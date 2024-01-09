Reto Berra ira à Kloten ++ Le tirage du Mondial en décembre

Reto Berra rebondira à... Kloten Reto Berra jouera à Kloten dès la saison 2026/27 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26. Le gardien zurichois s'est engagé pour deux ans à Kloten, ont annoncé les Flyers samedi matin.

L'ancien international succédera donc devant le filet de Kloten au futur gardien de Fribourg-Gottéron Ludovic Waeber, dont le transfert avait été annoncé la veille par les Dragons. "Son expérience nous apportera de la stabilité", se réjouit le directeur sportif Ricardo Schödler, cité dans le communiqué. "Il aura aussi un rôle important à tenir dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet", les deux jeunes gardiens de l'effectif de Kloten.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.



Le tirage au sort aura lieu en décembre à Washington Le tirage au sort du Mondial 2026 aura lieu à Washington, a annoncé Donald Trump Image: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord aura lieu à Washington le 5 décembre, a annoncé vendredi Donald Trump.

Le président américain s'est pris de passion pour cette compétition, au point de demander à en conserver le trophée.

C'est "probablement le plus grand événement sportif", a-t-il déclaré, arborant une casquette rouge frappée du slogan "Trump a eu raison sur tout". Il a précisé que le tirage au sort se déroulerait au Kennedy Center, grande salle de spectacle de la capitale américaine dont il a récemment pris les commandes.

Le dirigeant de 79 ans, féru de sport, a fait cette annonce dans le Bureau ovale au côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, invité plusieurs fois à la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir du milliardaire, avec lequel il entretient une excellente relation.

Gianni Infantino n'est pas venu les mains vides: il avait apporté le légendaire trophée de la compétition, qui se tiendra aux Etats-Unis avec aussi des matchs au Canada et au Mexico. Il a invité Donald Trump, visiblement ravi, à s'en saisir.

Je peux la garder? "C'est seulement pour les gagnants, et comme vous êtes un gagnant vous pouvez aussi la toucher", a dit le patron de la FIFA. "Je peux la garder?", a demandé Donald Trump, jugeant que le trophée compléterait bien la décoration du Bureau ovale, qu'il a couvert d'ornements dorés de toutes sortes. "C'est une belle pièce d'or", a-t-il commenté sur un ton approbateur

Il conserve d'ailleurs dans son bureau un trophée de la Coupe du monde des clubs, qui a eu lieu aux Etats-Unis en début d'été.

Gianni Infantino a aussi remis au président américain une réplique géante d'un ticket pour la finale du Mondial, à New York, le 19 juillet 2026. "Rang 1, siège 1", peut-on lire sur ce ticket portant le numéro "45/47", en référence aux deux mandats de Donald Trump, 45e et 47e président des Etats-Unis.

Le Kennedy Center, où aura lieu le tirage au sort, est une grande salle de spectacle de Washington, et c'est désormais un lieu emblématique de la reprise en main par Donald Trump du milieu de la culture, qu'il accuse de dérive progressiste.

Il est devenu le président de cette institution, et, en plus d'avoir son mot à dire sur la programmation, entend y mener de grands travaux d'embellissement, comme à la Maison Blanche et dans les rues de la ville de Washington.

Poutine Donald Trump, qui a lancé une dure offensive anti-immigration aux Etats-Unis, a néanmoins assuré qu'il serait "très facile" pour la plupart des fans de foot de venir pour la Coupe du monde.

Mais ce sera "évidemment un petit peu plus difficile" pour les ressortissants de certains pays, a-t-il ajouté. Son gouvernement a interdit l'entrée aux voyageurs venus de 12 pays dont l'Afghanistan, Haïti et l'Iran.

Donald Trump a aussi déclaré de manière assez étonnante que le président russe Vladimir Poutine, qui en a selon lui "très envie", "pourrait venir ou ne pas venir" assister au Mondial 2026 - compétition dont la Russie est exclue, à cause de l'invasion de l'Ukraine.

