Le Bayern Munich écrase Leipzig ++ Riedi et Kym victorieux

Bundesliga: le Bayern Munich écrase Leipzig 6-0 Harry Kane inscrit l'un de ses trois buts de la soir閑 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a parfaitement réussi son départ en Bundesliga. Lors du match d'ouverture à domicile, le champion en titre a largement dominé le RB Leipzig 6-0.

Les Bavarois ont exploité leur gros potentiel offensif. Les attaquants Olise (27e/42e). Diaz (32e) et Kane (64e/74e/78e) ont fait voler en éclats la défense des visiteurs.



US Open: Riedi et Kym sortent victorieux des qualifications Leandro Riedi: l'US Open, c'est par là Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi (ATP 436) s'est qualifié pour la première fois pour le tableau principal de l'US Open. Il a battu l'Américain Garrett Johns (ATP 303) 7-6 (7/5) 6-4 au 3e tour des qualifications.

Le Zurichois âgé de 23 ans disputera ainsi le deuxième Grand Chelem de sa carrière, après avoir été battu dès le 1er tour à Wimbledon cet été. Handicapé par plusieurs blessures, il n'a repris la compétition que depuis le mois de mai.

Jérôme Kym (ATP 176) sera lui aussi présent dans le tableau principal. L'Argovien de 22 ans a dominé le Chinois Yibung Wu (ATP 178) 6-3 6-2 pour sortir des qualifications. Lui aussi disputera l'US Open pour la première fois de sa carrière.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) a pour sa part échoué au dernier obstacle. Le Zurichois s'est incliné en deux manches 6-3 6-2 contre l'Américain Zachary Svajda (ATP 143)



Super League dames: surfer sur la vague de l'Euro Marion Daube: signes positifs pour la Super League dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Super League dames reprend ses droits ce week-end. La compétition espère surfer sur la vague de l'Euro en Suisse, qui a été une belle réussite.

L'Euro a démontré que le football féminin disposait d'un grand potentiel dans notre pays. Presque tous les matches ont été joués à guichets fermés (environ 700'000 billets vendus) et les audiences à la télévision ont été appréciables. Désormais, il s'agit d'exploiter ce potentiel et de faire venir le public dans les stades aussi pour le championnat, même si les meilleures joueuses suisses évoluent en majorité à l'étranger.

Le public ciblé par l'ASF est principalement jeune, féminin et financièrement à l'aise. C'est lui qui doit venir garnir les enceintes de la Women's Super League. Mais il y a du travail: la saison dernière, la moyenne de spectateurs dans les stades était de 600 personnes...

Plus de visibilité Les signes avant la reprise samedi sont positifs, a estimé Marion Daube, la directrice du football féminin à l'ASF. "On doit travailler pour donner plus de visibilité au championnat, et utiliser l'élan donné par l'Euro."

Une présence accrue dans les médias sociaux et traditionnels, ainsi que plus d'informations sur les joueuses et les stades sur un portail spécifique (awsl.ch), tels sont les moyens mis en oeuvre pour aider à maintenir l'intérêt.

Par ailleurs, les clubs sont dans l'obligation de disputer au moins deux matches à domicile dans les stades utilisés par les hommes. Le FC Bâle jouera ainsi son premier match samedi (18h00) au Parc Saint-Jacques contre Aarau. YB investira le Wankdorf le 14 septembre dans le cadre d'une journée dédiée au football féminin. Les efforts sont donc nombreux pour susciter davantage qu'un intérêt poli.

Concurrence étrangère A l'instar de la Super League masculine, la compétition des dames doit faire face à la concurrence des championnats étrangers. Les meilleures Suissesses partent nombreuses dans des Ligues où il y a plus d'argent à gagner. Ainsi, parmi les 23 joueuses qui figuraient dans la sélection suisse lors de l'Euro, il n'en reste qu'une dans un club suisse, en l'occurrence Coumba Sow (Bâle).

Par exemple, les prometteuses Naomi Luyet et Iman Beney ont toutes deux quitté les Young Boys après le titre conquis au printemps pour aller respectivement en Allemagne (Hoffenheim) et en Angleterre (Manchester City).

