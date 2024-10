Southgate a besoin d'une pause ++ Match spécial pour Freuler

Gareth Southgate ne va pas entraîner avant au moins un an Une pause bienvenue pour Gareth Southgate Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Gary Southgate, veut profiter d'une pause. Il a affirmé jeudi qu'il ne reviendrait pas au métier d'entraîneur avant au moins un an. "Je ne serai pas entraîneur au cours de la prochaine année, ça c'est certain", a déclaré Southgate, qui s'exprimait selon la BBC durant l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs à Athènes. Southgate (54 ans) a quitté son poste de sélectionneur après la défaite en finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne (2-1). "Je dois me donner le temps de prendre les bonnes décisions. Lorsque vous sortez d'un rôle très important, vous devez donner du temps à votre corps, vous devez donner du temps à votre esprit," a expliqué Southgate. "Je profite de la vie, je ne suis pas pressé. J'ai la chance que de nombreuses opportunités se présentent à moi", a-t-il ajouté. Son nom a récemment été évoqué pour prendre les rênes de Manchester United à la place d'Erik Ten Hag, alors que le club mancunien vit un début de saison médiocre. Southgate a de bonnes relations avec Dan Ashworth, nouveau directeur sportif de Manchester United qui l'avait nommé à la tête des "Three Lions" alors que le dirigeant occupait le poste de directeur technique national.

Rafael Nadal annonce sa retraite après la finale de la Coupe Davis Rafael Nadal prendra sa retraite en novembre Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après la finale de la Coupe Davis à Malaga. Celle-ci est prévue du 19 au 24 novembre. "Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel", a déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte X le joueur âgé de 38 ans, ajoutant toutefois qu'il était "enthousiaste" à l'idée de conclure en disputant cette finale de Coupe Davis, dans son pays.

Un match particulier aussi pour Remo Freuler Remo Freuler prêt à assumer un rôle de leader Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Serbie-Suisse de samedi à Leskovac ne sera pas seulement pour Granit Xhaxa un match comme les autres. Il le sera également pour Remo Freuler. Le Zurichois partage en effet sa vie avec Kristina qui est serbe. Marié depuis 2019, le couple a deux enfants, Romeo et Hana. "La famille de ma femme m’a pardonné pour avoir marqué contre la Serbie lors de la Coupe du monde 2022, sourit Remo Freuler. Samedi, il s’agira avant tout d’un match de foot. Il y aura sans doute des provocations comme il y en a toujours dans de telles rencontres. A nous de garder la tête froide." Avant l’Euro, Remo Freuler a passé plusieurs jours à Belgrade pour le baptême de sa fille. "Je commence à me débrouiller un petit peu avec la langue", avoue-t-il. Si les choses devaient s’envenimer samedi, nul doute que le Zurichois s’efforcerait de calmer des esprits qui pourraient s’échauffer. Une fierté à retrouver Celui qui ne veut pas endosser le costume du garde du corps de Granit Xhaka que l’on s’empresse ces jours à lui donner, en appelle avant tout à la fierté. "La nôtre a été atteinte avec les deux défaites contre le Danemark et l’Espagne, dit-il. Nous devons réagir. Notre fierté le commande. Samedi, il faut prendre les trois points." Appelé à évoluer au côté de Granit Xhaka en ligne médiane, le joueur de Bologne insiste sur la nécessité de retrouver une certaine stabilité en défense. "Les enseignements des deux premiers matches sont limpides, poursuit-il. Nous avons manqué de rigueur sur le plan défensif. Elle avait été l’une des clés de notre parcours réussi à l’Euro. Il faut être irréprochable derrière. Devant, j’ai la conviction que nous serons toujours capables de marquer à tout moment." A l’Euro, Remo Freuler l’avait fait en huitièmes de finale face à l’Italie avec l’ouverture du score pour son 10e but en sélection. A 32 ans, le Zurichois, qui honorera sa 75e sélection, livre sans doute sa dernière campagne, celle qui doit le mener jusqu’à la Coupe du monde 2026. "J’ai déjà réfléchi à mon avenir. Je sais de quoi il sera fait, glisse-t-il. Mais je ne tiens pas à le révéler maintenant." Le même rôle Aujourd’hui, Remo Freuler estime que son statut n’a pas changé même si les retraites de Yann Sommer, de Fabian Schär et de Xherdan Shaqiri ont bousculé les équilibres dans l’équipe. "Je crois que mon rôle demeure le même. Nous avons trois grands joueurs qui sont partis, trois joueurs qui ont apporté énormément à l’équipe de Suisse. Il revient désormais aux jeunes de saisir leur chance. Le temps est venu qu’ils s’affirment."