Le président américain, après avoir fouillé dans les tiroirs de son bureau, a sorti une photo le montrant en compagnie du dirigeant russe il y a une semaine, pendant leur rencontre en Alaska. Il a indiqué que Vladimir Poutine la lui avait fait parvenir, et a précisé qu'il la signerait pour lui.



Kym et Riedi peuvent y croire avant leur 1er tour Leandro Riedi aura un coup à jouer dans son 1er tour à New York Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) peuvent tous deux espérer s'offrir un premier succès en Grand Chelem lors de l'US Open 2025.

Issus des qualifications, l'Argovien et le Zurichois ont hérité d'adversaires abordables au 1er tour du tableau principal.

Présent pour la première fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, Jérôme Kym en découdra dès dimanche - aux alentours de 20h30 heure suisse - avec Ethan Quinn (ATP 81). L'Argovien (22 ans) se mesurera pour la première fois à l'Américain de 21 ans, 16e de finaliste du dernier Roland-Garros.

Le Zurichois Leandro Riedi, sorti au 1er tour du récent Wimbledon pour son baptême du feu dans un Majeur, entrera quant à lui en lice lundi à Flushing Meadows. Son adversaire sera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 64), un joueur bien plus à l'aise sur terre battue que sur dur. Il s'agira également du premier duel entre les deux hommes.

Trois des quatre Suissesses en lice à New York joueront par ailleurs leur 1er tour dimanche. Jil Teichmann (WTA 85) se frottera à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Rebeka Masarova (WTA 109) défiera la tenante du titre et no 1 mondial Aryna Sabalenka dans le stade Arthur Ashe, aux alentours de 20h. Quant à Belinda Bencic (WTA 18), elle démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en "night session".



Lausanne a réalisé un "grand match" face au Besiktas Le Lausanne-Sport a réalisé un "grand match" jeudi soir dans une ambiance rarement vue au stade de la Tuilière. Le retour du LS sur la scène européenne, qui pourrait se prolonger, est déjà un succès.

En tenant en échec le Besiktas jeudi devant son public (1-1), un club seize fois champion de Turquie et habitué des Coupes d'Europe, le LS a montré qu'il n'usurperait pas une potentielle place en phase de ligue de la Conference League. Si la faiblesse de ses précédents adversaires, le Vardar Skopje et le FK Astana, avait pu laisser planer un léger doute sur les capacités réelles des hommes de Peter Zeidler, la performance réalisée jeudi face aux Stambouliotes a écarté toute interrogation.

"On a réussi un très bon match. On aurait même pu le gagner avec un peu plus de réussite. Je regrette juste qu'on ait pris ce but avant la mi-temps (réd: 1-0 du Kosovar Milot Rashica à la 45e)", a déclaré Zeidler à l'issue de la première manche de ce barrage décisif. "A mi-parcours, c'est une égalité parfaite. On aura notre chance au match retour contre un grand club. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas à Istanbul pour faire du tourisme", a-t-il ajouté.

L'entraîneur allemand, qui a pris les rênes du LS cet été après le départ de Ludovic Magnin pour le FC Bâle, peut déjà se satisfaire d'avoir emmené ses hommes si près d'une qualification. Une réalité loin d'être évidente le 23 juin dernier lorsque l'ancien mentor du FC Saint-Gall rencontrait son groupe pour la première fois. "Je suis content, mais pas encore fier. Je serai fier si on se qualifie", a-t-il toutefois lâché, conscient que le plus dur reste à venir.

Aussi sur pelouse naturelle Les Lausannois espèrent suivre l'exemple de Young Boys, qui avait remporté son barrage de Ligue des champions l'an dernier en battant Galatasaray 1-0 à Istanbul. Les Bernois avaient bien montré que leur succès 3-2 à l'aller n'était pas simplement dû à leur terrain synthétique, auquel ne sont pas habitués les cadors européens.

