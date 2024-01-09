Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart Luis Diaz (à gauche), arrivée en provenance de Liverpool durant l'intersaison, a inscrit le 2-0 pour le Bayern. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a remporté samedi soir la Supercoupe Franz-Beckenbauer sur la pelouse de Stuttgart (2-1). Harry Kane et la recrue estivale Luis Diaz ont marqué les deux buts bavarois.

Les Munichois remportent pour la 11e fois de leur histoire le match entre le champion en titre et le vainqueur de la Coupe, et qui lance traditionnellement la saison suivante en Allemagne, portant pour la première fois le nom de la légende du football allemand, décédé en janvier 2024 à 78 ans.

La réduction du score tardive du VfB Stuttgart, qui évoluait avec le Lucernois Luca Jaquez en défense centrale, n'a pas perturbé les hommes de Vincent Kompany. Ces derniers entameront la défense de leur titre en Bundesliga vendredi prochain contre le RB Leipzig.



Aucun suspense dans le remake de la finale Les Bâlois n'ont pas traîné pour écarter le FC Bienne. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le remake de la dernière finale de la Coupe de Suisse lors du premier tour de l'édition 2025/26 n'a pas laissé place au suspense. Le FC Bâle a facilement battu Bienne au Parc Saint-Jacques (6-1).

Les Seelandais, dont le parcours héroïque la saison passée s'était achevé par une défaite 4-1 contre ce même FC Bâle, se sont compliqués la tâche après une minute de jeu en concédant un but gag. Le portier biennois Benjamin Roth a renvoyé un tir bâlois dans la tête de son défenseur Thoma Monney, qui n'a pas pu empêcher l'autogoal.

Pensionnaire de Promotion League, Bienne a ensuite pris l'eau en concédant trois autres buts avant la mi-temps. Moritz Borschinski (24e), Philip Otele (28e), Xherdan Shaqiri (41e) ont rapidement plié l'affaire pour les Rotblau.

Marin Soticek, d'une frappe à l'entrée de la surface (54e) a marqué le cinquième avant que Borschinski n'y aille de son doublé (64e). Uros Vasic a tout de même sauvé l'honneur biennois à la 74e.



Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque Lamine Yamal a fait très mal à Majorque samedi lors de la 1ère journée de Liga. Image: KEYSTONE/EPA/MIQUEL A. BORRAS A 11 contre 9 dès la 39e minute de jeu, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison sur la pelouse de Majorque. Les champions d'Espagne en titre se sont imposé 3-0 samedi en Liga.

Ultra-dominateurs, les Catalans ont ouvert le score dès la 7e minute grâce au Brésilien Raphinha, trouvé au second poteau par le prodige barcelonais Lamine Yamal (7e, 1-0) avant que l'attaquant espagnol Ferran Torres ne double la mise (24e, 2-0) sur une action polémique, où un joueur majorquin était au sol.

Yamal, intenable sur son aile droite, a creusé l'écart en toute fin de match en rentrant sur son pied gauche (90e+4, 3-0), permettant aux champions en titre de s'emparer provisoirement de la première place à la différence de buts.

Deux rouges en six minutes La rencontre a été marquée par des décisions arbitrales contestées, dont deux cartons rouges en six minutes pour deux joueurs locaux, le milieu espagnol Manu Morlanes (33e), contraint de faire faute pour stopper Yamal qui filait au but, et le buteur kosovar Vedat Muriqi (39e), pour un pied haut au niveau de la tempe du nouveau gardien blaugrana Joan Garcia.

L'ancien Rennais Raphinha, premier buteur du match, aurait lui aussi pu être exclu pour un tacle par derrière qui ne lui a valu qu'un jaune (45e+7).



Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué Embolo quittera-t-il l'AS Monaco d'ici la fin du mercato? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'AS Monaco et son capitaine Denis Zakaria se sont imposés face au Havre samedi lors de la 1ère journée de Ligue 1 (3-1). Pas convoqué, Breel Embolo pourrait bien quitter la Principauté.

