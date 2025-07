Stefan Frei blessé à la tête ++ Le Mexique remporte la Gold Cup

Le transfert de Capela à Houston est officiel Clint Capela rejoindra bien les Rockets pour la saison 2025/26 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les transferts du Genevois Clint Capela et de Kevin Durant à Houston ont été finalisés dimanche. Pas moins de sept équipes sont impliquées dans cet échange, un record dans l'histoire de la NBA.

Le transfert de Durant des Phoenix Suns aux Rockets a été approuvé par la NBA dans le cadre d'une transaction entre sept équipes. Parmi lesquelles les Atlanta Hawks, qui laissent partir Clint Capela chez les Rockets, ainsi que les Minnesota Timberwolves, les Golden State Warriors, les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers.

Clint Capela, dont le transfert avait été annoncé six jours plus tôt, va donc bel et bien effectuer son retour à Houston avec un contrat de 3 ans et 21,5 millions de dollars à la clé. Il avait disputé ses six premières saisons en NBA avec les Rockets, avant de rejoindre Atlanta en 2020. Au total, 13 joueurs sont concernés par ce "trade" historique.



Stefan Frei blessé après un choc à la tête Stefan Frei (ici lors du Mondial des clubs) a été évacué en ambulance après un choc à la tête dimanche Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Le gardien suisse des Seattle Sounders Stefan Frei a été évacué en ambulance dimanche lors d'un match de MLS face à Columbus.

Le St-Gallois de 39 ans a reçu un coup de genou accidentel à la tête à quelques secondes de la fin du temps additionnel.

Stefan Frei a plongé en avant après un coup-franc et, en retombant, sa tête est entrée en collision avec le genou d'un joueur de Columbus. Il s'est alors écroulé, ses coéquipiers demandant très vite de l'aide. Il était conscient au moment de son évacuation.

Le gardien helvétique s'est d'ailleurs exprimé sur X (ex-Twitter) quelques heures après l'incident: "J'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé à la fin du match. Mais je suis incroyablement reconnaissant envers le staff qui s'est occupé de moi et heureux d'être de retour à la maison pour me reposer", a-t-il écrit.

"Ce qui résonne, ce sont tous les messages, les appels et l'amour que j'ai reçus de la part de tant d'entre vous", a-t-il ajouté, avant de poursuivre dans un autre post. "Merci - sincèrement. Cela signifie bien plus que ce que je suis capable d'exprimer."

L'émotion du coach Brian Schmetzer, l'entraîneur de Seattle, et Wilfried Nancy, celui de Columbus, s'étaient finalement mis d'accord pour interrompre un match qui avait repris. Alors que Frei était transporté en ambulance, les supporters de Seattle avaient scandé son prénom.

Après le match, Schmetzer, très ému, a remercié Wilfried Nancy pour avoir insisté sur l'arrêt du match. "Tout le monde savait que le match aurait dû être arrêté. Alors merci Wilfried", a souligné le coach des Sounders, cité sur le site d'ESPN.

Stefan Frei (39 ans), qui prendra sa retraite au terme de cette saison, évolue sous le maillot des Sounders depuis 2014. Il a aidé Seattle à remporter le titre en MLS en 2016 et en 2019, et a même été nommé MVP en 2016.



Le Mexique remporte sa 10e Gold Cup Le Mexique a remporté pour la 10e fois la Gold Cup Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Le Mexique, tenant du titre, a battu les Etats-Unis (2-1) dimanche à Houston en finale de la Gold Cup. "El Tri" remporte pour la dixième fois ce trophée, un record dans cette compétition.

Une tête validée par la VAR du milieu de West Ham et capitaine Edson Alvarez (77e), désigné meilleur joueur du tournoi, a scellé la victoire des Mexicains face à une équipe américaine inexpérimentée et handicapée par l'absence de plusieurs cadres.