Celui de la Tuilière a d'ailleurs largement animé les discussions d'après-match jeudi, notamment du côté du Besiktas. "C'était un match typique de synthétique, avec une balle qui bouge vite et beaucoup de contre-attaques. Le public a probablement apprécié", a estimé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des "Aigles Noirs".

Des journalistes turcs ont également demandé à Zeidler comment ses joueurs allaient s'en sortir sans leur maître atout lors du match retour. "On peut aussi jouer au football sur une pelouse naturelle. Vous allez le voir la semaine prochaine", a répondu l'Allemand, non sans une certaine dose de malice.

Le droit d'y croire Au Besiktas Stadium, les Lausannois devront s'attendre à une ambiance qui surpassera sans doute celle de ce jeudi à la Tuilière, qui était déjà remarquable. "D'après les rumeurs c'est assez chaud là-bas. Ce sera à nous de faire le boulot sur le terrain", a relevé Karim Sow, promu titulaire depuis le départ de Noë Dussenne.

"On a fait un grand match et j'estime qu'on leur a été supérieurs. On les a regardés dans les yeux et il va falloir faire la même chose la semaine prochaine, tout simplement", a poursuivi l'arrière de 22 ans, qui a largement dominé dans les airs l'attaquant anglais Tammy Abraham, recrue phare du mercato estival du Besiktas.

A ses côtés, Bryan Okoh, de retour à Lausanne cet été après six ans passés en Autriche, s'affirme comme le nouveau patron de la défense lausannoise. Son égalisation du genou droit à la 83e, qui a offert au LS le droit d'y croire, est venue couronner une performance de choix.

Une performance qu'il faudra rééditer voire surpasser jeudi prochain si les Vaudois entendent disputer six rencontres européennes supplémentaires cet automne. Exempté de Super League ce week-end (comme Servette, YB et Bâle), le LS doit en profiter pour récupérer après un enchaînement de matches - un tous les 3-4 jours depuis le 24 juillet - qui a laissé des traces. Et pour préparer au mieux une rencontre susceptible de replacer pour de bon Lausanne sur la carte du football européen.



Super League: Thoune pour la passe de quatre Le menu de week-end est des plus légers en Super League, avec seulement trois matches programmés. L'unique rencontre prévue samedi oppose Zurich à Thoune.

Le FCZ accueille le promu bernois dès 18h au Letzigrund. Les Zurichois ont cueilli leur premier succès de la saison en championnat il y a deux semaines à Lausanne. Ils n'ont perdu qu'un seul des neuf derniers duels livrés en Super League face à Thoune, le dernier affrontement remontant certes à l'exercice 2019/20.

Mais Thoune a le vent en poupe. En s'imposant à Lucerne lors de la 3e journée, les hommes de Mauro Lustrinelli sont devenus le premier promu de l'histoire à remporter ses trois premiers matches de la saison en Super League. Avec 9 points à leur compteur, ils ont d'ailleurs déjà fait aussi bien que lors de l'ensemble du 1er tour de la saison 2019/20, laquelle s'était conclue sur leur relégation.



Vingegaard favori de la Vuelta en l'absence de Pogacar Le Tour d'Espagne débute samedi à Turin. En l'absence de Tadej Pogacar, le rôle de favori revient à Jonas Vingegaard, qui devra toutefois se méfier d'une Team UAE extrêmement compétitive.

Deux Suisses seront engagés sur les routes de la Vuelta: l'Argovien Fabio Christen, qui participe à son premier Tour de trois semaines à l'âge de 23 ans, et le rouleur thurgovien Stefan Küng, qui a remporté l'an dernier sa tant attendue première victoire d'étape dans un Grand Tour lors du contre-la-montre final à Madrid.

Cette année encore, Küng trouvera un terrain de jeu favorable lors de la 18e des 21 étapes avec un "chrono" plat de 27,2 kilomètres tracé autour de Valladolid. Il tentera de prendre confiance, dix jours avant de disputer le contre-la-montre des Mondiaux de Kigali. Christen sera quant à lui avant tout au service de son leader Tom Pidcock au sein de la formation suisse Q36.5.

