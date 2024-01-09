La descente de Crans-Montana annulée dans la confusion

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes La descente a été annulée peu après la chute de Lindsey Vonn Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six skieuses seulement, ont annoncé les organisateurs une heure après le départ de la porteuse du dossard 1 Nina Ortlieb.

Sixième à s'élancer, la star Lindsey Vonn, leader de la Coupe du monde de la discipline, a chuté lourdement. Trois des six premières concurrentes sont même parties à la faute.

La course a été interrompue une première fois pendant une demi-heure après la chute de Nina Ortlieb. Lindsey Vonn est tombée dans le même passage, restant assise dans les filets de protection pendant de longues minutes. Mais l'Américaine est descendue sur ses kis.

Après une nouvelle interruption, les chutes de neige ont redoublé, rendant la visibilité nettement moins bonne. La décision d'annuler la première des trois courses programmées à Crans-Montana a finalement été prise peu avant 11h.



Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale Carlos Alcaraz s'est retrouvé au bord du précipice face à Alexander Zverev avant de se hisser en finale Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Carlos Alcaraz disputera dimanche sa première finale à l'Open d'Australie, le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès.

Le no 1 mondial a terrassé Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-7 (4/7) 7-5 en 5h27 dans la première demi-finale. Il se frottera à Jannik Sinner ou à Novak Djokovic dimanche.

Le sextuple vainqueur de Grand Chelem est revenu de nulle part, après être passé tout près d'un succès tranquille en trois sets. Victime de crampes à 4-4 dans la troisième manche, il n'a longtemps pu compter que sur son formidable bras droit pour s'accrocher, après être passé à deux points du match au troisième set.

Mais Carlos Alcaraz s'est accroché, au mental aussi. Dominé dans les deux jeux décisifs, il semblait pourtant au bord du précipice lorsqu'il concéda le break d'entrée dans la dernière manche. Mais il a tenu jusqu'à 5-4, reprenant des couleurs pour arracher le droit de jouer sa huitième finale de Grand Chelem.

Le bras d'Alexander Zverev a il est vrai tremblé dans le "money time", l'Allemand concédant son service alors qu'il servait pour le match dans le dixième jeu. Gonflé à bloc par ce "comeback" inespéré, Carlos Alcaraz a serré sa garde, armant un passing de coup droit rageur pour convertir sa première balle de match.

Deux fois vainqueur à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, Carlos Alcaraz aura donc dimanche une première opportunité de s'offrir le Grand Chelem de carrière, à 22 ans seulement. Il pourrait bien retrouver pour la quatrième fois d'affilée dans une finale majeure Jannik Sinner, le seul joueur à l'avoir battu en finale de Grand Chelem (Wimbledon 2025).



Lausanne, dernier espoir suisse en Coupe d'Europe Les espoirs suisses en Coupe d'Europe reposent sur le LS de Peter Zeidler Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après les éliminations de Young Boys et de Bâle en Europa League, les espoirs suisses en Coupe d'Europe reposent désormais sur le Lausanne-Sport.

Mais le retour espéré dans le top 15 du classement UEFA paraît difficilement envisageable.

L'été dernier, la Swiss Football League s'était fixé un objectif clair: la Suisse, qui avait reculé à la 17e place, devait revenir le plus rapidement possible dans le top 15 du classement UEFA. Il fallait profiter du fait que, pour la dernière fois pour l'instant, cinq équipes suisses étaient représentées au niveau européen. Mais après les défaites d'YB et Bâle, cet objectif semble très lointain.

La Suisse a certes gagné une place au classement et n'est qu'à un point de la 15e place. Mais l'avenir relativise cet espoir: Chypre, classée juste devant la Suisse, a encore deux équipes en lice, l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie, tandis que la Suisse n'a plus que Lausanne-Sport en Conference League. La troupe de Peter Zeidler affrontera le Sigma Olomouc en 16es de finale en février.

De toute façon, les Vaudois sont la seule équipe suisse à avoir convaincu lors de cette saison européenne: avec 14,5 des 30 points suisses obtenus jusqu'à présent cette saison, près de la moitié du total revient à Lausanne. YB a contribué à hauteur de 8 points, Bâle de 4,5, Lugano et Servette - tous deux éliminés lors des qualifications - de 1,5 chacun. La comparaison est terrible: Chypre, avec quatre équipes, a déjà récolté plus de 47 points.

