia Scheib. L'Autrichienne a été éliminée juste avant l’arrivée alors qu’elle avait signé le meilleur temps intermédiaire. Victorieuse l’an dernier à Plan de Corones, Lara Gut-Behrami a également commis une erreur sur la fin de manche. Même si elle a sans doute perdu une demi-seconde dans l’aventure, la Tessinoise peut viser la victoire alors que son meilleur résultat cet hiver dans la discipline est une 6e place à Kranjska Gora. Sara Hector, leader de la Coupe du monde de géant, est troisième à 0’’27. Camille Rast occupe quant à elle la 7e place. Wendy Holdener se classe au 15e rang. La seconde manche débutera à 13.30.

Aryna Sabalenka toujours en course pour le triplé Aryna Sabalenka: un certain soulagement après la balle de match. Image: KEYSTONE/AP Aryna Sabalenka est toujours sur la route du triplé que Martina Hingis a été la dernière à réaliser à Melbourne en 1999. Elle a toutefois été poussée dans ses retranchements en quart de finale. La no 1 mondiale a battu 6-2 2-6 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) après avoir cédé. son premier set de la quinzaine. Largement dominée dans la deuxième manche par la Russe, elle a perdu ses deux premiers jeux de service du troisième set avant de reprendre la main. L’issue de la rencontre aurait pu être différente si Anastasia Pavluchenkova n’avait pas galvaudé trois balles de 2-0 dans cette dernière manche. Jeudi en demi-finale, elle retrouvera Paula Badosa (WTA 12), sa meilleure amie sur le Circuit. Elle a enlevé les cinq dernières rencontres qui l’ont opposée à l’Espagnole. Victorieuse 7-5 6-4 de Coco Gauff mercredi après-midi, l’Espagnole atteint pour la première fois ce stade des demi-finales en Grand Chelem.

Une troisième demi-finale pour Alexander Zverev Alexander Zverev: son heure sonnera-t-elle enfin ? Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Alexander Zverev sera bien au rendez-vous des demi-finales de l’Open d’Australie. Le no 2 mondial n’a pas failli devant Tommy Paul (ATP 11) dans une rencontre qui aurait toutefois pu lui échapper. Alexander Zverev s’est imposé 7-6 (7/1) 76 (7/0) 2-6 6-1 devant l’Américain. Le fait d’avoir mené deux sets à rien dans cette rencontre tient presque du miracle. Tommy Paul s’était, en effet, procuré une balle de premier set et une balle de deuxième set. Il a servi pour le gain de la première manche à 6-5 avant de laisser passer une première fois sa chance. Dans le deuxième, il a mené 5-2 sans pouvoir à nouveau conclure. A deux manches à rien sous une chaleur de plomb, la messe était dite. Malgré le gain de la troisième manche, Tommy Paul partait de beaucoup trop loin pour réussir une remontada. Victorieux après 3h26' de match, Alexander Zverev disputera une troisième demi-finale à Melbourne. Battu par Dominic Thiem en 2020 et par Daniil Medvedev l’an dernier, il affrontera le vainqueur du choc entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. La surprise Badosa Le premier quart de finale du simple dames a débouché sur une surprise: la victoire de Paula Badosa (WTA 12) sur la no 3 mondiale Coco Gauff. Paula Badosa s'est imposée 7-5 6-4 face à l'Américaine qui était invaincue depuis 13 rencontres pour se hisser pour la première fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Elle sera opposée jeudi à gagnante de la rencontre entre la no 1 mondiale Aryna Sabalenka et Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32). "Je suis super fière de mon niveau de jeu. Pour moi, c'est un rêve qui se concrétise", avoue-t-elle.

Philipp Kurashev retrouve la lumière Philipp Kurashev congratulé par ses coéquipiers après son ouverture du score. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Après dix jours de pénitence, Philipp Kurashev a marqué les esprits pour son retour sur la glace. Le Bernois a inscrit un but et délivré un assist lors de la défaite 4-3 de Chicago face à Carolina. Aligné en raison de la blessure au dos de Pat Maroon, Philipp Kurashev a marqué pour la première fois depuis le 10 novembre. Son dernier match à deux points ou plus remontait au 31 mars dernier. Mais le Bernois n’a pas pu empêcher la 32e défaite des Blackhawks, crucifiés par une réussite de Sebastian Aho après 59’’ de jeu dans la prolongation. A Salt Lake City, Nino Niederreiter a inscrit son 13e but de la saison lors de la défaite 5-2 de Winnipeg face à Utah. Malgré sa réussite, El Nino ne gardera pas un souvenir lumineux de... sa première rencontre de l’année disputée à l’extérieur. Les Jets ont, en effet, été menés 4-0 avant la mi-match. Enfin à Los Angeles, les Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 5-1 devant Pittsburgh. Avec 1 but et 1 assist, Sidney Crosby a rappelé qu’il demeurait à 37 ans l’un des hommes qui comptent en NHL.