Pogacar et d'autres absents Son plus grand rival s'accorde un peu de repos, et sa propre équipe ne pourrait pas être mieux composée: Jonas Vingegaard aborde cette Vuelta dans la peau d'un vainqueur en puissance, et sans arrière-pensée puisqu'il a renoncé à s'aligner lors des championnats du monde au Rwanda.

"Je suis ici pour la victoire finale et avec cette équipe, c'est un objectif réaliste. Je suis prêt et j'aimerais partir tout de suite", a déclaré cette semaine le double vainqueur du Tour de France, qui se voit offrir sous le soleil espagnol la possibilité de remporter un grand Tour cette année.

Le Danois n'avait rien pu faire face à Tadej Pogacar il y a un peu plus d'un mois sur le Tour de France, se contentant d'un 2e rang. La route vers la victoire finale semble dégagée pour lui. D'autant plus que le vainqueur sortant Primoz Roglic, le double champion olympique Remco Evenepoel (lauréat de la Vuelta 2022) et le 3e du Tour Florian Lipowitz ont eux aussi renoncé à cette Vuelta.

Deux atoutes pour la Team UAE Jonas Vingegaard s'est quant à lui préparé consciencieusement pour son dernier grand rendez-vous de la saison. Et il peut compter, comme en juillet en France, sur ses principaux lieutenants, les Américains Matteo Jorgenson et Sepp Kuss. Un Sepp Kuss qui avait lui-même remporté la Vuelta en 2023.

A l'époque, Vingegaard s'était montré généreux et avait mis de côté ses ambitions personnelles de victoire lors de la dernière semaine de course pour finalement se contenter de la 2e place finale. Mais il ne faut pas s'attendre à un tel scénario cette fois-ci.

Le plus grand danger pour lui devrait venir de la Team UAE qui, en l'absence de Tadej Pogacar, aligne deux leaders: l'Espagnol Juan Ayuso, 3e et 4e des deux dernières éditions de la Vuelta, et le Portugais João Almeida, auteur cette année du doublé Tour de Romandi/Tour de Suisse.

Les occasions de bousculer Vingegaard seront nombreuses pour le duo de choc d'UAE. Plus d'une demi-douzaine d'arrivées en montagne, dont le fameux Angliru avec des pentes allant jusqu'à 23,5%, seront ainsi à parcourir jusqu'à l'ultime étape du 14 septembre à Madrid. Il ne restera pas grand-chose pour les sprinters.



Bundesliga: le Bayern Munich écrase Leipzig 6-0 Harry Kane inscrit l'un de ses trois buts de la soir閑 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a parfaitement réussi son départ en Bundesliga. Lors du match d'ouverture à domicile, le champion en titre a largement dominé le RB Leipzig 6-0.

Les Bavarois ont exploité leur gros potentiel offensif. Les attaquants Olise (27e/42e). Diaz (32e) et Kane (64e/74e/78e) ont fait voler en éclats la défense des visiteurs.



US Open: Riedi et Kym sortent victorieux des qualifications Leandro Riedi: l'US Open, c'est par là Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi (ATP 436) s'est qualifié pour la première fois pour le tableau principal de l'US Open. Il a battu l'Américain Garrett Johns (ATP 303) 7-6 (7/5) 6-4 au 3e tour des qualifications.

Le Zurichois âgé de 23 ans disputera ainsi le deuxième Grand Chelem de sa carrière, après avoir été battu dès le 1er tour à Wimbledon cet été. Handicapé par plusieurs blessures, il n'a repris la compétition que depuis le mois de mai.