La Suisse n'est en revanche guère menacée par les nations qui la suivent au classement. L'Autriche, la Suède et Israël n'ont plus d'équipe engagée en Coupe d'Europe. L'Ecosse compte encore sur le Celtic Glasgow qui, contrairement à YB et au FCB, a réussi à se hisser dans le top 24 de l'Europa League.

Si la Suisse devait rester en dehors du top 15, cela aurait des conséquences notables. Comme lors de la saison prochaine, elle ne serait représentée qu'avec quatre équipes au lieu de cinq en Coupe d'Europe en 2027/28. Toutes devraient commencer au 2e tour des qualifications de leur compétition respective, et aucune participation à une phase de ligue ne serait plus garantie.



Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov Sacré sur 50 km à Pékin 2022, Alexander Bolshunov pourrait bien manquer les JO 2026 Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s'est déclaré jeudi incompétent pour examiner le recours déposé par Alexander Bolshunov.

La FIS a refusé au fondeur russe une participation aux JO de Milan Cortina (6-22 février) sous drapeau neutre.

"Déposée le 28 janvier, la requête de M. Bolshunov visait à obtenir une décision reconnaissant son éligibilité à participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 en tant qu'athlète neutre individuel", précise le TAS, plus haute juridiction du monde sportif, dans un communiqué.

Ce statut avait été refusé à Alexander Bolshunov, triple champion olympique et quintuple médaillé à Pékin en 2022, par le comité d'examen dédié de la FIS dans une décision rendue le 24 décembre 2025, rappelle le TAS. Or la "chambre ad hoc du TAS pour les JO d'hiver 2026 a été établie pour résoudre les litiges uniquement dans la mesure où ils surviennent pendant les JO d'hiver 2026 ou durant une période de 10 jours précédant la cérémonie d'ouverture", a poursuivi le communiqué.

"Par conséquent, le litige devait être survenu au plus tard le 27 janvier 2026 pour relever de sa compétence" et "l'affaire n'a pu être examinée", conclut le TAS.

Les "chambres ad hoc" sont des divisions temporaires spécifiques créées par le TAS lors d'événements sportifs internationaux (JO, Jeux asiatiques, Coupe du monde...) afin de régler les litiges dans un délai très court, peut-on lire sur le site de la juridiction.

Reconduisant mi-septembre le dispositif adopté pour les JO 2024 de Paris, le CIO avait ouvert la voie à une participation russe et bélarusse sous bannière neutre pour peu que les sportifs concernés ne soient pas sous contrat avec l'armée et n'aient pas activement soutenu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Historiquement dominants en ski de fond, les Russes avaient raflé près d'un tiers des médailles lors des Jeux d'hiver de 2022 à Pékin.



Kyshawn George mène Washington à la victoire Kyshawn George (à gauche) a brillé jeudi face aux Bucks Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Kyshawn George a brillé jeudi en NBA. L'ailier valaisan des Wizards a mené Washington à la victoire face aux Milwaukee Bucks (109-99) en inscrivant 23 points.

Meilleur marqueur de cette rencontre, le Canado-Suisse a également réussi 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Il n'a pourtant pas témoigné d'une grande adresse, ne rentrant que 10 de ses 24 tirs (2/8) à 3 points.

Les Wizards, qui ont aussi pu compter sur un excellent Alex Sarr (16 points, 17 rebonds), ont ainsi décroché leur deuxième victoire de suite, la 12e en 46 parties disputées depuis le début de la saison. Privé de sa superstar Giannis Antetokounmpo, touché à un mollet, Milwaukee a pour sa part subi une quatrième défaite d'affilée.

La soirée fut également belle pour Clint Capela. Le pivot genevois de Houston a cumulé 10 points, 7 rebonds, 2 contres et 2 assists dans un match gagné 104-86 par Houston à Atlanta. Pour son premier match à Atlanta depuis son départ de Géorgie en juillet dernier, il a eu droit à un hommage en vidéo de son ancienne équipe.



Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds Nico Hischier a inscrit le but de la victoire pour les Devils jeudi Image: KEYSTONE/FR171662 AP/TYLER TATE Nico Hischier s'est montré décisif jeudi en NHL. Le capitaine des Devils a inscrit le but de la victoire de New Jersey, qui a battu les Predators de Roman Josi 3-2 après prolongation.

Le centre valaisan a signé sa 18e réussite de la saison après 42 secondes en "overtime", armant un slap puissant depuis le cercle des engagements après avoir profité d'une passe de Dawson Mercer. Il s'agit de son 8e but marqué en prolongation en NHL, et de son 41e points de la saison.

Nico Hischier a logiquement été désigné première étoile de cette rencontre, la deuxième revenant au gardien des Devils Jacob Markström (27 arrêts). Ses coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas réussi de point dans cette partie, tout comme le Bernois Roman Josi dans le camp des Predators.

Les Devils, qui restaient sur deux défaites consécutives, ont très vite dû composer sans leur superstar Jack Hughes. Le centre américain s'est blessé au bas du corps durant le premier tiers et n'est plus réapparu par la suite. Il a déjà manqué 18 matches cette saison après s'être coupé à une main.

Un autre "derby" helvétique figurait au menu jeudi soir. Le Lightning de Janis Moser a logiquement pris le meilleur sur les Jets de Nino Niederreiter 4-1 pour cueillir un 16e succès dans ses 18 derniers matches. Les deux Suisses sont restés "muets", mais Moser a terminé la partie avec un remarquable bilan de +3.

Un assist pour Fiala Kevin Fiala s'est pour sa part illustré en réussissant un assist dans un match perdu 4-1 par Los Angeles sur la glace de Buffalo. L'attaquant saint-gallois a signé la passe décisive sur le but de l'espoir, le 3-1, inscrit par Adrian Kempe à la 38e. Il en est à 38 points cette saison, dont 20 assists.



Défago: "Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana" Didier Défago s'est exprimé jeudi sur les défis à relever en vue des Mondiaux à Crans-Montana de 2027. Il a aussi défendu la décision de maintenir l'évènement ce week-end.

Malgré l'annulation du deuxième entraînement de la descente dames, le Morginois de 45 ans, patron des Mondiaux 2027, s'est montré satisfait de l'avancée des préparatifs: "Je crois que la décision d'annuler l'entraînement a été la bonne", a-t-il indiqué alors que le soleil ne parvenait toujours pas à percer les nuages au-dessus de l'aire d'arrivée de la Nationale.

"La piste est belle, il reste encore un peu de job mais je suis confiant pour vendredi", a souligné le champion olympique de descente à Vancouver, à une heure où la tenue de la descente de vendredi était toujours incertaine.

En vue des Championnats du monde qui auront lieu sur le Haut-Plateau en 2027, l'évènement du week-end fait figure de test pour le comité d'organisation. "L'an prochain, nous devrons être opérationnels pendant deux semaines, contre seulement quatre jours cette année", a rappelé Défago, qui doit encore définir avec ses équipes le juste nombre de bénévoles à mobiliser pendant les Mondiaux.

"Le sport rassemble" Entre 1987 et 2026, Crans-Montana a été pour beaucoup le théâtre de la moisson historique des skieurs suisses lors des Mondiaux de 1987, où Pirmin Zubbrigen, Maria Walliser et Cie avaient remporté huit des dix titres en jeu. Désormais, c'est l'incendie meurtrier du bar "Le Constellation" "va marquer l'histoire de la station", a reconnu Didier Défago, tout en refusant de lever le voile sur le détail des commémorations prévues ce week-end.

"Ce week-end doit être un signal fort pour la Suisse et au-delà. Nous devons montrer du respect et de la dignité pour cette jeunesse, et montrer que le sport rassemble", a clamé le Valaisan pour défendre la tenue des courses malgré le drame qui s'est déroulé il y a près d'un mois. "On est juste avant les Jeux olympiques, donc les athlètes vont encore aller chercher la dernière confiance dont ils ont besoin. Et je pense que ce sont eux qui vont donner le ton de l'ambiance qu'il y aura pendant les compétitions", a tranché le CEO.