Atlanta tombe au Madison Square Garden Une soirée difficile pour Dyson Daniels et Clint Capela face à Josh Hart (3). Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Après trois victoires de rang, Atlanta est tombé à New York. Les Hawks se sont inclinés 119-110 au Madison Square Garden face aux Knicks. Clint Capela a commencé le match sur le banc. Le pivot genevois a laissé sa place dans le cinq de base à Onyeka Onkongwu. Auteur de 12 points mais d’un différentiel de -17 pour un temps de jeu de 20’, le Genevois n’a pas donné tort à son coach Quin Snyder dans la mesure où son rival a inscrit 14 points et a été crédité d’un différentiel de +14. Les deux pivots et leurs coéquipiers n’ont rien pu faire devant la verve de Jalen Brunson, le meilleur marqueur de la soirée avec ses 34 points. Le guard a livré un 68e match sous les couleurs des Knicks à 30 points ou plus. Mais c’est Karl-Anthony Towns qui a crucifié les Hawks avec un tir à 3 points à 5’52’’ du buzzer pour porter l’écart à 10 points (110-100).

Géant de Plan de Corones: Un duel Hector-Brignone? Plan de Corones accueille mardi le cinquième des neuf géants dames prévus cet hiver en Coupe du monde. Les Italiennes, brillantes en vitesse à Cortina, seront encore à suivre de près sur leur neige. A commencer par Federica Brignone, 3e en descente et 1re en super-G à Cortina. Mais c'est tout ou rien pour Brignone cette saison en géant: elle s'est imposée deux fois, à Sölden et à Semmering, et a connu deux éliminations (Killington et Kranjska Gora). Première du classement de la discipline avec également deux victoires, la Suédoise Sara Hector affiche une plus grande régularité. Elle possède d'ailleurs 96 points d'avance sur Brignone - et sur Alice Robinson - dans cette Coupe du monde de géant. Côté suisse, Camille Rast vise un deuxième podium dans la discipline après sa 3e place de Killington. Lara Gut-Behrami espère quant à elle enfin trouver le déclic en géant, elle qui n'a pas fait mieux que 6e cet hiver dans la spécialité. Mais cette 6e place a été obtenue lors du dernier géant disputé, à Kranjska Gora le 4 janvier.

Une 7e journée qui promet en Ligue des champions C'est l'heure de la reprise en Ligue des Champions, et la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue s'annonce cruciale. Seule équipe à avoir réalisé un carton plein avec 18 points, Liverpool peut valider mathématiquement son ticket pour les 8es de finale mardi soir avec la réception de Lille. Les Reds mènent le bal avec 3 longueurs d'avance sur le FC Barcelone, qui se déplace au Portugal pour y défier le Benfica de Zeki Amdouni mardi dès 21h également. Un Benfica qui, avec ses 10 points conquis en six matches et son 15e rang provisoire, nourrit encore l'espoir d'éviter la case des barrages. Monaco et son trio helvétique Köhn/Zakaria/Embolo, qui affichent le même nombre de points que la formation portugaise, jouent également gros mardi dès 18h45. L'ASM accueille l'une des bonnes surprises de la compétition, Aston Villa, qui pointe pour sa part à la 5e place avec 13 unités à son compteur. Quatrième avec 13 points également, le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka se déplace pour sa part à Madrid pour y défier l'Atletico (11e avec 12 points) dans un choc qui promet. Côté suisse, on notera aussi mardi le "derby" entre le Bologne de Freuler et Ndoye (33e, 2 points) et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel (9e, 12 points).