Jérôme Kym (ATP 176) sera lui aussi présent dans le tableau principal. L'Argovien de 22 ans a dominé le Chinois Yibung Wu (ATP 178) 6-3 6-2 pour sortir des qualifications. Lui aussi disputera l'US Open pour la première fois de sa carrière.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) a pour sa part échoué au dernier obstacle. Le Zurichois s'est incliné en deux manches 6-3 6-2 contre l'Américain Zachary Svajda (ATP 143)



Super League dames: surfer sur la vague de l'Euro Marion Daube: signes positifs pour la Super League dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Super League dames reprend ses droits ce week-end. La compétition espère surfer sur la vague de l'Euro en Suisse, qui a été une belle réussite.

L'Euro a démontré que le football féminin disposait d'un grand potentiel dans notre pays. Presque tous les matches ont été joués à guichets fermés (environ 700'000 billets vendus) et les audiences à la télévision ont été appréciables. Désormais, il s'agit d'exploiter ce potentiel et de faire venir le public dans les stades aussi pour le championnat, même si les meilleures joueuses suisses évoluent en majorité à l'étranger.

Le public ciblé par l'ASF est principalement jeune, féminin et financièrement à l'aise. C'est lui qui doit venir garnir les enceintes de la Women's Super League. Mais il y a du travail: la saison dernière, la moyenne de spectateurs dans les stades était de 600 personnes...

Plus de visibilité Les signes avant la reprise samedi sont positifs, a estimé Marion Daube, la directrice du football féminin à l'ASF. "On doit travailler pour donner plus de visibilité au championnat, et utiliser l'élan donné par l'Euro."

Une présence accrue dans les médias sociaux et traditionnels, ainsi que plus d'informations sur les joueuses et les stades sur un portail spécifique (awsl.ch), tels sont les moyens mis en oeuvre pour aider à maintenir l'intérêt.

Par ailleurs, les clubs sont dans l'obligation de disputer au moins deux matches à domicile dans les stades utilisés par les hommes. Le FC Bâle jouera ainsi son premier match samedi (18h00) au Parc Saint-Jacques contre Aarau. YB investira le Wankdorf le 14 septembre dans le cadre d'une journée dédiée au football féminin. Les efforts sont donc nombreux pour susciter davantage qu'un intérêt poli.

Concurrence étrangère A l'instar de la Super League masculine, la compétition des dames doit faire face à la concurrence des championnats étrangers. Les meilleures Suissesses partent nombreuses dans des Ligues où il y a plus d'argent à gagner. Ainsi, parmi les 23 joueuses qui figuraient dans la sélection suisse lors de l'Euro, il n'en reste qu'une dans un club suisse, en l'occurrence Coumba Sow (Bâle).

Par exemple, les prometteuses Naomi Luyet et Iman Beney ont toutes deux quitté les Young Boys après le titre conquis au printemps pour aller respectivement en Allemagne (Hoffenheim) et en Angleterre (Manchester City).

La lutte pour le titre s'annonce assez ouverte, avec les Young Boys, Bâle, le FC Zurich, Grasshopper et Servette Chênois. Le club genevois s'est surtout renforcé avec des joueuses venues de l'étranger.

Le mode de championnat reste le même. Au terme des 18 journées, il y aura des play-off qui réuniront les huit premières équipes. La finale se jouera en deux matches.



Lenka Kölliker élue co-présidente de l'Association des JO 2038 La successeure d'Urs Lehmann à la co-présidence de l'Association JO 2038 a été choisie vendredi Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Lenka Kölliker (55 ans) est la nouvelle co-présidente de l'Association Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Suisse 2038, a annoncé celle-ci.

Elle succède à Urs Lehmann pour former ainsi un duo 100% féminin avec l'autre co-présidente, Ruth Wipfli Steinegger.

Présidente de la Fédération suisse de curling (Swiss Curling), Lenka Kölliker a été désignée par l'Assemblée générale vendredi à Worblaufen. La décision d'Urs Lehmann de rejoindre le poste de CEO de la FIS a provoqué sa démission du poste de co-Président de l'Association, rappelle celle-ci.

