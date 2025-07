Noémie Kolly arrête ++ Venus Williams sortie en 8e

Noémie Kolly, blessée à un genou, range ses skis pour de bon No Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noémie Kolly (27 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. La Fribourgeoise s'était gravement blessée au genou gauche en décembre dernier à Copper Mountain. Elle est encore en rééducation.

"Depuis le début de la rééducation, les douleurs récurrentes m'ont amenée à m'interroger profondément sur la suite de ma carrière. J'ai compris que je ne pouvais plus m'investir pleinement, ni faire les sacrifices exigés par le haut niveau", a déclaré Noémie Kolly dans un communiqué de Swiss-Ski.

La Fribourgeoise avait été vice-championne du monde junior de descente en 2019. Athlète du cadre B, elle a terminé trois fois dans le top 15 en Coupe du monde et fêté deux podiums en Coupe d'Europe. Elle va entamer un nouveau projet professionnel cet automne.



Fin de parcours pour Venus Williams en 8e de finale Venus Williams n'a pas pu encha Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass L'aventure de Venus Williams a pris fin en 8e de finale à Washington jeudi.

Deux jours après avoir surpris son monde en remportant un match, à 45 ans, pour son premier tournoi depuis seize mois, elle s'est sèchement inclinée 6-2 6-2 contre la Polonaise Magdalena Frech.

"Je n'avais plus de jus aujourd'hui malheureusement, j'ai essayé de trouver de l'énergie mais je n'ai pas pu. Quatre matches dès la première semaine (avec ceux en double, ndlr), c'est beaucoup !", a souri la championne américaine.

Quarante-huit heures plus tôt, l'aînée des soeurs Williams avait épaté en éjectant 6-3 6-4 la 35e joueuse mondiale, sa compatriote Peyton Stearns, la moitié de son âge. Une performance qui a fait d'elle la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à gagner un match sur le circuit WTA, plus de vingt ans après une autre légende, Martina Navratilova, à 47 ans en 2004.

D'autant plus impressionnant qu'il y a un an, elle a subi l'ablation de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années, et restait sur seize mois sans match (mars 2024 à Miami) et quasi deux ans sans victoire (août 2023 à Cincinnati).

Mais pour son quatrième match en quatre jours, en comptant ses deux en double, le poids des années a paru la rattraper jeudi soir. Non, sa force de frappe n'a pas disparu, mais elle s'est éteinte après une quinzaine de minutes de jeu seulement, jusqu'à encaisser sept jeux d'affilée pour se retrouver menée 2-0 dans le second set, après avoir été en tête, 2-1, dans le premier.

- Cincinnati avant New-York -

Malgré un public - clairsemé - tout acquis à sa cause jusqu'au dernier point, "Queen V" a plié en 73 minutes. "Je me suis tellement amusée, j'ai pu jouer beaucoup de matches ici, c'est un plus, je ne pourrais pas être plus heureuse de ma première semaine, retient-elle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours le contrôle des points. L'important, c'est de mettre la balle dedans, c'est ce que je n'ai pas fait aujourd'hui."

Mais "je sais que je peux mieux jouer et que je vais mieux jouer", affirme-t-elle. Car plus de trente ans après ses débuts sur le circuit WTA (en 1994), l'Américaine aux sept sacres en Grand Chelem et quatre titres olympiques n'a pas l'intention d'en rester là : elle est maintenant attendue au WTA 1000 de Cincinnati début août, puis dans la formule revisitée du double mixte à l'US Open, aux côtés du géant américain Reilly Opelka.

Comment s'est-elle préparée à de tels efforts, à 45 ans ? "Je n'ai jamais perdu la forme, vous devriez demander à quelqu'un qui se laisse aller, ce n'est pas mon truc", lance Venus Williams, qui n'a plus gagné deux matches d'affilée depuis l'été 2019.



Super League: Sion veut être plus performant à l'extérieur Didier Tholot entame sa troisième saison d'affilée sur le banc du FC Sion, un record de longévité sous l'ère Constantin. Le technicien imprime sa patte malgré une fin de saison dernière difficile.

À l’aube d’un exercice 2025/26 où les équipes de Super League ont presque toutes affiché leur volonté de terminer dans le top 6 synonyme de Championship Group et d’un potentiel avenir européen, le FC Sion n'échappe pas à la règle. Au poste d'entraîneur du club sédunois depuis 2023, le technicien français s'est voulu rassurant en conférence de presse : "Le groupe est prêt, on sort d'un bloc de cinq semaines d'entraînement qui s'est bien passé".

Alors qu'il était parvenu à remplir l'objectif minimal du maintien en Super League à l'issue de la saison dernière, le coach du club aux treize Coupes de Suisse a assumé vouloir franchir un cap. Et cela ne s'est pas passé sans jouer cartes sur table face au président Christian Constatin. "Nous sommes tombés d'accord sur la stratégie actuelle" a clamé un Didier Tholot "sain, serein et calme" et content de son staff.