Ce sont pourtant les hommes de Mauricio Pochettino qui avait ouvert le score dès la 4e minute grâce à une tête de Chris Richards, le défenseur central de Crystal Palace. C'était l'une des seules actions dangereuses des Américains dans une première mi-temps dominée par le Mexique, qui a égalisé peu avant la demi-heure de jeu par Raul Jimenez, lancé en profondeur par Marcel Ruiz (27e).

L'attaquant de Fulham, auteur du but de la qualification en finale contre le Honduras (1-0), a ensuite rendu hommage au Portugais Diogo Jota avec un maillot floqué du no 20 et de son nom. Son ancien coéquipier à Wolverhampton est décédé avec son frère dans un accident de la route la semaine dernière en Espagne.

Après sept minutes de temps additionnel, le Mexique a pu soulever le trophée pour la 10e fois, un record dans ce tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes des pays de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).

Cette finale, disputée devant quelque 71'000 spectateurs au NRG Stadium de Houston, était la huitième entre les deux pays rivaux et co-organisateurs, avec le Canada, de la Coupe du monde 2026. Les Etats-Unis ont remporté sept fois la Gold Cup.



Bencic retrouve Alexandrova en 8e de finale à Wimbledon Belinda Bencic (WTA 35) peut rêver de disputer un premier quart de finale à Wimbledon. La St-Galloise a un coup à jouer lundi en 8e de finale face à Ekaterina Alexandrova, dès 14h heure suisse.

La championne olympique de Tokyo 2021 reste certes sur un cuisant échec face à la Russe (WTA 17), subi qui plus est sur gazon. Elle s'était inclinée 6-1 6-2 au 1er tour à Bad Homburg il y a moins de deux semaines.

Mais Belinda Bencic effectuait alors son retour à la compétition après sa blessure à une main qui l'avait contrainte à déclarer forfait pour Roland-Garros. Elle disputait son premier match depuis le 7 mai à Rome.

La maman de Bella a quatre matches de plus dans les jambes. Elle a, surtout, repris confiance en passant trois tours dans son tournoi préféré, même si elle a lâché un set tant face à Elsa Jacquemot au 2e tour sur l'herbe londonienne que face à Elisabetta Cocciaretto samedi en 16e de finale.

Belinda Bencic, qui affiche un bilan équilibré face à Ekaterina Alexandrova (4-4), a échoué en 8e de finale lors de ses trois précédentes apparitions à ce stade de la compétition à Wimbledon. Si elle passait enfin ce cap, elle retrouverait en quart la gagnante du duel entre Mirra Andreeva et Emma Navarro.



Groupe B: L'Espagne et l'Italie en route pour les quarts Tout pourrait être dit dans le groupe B de l'Euro dames à l'issue de la 2e journée lundi soir. L'Espagne et l'Italie valideront leur place en quarts de finale si elles décrochent un deuxième succès.

L'Espagne a fait forte impression pour son entrée en lice, écrasant le Portugal 5-0 jeudi à Berne (4-0 à la mi-temps). Les championnes du monde en titre ne devraient pas non plus trembler face à une équipe de Belgique déjà dos au mur.

L'équipe de la sélectionneuse ibère Montserrat Tomé reste ainsi sur une victoire cinglante lors du dernier duel entre les deux équipes. La Roja s'était imposée 5-1 en Belgique à la fin mai en Ligue des Nations. Leur duel est programmé à 18h à Thoune.

L'Italie, qui a battu la Belgique 1-0 jeudi à Sion, évoluera une nouvelle fois devant le public romand lundi. La Squadra azzurra se frottera au Portugal à Genève (dès 21h), avec la ferme intention de décrocher un deuxième succès dans cet Euro.

Les Italiennes feront ainsi tout pour ne pas se retrouver sous pression à l'heure de défier l'Espagne lors de la 3e journée. Elles espèrent bien offrir à leur pays un premier quart de finale depuis 2013 dans un Euro féminin.