Une entame de rêve pour El Nino et Winnipeg Nino Niederreiter (à gauche) et ses coéquipiers célèbrent une victoire extrêmement probante. Image: KEYSTONE/AP/AMBER BRACKEN Nino Niederreiter a parfaitement lancé sa saison. Le Grison a été l’un des artisans du succès 6-0 de Winnipeg sur la glace d’Edmonton, le favori no 1 des bookmakers. Les Jets se sont imposés 6-0 dans ce derby. El Nino a délivré deux assists sur les deux premiers buts de la soirée, pour Adam Lowry à la 15e et pour Mason Appleton à la 19e. Aligné durant 15’52’’, il a bouclé cette rencontre avec un bilan de +3. La première étoile de la rencontre a été décernée au portier Connor Hellebuyck, auteur de 30 arrêts. Mais le gardien le plus brillant de la soirée fut Sam Montembeault. Le Québécois de 27 ans a détourné les 48 tirs qui lui ont été adressés lors du succès 1-0 de Montréal à domicile face à Toronto. Cole Caufield a donné la victoire au Canadien avec sa réussite à la 8e sur une séquence à cinq contre quatre. Enfin dans le troisième derby canadien de la soirée, Vancouver s’est incliné 6-5 sur sa glace face à Calgary, Sans Pius Suter blessé, les Canucks, qui avaient mené 3-0 puis 4-1, ont cédé sur un but de Connor Zary après 1’33’’ de jeu dans la prolongation.

Kyshawn George frappe fort au Madison Square Garden Kyshawn George (à droite) tente de s'interposer devant Precious Achiuwa. Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Kyshawn George est en passe de gagner sa place en NBA. Le Valaisan de 20 ans a brillé lors du deuxième match de préparation de Washington. Kyshawn George a, en effet, inscrit 14 points avec un 5 sur 6 au tir lors de la défaite 117-94 des Wizards devant les Knicks au Madison Square Garden. Sorti du banc, il a bénéficié d’un temps de jeu de 21’ comme lors de la première rencontre de présaison perdue 125-98 face à Toronto. Face aux Knicks, Kyshawn George a également capté 4 rebonds, réussi 3 contres et volé 1 ballon. Sa performance a été saluée par Walt Frazier, l’ancienne gloire des Knicks, qui a affirmé au micro de MSG que "ce garçon a été vraiment très impressionnant." Lors la dernière draft, Kyshawn George avait été sélectionné en 24e position par les... Knicks avant d’être cédé à Washington. Les Wizards ouvriront leur saison le 24 octobre avec la venue de Boston, le Champion en titre. Tout indique que Kyshawn George aura le privilège de disputer cette rencontre.

Richard Gasquet: le clap de fin après Roland-Garros 2025 Richard Gasquet: l'un des plus beaux revers du Circuit. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Ancien enfant prodige du tennis français, Richard Gasquet annonce dans les colonnes de "L’Equipe" sa prochaine retraite. Le Héraultais mettra un terme à sa carrière l’an prochain à Roland-Garros. Agé de 38 ans, Richard Gasquet se bat depuis des mois pour retrouver sa place dans le top 100 de l’ATP. Aujourd’hui 133e, l’ancien no7 mondial restera dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération avec notamment son revers à une main magnifique. Triple demi-finaliste en Grand Chelem – Wimbledon 2007 et 2015 et US Open 2013 -, Richard Gasquet compte 16 titres à son palmarès, le premier en 2005 à Nottingham et le dernier en 2023 à Auckland et une victoire en Coupe Davis en 2017. Il reste, par ailleurs, le plus jeune joueur à avoir remporté un match sur le Circuit avec son succès en 2022 à 15 ans à Monte-Carlo contre l’Argentin Franco Squillari. Richard Gasquet entend rester dans le milieu du tennis. Il devrait intégrer la Fédération française pour encadrer la relève.

