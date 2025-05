Wawrinka battu en finale ++ Le Bayern champion

Wawrinka battu sur le fil en finale à Aix-en-Provence Stan Wawrinka a connu une d馭aite honorable en finale. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 158) doit se contenter du trophée du finaliste malheureux dans le Challenger d'Aix-en-Provence. Le Vaudois a manqué l'occasion d'écrire une page d'histoire du tennis. L'ex-no 3 mondial, qui pouvait devenir le premier quadragénaire à cueillir un titre sur le circuit Challenger, s'est incliné 6-7 (5-7) 6-3 7-6 (7-4) en finale face au Croate Borna Coric (ATP 104). Il grimpera à la 132e place du classement ATP lundi, alors qu'il aurait figuré aux alentours du 115e rang s'il avait triomphé. Le Vaudois regrettera peut-être de n'être pas parvenu à forcer la différence dans le 3e set, alors qu'il était parvenu à effacer son break de retard pour reprendre l'avantage et mener 5-4, puis 6-5, sans toutefois trouver la solution pour conclure sur le service de son adversaire. Stan Wawrinka, qui n'a pas soulevé de trophée depuis août 2020 et son sacre dans le Challenger de Prague pour la reprise du circuit après la pause due au Covid-19, aura forcément des regrets. Mais il a prouvé cette semaine qu'il avait bel et bien toujours le niveau pour rivaliser avec les meilleurs, tout du moins sur le front des Challengers. Le triple vainqueur de Grand Chelem a notamment vaincu au 2e tour l'Australien Alexei Popyrin (ATP 26), qui l'avait battu pour sa dernière finale en date sur l'ATP Tour (Umag 2023). Et il n'a pas à rougir de sa défaite subie face à Borna Coric, ex-no 12 mondial qui a cueilli dimanche son quatrième titre de l'année dans un Challenger et qui retrouvera le top 100 de la hiérarchie lundi.

Bundesliga: tout est dit, le titre pour le Bayern Munich Un nouveau titre de champion pour le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Tout est dit en Bundesliga au terme de la 32e journée. Le Bayern Munich a décroché un 34e titre de champion grâce au nul dimanche du Bayer Leverkusen 2-2 à Fribourg. Les Bavarois comptent sept points d'avance sur le tenant du trophée alors qu'il n'en reste que six en jeu. Samedi, ils avaient manqué une première occasion de s'assurer le titre en concédant le nul 3-3 dans les arrêts de jeu à Leipzig. Mais ils n'ont pas dû patienter longtemps avant de retrouver les sommets. Avec Granit Xhaka, Leverkusen a donc perdu ses derniers espoirs sur la pelouse d'un SC Fribourg en lutte pour les places en Ligue des champions. Le Bayer est déjà assuré de finir la saison en tant que vice-champion. Le Bayern Munich est donc sacré pour la 34e fois, ce qui constitue évidemment un record. Avant d'être détrôné la saison dernière par Leverkusen, le Rekordmeister avait aligné onze titres d'affilée.

La Suisse termine fort face aux Tchèques Dominik Egli s'est mis en évidence lors du dernier match de préparation. Image: KEYSTONE/AP CTK/Vaclav Salek La Suisse s'est imposée dimanche à Brno face à la Tchéquie dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. L'équipe de Patrick Fischer l'a emporté 5-3 au lendemain de son écrasant succès sur la Finlande (8-2). Pour son dernier match de préparation avant le Championnat du monde, qu'elle entamera vendredi à Herning, au Danemark, l'équipe nationale est montée en puissance au fil de la rencontre. Les Suisses ont ainsi bien réagi à une ouverture du score tombée rapidement pour la Tchéquie, lorsqu'Ondrej Kovarcik a profité d'un bon power-play pour tromper Stéphane Charlin (4e). Une reprise devant la cage signée Dominik Egli a ensuite remis le groupe sur les rails (12e), avant qu'un tir de Simon Knak dévié par un défenseur tchèque dans sa propre cage ne permette aux Suisses de virer en tête au début du tiers médian (22e). Doublé pour Egli Alors que les patineurs helvétiques subissaient la pression, Egli a récidivé pour faire le break sur un lancer rapide de la ligne bleue (31e). La réaction tchèque ne s'est pas fait attendre. Après un but annulé quelques instants plus tôt, l'autre Kovarcik, Michal, a pu réduire le score sur une astucieuse passe en retrait (33e). Le troisième tiers-temps a été plus débridé. Il a fallu attendre une récupération de Sven Senteler dans le camp adverse pour le voir servir Tyler Moy devant la cage ouverte (46e). Un tir dévié de Rohrbach a ensuite permis d'asseoir le succès helvétique (51e) malgré un dernier but de Jakub Flek sur une grossière erreur de relance de Charlin (58e).