Djokovic à deux marches de son impensable quête Toujours en course après un forfait et un abandon qui l'ont propulsé en demi-finales de l'Open d'Australie, Novak Djokovic se trouve désormais à deux victoires d'un 25e titre du Grand Chelem.

Ce pari fou passe vendredi par la montagne Jannik Sinner.

La présence encore à ce niveau du Serbe de 38 ans apporte cette touche d'irréel dans un tournoi où l'autre grande question, devenue habituelle, est de savoir si quelqu'un est capable de barrer la route des deux ogres du moment, Carlos Alcaraz et Jannick Sinner.

Novak Djokovic est encore là, mais grâce à un coup du destin: malgré son jour de récupération supplémentaire après le forfait de Jakub Mensik en 8es de finale, le Serbe s'est fait marcher dessus par Lorenzo Musetti (5e mondial) en quarts. Plus précis, plus rapide, l'Italien avait enfin trouvé la clé pour battre Nole, avant que sa jambe ne l'abandonne alors qu'il menait deux sets à zéro, 1-3 dans le troisième. Djokovic aurait dû perdre ce match, et l'a reconnu.

"Niveau exceptionnel" Un scénario improbable lui a donc permis d'accéder à un dernier carré d'as réunissant les quatre meilleurs joueurs au classement, dans son jardin, là où il a soulevé le trophée à dix reprises. Et le voilà maintenant confronté au double tenant du titre Jannik Sinner, un joueur qui a pris l'ascendant récemment sur le Serbe même si ce dernier mène dans leurs confrontations (6-4).

"Je crois que j'ai perdu contre lui quatre ou cinq fois de suite. Donc oui, il joue vraiment à un niveau exceptionnel en ce moment, tout comme Carlos (Alcaraz). Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde", a souligné Novak Djokovic, dont le rêve de nouveau titre en Grand Chelem est conditionné à sa capacité à battre l'un des deux, voire les deux.

Les deux l'ont déjà sorti trois fois sur les quatre demi-finales que le Serbe a atteint en 2025 en Grand Chelem (US Open, Wimbledon, Roland-Garros), et lors de sa dernière finale en Grand Chelem, à Wimbledon en 2024, il avait subi la loi d'Alcaraz. Il n'a donc plus gagné en Grand Chelem depuis l'US Open en septembre 2023, une éternité dans le tennis.

Sinner espère "une belle bataille" Preuve d'un orgueil toujours aussi vif, le Serbe a peu goûté qu'en conférence de presse, la question lui soit posée de savoir s'il +chassait+ ces deux ogres. "Je n'ai pas l'impression d'être à la poursuite de quelqu'un. Je crée ma propre histoire. Roger et Rafa seront toujours mes plus grands rivaux", a-t-il rappelé.

"On a de la chance qu'il (Djokovic) soit toujours là à jouer un tennis incroyable à son âge (38 ans). J'espère que ce sera une belle bataille", a déclaré pour sa part Sinner.



Mathilde Gremaud, la montée en puissance Championne olympique de slopestyle à Pékin et 3e en Big Air, Mathilde Gremaud fait à nouveau partie des grands espoirs de médaille suisse aux JO 2026.

Brillante aux récents X Games, la Fribourgeoise de 25 ans est prête pour le rendez-vous italien.

Une médaille d'or aux prestigieux X Games en Big Air assortie d'une médaille de bronze en slopestyle, et c'est toute une équipe qui respire. A Aspen, Mathilde Gremaud a réussi dimanche passé un Nose Butter 1260 Safety pour s'adjuger l'or lors de cette prestigieuse compétition dans le Colorado.

"Je travaille dessus depuis plus d’un an. Je l’avais déjà plaqué sur la neige, mais les X Games sont l’endroit parfait pour le réussir à nouveau. Je suis super excitée d’y être parvenue", a-t-elle confié au site spécialisé skiactu.ch, soulignant pour La Liberté avoir également "le Switch 1440 en stock".

Les précédentes sorties de la Gruérienne n'étaient il est vrai pas aussi prometteuses. Vainqueure en slopestyle à Stubaï en ouverture de saison, la vice-championne olympique de slopestyle de Pyeongchang 2018 avait ensuite raté ses deux concours de Big Air en Chine.