Deux points en 10 matches à l'extérieur Très actif, le club valaisan a annoncé cinq arrivées en quelques semaines. Le défenseur Numa Lavanchy a volontiers concédé : "l'effectif a beaucoup évolué à l'intersaison, mais nous sommes un groupe facile à intégrer". Il a estimé qu'il "faudra attendre 3-4 matches" avant de juger l'équipe.

L'objectif affiché est d'être plus performant à l'extérieur. Depuis janvier 2025, le FC Sion n'a ramené que deux points de ses dix matches de Super League joués hors du Stade de Tourbillon. "On a la capacité d'être plus régulier que la saison dernière", a assuré Didier Tholot.

Créer un collectif Pour combler les lacunes défensives, il se dit satisfait de l'arrivée de Lamine Diack en prêt de Nantes, qui vient renforcer le milieu de terrain sédunois. Cependant, "il nous manque encore un ou deux joueurs" a concédé l'entraîneur. Car l'objectif pour lui est de créer un collectif avec une forte dynamique : "un groupe qui vit bien est une force", a-t-il déclaré.

A la question de savoir ce qu'il voudrait que l'on garde de lui quand il ne sera plus sur le banc sédunois, l'homme aux quatre passages sur le banc sédunois a été limpide : "celle d'un mec qui a bien fait son job". Il aura l'occasion de le prouver dès vendredi au Letzigrund face au FC Zurich sur le coup de 20h30.



Sion commence sa saison vendredi à Zurich La Super League reprend ce soir à 20h30 au Letzigrund avec Zurich qui reçoit Sion. Les Sédunois espèrent bien faire comme l'an dernier, lorsqu'ils avaient battu YB 2-1 pour leur retour dans l'élite.

Avec leur nouveau gardien Anthony Racioppi, les Valaisans comptent bien répéter l'opération. La saison passée, les deux équipes avaient remporté chacune deux rencontres. Sion avait d'ailleurs enlevé les deux derniers matches, à chaque fois sur le score de 2-1.

Pour son dernier match de préparation, Sion a dominé Annecy 3-0 avec trois buteurs différents. Ancien buteur de Bellinzone débarqué en Valais lors du mercato, Rilind Nivokazi a déjà inscrit deux réussites face au Zenit et contre Annecy. Pourquoi pas continuer face au FCZ?

Après cinq victoires consécutives, Zurich a subi une lourde défaite 3-0 contre les Allemands d'Ulm. A Sion de peut-être en profiter.



Conference League: court revers du Lausanne-Sport Peter Zeidler: une d馭aite pour son premier match officiel avec le LS Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne-Sport a été battu 2-1 sur la pelouse du Vardar Skopje au 2e tour qualificatif aller de Conference League. Les Vaudois devront renverser la vapeur jeudi prochain chez eux au match retour.

Dans la moiteur de Skopje, où le mercure a indiqué jusqu'à 35 degrés, les conditions étaient loin d'être idéales pour les acteurs. Le Lausanne-Sport a mis du temps à entrer dans le match. L'équipe de Peter Zeidler a été dominée en première période, avant de réagir ensuite.

Une tête d'Omeragic qui a frôlé le poteau du LS a fait passer un premier frisson parmi les supporters vaudois (42e). Puis, dans les arrêts de jeu, Mato a pu surgir pour ouvrir le score après un ballon repoussé par Letica suite à une frappe de Todorovski.

Dès la reprise, le LS s'est réveillé et s'est enfin montré dangereux. Lancé en profondeur, Sène a vu son tir flirter avec le poteau (46e). De la Fuente a ensuite visé les étoiles alors qu'il était en excellente position (50e).

D'une superbe frappe dans la lucarne, Diakité a égalisé et concrétisé la bonne période des Lausannois (58e). Dans la foulée, Sène aurait pu donner l'avantage aux visiteurs (61e). Les Macédoniens se sont alors repris. Letica a sauvé sur des essais de Mato (66e/76e). Oublié par la défense du LS, Omeragic a redonné l'avantage au Vardar à la 78e.



Europa League: Lugano accroché 0-0 par le CFR Cluj Muhar manque un penalty en début de match Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Lugano aura besoin de ramener un bon résultat de Roumanie jeudi prochain. Au 2e tour de qualification de l'Europa League, les bianconeri ont en effet été accrochés 0-0 à Thoune par le CFR Cluj.

Sous une pluie continue, les Tessinois ont pourtant eu chaud dès la 11e quand leurs adversaires ont bénéficié d'un penalty. Mais Muhar a vu son essai être repoussé par le poteau de Saipi, qui avait plongé de l'autre côté. Les Roumains ont eu une autre occasion sur une tête de Munteanu (27e) bien captée par le portier bianconero.

