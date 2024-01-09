Lausanne s'impose à Zoug +++ Goretzka quittera le Bayern

Lausanne signe un important succès à Zoug en vue du top 6 Les Lions vaudois ont remporté trois points importants en Suisse centrale. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lausanne a fait un pas important vers la qualification directe pour les play-off de National League en s'imposant 4-1 vendredi à Zoug. Côté romand, Bienne et Ajoie sont rentrés dans le rang.

Les Lions aiment décidément affronter les Taureaux, qu'ils avaient écrasés 7-0 pour leur première sortie de l'année 2026. Depuis, le LHC s'est enfoncé dans une mini-crise, enchaînant les défaites et se montrant incapables de remporter un match dans le temps réglementaire.

Cette victoire en Suisse centrale, acquise grâce à des buts d'Oksanen (2e), Douay (30e), Czarnik (58e) et Brännström (59e), a donc non seulement le mérite de remettre le LHC sur les rails, mais également d'accentuer l'écart avec les prétendants au top 6. Le LHC compte neuf points d'avance sur le 7e Rapperswil, alors que chaque équipe a encore six ou sept matches à jouer.

Bienne stoppé par le "Z" Double champion en titre, Zurich a poursuivi sa montée en puissance à l'approche des séries finales en s'imposant 5-1 à Bienne. C'est un coup d'arrêt pour les Seelandais et leur nouvel entraîneur Christian Dubé, vainqueurs lors de leurs deux dernières sorties.

Bienne a pourtant commencé sur les chapeaux de roue en ouvrant la marque après seulement 51 secondes, via Petr Cajka. Le "Z" a égalisé juste avant la première pause et deux jeux de puissance lui ont permis de s'échapper dans le tiers médian, avant qu'il n'ajoute deux autres buts en fin de match.

Onzième avec 58 points, le vice-champion de 2023 est encore dans la course pour le top 10, synonyme de play-in, d'autant plus que Berne (9e, 62 pts) s'est incliné face au leader Davos (2-1) et que Langnau (10e, 61 pts) n'a pas joué vendredi. Mais les Biennois devront impérativement engranger des points dimanche à Kloten.

Le HC Ajoie est de son côté rentré dans le rang. La lanterne rouge, qui avait remporté quatre matches sur cinq avant de s'incliner devant Bienne mardi, a cédé à domicile contre Rapperswil. Menés 3-0, les Jurassiens ont réagi trop tardivement dans le troisième tiers-temps et ont fini battus 5-2.



Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan Les premières délégations sont arrivées au village olympique de Milan vendredi. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO Le village olympique de Milan a ouvert officiellement ses portes vendredi à une semaine du coup d'envoi des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février). Les premiers participants ont pris leurs quartiers.

"L'Italie a été la première à emménager, suivie par de larges délégations allemande, tchèque et japonaise", a annoncé dans un communiqué le comité d'organisation. "D'autres arrivées sont prévues dans la soirée (de vendredi), avec entre autres des délégations des Pays-Bas et de l'Australie", a ajouté Milano Cortina 2026.

Si la cérémonie d'ouverture des JO 2026 est prévue le 6 février, les compétitions débuteront dès le 4 février avec notamment du curling, à Cortina d'Ampezzo.

Le village olympique de Milan doit héberger 1700 sportifs et encadrants durant les épreuves milanaises des Jeux, la capitale économique de l'Italie accueillant la plupart des disciplines de glace comme le patinage artistique et le hockey sur glace. Construit par un promoteur privé, il sera reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidences étudiantes.

Un autre village olympique, provisoire celui-là sous la forme de 377 mobile-homes, a été construit à Cortina d'Ampezzo, où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et de curling, ainsi que le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Les JO 2026, les troisièmes Jeux d'hiver organisés par l'Italie, présentent une carte "éclatée" sur 22'000 km2, car les organisateurs ont privilégié des installations sportives déjà existantes et des sites habitués à accueillir des grands événements comme Anterselva pour le biathlon, Bormio et Cortina pour le ski alpin ou le Val di Fiemme pour le ski nordique.



Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale Novak Djokovic peut toujours rêver d'un 25e titre du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Novak Djokovic défiera Carlos Alcaraz (ATP 1) dimanche en finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a sorti le no 2 mondial Jannik Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 vendredi dans la deuxième demi-finale.

En quête d'un 25e titre du Grand Chelem, "Nole" a réalisé un véritable exploit en écartant l'Italien, double tenant du titre à Melbourne, qui avait remporté leurs cinq derniers affrontements. Barré par la montée en puissance du nouveau "Big Two", le Serbe de 38 ans n'avait plus atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2024.

Djokovic a su garder les nerfs solides lors d'une cinquième manche de très haut niveau pour s'imposer au bout de la nuit, à passé 1h30 du matin "Down Under". Alors qu'il avait réalisé un break décisif à 3-3, il a dû effacer trois balles de break sur le jeu suivant pour s'octroyer le droit de servir pour le match.

Et alors qu'il menait 40/15 dans cet ultime jeu, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a galvaudé deux balles de match, avant de finalement conclure la partie à son troisième essai. Après ce combat de plus de 4 heures, il aura besoin d'un exploit du même acabit pour venir à bout de Carlos Alcaraz dimanche en finale.



Goretzka annonce son départ du Bayern à l'été Leon Goretzka quittera le Bayern cet été Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'international allemand Leon Goretzka quittera le Bayern Munich à l'été, a annoncé le milieu défensif vendredi, mettant fin aux rumeurs de départ dès cet hiver. Son contrat se termine au 30 juin.

"Aussi honoré que je sois par l'intérêt de grands clubs internationaux, j'ai clairement décidé, pour moi-même, que je souhaitais rester au Bayern jusqu'à la fin de la saison", a posté Leon Goretzka (30 ans) sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée.

"Dans le même temps, le club et moi avons convenu, au terme de discussions bonnes et constructives, que notre période commune à succès s'achèvera cet été. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est aussi pour moi le bon moment d'ouvrir un nouveau chapitre: en tant que footballeur et en tant qu'homme", a ajouté Goretzka.

Formé dans la Ruhr à Bochum où il est passé professionnel à l'été 2012, puis transféré à Schalke un an plus tard, Leon Goretzka a rejoint le Bayern en juillet 2018, remportant notamment la Ligue des champions en 2020 ainsi que six titres de champion d'Allemagne.



Le PSG face à Monaco en barrages de C1 Le PSG de Luis Enrique affrontera Monaco en barrages de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Un choc entre clubs de Ligue 1 figure au menu des 16es de finale de la Ligue des champions.

Le PSG, tenant du titre, affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages d'accession aux 8e de finale, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon. Paris aura l'avantage de recevoir au match retour.

Ces barrages seront marqués par d'autres retrouvailles. le Real Madrid va affronter le Benfica Lisbonne en février, l'occasion d'une revanche après la défaite 4-2 de l'équipe de Kylian Mbappé mercredi lors de la dernière soirée de la phase de ligue.

Le scénario fou de cette rencontre, avec un but dans les derniers instants du gardien benfiquiste Anatolii Troubine, a participé à éliminer Marseille de la Ligue des champions, tout en menaçant de plonger le Real dans une nouvelle crise.

Les autres affiches de ces barrages sont: Newcastle United - Qarabag Agdam, Inter Milan - Bodö/Glimt, Atalanta Bergame - Borussia Dortmund, Juventus Turin - Galatasaray Istanbul, Atlético Madrid - Bruges et Bayer Leverkusen - Olympiacos Le Pirée. Les matches aller auront lieu le mardi 17 ou le mercredi 18 février, les matches retour une semaine plus tard.