Super League: Bâle écrase Servette 5-1 dans le choc au sommet Nicolas Vouilloz inscrit le 5-1 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a effectué un pas sans doute décisif vers un 21e titre de champion de Suisse, le premier depuis 2017. Lors de la 34e journée de Super League, les Rhénans ont dominé Servette 5-1. Les Genevois ont tenu un peu moins d'une demi-heure, avant qu'Adams ne se fasse l'auteur de deux erreurs fatales. Shaqiri a profité de la première pour ouvrir le score (28e) avant de se muer en passeur pour Ajeti sur le deuxième but (34e). Ce dernier a dans la foulée encore salé l'addition sur une passe d'Otele (38e), infligeant un véritable k.-o. aux Grenat. Ceux-ci ont été réduits à dix dès la reprise après un deuxième avertissement pour Antunes (48e). Malgré cela, Adams s'est un peu racheté de ses erreurs en réduisant le score (55e). Paradoxalement, Servette a connu de meilleurs moments en évoluant en infériorité numérique, mais il était trop tard. Et le FCB a enfoncé le clou par Traoré (74e) et Vouilloz (79e), tous deux servis par l'inévitable Shaqiri. Les carottes semblent cuites Les Bâlois ont ainsi signé un sixième succès consécutif en championnat. Ils possèdent neuf points d'avance sur Servette - et une bien meilleure différence de buts - alors qu'il en reste douze en jeu. Autant dire que les carottes semblent cuites. Dans l'autre match du Championship Group, Lugano a enregistré un précieux succès en s'imposant 2-0 à Lucerne grâce à Bottani (12e) et Koutsias (91e). Derrière Bâle, la lutte pour les places européennes est acharnée. Servette est 2e avec 55 points devant Young Boys (53), Lugano (52), Lucerne (51) et le Lausanne-Sport (50). Tout reste donc à faire.

"Les leaders ont fait la course à fond", apprécie Richard Chassot Remco Evenepoel a ravi les foules le long des routes romandes. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Richard Chassot a apprécié l'état d'esprit des têtes d'affiche du Tour de Romandie, qui s'est terminé dimanche à Genève. Le directeur de l'épreuve a dressé un "excellent bilan" sur tous les plans. "C'était une très belle bataille avec la présence de plusieurs gros leaders d'équipes qui ont fait la course à fond", a-t-il souligné dimanche lors d'un point presse. "Le bilan sportif est excellent. Il y a eu des attaques toute la semaine et le public vient aussi pour cela." La venue de Remco Evenepoel, vainqueur du chrono final et 5e du général, a évidemment eu un impact considérable sur cette 78e édition. "C'était un énorme bonus. Tout le monde a vu Remco à Paris lors des Jeux olympiques et il est devenu une star au-delà de la Belgique. Sa présence a fait exploser le trafic sur notre site internet", s'est réjoui le patron de la boucle romande. Thyon comme l'Alpe d'Huez Pour la troisième fois en cinq années, l'étape de montagne s'est conclue à Thyon 2000 samedi, l'un des moments les plus marquants de la semaine. "C'est une ascension parfaite d'un point de vue sportif. C'est toujours risqué de monter 2000 mètres à cette période de l'année, mais les coureurs l'attendent et s'y préparent", a affirmé Richard Chassot, qui n'a pas hésité à comparer cette ascension à la mythique montée de l'Alpe d'Huez, régulièrement empruntée par le Tour de France. Le directeur du TdR a également révélé une partie du parcours de l'édition 2026, qui n'est pas encore finalisé. Le peloton passera en tout cas par Villars-sur-Glâne (prologue?) et Orbe (sans doute une étape en boucles), tandis que l'étape-reine se déroulera entre Broc et Charmey. Village d'arrivée en 2024, Leysin accueillera à nouveau une étape qui pourrait bien être un contre-la-montre en côte.