La lutte pour le titre s'annonce assez ouverte, avec les Young Boys, Bâle, le FC Zurich, Grasshopper et Servette Chênois. Le club genevois s'est surtout renforcé avec des joueuses venues de l'étranger.

Le mode de championnat reste le même. Au terme des 18 journées, il y aura des play-off qui réuniront les huit premières équipes. La finale se jouera en deux matches.



Lenka Kölliker élue co-présidente de l'Association des JO 2038 La successeure d'Urs Lehmann à la co-présidence de l'Association JO 2038 a été choisie vendredi Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Lenka Kölliker (55 ans) est la nouvelle co-présidente de l'Association Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Suisse 2038, a annoncé celle-ci.

Elle succède à Urs Lehmann pour former ainsi un duo 100% féminin avec l'autre co-présidente, Ruth Wipfli Steinegger.

Présidente de la Fédération suisse de curling (Swiss Curling), Lenka Kölliker a été désignée par l'Assemblée générale vendredi à Worblaufen. La décision d'Urs Lehmann de rejoindre le poste de CEO de la FIS a provoqué sa démission du poste de co-Président de l'Association, rappelle celle-ci.

Membre du comité des femmes PLR du canton de Berne, Lenka Kölliker "possède une vaste expérience professionnelle et est très bien connectée au sein de la communauté sportive", écrit le communiqué. Elle a aussi mené une carrière diplomatique, notamment en tant que vice-ambassadrice, et est en outre ambassadrice d'Economiesuisse.

"Grâce à l'exclusivité accordée par le CIO, la Suisse est le seul pays en discussion jusqu'en 2027 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2038", rappelle Mme Kölliker, citée dans le communiqué. "Il s'agit d'une chance unique mais aussi d'une grande responsabilité de pouvoir développer un tel projet qui réunit l'ensemble du pays autour d'un événement qui va bien au-delà du sport", ajoute-t-elle.



Emil Bemström signe pour un an à Berne Le Suédois Emil Bemström rejoint le CP Berne Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant suédois Emil Bemström.

Les contrats des défenseurs Simon Kindschi et Louis Füllemann ont en outre été prolongés d'une année soit jusqu'en 2027.

Ailier de 26 ans, Emil Bemström a signé un contrat d'un an avec le "SCB". Il appartenait à la franchise des Pittsburgh Penguins, avec qui il n'a toutefois disputé que 14 matches de NHL la saison dernière. Il a surtout été aligné en AHL durant l'exercice 2024/25, réussissant 48 points avec Wilkes-Barre/Scranton. Il devrait pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs en octobre.



Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final Jérôme Kym est à un succès de son premier tableau final en Grand Chelem Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Trois Suisses joueront vendredi le 3e tour des qualifications de l'US Open. Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler et Leandro Riedi sont ainsi à un succès du tableau principal du Grand Chelem new-yorkais.

Jérôme Kym (ATP 176) s'est imposé 6-3 6-4 face à l'Américain Michael Zheng (ATP 322) jeudi soir au 2e tour. L'Argovien devra vaincre Wu Yibing (ATP 178), qui était devenu en février 2023 à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre ATP, pour accéder pour la première fois au tableau final d'un Majeur.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228), qui a sorti Nikoloz Basilashvili (ATP 109) au 2e tour, en découdra pour sa part avec Zachary Svajda (ATP 143) vendredi. Quant à Leandro Riedi (ATP 436), tombeur d'Otto Virtanen (ATP 123) au 2e tour, il devra battre Garrett Johns (ATP 303) pour s'extraire - comme à Wimbledon - des qualifications.

Dernière Suissesse engagée dans ces qualifications, Simona Waltert (WTA 127) a en revanche échoué au 2e tour jeudi à Flushing Meadows. La Grisonne s'est lourdement inclinée (6-3 6-2) face à l'Américaine Hina Inoue (WTA 218).



Golubic stoppée en quart de finale à Cleveland Viktorija Golubic a été stoppée en quart de finale à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 77) a manqué le coche en quart de finale du WTA 250 de Cleveland.

La Zurichoise de 32 ans s'est inclinée 4-6 6-4 6-4 devant la Chinoise Wang Xinyu (WTA 37) jeudi soir, après avoir mené 6-4 4-3 service à suivre.