Lugano a eu davantage le ballon, mais s'est montré trop imprécis dans la zone adverse pour se créer des occasions nettes. La meilleure est tombée à la 64e: servi par Zanotti, Koutsias a manqué le cadre alors qu'il était en position très favorable.



Championnat d'Europe: quatre médailles suisses en short track Luca Schätti en route pour la victoire Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses ont brillé en short track au championnat d'Europe à Melgaço, au Portugal. Ils ont en effet conquis quatre médailles. Luca Schätti et Thomas Litscher ont signé un doublé chez les hommes.

Swiss Cycling a placé deux autres éléments dans le top 10 avec Dario Lillo (5e) et Fabio Püntener (9e). Côté féminin, Nicole Koller (2e) et Linda Indergand (3e) ont également décroché chacune une médaille.

Ce championnat d'Europe ne jouit pas d'un énorme prestige. Les Suisses y participent cette année en plus grand nombre dans l'espoir de se qualifier pour les Mondiaux de Crans-Montana. Alessandra Keller, Nino Schurter ou Mathias Flückiger n'ont pour leur part pas couru jeudi.



Euro dames 2025: arbitre française pour la finale Stéphanie Frappart dirigera Angleterre - Espagne samedi à Bâle Image: KEYSTONE/EPA La Française Stéphanie Frappart arbitrera la finale de l'Euro dames 2025, a annoncé l'UEFA. Le match mettra aux prises à Bâle (18h00) l'Angleterre, tenante du titre, et l'Espagne championne du monde.

L'arbitre âgée de 41 ans, quatrième assistante de la finale de l'Euro 2022 remportée par l'Angleterre, a déjà été au sifflet de deux matches de poules lors de cette édition en Suisse, ainsi que du quart de finale Italie-Norvège (2-1). Au Parc Saint-Jacques de Bâle, elle sera entourée de la Française Camille Soriano et des Italiennes Francesca di Monte et Maria Sole Ferrieri Caputi, a précisé l'instance européenne.

Arbitre internationale depuis 2011, Stéphanie Frappart compte "111 rencontres UEFA" à son actif. Elle avait été la première femme à officier en Ligue 1 masculine (2019), en Supercoupe d'Europe (2019), en Ligue des champions (décembre 2020) et en phase finale de Coupe du monde masculine, fin 2022 au Qatar.



Tour de France: O'Connor remporte la 18e étape Ben O'Connor s'impose dans la grisaille au sommet du col de la Loze Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Australien Ben O'Connor s'est imposé en solitaire lors de la 18e étape du Tour de France au sommet du col de la Loze. Deuxième à 1'45, le Slovène Tadej Pogacar a renforcé son maillot jaune.

O'Connor (29 ans), le grimpeur de la formation Jayco, a décroché sa deuxième victoire d'étape dans la Grande Boucle après son succès à Tignes en 2021. Il a distancé ses deux compagnons d'échappée à 15 km de l'arrivée dans la longue ascension finale.

Après avoir isolé Tadej Pogacar dans le col de la Madeleine, Jonas Vingegaard n'est pas parvenu à tirer profit de cet avantage, voyant le retour des équipiers du maillot jaune au pied de l'ascension finale avant d'être lâche par le Slovène à 400 m de la ligne. Le Danois accuse désormais un retard de 4'26 sur le champion du monde à la veille de l'ultime étape de montagne dans les Alpes vendredi entre Albertville et La Plagne.



Pogacar a percuté une voiture de la Visma avant le départ Plus de peur que de mal pour Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a percuté sans gravité une voiture de la Visma, l'équipe de son rival Jonas Vingegaard. Ceci en se rendant sur la ligne de départ de la 17e étape du Tour de France à Vif jeudi.

"On allait sur la ligne de départ au milieu des voitures, il n'y avait pas de danger devant. On était derrière la voiture (de la formation Visma), peut-être un peu trop près, et le conducteur a freiné brutalement. Je ne sais pas s'il voulait contrôler mes freins", s'est amusé le maillot jaune auprès de la télévision britannique avant le départ.

"Je n'ai pas vu pourquoi il a freiné brutalement donc j'ai percuté la voiture. Je me suis cogné, mais tout va bien", a immédiatement rassuré le Slovène de 26 ans, qui a pris sans encombre le départ de l'étape-reine du Tour de France.

Au programme: trois cols hors catégorie dont le terrifiant col de la Loze, où Tadej Pogacar avait connu la pire défaillance de sa carrière en 2023, et où Jonas Vingegaard devrait tenter de réduire son retard sur le Slovène à trois jours de l'arrivée à Paris.