Evenepoel règle le chrono final devant le gagnant du général Joao Almeida n'a pas tremblé sur les quais de Genève. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Joao Almeida a remporté dimanche le 78e Tour de Romandie. Le Portugais s'est imposé au général à l'issue du contre-la-montre final, disputé sur 17,1 km à Genève et gagné par Remco Evenepoel. Le coureur de la formation UAE, qui comptait seulement 3'' de retard sur Lenny Martinez, son adversaire français de l'équipe Bahrain-Victorious avant ce "chrono" final, a parfaitement profité de ses qualités reconnues de rouleur pour faire la différence sur le parcours genevois, qu'il a bouclé à une brillante 2e place. Son dauphin n'a pour sa part pu faire mieux qu'une pourtant très honorable 13e place. Almeida ajoute ainsi une belle ligne à son palmarès après ses victoires au Tour du Pays basque il y a un mois, au Tour de Pologne et au Tour du Luxembourg 2021, sa place de 3e espoir du Giro 2023 et ses titres nationaux sur route (2022) et en contre-la-montre (2021 et 2023), notamment. Cette cinquième et dernière étape de la Boucle romande 2025 a quant à elle été ravie par Remco Evenepoel. Le champion olympique et du monde de la spécialité a fait le nécessaire pour devancer Almeida (à 11'') et l'Italien Alberto Bettiol (à 18''). Les Thurgoviens Stefan Küng et Stephan Bissegger, qui rêvaient, en spécialistes de l'effort solitaire, de s'illustrer dans la cité de Calvin, ont une nouvelle fois dû se contenter de places en deçà de leur potentiel. Le premier a terminé 10e à 39'' d'Evenepoel, le second 34e à 1'17''.

Super League: le FC Sion se donne de l'air Sorgic ouvre le score en début de match Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sion a conquis un succès important lors de la 34e journée de Super League. Dans le Relegation Group, les Valaisans ont battu le FC Zurich 2-1. Ils prennent ainsi six points d'avance sur les derniers. Le FC Sion a fait la différence en première mi-temps, en marquant par Sorgic (2e) et Berdayes (34e). Les visiteurs ont réduit l'écart peu après par Markelo (38e) et ont poussé jusqu'au bout pour égaliser, mais les hommes de Didier Tholot ont tenu bon. La pression était grande sur les Sédunois avant cette rencontre. Mais ils ont su aborder l'échéance avec un bon état d'esprit contre un adversaire n'ayant plus rien à perdre ni à gagner d'ici la fin de la saison. A noter par ailleurs que l'autre match de Relegation Group prévu dimanche, Yverdon - Saint-Gall, a été renvoyé en raison d'une pelouse rendue impraticable par la pluie.

Formule E: Sébastien Buemi renoue avec la victoire Un magnifique succès pour Buemi Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Sébastien Buemi (Envision) a enfin renoué avec la victoire en formule E. Le Vaudois a remporté la course dominicale à Monaco, fêtant un 14e succès dans la discipline, ce qui est un record. Buemi a mis fin à une disette de 78 courses en formule E. Il n'avait plus gagné depuis le 13 juillet 2019 à New York. Le pilote suisse a fêté son troisième succès dans les rues de la Principauté après 2015 et 2017. "Je pensais que je ne gagnerais plus jamais! On a eu un peu de chance, mais la stratégie a été excellente. Les conditions étaient très piégeuses au début. J'ai pris mes deux modes attaque au bon moment", a expliqué le Vaudois. Buemi s'est imposé devant l'Anglais Oliver Rowland (Nissan), vainqueur la veille et qui a consolidé sa place de leader du championnat. Le podium a été complété par le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar). Côté suisse, Edoardo Mortara (Mahindra) a terminé 12e alors que Nico Müller (Andretti) a été contraint à l'abandon.