La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes La descente a été annulée peu après la chute de Lindsey Vonn Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six skieuses seulement, ont annoncé les organisateurs une heure après le départ de la porteuse du dossard 1 Nina Ortlieb.

Sixième à s'élancer, la star Lindsey Vonn, leader de la Coupe du monde de la discipline, a chuté lourdement. Trois des six premières concurrentes sont même parties à la faute.

La course a été interrompue une première fois pendant une demi-heure après la chute de Nina Ortlieb. Lindsey Vonn est tombée dans le même passage, restant assise dans les filets de protection pendant de longues minutes. Mais l'Américaine est descendue sur ses kis.

Après une nouvelle interruption, les chutes de neige ont redoublé, rendant la visibilité nettement moins bonne. La décision d'annuler la première des trois courses programmées à Crans-Montana a finalement été prise peu avant 11h.



Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale Carlos Alcaraz s'est retrouvé au bord du précipice face à Alexander Zverev avant de se hisser en finale Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Carlos Alcaraz disputera dimanche sa première finale à l'Open d'Australie, le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès.

Le no 1 mondial a terrassé Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-7 (4/7) 7-5 en 5h27 dans la première demi-finale. Il se frottera à Jannik Sinner ou à Novak Djokovic dimanche.

Le sextuple vainqueur de Grand Chelem est revenu de nulle part, après être passé tout près d'un succès tranquille en trois sets. Victime de crampes à 4-4 dans la troisième manche, il n'a longtemps pu compter que sur son formidable bras droit pour s'accrocher, après être passé à deux points du match au troisième set.

Mais Carlos Alcaraz s'est accroché, au mental aussi. Dominé dans les deux jeux décisifs, il semblait pourtant au bord du précipice lorsqu'il concéda le break d'entrée dans la dernière manche. Mais il a tenu jusqu'à 5-4, reprenant des couleurs pour arracher le droit de jouer sa huitième finale de Grand Chelem.

Le bras d'Alexander Zverev a il est vrai tremblé dans le "money time", l'Allemand concédant son service alors qu'il servait pour le match dans le dixième jeu. Gonflé à bloc par ce "comeback" inespéré, Carlos Alcaraz a serré sa garde, armant un passing de coup droit rageur pour convertir sa première balle de match.

Deux fois vainqueur à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, Carlos Alcaraz aura donc dimanche une première opportunité de s'offrir le Grand Chelem de carrière, à 22 ans seulement. Il pourrait bien retrouver pour la quatrième fois d'affilée dans une finale majeure Jannik Sinner, le seul joueur à l'avoir battu en finale de Grand Chelem (Wimbledon 2025).



Lausanne, dernier espoir suisse en Coupe d'Europe Les espoirs suisses en Coupe d'Europe reposent sur le LS de Peter Zeidler Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après les éliminations de Young Boys et de Bâle en Europa League, les espoirs suisses en Coupe d'Europe reposent désormais sur le Lausanne-Sport.

Mais le retour espéré dans le top 15 du classement UEFA paraît difficilement envisageable.

L'été dernier, la Swiss Football League s'était fixé un objectif clair: la Suisse, qui avait reculé à la 17e place, devait revenir le plus rapidement possible dans le top 15 du classement UEFA. Il fallait profiter du fait que, pour la dernière fois pour l'instant, cinq équipes suisses étaient représentées au niveau européen. Mais après les défaites d'YB et Bâle, cet objectif semble très lointain.

La Suisse a certes gagné une place au classement et n'est qu'à un point de la 15e place. Mais l'avenir relativise cet espoir: Chypre, classée juste devant la Suisse, a encore deux équipes en lice, l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie, tandis que la Suisse n'a plus que Lausanne-Sport en Conference League. La troupe de Peter Zeidler affrontera le Sigma Olomouc en 16es de finale en février.