Au départ jeudi, le Danois comptait plus de quatre minutes de retard sur Pogacar, qui semble lancé vers un quatrième succès sur la Grande Boucle.



22 courses au calendrier 2026 avec le retour du Brésil Marc Marquez aura de nouveau 22 Grand Prix pour rouler l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le calendrier du championnat du monde MotoGP 2026 comprendra comme cette année 22 courses. L'Argentine disparaît au profit du Brésil, a annoncé le promoteur jeudi.

La saison débutera avec le GP de Thaïlande du 27 février au 1er mars et se terminera avec celui de Valence, qui la clôture traditionnellement, du 20 au 22 novembre.

Si l'Argentine disparait, elle est remplacée par le Brésil du 20 au 22 mars sur le circuit Ayrton Senna de Goiâna qui avait déjà accueilli le MotoGP de 1987 à 1989.

Le GP d'Argentine devrait toutefois faire son retour au calendrier MotoGP une fois un nouveau circuit terminé près de la capitale Buenos Aires et qui remplacera celui de Termas de Rio Hondo où une course a eu lieu en mars cette saison.



Audrey Werro et Ditaji Kambundji face aux meilleures Audrey Werro aura de la concurrence sur 800 m à Athletissima Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Audrey Werro et Ditaji Kambundji devront se dépouiller pour aller chercher une grande performance à Athletissima le 20 août. Sur 800 m et 110 m haies, le plateau sera très relevé.

Brillante le week-end dernier à Bergen où elle est devenue championne d'Europe M23, Audrey Werro devra faire face aux deux femmes les plus rapides cette saison, l'Ethiopienne Tsige Duguma et la Britannique Georgia Hunter Bell. Il y aura également une grande attente autour de la championne olympique Keely Hodgkinson, qui n'a pas encore couru cette saison.

Sur les haies, Ditaji Kambundji aura elle fort à faire contre l'Américaine Masai Russell, meilleur chrono cette année en 12''17, la recordwoman du monde Tobi Amusan ou encore la Jamaïcaine Ackera Nugent.



Tsitsipas officialise la fin de sa collaboration avec Ivanisevic Stefanos Tsitsipas et Goran Ivanisevic ont mis un terme à leur collaboration Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Grec Stefanos Tsitsipas n'est plus entraîné par le Croate Goran Ivanisevic. Il l'a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Instagram.

"Travailler avec Goran" Ivanisevic, l'ancien entraîneur à succès de Novak Djokovic, "a été une expérience brève mais intense", a écrit l'ex-no 3 mondial, retombé au 29e rang du classement ATP après son élimination sur abandon au premier tour de Wimbledon.

Tsitsipas (26 ans), double finaliste en Grand Chelem et vainqueur de 12 titres ATP, a vu ses résultats nettement baisser depuis la saison 2023 et avait embauché Ivanisevic à l'entame de la saison sur gazon pour tenter de se relancer.

Les résultats n'ont guère été concluants, avec une défaite au deuxième tour de l'ATP 500 de Halle en juin et un abandon contre le Français Valentin Royer au premier tour de Wimbledon.

Après cet abandon, Ivanisevic, vainqueur de 22 titres sur le circuit dont Wimbledon en 2001, avait déclaré n'avoir "jamais vu un joueur aussi mal préparé" que Tsitsipas.

"Alors que nous empruntons désormais des chemins différents, je n'ai que du respect pour Goran - pas seulement pour ce qu'il a accompli dans le tennis, mais aussi pour la personne qu'il est", a assuré le Grec dans sa publication.

Absent du circuit depuis son élimination précoce à Wimbledon, Tsitsipas doit revenir à la compétition au Masters 1000 de Toronto qui débute dimanche.



Carlos Rodriguez abandonne avec une fracture du pelvis Carlos Rodriguez doit quitter le Tour à la suite d'une blessure Image: KEYSTONE/EPA Le grimpeur espagnol Carlos Rodriguez, impliqué dans une chute la veille, a abandonné le Tour de France avec une fracture du pelvis avant le départ de la 18e étape jeudi. Son équipe Ineos l'a annoncé.

Dixième au général, Rodriguez, 5e de la Grande Boucle et vainqueur d'étape à Morzine en 2023, est tombé dans le final de la 17e étape mercredi à Valence.

"Un scanner à l'hôpital a confirmé qu'il souffrait d'une fracture du pelvis. Il va rentrer à la maison pour se concentrer sur la récupération et le processus de réhabilitation", a indiqué son équipe britannique.

Cette blessure remet en cause la présence de l'Espagnol de 24 ans, 7e du Tour de France en 2024, aux Championnats du monde au Rwanda en septembre.

Son abandon permet au Français Jordan Jegat d'intégrer le Top 10 du Tour de France avant le départ de l'étape-reine jeudi entre Vif et le sommet du redoutable col de la Loze.