Super League: le FC Zurich et Zuber ensemble jusqu'en 2027 Steven Zuber se pla Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Steven Zuber (33 ans) a prolongé d'un an son contrat avec le FC Zurich. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à fin juin 2027. Zuber, qui compte 56 sélections, est arrivé au FCZ en janvier 2025. En 16 matches, il a marqué 7 buts et donné 1 assist. "Il était important pour moi d'être à un endroit où je me sens bien, où je peux encore me développer et apprendre. C'est pourquoi j'ai prolongé mon contrat plus vite que je ne le pensais", a déclaré le joueur dans un communiqué de son club.

Tudor: Marc Hirschi pas retenu pour le Giro Le début de saison décevant de Marc Hirschi lui coûte une première participation au Giro (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANSA Marc Hirschi n'a pas été retenu par l'équipe Tudor pour le Tour d'Italie, qui débute vendredi 9 mai. La formation suisse invoque les dernières performances mitigées du Bernois pour justifier ce choix. "Ses récentes performances dans les classiques ardennaises ont montré qu'il n'est actuellement pas en état de se battre pour le maillot rose en première semaine", a expliqué Tudor dans un communiqué publié dimanche. L'ancien coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE a terminé au-delà de la 40e place lors de l'Amstel Gold Race, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Cité dans le communiqué, Hirschi se dit "vraiment déçu de ne pas participer au Giro" et "frustré de ne pas être au niveau attendu". Tudor, qui a reçu une invitation pour la deuxième année consécutive sur le Giro, sera emmené par l'Australien Michael Storer, vainqueur d'étape sur Paris-Nice en mars et du classement général du Tour des Alpes en avril. Un seul coureur helvétique sera présent sur ce premier Grand Tour de l'année, le Jurassien Yannis Voisard.

Canelo unifie de nouveau la catégorie des super-moyens Saul "Canelo" Alvarez (à gauche) a de nouveau unifié les titres mondiaux des super-moyens Image: KEYSTONE/AP Saul "Canelo" Alvarez, superstar de la boxe, a de nouveau unifié les quatre ceintures mondiales des super-moyens. Le Mexicain a battu le Cubain William Scull aux points dimanche à Ryad. A l'issue d'un combat décevant, Canelo, détenteur des ceintures WBC, WBA et WBO, a récupéré la ceinture IBF de Scull qu'il avait abandonné l'an passé en refusant de combattre alors son challenger officiel. Les trois juges ont donné Canelo (34 ans) vainqueur d'un combat où peu de coups ont été échangés. Scull, qui a subi là sa première défaite, a été particulièrement fuyant, avec un jeu de jambes efficace, mais sans parvenir à contre-attaquer. "Je n'aime pas boxer ce genre de gars, ils viennent juste pour survivre. Un boxeur qui n'essaie pas de gagner, qui veut juste survivre, je déteste ce genre de combattant", a râlé Canelo sur le ring après le combat. Canelo (63 victoires, 2 défaites), qui tenait le centre du ring, a réussi à placer principalement des coups au corps, mais s'est frustré à mesure que le combat avançait. Il a désormais rendez-vous avec l'Américain Terence Crawford, champion des super-welters, pour un combat à Las Vegas le 12 septembre.

MPM pour McLaughlin-Levrone sur 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone a réalisé 52''07 sur 400 m haies samedi Image: KEYSTONE/AP/FREDERIC SIERAKOWSKI Sydney McLaughlin-Levrone a établi une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m haies samedi lors du Grand Slam Track à Miami. La double championne olympique et détentrice du record du monde de la spécialité a réalisé 52''07. McLaughlin-Levrone a largement dominé sa course devant la Jamaïcaine Andrenette Knight (54''08) pour abaisser la meilleure performance de la saison qu'elle avait réussie à Kingston le mois dernier (52''76). Jamais une athlète n'avait couru aussi vite sur cette distance avant le mois de juin. "Je suis heureuse de ma forme, pour ma deuxième course de l'année", a-t-elle commenté au micro du diffuseur. L'Américaine de 25 ans disputera un 400 m dimanche, Grand Slam Track proposant à tous ses participants deux courses pendant les trois jours de compétition.