Lausanne battu mais qualifié, Genève s'incline Théo Rochette et le LHC qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions League Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Mais les Vaudois ont été battus 3-2 ap par Storhamar Hamar. Les Vaudois, qui enregistraient le retour de Michael Raffl, avaient pourtant idéalement commencé après avoir ouvert le score dès la 8e grâce à Glauser sur une passe de...Raffl. Le 2-0 est tombé à la 13e de la canne de Lukas Frick après une montée décidée. Le tir du futur davosien a été dévié par un Norvégien. Les Lions auraient dû plier l'affaire durant le tiers médian, mais Jason Fuchs n'a pas su profiter d'un caviar de Théo Rochette pour inscrire le 3-0. Au contraire, ce sont les Norvégiens qui sont revenus dans la partie avec un peu de chance sur une réussite de Pappalardo (29e), puis qui ont égalisé à la 58e par Salsten. Et en prolongation, une bête pénalité de Raffl a permis aux Scandinaves d'être en power-play et de l'emporter. Mais avec leurs 11 points, les Vaudois sont assurés d'être dans le top 16 et donc en huitièmes de finale, comme Zurich. Plus compliqué pour Genève Exilé à Neuchâtel, Genève a vécu le même match que leurs collègues lémaniques. Les Genevois ont mené 2-0 pour finalement s'incliner 3-2 ap face à Klagenfurt. Le GSHC avait lui aussi la chance de pouvoir compter sur le retour d'un blessé en la personne de Sami Vatanen. Et comme Raffl avec le LHC, le Finlandais n'a pas perdu de temps en ouvrant la marque en power-play à la 21e. Les Aigles ont ensuite pris deux longueurs d'avance grâce à Alessio Bertaggia (29e), mais sur une erreur ils ont laissé les Autrichiens revenir à la fin de la période médiane en donnant trop d'espace à Obersteiner (39e). Klagenfurt est revenu à hauteur à la 46e avant de finalement cueillir un deuxième point à la 64e grâce à Fraser sur un contre rondement mené et à la suite d'une bourde genevoise en zone offensive. Les Grenat ont encore un match à disputer en Hongrie mardi prochain face à Fehervar qui compte cinq défaites en autant de matches. Les hommes de Jan Cadieux sont actuellement 18es avec 7 points, mais tout reste ouvert pour eux.

La poisse pour Sixtine Cousin qui va manquer toute la saison La poisse pour la Genevoise Sixtine Cousin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Avant même le début de la saison de skicross, la malchance frappe à nouveau les athlètes suisses. Sixtine Cousin va manquer l'entier de la saison. Lors d'un entraînement à Saas-Fee samedi, la Genevoise de 24 ans a chuté et s'est blessée au genou gauche. Les examens ont révélé des déchirures du ligament croisé, du ligament interne et des deux ménisques. Sixtine Cousin doit donc se soumettre à une opération. La Genevoise avait décroché sa première victoire en Coupe du monde la saison dernière à San Candido. Elle avait aussi pris la 4e place en clôture de saison à Idre Fjäll.

