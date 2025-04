L'arbitre Federico La Penna était très entouré, le 10 février dernier lors du match de Serie A entre l'Inter et la Fiorentina. Image: AP

Le foot italien introduit une nouveauté très attendue

Les arbitres expliqueront au public les décisions prises après consultation de l'arbitrage vidéo ce mardi en Coupe d'Italie et jusqu'à la finale.

«En accord avec la Fédération italienne de football et l'Association italienne des arbitres, la Ligue a donné son feu vert pour expérimenter la diffusion dans les stades et la télévision des explications de l'arbitre central après recours à la VAR», a expliqué la Lega Serie A dans un communiqué.

Cette expérimentation ne concerne pour l'instant que les cinq derniers matches de l'édition 2025 de la Coppa Italia, les demi-finales qui opposeront en avril (le 1er et 2, puis le 23 et 24) sous la forme d'un aller-retour l'Inter à l'AC Milan d'une part, et Empoli à Bologne de l'autre, avant la finale du 14 mai.

La Ligue italienne a également annoncé que pour les cinq dernières journées du Championnat d'Italie, à partir de la 30e journée qui a lieu ce week-end, ce qu'elle appelle le «VARdict», l'image justifiant par exemple un hors-jeu, sera diffusée sur les écrans géants des stades.



«Diffuser les explications des arbitres après les décisions VAR a pour objectif de rendre les mesures prises de plus en plus transparentes et compréhensibles pour les joueurs, les dirigeants et tous les acteurs impliqués, y compris le public en tribune et les téléspectateurs», a avancé le Directeur général de la Lega Serie A, Luigi De Siervo.



(afp)