Records du monde pour Ledecky et Walsh Katie Ledecky a signé un nouveau record du monde samedi Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Katie Ledecky, sur 800 m libre, et Gretchen Walsh, sur 100 m papillon, ont établi de nouveaux records du monde samedi dans le meeting de Fort Lauderdale. Le héros des Jeux de Paris Léon Marchand a quant à lui achevé sa compétition de reprise par une défaite sur 200 m 4 nages. La star américaine Katie Ledecky, nonuple championne olympique, a amélioré son record du monde du 800 m libre en nageant en 8'04''12, contre 8'04''79 aux Jeux de Rio en 2016. C'est son premier record du monde en grand bassin depuis 2018. Elle détient également la marque de référence sur 1500 m nage libre (15'20''48 en 2018). En pleine forme, l'Américaine réussit une semaine exceptionnelle sur le Pro Swim Series, avec le 2e chrono de l'histoire sur 1'500 m mercredi, puis le 7e meilleur temps sur 400 m nage libre jeudi. Le 800 m est sa distance fétiche, sur laquelle elle a remporté les quatre derniers titres olympiques. Sa compatriote Gretchen Walsh a elle amélioré à deux reprises son record du monde du 100 m papillon. Dans la matinée, la vice-championne olympique a nagé en 55''09, avant de battre largement ce chrono l'après-midi lors de la finale en 54''60, devant la championne olympique Torri Huske. Marchand encore battu Quadruple champion olympique à Paris, notamment du 200 m 4 nages, Léon Marchand a dû se contenter de la 2e place dans la discipline samedi. Le Français a nagé en 1'57''27, se faisant déborder lors du dernier 50 m nagé en crawl par Shaine Casas (1'56''52), son partenaire d'entraînement au Texas sous les ordres de Bob Bowman. Léon Marchand (22 ans) a effectué cette semaine son retour à la compétition lors du Tyr Pro Swim Series floridien, où il s'est lancé dans le défi du 400 m libre. Après sa 3e place sur 400 m libre jeudi, il avait souffert sur 200 m libre vendredi (8e de la finale) et été battu par Bobby Finke sur 400 m 4 nages, sa distance fétiche. Marchand est de retour à Austin avec l'ex-mentor de Michael Phelps Bob Bowman, après avoir passé trois mois en début d'année en Australie avec le réputé entraîneur Dean Boxall. Touché à une épaule fin décembre, il a subi une fracture de fatigue au niveau d'une côte en Australie.

Denver écrase les Clippers lors du match 7 Nikola Jokic (à gauche) et les Nuggets défieront le Thunder au 2e tour des play-off Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les Nuggets, champions en 2023, ont écrasé les Los Angeles Clippers 120-101 lors du match 7 du 1er tour des play-off de NBA samedi dans le Colorado. Denver affrontera Oklahoma City, meilleure équipe de la saison régulière, en demi-finale de la Conférence Ouest. Les Clippers ont ainsi subi une nouvelle désillusion avec cette troisième élimination consécutive au 1er tour des play-off, marquant un nouvel échec pour cette formation construite autour des stars James Harden et Kawhi Leonard. Les Angelenos ont pourtant bien commencé en contenant Nikola Jokic qui n'a pas réussi à mettre un seul panier dans le premier quart. Les Nuggets ont accéléré en fin de deuxième quart-temps pour mener 58-47 à la pause, avant de dérouler et d'humilier les visiteurs, l'écart montant jusqu'à 35 points. Jokic a tout de même marqué 16 points, pris 10 rebonds et distribué 8 passes décisives, pouvant compter sur Aaron Gordon (22 points) et Christian Braun (21 points). En face, Leonard a fini avec 22 points mais James Harden a complètement raté son match au tir (7 points à 2/8 au tir, 13 assists). Le 2e tour des play-off sera donc le théâtre d'un alléchant duel entre les deux candidats au titre de MVP de la saison, Nikola Jokic et le meneur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander. L'acte I de la série est prévu dès lundi sur le parquet du Thunder, qui a eu droit à une semaine de repos après avoir sorti Memphis en quatre matches.