De toute façon, les Vaudois sont la seule équipe suisse à avoir convaincu lors de cette saison européenne: avec 14,5 des 30 points suisses obtenus jusqu'à présent cette saison, près de la moitié du total revient à Lausanne. YB a contribué à hauteur de 8 points, Bâle de 4,5, Lugano et Servette - tous deux éliminés lors des qualifications - de 1,5 chacun. La comparaison est terrible: Chypre, avec quatre équipes, a déjà récolté plus de 47 points.

La Suisse n'est en revanche guère menacée par les nations qui la suivent au classement. L'Autriche, la Suède et Israël n'ont plus d'équipe engagée en Coupe d'Europe. L'Ecosse compte encore sur le Celtic Glasgow qui, contrairement à YB et au FCB, a réussi à se hisser dans le top 24 de l'Europa League.

Si la Suisse devait rester en dehors du top 15, cela aurait des conséquences notables. Comme lors de la saison prochaine, elle ne serait représentée qu'avec quatre équipes au lieu de cinq en Coupe d'Europe en 2027/28. Toutes devraient commencer au 2e tour des qualifications de leur compétition respective, et aucune participation à une phase de ligue ne serait plus garantie.



Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov Sacré sur 50 km à Pékin 2022, Alexander Bolshunov pourrait bien manquer les JO 2026 Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s'est déclaré jeudi incompétent pour examiner le recours déposé par Alexander Bolshunov.

La FIS a refusé au fondeur russe une participation aux JO de Milan Cortina (6-22 février) sous drapeau neutre.

"Déposée le 28 janvier, la requête de M. Bolshunov visait à obtenir une décision reconnaissant son éligibilité à participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 en tant qu'athlète neutre individuel", précise le TAS, plus haute juridiction du monde sportif, dans un communiqué.

Ce statut avait été refusé à Alexander Bolshunov, triple champion olympique et quintuple médaillé à Pékin en 2022, par le comité d'examen dédié de la FIS dans une décision rendue le 24 décembre 2025, rappelle le TAS. Or la "chambre ad hoc du TAS pour les JO d'hiver 2026 a été établie pour résoudre les litiges uniquement dans la mesure où ils surviennent pendant les JO d'hiver 2026 ou durant une période de 10 jours précédant la cérémonie d'ouverture", a poursuivi le communiqué.

"Par conséquent, le litige devait être survenu au plus tard le 27 janvier 2026 pour relever de sa compétence" et "l'affaire n'a pu être examinée", conclut le TAS.

Les "chambres ad hoc" sont des divisions temporaires spécifiques créées par le TAS lors d'événements sportifs internationaux (JO, Jeux asiatiques, Coupe du monde...) afin de régler les litiges dans un délai très court, peut-on lire sur le site de la juridiction.

Reconduisant mi-septembre le dispositif adopté pour les JO 2024 de Paris, le CIO avait ouvert la voie à une participation russe et bélarusse sous bannière neutre pour peu que les sportifs concernés ne soient pas sous contrat avec l'armée et n'aient pas activement soutenu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Historiquement dominants en ski de fond, les Russes avaient raflé près d'un tiers des médailles lors des Jeux d'hiver de 2022 à Pékin.



Kyshawn George mène Washington à la victoire Kyshawn George (à gauche) a brillé jeudi face aux Bucks Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Kyshawn George a brillé jeudi en NBA. L'ailier valaisan des Wizards a mené Washington à la victoire face aux Milwaukee Bucks (109-99) en inscrivant 23 points.

Meilleur marqueur de cette rencontre, le Canado-Suisse a également réussi 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Il n'a pourtant pas témoigné d'une grande adresse, ne rentrant que 10 de ses 24 tirs (2/8) à 3 points.

Les Wizards, qui ont aussi pu compter sur un excellent Alex Sarr (16 points, 17 rebonds), ont ainsi décroché leur deuxième victoire de suite, la 12e en 46 parties disputées depuis le début de la saison. Privé de sa superstar Giannis Antetokounmpo, touché à un mollet, Milwaukee a pour sa part subi une quatrième défaite d'affilée.