De retour en Europe pour une manche de slopestyle à Laax, la Fribourgeoise n'a pas pu faire mieux que 7e à la mi-janvier, alors qu'elle n'avait plus quitté le podium en slopestyle depuis Silvaplana en mars 2023! Les X Games lui ont fait le plus grand bien: "Ça fait vraiment du bien de gagner à nouveau."

Le retour de Misra Noto La Gruérienne avait évoqué le grand rendez-vous olympique avec Keystone-ATS avant le début de la saison. "Oui, il y a les Jeux, mais il faut déjà y arriver, expliquait-elle. Bien des choses peuvent se passer avant. Je fonctionne beaucoup au feeling. Mes objectifs sont orientés sur mes sensations."

Compte tenu des résultats obtenus à Aspen, la skieuse de La Roche doit se sentier bien, et elle visera deux médailles à Livigno. Depuis peu, elle bénéficie à nouveau des conseils de Misra Noto, en plus de ceux du coach Greg Tüscher. Comme elle l'expliquait au micro de la RTS il y a quelques semaines, le retour de Noto lui permet d'avoir une voix et un oeil supplémentaires.

Pour la double championne du monde, les JO 2026 ne sont de toute manière "pas la chance de ma vie. J'ai l'impression que la chance de ma vie, j'ai déjà eu l'occasion de la saisir et j'ai eu la chance de réussir à la saisir. Là j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, et j'ai aussi envie de la saisir", disait-elle à l'automne.

"Tout à gagner et tout à perdre" Malgré cet apparent détachement, la Fribourgeoise sait que son titre olympique de 2022 fait d'elle la fille à battre en slopestyle le lundi 9 février à Livigno, un jour avant son 26e anniversaire. Deux jours plus tôt, il faudra quand même franchir le cap des qualifications. Et puis le lundi 16, ce sera le Big Air.

"J'ai tout à gagner et tout à perdre en même temps, estimait-elle en octobre. Donc en fait, je me dis que ce n'est que du bonus, parce que je suis déjà allée deux fois aux Jeux et que j'ai ramené trois médailles."

Pour aller chercher une médaille d'or en Big Air, il faudra certainement poser tant son Nose Butter 1260 Safety que le Switch 1440 qu'elle est la seule à maîtriser. Aux JO, il s'agit de réussir deux sauts différents, alors que tout se joue sur un seul saut aux X Games.

Il faudra donc être bien dans sa tête en gardant cette approche où la quête de l'or n'est pas une finalité. "Si je me sens bien, je vais pouvoir faire une nouvelle figure. Et si je peux faire une nouvelle figure, normalement j'aurai un bon résultat", racontait-elle aussi avant le début de la saison.

Poser un run propre, être satisfaite d'elle-même, repousser ses limites, Mathilde Gremaud n'a clairement pas que l'or en tête. Et c'est peut-être ça qui peut l'aider à se sublimer et à gagner.



Une descente dames au menu à Crans-Montana La Coupe du monde fait halte à Crans-Montana pour son dernier week-end de compétition avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Moins d'un mois après le terrible incendie qui a endeuillé la station valaisanne, une descente dames, la sixième des neuf prévues cette saison, est programmée vendredi dès 10h.

Les femmes en découdront à nouveau samedi, à l'occasion d'un super-G. Dimanche, ce sera au tour des meilleurs descendeurs de la Coupe du monde masculine de s'élancer.

Leader du classement de la spécialité avec 400 points, Lindsey Vonn sera la femme à battre vendredi. L'Américaine de 41 ans, victorieuse à St-Moritz et à Zauchensee, s'est retrouvée sur le podium à l'occasion des cinq premières descentes de l'hiver.

Lindsey Vonn possède 144 points d'avance sur sa dauphine, l'Allemande Emma Aicher, dans la Coupe du monde de la spécialité. En cas de succès, elle pourrait prendre une option peut-être décisive sur le globe de la descente, qu'elle a déjà soulevé huit fois.

Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les raisons de se réjouir ont été rares cet hiver dans les disciplines de vitesse. L'inattendue 5e place de l'étonnante Janine Schmitt à Zauchensee constitue le seul Top 10 de la saison pour les descendeuses suisses.