Leila Wandeler: "Un sentiment de relâchement incroyable" Leila Wandeler a joué ses premières minutes dans un Euro dimanche à Berne. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Leila Wandeler a participé à la belle victoire suisse contre l'Islande à Berne dimanche à l'Euro (2-0). La jeune fribourgeoise décrit ce qu'elle a ressenti lors des deux buts helvétiques.

L'invitée surprise de la sélection de Pia Sundhage, qui est entrée en jeu pour la deuxième fois de sa jeune carrière avec le maillot rouge à croix blanche sur les épaules, a remplacé Svenja Fölmli peu avant l'heure de jeu. Vingt minutes plus tard, Géraldine Reuteler libérait l'équipe de Suisse et le Wankdorf en marquant le 1-0 (76e).

"C'était un sentiment de relâchement incroyable", a-t-elle réagi en zone mixte. "On a travaillé tellement dur, on a eu des phases super compliquées. C'était pas facile de mettre la pression de côté, d'oublier tout ce qui a été dit de négatif. C'était vraiment génial de voir tous les fans sauter comme ça quand on marqué."

Une entrée décisive L'attaquante de l'OL Lyonnes (19 ans) a marqué les esprits dès son entrée, par cette fraîcheur qu'elle incarne au sein de cette jeune et prometteuse sélection suisse aux côtés d'Iman Beney, de Noemi Ivelj et de Sydney Schertenleib (toutes 18 ans). Elle a rapidement adressé un centre en direction de Beney, dont la tête a manqué de tromper la gardienne islandaise Cecilia Runarsdottir (59e).

"Ça aurait pu être très beau, mais je suis sûre qu'Iman aura plein d'autres occasion de la mettre au fond. Il fallait que je fasse ce centre pour un peu me mettre dedans parce que c'était quand même compliqué au début", a commenté Wandeler devant une foule de micros à laquelle elle n'est pas encore habituée.

Galvanisée par l'ouverture du score de Reuteler, la Fribourgeoise a ensuite pris sa chance de loin, mais sa frappe pleine de culot s'est écrasée sur la barre transversale islandaise (80e). "La coach m'a clairement dit de prendre ma chance quand je suis entrée, de faire ce que je sais faire", a-t-elle expliqué. "C'est seulement en jouant librement que l'on arrive à faire des choses. Donc je me suis juste laissée aller."

Un assist pour conclure Leila Wandeler a poursuivi son travail offensif, pas du tout frustrée par son occasion manquée, et en contre-attaque, c'est elle qui a servi Alayah Pilgrim pour un 2-0 qui pourrait s'avérer crucial en vue du troisième match face à la Finlande. Un match nul jeudi à Genève suffirait en effet aux Suissesses pour rejoindre les quarts de finale.

Ce deuxième but a également propulsé la fin de match au rang d'inoubliable pour les supporters et les joueuses suisses. "Je suis trop fière de ce qu'a fait l'équipe. On va vraiment en profiter et puis se concentrer sur le dernier match", a promis Wandeler, pressée de retourner au vestiaire "pour aller danser" avec ses coéquipières.



Les Suissesses peuvent rêver des quarts Les Suissesses savourent leur victoire face à l'Islande Image: KEYSTONE/$#2$ La Suisse peut toujours rêver d'une qualification en quarts de finale de "son" Euro! La sélection de Pia Sundhage a battu l'Islande 2-0 dimanche à Berne au terme d'une deuxième période euphorique.

Géraldine Reuteler (76e) et Alayah Pilgrim (90e) ont marqué les deux buts helvétiques pour offrir au public du Wankdorf (29'658 spectateurs) une fin de soirée mémorable. Longtemps inoffensive, frustrée par l'annulation d'un but de Svenja Fölmli en première mi-temps, l'équipe de Suisse a finalement fait la différence en fin de match.