Les Monégasques ont fait la différence grâce à un autogoal de Gautier Lloris (32e), une réussite de leur recrue anglaise Eric Dier (61e) et un but de Magnes Akliouche (74e). Le HAC a réduit la marque via Rassoul Ndiaye (67e).

Breel Embolo, qui a disputé 89 matches avec l'AS Monaco depuis son arrivée en 2022, pourrait quant à lui quitter le Rocher d'ici la fin du mercato estival. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant bâlois, absent du groupe monégasque samedi, serait sur les tablettes de l'AS Rome et de l'AC Milan.



Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match Fin de parcours pour les soeurs Vergé-Dépré à Montréal (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en 8es de finale du tournoi Elite16 de Montréal samedi. Les soeurs bernoises ont perdu contre les Brésiliennes Carol/Rebecca malgré une balle de match.

La team "Zouk" a perdu ce match très serré sur le score de 21-16 16-21 16-14. Après la perte de la première manche, les deux soeurs ont recollé aux Brésiliennes. Menées 13-9 dans le tie-break, les Suissesses ont aligné cinq points de suite pour s'offrir une balle de match, mais elles ont fini par craquer.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré se concentrent désormais sur les championnats de Suisse, qui se dérouleront du 27 au 29 août sur la Place fédérale à Berne.



Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m Kishane Thompson a pris l'ascendant sur Noah Lyles à un mois des Mondiaux. Image: KEYSTONE/AP/Rafal Oleksiewicz Le vice-champion olympique du 100 m Kishane Thompson a battu le champion olympique Noah Lyles pour leur première confrontation depuis les JO de Paris. Il s'est imposé en 9''87 devant Lyles (9''90).

A un mois des Mondiaux de Tokyo, le Jamaïcain Thompson a pris un départ canon et n'a jamais lâché la tête de course malgré une fin impressionnante de l'Américain Lyles, deuxième en 9''90. L'Américain Kenny Bednarek a pris la troisième place en 9''96.

Thompson et Lyles ne s'étaient plus retrouvés sur la même ligne de départ depuis la finale olympique du 100 mètres l'été dernier à Paris, où Lyles s'était imposé devant Thompson pour cinq millièmes de secondes.

800 m: Hodgkinson impressionne La Britannique Keely Hodgkinson a quant à elle impressionné sur 800 mètres. Elle s'est imposée en 1'54''74, soit la meilleure performance mondiale de la saison.

Ce chrono est d'autant plus remarquable que la championne olympique de la spécialité effectuait sa rentrée après une pause de plus d'un an sans compétition. Handicapée par des blessures pendant plusieurs mois, elle n'avait plus couru depuis la finale olympique en août 2024 à Paris où elle avait décroché l'or.

La Britannique a ainsi confirmé son statut d'immense favorite pour décrocher sa première médaille d'or mondiale au Japon.



Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe Les Suisses, avec Fabrice Egger (à gauche) et Simon Maag ici au bloc, ont renversé les Suédois à Winterthour. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Déjà qualifiée pour l'Euro 2026, la Suisse a bouclé les qualifications par un succès 3-2 face à la Suède samedi à Winterthour. Les volleyeurs helvétiques terminent ainsi en tête du groupe E.

Comme lors du match aller disputé il y a un an en Suède, les Suisses ont compensé un débours de deux sets pour battre les Scandinaves. Ils se sont finalement imposés 21-25 22-25 26-24 25-17 15-9.

La jeune sélection de Juan Manuel Serramalera a fait la différence dans le "money-time" du troisième set avant de prendre définitivement l'ascendant sur les Suédois. Cyril Kolb et Simon Maag ont été les meilleurs marqueurs du côté helvétique avec 16 points chacun.

Avec ce quatrième succès en quatre matches, la Suisse termine à la première place de son groupe devant la Suède et l'Espagne. L'Euro aura lieu du 9 au 27 septembre dans quatre pays: Italie, Finlande, Bulgarie et Roumanie.



Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre Selim Fofana (à gauche, ici lors du match aller) et la Suisse ont été battus par l'Ukraine à Riga. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a bouclé le 2e tour des pré-qualifications pour le Mondial 2027 par une défaite face à l'Ukraine samedi (73-64). Les basketteurs helvétiques n'ont plus leur destin en main.

A Riga, terrain neutre sur lequel l'Ukraine accueille ses adversaires, les Suisses ont donc manqué l'occasion de s'assurer un avenir dans ces éliminatoires. Un premier quart-temps désastreux, perdu 28-12, leur a fortement compliqué la tâche.

Selim Fofana et ses coéquipiers, qui avaient remporté de peu le match aller à Fribourg (66-64), ont toutefois bien réagi, revenant à 10 points à la mi-temps avant de pratiquement recoller sous l'impulsion de Yoan Granvorka. L'ancien joueur d'Union Neuchâtel, déjà décisif lors du succès face à la Slovaquie mercredi (85-72), a ramené la Suisse à trois longueurs sur un tir primé.

Mais la sélection d'Ilias Papatheodorou est retombée dans ses travers lors d'un dernier quart-temps pénible qui a vu l'Ukraine reprendre le large. Le coach grec de l'équipe de Suisse aurait sans doute préféré voir ses joueurs marquer quelques paniers supplémentaires pour améliorer une différence de points qui pourrait bien s'avérer décisive.

Succès ukrainien espéré Car la Suisse doit maintenant espérer une issue favorable lors du dernier match de ce groupe D qui opposera la Slovaquie à l'Ukraine mercredi. Si les Ukrainiens s'imposent à Bratislava, la Suisse disputera les qualifications. En cas de succès slovaque, les trois équipes se retrouveraient à égalité et seraient alors départagées par la différence de points.



Premier League: Sunderland s'impose d'entrée Un premier match gagné pour Xhaka à Sunderland Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Granit Xhaka a fêté un retour victorieux en Premier League. Le milieu suisse et son nouveau club de Sunderland ont en effet battu West Ham 3-0 à domicile lors de la 1re journée.

Avec le brassard de capitaine, Xhaka a orienté le jeu des Black Cats et bien protégé sa défense. Les buts ont été inscrits en seconde période par Mayenda (61e), Ballard (73e) et Isidor (92e).

Fabian Schär (capitaine) et Newcastle ont ramené le nul 0-0 de leur déplacement sur la pelouse d'Aston Villa. Les Magpies n'ont pas profité d'une supériorité numérique dès la 66e et l'expulsion de Konsa.



Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt Les supporters de Saint-Gall ont apprécié leur fin d'après-midi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a facilement franchi le 1er tour de la Coupe de Suisse. Les Brodeurs ont réalisé un "stängeli" en écrasant Walenstadt, club de 3e Ligue, sur le score inhabituel de 13-0.

Baldé a signé un triplé en l'espace de six minutes (55e/56e/61e), alors que Vogt (28e/37e) et Owusu (10e/69e) ont chacun marqué deux fois.



Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public Nino Schurter courra une derni鑽e fois devant son public avant de ranger son VTT (archives). Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Nino Schurter va bel et bien ranger son VTT à l'issue de cette saison. Le Grison disputera la dernière course de sa carrière professionnelle le 21 septembre à Lenzerheide, a-t-il annoncé samedi.

Champion olympique en 2016 à Rio, Schurter fera ses adieux au sport de haut niveau devant son public lors de l'étape grisonne de la Coupe du monde. "J'ai donné mon corps, mon esprit et mon âme au VTT. Un sport magnifique, mais aussi brutal au plus haut niveau. Ce fut une sacrée aventure", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Cette course marquera la fin d'une ère pour le VTT helvétique. Durant sa carrière, Nino Schurter a en effet remporté un set complet de médailles olympiques (bronze à Pékin en 2008, argent à Londres en 2012 et or à Rio en 2016). Il a également remporté dix titres de champion du monde (le dernier en 2022) et détient le record de victoires en Coupe du monde avec ses 36 succès.