Martin Baumann est le nouveau CEO de la SIHF Martin Baumann est le nouveau CEO de la SIHF Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Martin Baumann a été nommé comme nouveau CEO de la fédération suisse de hockey (SIHF). Le Zougois de 56 ans reprendra la direction opérationnelle début novembre après le départ de Patrick Bloch. Au cours de ces dix dernières années, Martin Baumann a dirigé la Champions Hockey League SA. Avant cela, Baumann a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur de la finance, à la banque Julius Bär et à la banque Vontobel. "Nous nous réjouissons d’avoir pu engager un expert reconnu disposant d’un immense savoir-faire dans le hockey", a déclaré Stefan Schärer, président du Conseil d’administration de la SIHF. Le Zougois se réjouit de relever ce nouveau défi: "Mon objectif est de m’appuyer sur mon expérience dans la direction d’équipe et l'organisation de manifestations. J'entends promouvoir les innovations, renforcer l’engagement des fans et mettre en place des partenariats solides."

Equipe de Suisse: Dan Ndoye doit assumer un nouveau statut Dan Ndoye a un nouveau statut Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après s'être fait un nom à travers l'Europe cet été en Allemagne, Dan Ndoye a choisi de rester dans son club de Bologne. En Italie comme avec l'équipe de Suisse, il veut confirmer son nouveau statut. "Cette saison, on attend de moi que je fasse la différence, que je marque des buts. C'est aussi pour ça que je suis resté à Bologne, car c'est un rôle qui me convient", déclare Dan Ndoye. Le Vaudois de 23 ans n'a pas souhaité quitter l'Emilie-Romagne, alors que certaines rumeurs l'envoyaient du côté de l'Inter Milan après son Euro réussi. "Je suis resté, car j'ai senti que c'était le bon choix pour ma carrière de faire une saison de plus. J'avais encore des choses à faire à Bologne, et pouvoir jouer la Ligue des champions était une grosse opportunité", explique-t-il. Début de saison décevant Avec Remo Freuler et Michel Aebischer, Ndoye a toutefois dû s'adapter à un nouvel entraîneur, Thiago Motta ayant cédé aux sirènes de la Juventus de Turin. Il a été remplacé par l'ex-coach de la Fiorentina Vincenzo Italiano. "C'est une nouvelle philosophie, un nouveau coach avec des nouvelles idées. Il faut un peu de temps pour tout assimiler, d'autant plus que de nombreux joueurs de l'effectif ont eu une préparation tronquée à cause de l'Euro", rappelle Dan Ndoye. Résultat, après un exercice 2023/24 bouclé à la 5e place, Bologne effectue un début de saison décevant (une seule victoire en Serie A) et peine à marquer des buts (7 buts en 9 matches). Il revient donc en partie à Dan Ndoye de régler la mire, mais le Vaudois n'est pas connu pour être un "serial buteur". La saison dernière, il n'a marqué qu'une fois en championnat. "C'est dans ce domaine que mon jeu doit s'améliorer le plus. Je travaille depuis plusieurs années là-dessus", admet-il. "Il me faudrait peut-être un déclic sur une saison, et après ça s'enchaînera. Je sais que le travail va payer. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver." S'inspirer de Shaqiri L'équipe de Suisse aussi a besoin d'un Ndoye efficace devant le but. Avec la retraite internationale de Xherdan Shaqiri, elle a perdu un joueur capable de faire la différence à tout moment. "Je peux m'inspirer de sa persévérance. Donner mon maximum tout au long d'un match pour être capable d'en changer le cours à tout moment. Shaq' avait cette capacité", admire Dan Ndoye. Mais l'ancien du LS ne veut pas non plus perdre sa polyvalence. D'abord aligné comme attaquant en phase de groupes à l'Euro, il a également dépanné en tant que piston droit après la suspension de Silvan Widmer. "Mon poste de prédilection reste celui d'ailier, mais le coach sait que je peux jouer à plusieurs positions", affirme Dan Ndoye.