Cette deuxième rencontre de la phase de groupes aurait pu épouser un tout autre scénario si la barre transversale de Livia Peng n'avait pas repoussé la frappe d'Ingibjorg Sigurdardottir après seulement 44 secondes de jeu. Sous une pluie fine mais ininterrompue, les Suissesses ont retenu cet avertissement pour n'offrir aucune autre véritable chance aux Islandaises en première mi-temps. Problème, elles-mêmes ont également eu de la peine à se montrer dangereuses, se cassant les dents sur un bloc islandais bien organisé.

But justement annulé Les joueuses de Pia Sundhage ont donc profité d'un coup de pied arrêté pour tromper la vigilance de la gardienne insulaire Cecilia Runarsdottir. La tête de Svenja Fölmli, titularisée avec Sydney Schertenleib en attaque, a fait trembler les filets et rugir un Wankdorf qui n'avait encore jamais accueilli l'équipe de Suisse féminine. Une joie de courte durée, car l'arbitre espagnole Marta Huerta de Aza a annulé le but quelques instants plus tard après l'appel de la VAR, à qui une obstruction fautive de Fölmli n'avait pas échappé.

Plus entreprenantes, le ballon majoritairement dans leurs pieds, mais moins menaçantes qu'elles ne l'avaient été sur les côtés face à la Norvège, les Suissesses ont attendu la fin du premier acte pour prendre leur chance de loin. Si la frappe de Schertenleib, après un joli slalom, a assez largement fui le cadre (45e), celle d'Iman Beney a manqué la lucarne d'un cheveu (45e+4)

Très remuante ballon au pied, la jeune Valaisanne a également montré sa capacité à jouer de la tête en forçant Runarsdottir à sortir une belle parade peu avant l'heure de jeu (59e). De l'autre côté, les Islandaises, pragmatiques, se sont bornées à envoyer des longues touches dans la surface helvétique. Mais Livia Peng et ses arrières ne sont pas tombées dans le piège des joueuses de Thorsteinn Halldorsson.

Deux passes suffisent Et alors qu'elles venaient de faire le dos rond pendant quelques minutes, alors qu'elles n'avaient pas encore su transpercer l'axe islandais, les Suissesses ont finalement fait sauter le verrou en deux passes. A la récupération: l'incontournable Lia Wälti. A la passe décisive: la prometteuse Sydney Schertenleib. Et à la conclusion: l'inévitable Géraldine Reuteler, qui n'a, cette fois, pas laissé passer sa chance après ses occasions manquées contre la Norvège (76e).

Sur leur nuage, les Suissesses ont même ajouté un deuxième but, grâce à l'entrante Alayah Pilgrim à la 90e minute. Un deuxième but qui pourrait avoir une grande importance en cas de match nul jeudi contre la Finlande, battue dimanche par la Norvège à Sion (2-1). Mais la Suisse, qui reste maîtresse de son destin, doit viser la victoire à Genève pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. La poursuite du rêve continue.



Wimbledon: Carlos Alcaraz qualifié pour les quarts de finale Mission accomplie pour Carlos Alcaraz Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Carlos Alcaraz (ATP 2) s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. Le double tenant du titre a sorti le Russe Andrey Rublev (ATP 14) en concédant toutefois un nouveau set.

L'Espagnol s'est rapproché de la finale du 13 juillet, certes. Mais il ne s'est toujours pas montré impitoyable sur le Central, à rebours de la maîtrise affichée par ses principaux concurrents que sont Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Après sa victoire 6-7 (5/7) 6-3 6-4 6-4 Alcaraz affrontera le dernier Britannique encore en lice, Cameron Norrie (ATP 61), vainqueur plus tôt en cinq sets du qualifié chilien Nicolas Jarry.

Dimanche, l'Espagnol de 22 ans a mis du temps à trouver son rythme et sa précision au service, jusqu'à être mené 4-1 dans le premier set. Il est parvenu à recoller à 4-4 pour finalement s'incliner au tie-break. Il a montré une meilleure version de lui-même dans la manche suivante, expédiée en 30 minutes, et a poursuivi ensuite sur sa lancée.