La soirée fut également belle pour Clint Capela. Le pivot genevois de Houston a cumulé 10 points, 7 rebonds, 2 contres et 2 assists dans un match gagné 104-86 par Houston à Atlanta. Pour son premier match à Atlanta depuis son départ de Géorgie en juillet dernier, il a eu droit à un hommage en vidéo de son ancienne équipe.



Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds Nico Hischier a inscrit le but de la victoire pour les Devils jeudi Image: KEYSTONE/FR171662 AP/TYLER TATE Nico Hischier s'est montré décisif jeudi en NHL. Le capitaine des Devils a inscrit le but de la victoire de New Jersey, qui a battu les Predators de Roman Josi 3-2 après prolongation.

Le centre valaisan a signé sa 18e réussite de la saison après 42 secondes en "overtime", armant un slap puissant depuis le cercle des engagements après avoir profité d'une passe de Dawson Mercer. Il s'agit de son 8e but marqué en prolongation en NHL, et de son 41e points de la saison.

Nico Hischier a logiquement été désigné première étoile de cette rencontre, la deuxième revenant au gardien des Devils Jacob Markström (27 arrêts). Ses coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas réussi de point dans cette partie, tout comme le Bernois Roman Josi dans le camp des Predators.

Les Devils, qui restaient sur deux défaites consécutives, ont très vite dû composer sans leur superstar Jack Hughes. Le centre américain s'est blessé au bas du corps durant le premier tiers et n'est plus réapparu par la suite. Il a déjà manqué 18 matches cette saison après s'être coupé à une main.

Un autre "derby" helvétique figurait au menu jeudi soir. Le Lightning de Janis Moser a logiquement pris le meilleur sur les Jets de Nino Niederreiter 4-1 pour cueillir un 16e succès dans ses 18 derniers matches. Les deux Suisses sont restés "muets", mais Moser a terminé la partie avec un remarquable bilan de +3.

Un assist pour Fiala Kevin Fiala s'est pour sa part illustré en réussissant un assist dans un match perdu 4-1 par Los Angeles sur la glace de Buffalo. L'attaquant saint-gallois a signé la passe décisive sur le but de l'espoir, le 3-1, inscrit par Adrian Kempe à la 38e. Il en est à 38 points cette saison, dont 20 assists.



Défago: "Un évènement qui va marquer l'histoire de Crans-Montana" Didier Défago s'est exprimé jeudi sur les défis à relever en vue des Mondiaux à Crans-Montana de 2027. Il a aussi défendu la décision de maintenir l'évènement ce week-end.

Malgré l'annulation du deuxième entraînement de la descente dames, le Morginois de 45 ans, patron des Mondiaux 2027, s'est montré satisfait de l'avancée des préparatifs: "Je crois que la décision d'annuler l'entraînement a été la bonne", a-t-il indiqué alors que le soleil ne parvenait toujours pas à percer les nuages au-dessus de l'aire d'arrivée de la Nationale.

"La piste est belle, il reste encore un peu de job mais je suis confiant pour vendredi", a souligné le champion olympique de descente à Vancouver, à une heure où la tenue de la descente de vendredi était toujours incertaine.

En vue des Championnats du monde qui auront lieu sur le Haut-Plateau en 2027, l'évènement du week-end fait figure de test pour le comité d'organisation. "L'an prochain, nous devrons être opérationnels pendant deux semaines, contre seulement quatre jours cette année", a rappelé Défago, qui doit encore définir avec ses équipes le juste nombre de bénévoles à mobiliser pendant les Mondiaux.

"Le sport rassemble" Entre 1987 et 2026, Crans-Montana a été pour beaucoup le théâtre de la moisson historique des skieurs suisses lors des Mondiaux de 1987, où Pirmin Zubbrigen, Maria Walliser et Cie avaient remporté huit des dix titres en jeu. Désormais, c'est l'incendie meurtrier du bar "Le Constellation" "va marquer l'histoire de la station", a reconnu Didier Défago, tout en refusant de lever le voile sur le détail des commémorations prévues ce week-end.