Une semaine avant de terminer son voyage à Lenzerheide, - sa "course préférée" -, Schurter participera à ses derniers Mondiaux, aussi devant le public suisse. Les championnats du monde de VTT se dérouleront du 28 août au 14 septembre en Valais. Les épreuves de cross-country auront lieu à Crans-Montana.



GP d'Autriche: Marc Marquez s'impose dans le sprint Marc Marquez est quasi imbattable cette saison en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La pause estivale n'a pas bouleversé la hiérarchie en MotoGP. Grand dominateur de la saison, Marc Marquez (Ducati) a signé un nouveau succès lors du sprint du GP d'Autriche à Spielberg.

Seulement 4e sur la grille après une chute lors des qualifications, le no 93 ne s'est pas laissé déconcentrer. Il a bondi au 2e rang dès le départ derrière son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini). Après l'avoir suivi de près durant plus de la moitié de la course, il a pris le commandement à 5 tours de la fin.

Marc Marquez a donc remporté 12 des 13 sprints disputés cette saison. Au championnat du monde, son avance sur son frère Alex se monte désormais à 123 points. Le podium de samedi a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).



Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape Magnifique succ Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elise Chabbey a gagné la 2e étape du Tour de Romandie féminin entre Conthey et La Tzoumaz (123 km). La Genevoise a devancé de 3 secondes la Slovène Urska Zigart, qui a endossé le maillot jaune.

Les deux coureuses ont été les plus fortes dans la difficile montée finale vers La Tzoumaz. Au train, elles ont fait craquer toutes les autres à part Yara Kastelijn, qui a fait l'accordéon derrière elles sur les 5 derniers kilomètres.

Elise Chabbey, qui n'a que peu relayé la compagne de Tadej Pogacar, a lancé le sprint à 150 m de la ligne. La Slovène n'a pas pu répondre, ce qui a permis à la Suissesse, récente maillot à pois du Tour de France, de fêter le cinquième succès de sa carrière.

"Trop heureuse" "Je suis trop heureuse. Je me suis sentie bien durant la montée. Normalement, ce n'est pas mon point fort ce genre d'ascensions au train. Je n'ai pas beaucoup relayé Urska, je savais qu'elle voulait le général. Mais je n'ai cru à la victoire qu'en passant la ligne", a déclaré la Genevoise au micro de la RTS.

Après le Tour de France, Elise Chabbey a dit avoir été malade durant trois jours. "Puis j'ai eu un mariage et j'ai fait la fête toute la nuit", a-t-elle ajouté dans un sourire.

Au général, Urska Zigart se retrouve en jaune avec 8 secondes d'avance sur Chabbey et 13 sur la Néerlandaise Kastelijn. L'Espagnole Paula Blasi est désormais 4e à 58 secondes, alors que la championne de Suisse Steffi Häberlin est 5e à 1'26.



MotoGP: Marco Bezzechi s'adjuge la pole position du GP d'Autriche Pole position pour Marco Bezzecchi en Autriche Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Italien Marco Bezzecchi partira en tête de la course sprint et du Grand Prix d'Autriche, 13e manche de la saison de MotoGP. Il a décroché le meilleur temps des qualifications samedi matin.

Le pilote Aprilia s'élancera en première ligne devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son compatriote italien Francesco Bagnaia (Ducati), troisième. Bezzecchi a dû passer par les repêchages (Q1) plus tôt dans la matinée pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les douze pilotes les plus rapides.

Il a notamment bénéficié en fin de séance de la chute sans gravité de Marc Marquez, qui domine outrageusement le championnat. L'Espagnol, que l'on attendait en première ligne, ne partira que quatrième sur la grille de départ de la course sprint à 15h00 samedi, et dimanche sur celle du GP à 14h00.