Statistiquement parlant, la dynamique d'Alcaraz impressionne avec une 22e victoire d'affilée sur le circuit ATP (sa dernière défaite remonte au mois d'avril), une 33e sur herbe en 36 matches disputés sur gazon. Mais le récent vainqueur des tournois de Rome, Roland-Garros et du Queen's n'affiche pas une maîtrise totale depuis le début de Wimbledon, où il vise une troisième couronne consécutive.



Suisse - Islande: Sydney Schertenleib titulaire Sydney Schertenleib (à gauche) sera sur le pré au coup d'envoi de Suisse-Islande ce soir. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Pia Sundhage a procédé à deux changements dans son onze pour le deuxième match de la Suisse à l'Euro. Sydney Schertenleib et Svenja Fölmli débuteront face à l'Islande à Berne (coup d'envoi 21h00).

Entrée en jeu lors de la défaite 2-1 contre la Norvège en ouverture, Sydney Schertenleib fera la paire avec Svenja Fölmli en attaque. Comme elle l'avait fait en deuxième période à Bâle, Géraldine Reuteler recule au milieu du terrain pour laisser la place à la joueuse du FC Barcelone.

Aucun autre changement n'est à signaler: Lia Wälti tient son rang avec Smilla Vallotto dans l'entrejeu tandis que Iman Beney (à droite) et Nadine Riesen (à gauche) conservent leur rôle de piston.

En défense, le trio Calligaris, Stierli, Maritz est reconduit, tout comme Livia Peng devant le but helvétique.

La composition suisse contre l'Islande: Peng; Calligaris, Stierli, Maritz; Beney, Reuteler, Wälti, Vallotto, Riesen; Schertenleib, Fölmli.



Euro dames: la Norvège fait le plein dans le groupe A Caroline Graham Hansen, à gauche, a donné la victoire aux Norvégiennes Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino La Norvège fait la course en tête dans le groupe A de l'Euro dames. A Sion, elle a empoché un deuxième succès consécutif en s'imposant 2-1 face à la Finlande.

Après avoir battu la Suisse 2-1 aussi lors de la journée initiale, les Norvégiennes ont récidivé au stade de Tourbillon. Elles ont bénéficié d'un autogoal de Nyström dès la 3e avant de concéder l'égalisation de Sevenius (32e).

C'est finalement l'une des deux vedettes de la sélection, la joueuse de Barcelone Caroline Graham Hansen, qui a fait la décision à la 84e après une action individuelle aussi impressionnante qu'un brin chanceuse. Son centre-tir, qui a fini au fond du but finnois via le poteau, semblait bien davantage être pensé comme un centre que comme un tir...



Sabalenka domine Mertens en deux sets Aryna Sabalenka sera présente au rendez-vous des quarts de finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Aryna Sabalenka sera présente au rendez-vous des quarts de finale à Wimbledon. Le no 1 mondial n'a eu besoin que de deux sets pour vaincre la solide Elise Mertens (no 24) dimanche au 4e tour.

Battue en finale des deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année (Open d'Australie et Roland-Garros), Aryna Sabalenka s'est imposée 6-4 7-6 (7/4) devant la Belge, titrée sur le gazon de Bois-le-Duc en juin. Elle s'est ainsi hissée en quarts de finale des onze derniers Majeurs qu'elle a disputés.

La Bélarusse a accusé un break de retard dans la deuxième manche avant de forcer la décision au tie-break. Elle est d'ailleurs intraitable dans cet exercice: elle a remporté les 14 derniers jeux décisifs qu'elle a dû négocier en Grand Chelem (dont trois depuis le début du tournoi).