"Ce week-end doit être un signal fort pour la Suisse et au-delà. Nous devons montrer du respect et de la dignité pour cette jeunesse, et montrer que le sport rassemble", a clamé le Valaisan pour défendre la tenue des courses malgré le drame qui s'est déroulé il y a près d'un mois. "On est juste avant les Jeux olympiques, donc les athlètes vont encore aller chercher la dernière confiance dont ils ont besoin. Et je pense que ce sont eux qui vont donner le ton de l'ambiance qu'il y aura pendant les compétitions", a tranché le CEO.



Djokovic à deux marches de son impensable quête Toujours en course après un forfait et un abandon qui l'ont propulsé en demi-finales de l'Open d'Australie, Novak Djokovic se trouve désormais à deux victoires d'un 25e titre du Grand Chelem.

Ce pari fou passe vendredi par la montagne Jannik Sinner.

La présence encore à ce niveau du Serbe de 38 ans apporte cette touche d'irréel dans un tournoi où l'autre grande question, devenue habituelle, est de savoir si quelqu'un est capable de barrer la route des deux ogres du moment, Carlos Alcaraz et Jannick Sinner.

Novak Djokovic est encore là, mais grâce à un coup du destin: malgré son jour de récupération supplémentaire après le forfait de Jakub Mensik en 8es de finale, le Serbe s'est fait marcher dessus par Lorenzo Musetti (5e mondial) en quarts. Plus précis, plus rapide, l'Italien avait enfin trouvé la clé pour battre Nole, avant que sa jambe ne l'abandonne alors qu'il menait deux sets à zéro, 1-3 dans le troisième. Djokovic aurait dû perdre ce match, et l'a reconnu.

"Niveau exceptionnel" Un scénario improbable lui a donc permis d'accéder à un dernier carré d'as réunissant les quatre meilleurs joueurs au classement, dans son jardin, là où il a soulevé le trophée à dix reprises. Et le voilà maintenant confronté au double tenant du titre Jannik Sinner, un joueur qui a pris l'ascendant récemment sur le Serbe même si ce dernier mène dans leurs confrontations (6-4).

"Je crois que j'ai perdu contre lui quatre ou cinq fois de suite. Donc oui, il joue vraiment à un niveau exceptionnel en ce moment, tout comme Carlos (Alcaraz). Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde", a souligné Novak Djokovic, dont le rêve de nouveau titre en Grand Chelem est conditionné à sa capacité à battre l'un des deux, voire les deux.

Les deux l'ont déjà sorti trois fois sur les quatre demi-finales que le Serbe a atteint en 2025 en Grand Chelem (US Open, Wimbledon, Roland-Garros), et lors de sa dernière finale en Grand Chelem, à Wimbledon en 2024, il avait subi la loi d'Alcaraz. Il n'a donc plus gagné en Grand Chelem depuis l'US Open en septembre 2023, une éternité dans le tennis.

Sinner espère "une belle bataille" Preuve d'un orgueil toujours aussi vif, le Serbe a peu goûté qu'en conférence de presse, la question lui soit posée de savoir s'il +chassait+ ces deux ogres. "Je n'ai pas l'impression d'être à la poursuite de quelqu'un. Je crée ma propre histoire. Roger et Rafa seront toujours mes plus grands rivaux", a-t-il rappelé.

"On a de la chance qu'il (Djokovic) soit toujours là à jouer un tennis incroyable à son âge (38 ans). J'espère que ce sera une belle bataille", a déclaré pour sa part Sinner.



Mathilde Gremaud, la montée en puissance Championne olympique de slopestyle à Pékin et 3e en Big Air, Mathilde Gremaud fait à nouveau partie des grands espoirs de médaille suisse aux JO 2026.

Brillante aux récents X Games, la Fribourgeoise de 25 ans est prête pour le rendez-vous italien.