Mais les Suissesses ont souvent brillé par le passé à Crans-Montana, même si les exploits ont essentiellement été l'oeuvre de Lara Gut-Behrami. En quête de ses meilleures sensations après sa chute de St-Moritz, Corinne Suter s'y est ainsi également illustrée.

Les regards se tourneront aussi sur la "régionale de l'étape" Malorie Blanc. La Valaisanne, 6e du super-G de St-Moritz, s'élancera pour la première fois en Coupe du monde sur cette piste. Elle aurait dû y faire ses débuts en 2024, mais s'était blessée à l'entraînement.



Europa League: Young Boys et Bâle éliminés dès la phase de ligue YB a cédé à la 90e minute sur le terrain de Stuttgart. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le parcours des deux clubs suisses engagés en Europa League s'est terminé jeudi soir. Young Boys (25e) et Bâle (30e) ont terminé hors du top 24 à l'issue de la dernière journée de la phase de ligue.

Ce sont surtout les Bernois qui peuvent nourrir d'énormes regrets. Menés 2-0 après 7 minutes à Stuttgart, les joueurs de la capitale ont eu le mérite de revenir à 2-2 grâce à des réussites d'Armin Gigovic (42e) et Sandro Lauper (57e) et ont provisoirement figuré à la 24e et dernière place qualificative pour les barrages. Mais un but encaissé à la 90e leur a finalement coûté la qualification.

YB termine donc au 25e rang, à égalité avec les Norvégiens de Brann (9 points), mais avec une moins bonne différence de buts. La déroute 4-0 sur le terrain du PAOK Salonique en novembre aura finalement coûté cher aux Bernois.

Lichtsteiner rate ses débuts A Bâle, l'ère Stephan Lichtsteiner, qui a succédé à Ludovic Magnin sur le banc, a débuté par une défaite 1-0 face au Viktoria Plzen. Les Rhénans ont moins de regrets à avoir que les Bernois, puisque même une victoire ne leur aurait pas suffi pour terminer parmi les 24 premiers de la phase de ligue.

Mais cette défaite face aux Tchèques vient conclure une campagne décevante lors de laquelle les Bâlois n'auront remporté que deux rencontres. Cet ultime revers a été causé par un but de Jiri Panos, un jeune milieu tchèque de 18 ans (39e).

Malgré le soutien de leur public, les champions de Suisse n'ont pas vraiment fait douter les vice-champions de Tchéquie. La confiance reste donc en berne au Parc Saint-Jacques avant la réception du leader Thoune dimanche en Super League (16h30).

La soirée à également permis de définir les huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale. Il s'agit, dans l'ordre, de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis Séville, Porto, Braga, Fribourg et l'AS Rome.



Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève Robert Mayer (au centre) a vécu une sale soirée. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg s'est presque assuré la 2e place en National League. Les Dragons ont battu Genève 5-3 aux Vernets, alors que Lugano s'est incliné 3-2 dans le derby tessinois face à Ambri.

Et de huit! En dominant le GSHC, l'équipe de Roger Rönnberg a signé sa huitième victoire de rang grâce à un premier tiers de feu et un Robert Mayer... généreux.

Fribourg a ouvert le score à la 5e sur un superbe travail de Sprunger pour Biasca, seul au deuxième poteau. Ce but a piqué Genève au vif qui est parvenu à égaliser à la 7e par Manninen, auteur d'une habile déviation sur un lancer de Bozon.

Prêts à prendre leur envol, les Aigles vont pourtant être cloués au sol à la 8e. La faute à leur gardien Robert Mayer. Le numéro 2 du GSHC s'est fabriqué un but peu commun. Sur un tir de Rattie, le portier des Aigles a capté le puck dans sa mitaine avant de l'expédier de son propre chef dans les buts! Tout pataud, Mayer a ensuite regardé sa gobeuse vide à la recherche d'une réponse.