Membre du comité des femmes PLR du canton de Berne, Lenka Kölliker "possède une vaste expérience professionnelle et est très bien connectée au sein de la communauté sportive", écrit le communiqué. Elle a aussi mené une carrière diplomatique, notamment en tant que vice-ambassadrice, et est en outre ambassadrice d'Economiesuisse.

"Grâce à l'exclusivité accordée par le CIO, la Suisse est le seul pays en discussion jusqu'en 2027 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2038", rappelle Mme Kölliker, citée dans le communiqué. "Il s'agit d'une chance unique mais aussi d'une grande responsabilité de pouvoir développer un tel projet qui réunit l'ensemble du pays autour d'un événement qui va bien au-delà du sport", ajoute-t-elle.



Emil Bemström signe pour un an à Berne Le Suédois Emil Bemström rejoint le CP Berne Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant suédois Emil Bemström.

Les contrats des défenseurs Simon Kindschi et Louis Füllemann ont en outre été prolongés d'une année soit jusqu'en 2027.

Ailier de 26 ans, Emil Bemström a signé un contrat d'un an avec le "SCB". Il appartenait à la franchise des Pittsburgh Penguins, avec qui il n'a toutefois disputé que 14 matches de NHL la saison dernière. Il a surtout été aligné en AHL durant l'exercice 2024/25, réussissant 48 points avec Wilkes-Barre/Scranton. Il devrait pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs en octobre.



Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final Jérôme Kym est à un succès de son premier tableau final en Grand Chelem Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Trois Suisses joueront vendredi le 3e tour des qualifications de l'US Open. Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler et Leandro Riedi sont ainsi à un succès du tableau principal du Grand Chelem new-yorkais.

Jérôme Kym (ATP 176) s'est imposé 6-3 6-4 face à l'Américain Michael Zheng (ATP 322) jeudi soir au 2e tour. L'Argovien devra vaincre Wu Yibing (ATP 178), qui était devenu en février 2023 à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre ATP, pour accéder pour la première fois au tableau final d'un Majeur.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228), qui a sorti Nikoloz Basilashvili (ATP 109) au 2e tour, en découdra pour sa part avec Zachary Svajda (ATP 143) vendredi. Quant à Leandro Riedi (ATP 436), tombeur d'Otto Virtanen (ATP 123) au 2e tour, il devra battre Garrett Johns (ATP 303) pour s'extraire - comme à Wimbledon - des qualifications.

Dernière Suissesse engagée dans ces qualifications, Simona Waltert (WTA 127) a en revanche échoué au 2e tour jeudi à Flushing Meadows. La Grisonne s'est lourdement inclinée (6-3 6-2) face à l'Américaine Hina Inoue (WTA 218).



Golubic stoppée en quart de finale à Cleveland Viktorija Golubic a été stoppée en quart de finale à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 77) a manqué le coche en quart de finale du WTA 250 de Cleveland.

La Zurichoise de 32 ans s'est inclinée 4-6 6-4 6-4 devant la Chinoise Wang Xinyu (WTA 37) jeudi soir, après avoir mené 6-4 4-3 service à suivre.

La vice-championne olympique 2021 de double a flanché, comme souvent au cours de sa carrière, dans le "money time" de cette rencontre. Elle a ainsi perdu les trois derniers jeux de la seconde manche, et a concédé le break décisif du troisième set dans l'ultime jeu après avoir manqué une balle de 5-5.

Malgré cette défaite frustrante, Viktorija Golubic peut tirer un bilan positif de sa semaine dans l'Ohio. Elle y a disputé son premier quart de finale de l'année sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), le premier aussi depuis son sacre-surprise dans le tournoi de Jiujiang en Chine en novembre 2024.

Finaliste du WTA 125 de Varsovie au début du mois, Viktorija Golubic abordera ainsi en confiance l'US Open où elle affrontera Loïs Boisson au 1er tour. La Zurichoise, qui avait battu la 48e mondiale Katie Boulter au 2e tour à Cleveland plus tôt dans la journée de jeudi, reste sur six victoires dans ses huit derniers matches.