Une médaille d'or aux prestigieux X Games en Big Air assortie d'une médaille de bronze en slopestyle, et c'est toute une équipe qui respire. A Aspen, Mathilde Gremaud a réussi dimanche passé un Nose Butter 1260 Safety pour s'adjuger l'or lors de cette prestigieuse compétition dans le Colorado.

"Je travaille dessus depuis plus d’un an. Je l’avais déjà plaqué sur la neige, mais les X Games sont l’endroit parfait pour le réussir à nouveau. Je suis super excitée d’y être parvenue", a-t-elle confié au site spécialisé skiactu.ch, soulignant pour La Liberté avoir également "le Switch 1440 en stock".

Les précédentes sorties de la Gruérienne n'étaient il est vrai pas aussi prometteuses. Vainqueure en slopestyle à Stubaï en ouverture de saison, la vice-championne olympique de slopestyle de Pyeongchang 2018 avait ensuite raté ses deux concours de Big Air en Chine.

De retour en Europe pour une manche de slopestyle à Laax, la Fribourgeoise n'a pas pu faire mieux que 7e à la mi-janvier, alors qu'elle n'avait plus quitté le podium en slopestyle depuis Silvaplana en mars 2023! Les X Games lui ont fait le plus grand bien: "Ça fait vraiment du bien de gagner à nouveau."

Le retour de Misra Noto La Gruérienne avait évoqué le grand rendez-vous olympique avec Keystone-ATS avant le début de la saison. "Oui, il y a les Jeux, mais il faut déjà y arriver, expliquait-elle. Bien des choses peuvent se passer avant. Je fonctionne beaucoup au feeling. Mes objectifs sont orientés sur mes sensations."

Compte tenu des résultats obtenus à Aspen, la skieuse de La Roche doit se sentier bien, et elle visera deux médailles à Livigno. Depuis peu, elle bénéficie à nouveau des conseils de Misra Noto, en plus de ceux du coach Greg Tüscher. Comme elle l'expliquait au micro de la RTS il y a quelques semaines, le retour de Noto lui permet d'avoir une voix et un oeil supplémentaires.

Pour la double championne du monde, les JO 2026 ne sont de toute manière "pas la chance de ma vie. J'ai l'impression que la chance de ma vie, j'ai déjà eu l'occasion de la saisir et j'ai eu la chance de réussir à la saisir. Là j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, et j'ai aussi envie de la saisir", disait-elle à l'automne.

"Tout à gagner et tout à perdre" Malgré cet apparent détachement, la Fribourgeoise sait que son titre olympique de 2022 fait d'elle la fille à battre en slopestyle le lundi 9 février à Livigno, un jour avant son 26e anniversaire. Deux jours plus tôt, il faudra quand même franchir le cap des qualifications. Et puis le lundi 16, ce sera le Big Air.

"J'ai tout à gagner et tout à perdre en même temps, estimait-elle en octobre. Donc en fait, je me dis que ce n'est que du bonus, parce que je suis déjà allée deux fois aux Jeux et que j'ai ramené trois médailles."

Pour aller chercher une médaille d'or en Big Air, il faudra certainement poser tant son Nose Butter 1260 Safety que le Switch 1440 qu'elle est la seule à maîtriser. Aux JO, il s'agit de réussir deux sauts différents, alors que tout se joue sur un seul saut aux X Games.

Il faudra donc être bien dans sa tête en gardant cette approche où la quête de l'or n'est pas une finalité. "Si je me sens bien, je vais pouvoir faire une nouvelle figure. Et si je peux faire une nouvelle figure, normalement j'aurai un bon résultat", racontait-elle aussi avant le début de la saison.

Poser un run propre, être satisfaite d'elle-même, repousser ses limites, Mathilde Gremaud n'a clairement pas que l'or en tête. Et c'est peut-être ça qui peut l'aider à se sublimer et à gagner.