Mayer chassé de son but La soirée de travail du portier aux racines tchèques a pris fin à la 16e lorsque Bertschy a inscrit le 3-1 en infériorité numérique. Appelé pour remplacer Mayer, Stéphane Charlin a vécu une mise en jambes compliquée, puisque Borgström a trouvé la faille pour le 4-1 à la 19e. De quoi mettre un point d'exclamation à un premier tiers cauchemardesque pour les Grenat.

Les hommes de Ville Peltonen ont dû attendre la 51e pour inscrire leur deuxième but par Verboon. Trop tard, même si Bozon a ajouté un troisième but à la 60e. Entre-temps, Gottéron avait pu scorer le 5-2 dans la cage vide par Bertschy.

Ambri s'offre Lugano Solide 2e avec huit points d'avance sur Lugano, Fribourg peut en outre remercier Ambri. Pour la première de Jussi Tapola sur le banc, les Léventins ont pris le meilleur sur Lugano dans le derby tessinois. Un succès 3-2 qui permet à Ambri de laisser la 13e place à Kloten.

En dominant Rapperswil 4-3 grâce notamment à un doublé de Stransky, Davos a quant à lui rendu service à Lausanne pour consolider sa place dans le top 6. Car cette victoire du leader laisse les Saint-Gallois à neuf points des Vaudois avec le même nombre de matches. Autant dire que le Zoug-LHC de vendredi soir vaudra très cher, étant donné que les joueurs de Geoff Ward comptent également neuf longueurs d'avance sur ceux de Benoît Groulx.



Yannis Voisard prend les commandes Yannis Voisard (ici lors du TdR 2024) a pris les commandes du AlUla Tour jeudi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yannis Voisard a fait coup double jeudi sur les routes du AlUla Tour.

Le grimpeur jurassien a pris les commandes du général en remportant la troisième étape au sommet de Bir Jaydah Mountain devant le Portugais Alfonso Eulalio et le Colombien Sergio Higuita.

Le coureur de l'équipe Tudor détrône à la tête du classement général le sprinter italien Jonathan Milan, vainqueur des deux premières étapes. "J'attendais celle-là depuis très longtemps, je suis super content", a commenté Voisard qui décroche, à 27 ans, sa deuxième victoire professionnelle après une étape du Tour de Hongrie en 2023.

"Je savais qu'il fallait, avec le vent de face, attendre le dernier moment et que j'avais un bon finish sur ce genre d'arrivée" en montée, a ajouté le coureur de Fontenais qui espère bien défendre "jusqu'au bout" son maillot de leader alors qu'il reste encore deux étapes. Il possède 4'' d'avance sur son dauphin Alfonso Eulalio au général et 6 sur Sergio Higuita (3e).

La journée a été marquée par ailleurs par une vilaine chute dans une descente à dix kilomètres du but où plusieurs coureurs ont fini à haute vitesse dans les cailloux, se relevant, pour certains, avec le cuissard totalement déchiré.



Rybakina rejoint Sabalenka en finale Elena Rybakina visera un 2e titre du Grand Chelem samedi à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Elena Rybakina (WTA 5) défiera Aryna Sabalenka (WTA 1) samedi en finale de l'Open d'Australie, pour un "remake" de la finale de l'édition 2023 gagnée par la Bélarusse.

La Kazakhe a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) 6-3 7-6 (9/7) en demi-finale jeudi.

La lauréate de Wimbledon 2023 a eu besoin de 60 minutes pour boucler cette rencontre. Elle aurait dû s'imposer plus largement, mais son bras a tremblé au moment de négocier ses trois premières balles de match à 6-3 5-3 à la relance.

Elena Rybakina (26 ans) a aussi servi à deux reprises en vain pour le gain du match, à 5-4 et 6-5. Elle a même dû effacer deux balles d'égalisation à un set partout dans le tie-break, à 6/5 et 7/6. Mais elle a sorti le grand jeu à cet instant, réussissant un ace et un service gagnant sur les deux derniers points du match.

La Kazakhe abordera en confiance la finale. Elle a remporté 19 des 20 matches qu'elle a disputés sur le circuit depuis la mi-octobre, conquérant le titre à Ningbo et dans le Masters WTA. Et elle reste sur neuf victoires d'affilée face aux membres du Top 10, dont une en finale du dernier Masters face à Aryna Sabalenka.