Wimbledon: un système électronique remplacera les juges de ligne Les juges de ligne de Wimbledon seront remplacés Image: KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA Wimbledon va abandonner ses emblématiques juges de ligne au profit d'un système de vérification électronique. Cela va ainsi changer le visage du seul tournoi du Grand Chelem disputé sur gazon. Les arbitres et juges de ligne élégamment vêtus font partie depuis un temps immémorial du tournoi londonien au même titre que les fraises, la crème et la tenue entièrement blanche que doivent porter les joueurs. Mais Wimbledon vient d'annoncer une évolution majeure en la matière, visant selon les organisateurs à "équilibrer la tradition et l'innovation", en renonçant à ces juges de ligne, suivant en cela une mesure de l'ATP. Le circuit masculin a en effet décidé en 2023, à horizon 2025, de généraliser un dispositif électronique permettant de vérifier si la balle a touché ou non la ligne (ELC). Le but est d'"optimiser la précision et la cohérence entre les tournois". Si les tournois du Grand Chelem restent libres de leur choix, le All England Club, qui gère Wimbledon, a indiqué mercredi qu'il passerait lui-même à l'ELC à partir de 2025. "La technologie d'arbitrage sera mise en place pour tous les matches, des qualifications jusqu'à la finale, et concernera les appels de "out" et de "fault" qui étaient jusqu'à présent effectués par les arbitres de ligne", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. L'année prochaine, Wimbledon se déroulera du 30 juin au 13 juillet.

Liverpool: le gardien Alisson Becker blessé aux ischio-jambiers Alisson sera absent des pelouses plusieurs semaines Image: KEYSTONE/AP/SILVIA IZQUIERDO Le gardien brésilien de Liverpool Alisson Becker (32 ans) sera absent des pelouses durant au moins six semaines. Il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Alisson avait dû quitter la pelouse à la 79e samedi en Premier League à Londres lors du succès des Reds 1-0. Son remplaçant habituel, l'Irlandais Caoimhin Kelleher (25 ans) étant malade, son poste avait été pris par le Tchèque Vitezslav Jaros (23 ans), qui avait ainsi effectué ses grands débuts avec Liverpool. Le club, actuel leader de Premier League, ne devrait pas pouvoir compter sur Alisson avant la mi-novembre.

Jürgen Klopp va ouvrir un nouveau chapitre Jürgen Klopp lors de ses adieux à Liverpool Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER Jürgen Klopp (57 ans) retrouve le ballon rond. Le technicien allemand, libre depuis son départ de Liverpool cet été, a été nommé patron du football au sein du groupe Red Bull. "J'aimerais développer, soutenir et améliorer les incroyables talents que nous avons", a déclaré Klopp dans une publication de Red Bull sur les réseaux sociaux. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2025, avec un contrat à long terme. Jürgen Klopp aura la responsabilité stratégique de tous les clubs de la galaxie du fabricant de boissons énergisantes. Cela concerne principalement Leipzig, Salzbourg, New York, mais aussi d'autres équipes comme Leeds, qui joue en 2e division anglaise. Le technicien devra faire bénéficier les clubs de sa vaste expérience en ce qui concerne les entraînements, la philosophie de jeu, le développement des talents ainsi que les transferts de joueurs et d'entraîneurs. Impressionnant palmarès Le contrat de l'ancien coach de Mayence, Borussia Dortmund et Liverpool comporte une clause de sortie pour devenir sélectionneur de l'Allemagne. Au fil des années, Klopp s'est forgé un impressionnant palmarès, avec notamment deux titres de champion d'Allemagne (2011/2012) et une Coupe d'Allemagne (2012) avec Dortmund. Avec Liverpool, il a remporté un championnat d'Angleterre (2020), une Coupe d'Angleterre (2022), deux Coupes de la Ligue (2022/2024), une Ligue des champions (2019) et une Coupe du monde des clubs (2019).

Une saison blanche pour Nils Hintermann Nils Hintermann ne skiera pas cet hiver. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Niels Hintermann doit mettre une croix sur sa saison 2024/2025. Un communiqué de Swiss Ski précise que le spécialiste de vitesse doit renoncer à skier cet hiver pour des raisons de santé. Victorieux à trois reprises sur le front de la Coupe du monde, le Zurichois de 29 ans s'exprimera cet après-midi lors d'une conférence de presse.