Genève va accueillir le SailGP les 20 et 21 septembre Le circuit du SailGP fera étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre. L'équipage suisse, qui a progressé dans la hiérarchie cette saison, affiche ses ambitions.

Lancé en 2019 par Larry Ellison, co-fondateur de la firme américaine Oracle, et Russell Coutts, ancien skipper quatre fois vainqueur de la Coupe de l'America - dont l'édition 2003 avec Alinghi -, le SailGP a l'ambition de populariser un sport pas toujours facile à suivre ni particulièrement télégénique. Pour y parvenir, la "Formule 1 des mers" - la comparaison est assumée - propose une recette qui a fait ses preuves.

Douze équipes représentant chacune un pays, une dizaine de Grand Prix à travers le globe, des bateaux strictement identiques à chaque équipage pour garantir un maximum d'équité et, surtout, beaucoup de spectacle. Les catamarans à foils F50, descendants des AC50 utilisés lors de l'édition 2017 de la Coupe de l'America, peuvent en effet dépasser les 100 km/h lors de courtes mais intenses régates où les collisions font partie du jeu.

GP de F1 "boosté" "C'est comme un Grand Prix de F1 mais +boosté+, avec davantage de dépassements et de suspense", détaille Sébastien Schneiter, pilote d'un équipage helvétique qui a rejoint le circuit en 2022. Le Genevois de 29 ans, diplômé olympique en 2024 dans la catégorie 49er (8e, avec Arno de Planta), emmène une jeune formation suisse aux dents longues.

Ils sont sept à faire partie du team, six titulaires et un remplaçant. Parmi eux, Maud Jayet, 4e des derniers JO en Laser, occupe le rôle primordial de tacticienne. "Je suis en quelque sorte les yeux du bateau", explique la Lausannoise de 29 ans. "J'observe ce que Sébastien (Schneiter) ne peut pas voir, je garde l'oeil sur l'évolution du vent pendant le parcours et sur le trafic pour éviter toute collision."

Un cap franchi Après une première saison d'apprentissage prometteuse bouclée à la 8e place (sur 9) en 2022/23, l'équipage helvétique a connu un exercice 2023/24 plus compliqué (10e et dernier). Mais il semble avoir franchi un cap cette saison, comme en témoigne cette première manche finale (les trois meilleures équipes des régates initiales s'affrontent pour la gagne) disputée lors du GP de Portsmouth en juillet.

"Nos concurrents nous voient différemment depuis cette étape", assure Sébastien Schneiter, qui mesure pleinement la chance de pouvoir affronter plusieurs fois par an les meilleurs navigateurs du monde. "C'est le rêve de tout athlète de se battre contre des Tom Slinsgby (réd: skipper de l'équipe australienne, tacticien du Team Oracle vainqueur de la Coupe de l'America 2013) ou des Peter Burling (réd: skipper de l'équipe néo-zélandaise, triple vainqueur de la Coupe de l'America)."

Assurer l'avenir La formation suisse de SailGP veut avant tout s'installer durablement au sein d'un circuit dont l'avenir semble assuré après ces cinq premières saisons. "On espère que l'équipe va durer à travers plusieurs générations et qu'un jeune skipper suisse puisse prendre ma place à bord d'ici quelques années", déclare Sébastien Schneiter.

Pour tenter de séduire les jeunes adeptes suisses de voile, le SailGP fera donc étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre. Sur leur bateau "surpuissant", capable d'atteindre des vitesses quatre fois supérieures à celle du vent, les navigateurs suisses rêvent de remporter leur première victoire à domicile.

Les AC50 du SailGP vogueront par ailleurs pour la première fois sur un plan d'eau douce. Ce qui pourrait être un avantage pour ces Suisses qui ont tout appris sur les eaux du Léman n'est pas sans risque pour les organisateurs. Ces derniers espèrent vraiment que le vent soufflera suffisamment pour que les spectateurs puissent profiter de ce spectacle de haute voltige.