Aryna Sabalenka se frottera au tour suivant à l'invitée-surprise de ces quarts de finale, Laura Siegemund (WTA 104), plutôt habituée à briller en double. Elle se méfiera forcément de l'Allemande de 37 ans, très à l'aise sur herbe et qui n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers matches disputés à Church Road.



Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e Martin Fuchs et Leone Jei ont remporté dimanche le GP d'Aix-la-Chapelle Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Les cavaliers suisses ont frappé fort dimanche dans le GP du prestigieux CHIO d'Aix-la-Chapelle.

Martin Fuchs a cueilli la victoire sur Leone Jei, Steve Guerdat terminant quant à lui 3e avec Dynamix de Belheme.

Martin Fuchs a survolé les débats dans le barrage final, qui réunissait les onze cavaliers ayant réussi un sans faute sur chacune des deux premières manches. Le Zurichois a mis 50''29 pour boucler son troisième parcours de la journée, soit 2''12 de mieux que sa dauphine américaine Laura Kraut qui montait Baloutinue.

Steve Guerdat a également signé un parcours immaculé sur le "jump off", mais en concédant 2''30 à son compère. Le vice-champion olympique de Paris 2024 empoche ainsi un chèque de 220'000 euros, alors que Martin Fuchs a droit à une prime d'un demi-million d'euros pour cette victoire.

C'est la cinquième fois que Martin Fuchs (33 ans dimanche prochain) remporte le Grand Prix d'un des quatre concours estampillés Grand Chelem (avec Genève, Bois-le-Ducs et Spruce Meadows). Le champion d'Europe individuel de 2019, deux fois vainqueur tant à Genève (2019, 2021) qu'au Canada (2023, 2024), n'avait encore jamais triomphé dans la Mecque du saut d'obstacles.

Martin Fuchs est d'ailleurs simplement le quatrième cavalier suisse à s'adjuger ce prestigieux Grand Prix, après Paul Weier en 1973, Willi Melliger en 1983, et son oncle Markus Fuchs en 2004.



GP de Grande-Bretagne: Norris gagne, une Sauber sur le podium Nico Hülkenberg a signé le meilleur résultat de sa carrière en F1 Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant son coéquipier Oscar Piastri. Le podium a été complété par l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari).

A 37 ans, Hülkenberg a provoqué une véritable sensation en finissant sur la troisième marche du podium à l'occasion de son 239e Grand Prix. Jamais encore le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 n'avait terminé dans le top 3 d'une course de formule 1! Pour Sauber, après des années de vaches maigres, c'est un premier podium depuis le GP du Japon en 2012...

Sur un tracé rendu très piégeux par les averses, les McLaren ont encore dominé les débats et ce en dépit de la pénalité de dix secondes infligée à Piastri, qui a ainsi perdu la course. Mais il conserve la tête du championnat avec 8 points d'avance sur Norris.

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé quatrième. Il a mis fin à une série de 12 podiums consécutifs sur le légendaire circuit de Silverstone.



Tour de France: coup double pour Mathieu van der Poel La joie de Mathieu van der Poel à l'arrivée Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Mathieu van der Poel a fait coup double à Boulogne-sur-Mer lors de la 2e étape du Tour de France. Le Néerlandais s'est imposé et a revêtu le maillot jaune de leader.

Au terme d'un sprint royal en montée, van der Poel a devancé le Slovèbe Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard, soit les deux grands favoris pour la victoire finale à Paris. Le spécialiste des classiques - qui a cette année remporté Milan - San Remo et Paris - Roubaix - a ainsi fêté un deuxième succès sur le Tour de France. En 2021, il avait déjà gagné la 2e étape avant de porter le maillot jaune pendant six jours.

Son coéquipier Jasper Philipsen, vainqueur la veille à Lille et premier porteur du maillot de leader, a franchi la ligne à plus de 30 secondes. Au général, van der Poel compte 4 secondes d'avance sur Pogacar et 6 sur Vingegaard.