Champions League: Une formalité pour le "Z" Genève-Servette aura besoin d'un miracle mardi soir dès 20h15 à Zurich pour espérer défendre victorieusement son titre en Champions League. Le GSHC aborde la demi-finale retour avec un handicap de cinq buts dans le derby helvétique qui l'oppose aux Zurich Lions. Les Genevois s'étaient inclinés 6-1 au match aller mercredi dernier, aux Vernets qui plus est. Les Grenat ne se sont par ailleurs guère rassurés en National League samedi en chutant lourdement sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers (7-3). Champion de Suisse en titre, Zurich a pour sa part maté Lugano 4-1 dans le même temps. Les Lions devraient pouvoir assurer sans trop de difficultés leur qualification pour la finale de cette Champions League. Ils devraient y affronter les Suédois de Färjestad, qui se sont quant à eux imposés 6-2 à Prague en demi-finale aller.

Deux prolongations et deux arrivées à Lugano Cole Cormier a prolongé son bail avec Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Lugano continue de construire son effectif pour la saison prochaine. Le club tessinois a prolongé les contrats des attaquants Stéphane Patry et Cole Cormier. Débarqué de Genève en 2022, Stéphane Patry (24 ans) a disputé 37 parties cette saison pour 4 points (1 but). Il a prolongé son bail d'un an, jusqu'en 2026. Fils de l'ancien joueur de Sierre Derek Cormier, Cole Cormier joue actuellement sa deuxième saison avec les Bianconeri et a prolongé de deux saisons, soit jusqu'en 2027. Il compte un but en 29 matches. Les Tessinois ont aussi mis sous contrat jusqu'en 2027 le jeune gardien Alessio Beglieri, formé à Bienne, et le défenseur Enea Togni.

Premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari Lewis Hamilton a vécu sa première journée en tant que pilote Ferrari Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a fait ses premiers pas lundi en tant que pilote Ferrari. Il est apparu pour la première fois à Maranello, le siège de la Scuderia. Le Britannique (40 ans), qui portait un long pardessus, un costume et une cravate sombres avec une chemise blanche, est apparu très élégant et a posé devant l'ancienne maison d'Enzo Ferrari, le fondateur de la célèbre marque au cheval cabré, selon des photos diffusées par sa nouvelle écurie qu'il a rejointe cette année après 12 saisons chez Mercedes. Hamilton s'est ensuite rendu au circuit de Fiorano pour rencontrer le patron de l'équipe, le Français Frédéric Vasseur, et le directeur général de Ferrari, l'Italien Benedetto Vigna. A Maranello, il a aussi pu échanger avec plusieurs membres de l'équipe qu'il côtoiera dans les semaines à venir, et notamment Riccardo Adami qui sera son ingénieur de piste. Le septuple champion du monde pilotera pour la première fois une monoplace Ferrari mercredi sur le circuit de Fiorano, où il aura droit à 1000 kilomètres maximum avec la F1 de la saison 2022. "Il y a des journées dont vous savez que vous vous souviendrez toute votre vie et celle d'aujourd'hui, mes débuts en tant que pilote Ferrari, en fait partie. J'ai eu la chance de réussir des choses que je ne pensais jamais possible dans ma carrière, mais une part de moi a toujours eu ce rêve de courir en rouge", a expliqué Hamilton dans le communiqué de Ferrari et sur sa page Instagram. "Je ne pourrais être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle ère dans l'histoire de cette équipe légendaire et je suis impatient de voir quelle histoire nous écrirons ensemble", a-t-il ajouté. Le Britannique fera ses débuts officiels au volant de la nouvelle monoplace Ferrari à l'occasion des tests de pré-saison à Bahreïn du 26 au 28 février, deux semaines avant de disputer son premier Grand Prix avec la Scuderia en Australie.

Vlhova déclare forfait pour les Mondiaux Petra Vlhova a déclaré forfait pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Petra Vlhova doit déclarer forfait pour les championnats du monde de Saalbach. La championne olympique de slalom et ancienne championne du monde de géant ne sera pas remise à temps après une déchirure des ligaments croisés. Vlhova a ainsi perdu la bataille contre le temps, comme l'a expliqué son entraîneur Mauro Pini dans un communiqué publié par le management de la Slovaque. "La rééducation de son genou va enfin dans la bonne direction", a déclaré le Tessinois, "mais les contretemps de décembre et janvier l'empêchent de participer aux Championnats du monde". Petra Vlhova a désormais déjà en ligne de mire les Jeux olympiques qui se dérouleront dans un an à Cortina d'Ampezzo. La gagnante du classement général de la Coupe du monde 2021 s'était déchiré les ligaments croisés et internes il y a exactement un an lors de sa course à domicile à Jasna.