La vice-championne olympique 2021 de double a flanché, comme souvent au cours de sa carrière, dans le "money time" de cette rencontre. Elle a ainsi perdu les trois derniers jeux de la seconde manche, et a concédé le break décisif du troisième set dans l'ultime jeu après avoir manqué une balle de 5-5.

Malgré cette défaite frustrante, Viktorija Golubic peut tirer un bilan positif de sa semaine dans l'Ohio. Elle y a disputé son premier quart de finale de l'année sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), le premier aussi depuis son sacre-surprise dans le tournoi de Jiujiang en Chine en novembre 2024.

Finaliste du WTA 125 de Varsovie au début du mois, Viktorija Golubic abordera ainsi en confiance l'US Open où elle affrontera Loïs Boisson au 1er tour. La Zurichoise, qui avait battu la 48e mondiale Katie Boulter au 2e tour à Cleveland plus tôt dans la journée de jeudi, reste sur six victoires dans ses huit derniers matches.



Genève va accueillir le SailGP les 20 et 21 septembre Le circuit du SailGP fera étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre. L'équipage suisse, qui a progressé dans la hiérarchie cette saison, affiche ses ambitions.

Lancé en 2019 par Larry Ellison, co-fondateur de la firme américaine Oracle, et Russell Coutts, ancien skipper quatre fois vainqueur de la Coupe de l'America - dont l'édition 2003 avec Alinghi -, le SailGP a l'ambition de populariser un sport pas toujours facile à suivre ni particulièrement télégénique. Pour y parvenir, la "Formule 1 des mers" - la comparaison est assumée - propose une recette qui a fait ses preuves.

Douze équipes représentant chacune un pays, une dizaine de Grand Prix à travers le globe, des bateaux strictement identiques à chaque équipage pour garantir un maximum d'équité et, surtout, beaucoup de spectacle. Les catamarans à foils F50, descendants des AC50 utilisés lors de l'édition 2017 de la Coupe de l'America, peuvent en effet dépasser les 100 km/h lors de courtes mais intenses régates où les collisions font partie du jeu.

GP de F1 "boosté" "C'est comme un Grand Prix de F1 mais +boosté+, avec davantage de dépassements et de suspense", détaille Sébastien Schneiter, pilote d'un équipage helvétique qui a rejoint le circuit en 2022. Le Genevois de 29 ans, diplômé olympique en 2024 dans la catégorie 49er (8e, avec Arno de Planta), emmène une jeune formation suisse aux dents longues.

Ils sont sept à faire partie du team, six titulaires et un remplaçant. Parmi eux, Maud Jayet, 4e des derniers JO en Laser, occupe le rôle primordial de tacticienne. "Je suis en quelque sorte les yeux du bateau", explique la Lausannoise de 29 ans. "J'observe ce que Sébastien (Schneiter) ne peut pas voir, je garde l'oeil sur l'évolution du vent pendant le parcours et sur le trafic pour éviter toute collision."

Un cap franchi Après une première saison d'apprentissage prometteuse bouclée à la 8e place (sur 9) en 2022/23, l'équipage helvétique a connu un exercice 2023/24 plus compliqué (10e et dernier). Mais il semble avoir franchi un cap cette saison, comme en témoigne cette première manche finale (les trois meilleures équipes des régates initiales s'affrontent pour la gagne) disputée lors du GP de Portsmouth en juillet.

"Nos concurrents nous voient différemment depuis cette étape", assure Sébastien Schneiter, qui mesure pleinement la chance de pouvoir affronter plusieurs fois par an les meilleurs navigateurs du monde. "C'est le rêve de tout athlète de se battre contre des Tom Slinsgby (réd: skipper de l'équipe australienne, tacticien du Team Oracle vainqueur de la Coupe de l'America 2013) ou des Peter Burling (réd: skipper de l'équipe néo-zélandaise, triple vainqueur de la Coupe de l'America)."

Assurer l'avenir La formation suisse de SailGP veut avant tout s'installer durablement au sein d'un circuit dont l'avenir semble assuré après ces cinq premières saisons. "On espère que l'équipe va durer à travers plusieurs générations et qu'un jeune skipper suisse puisse prendre ma place à bord d'ici quelques années", déclare Sébastien Schneiter.

Pour tenter de séduire les jeunes adeptes suisses de voile, le SailGP fera donc étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre. Sur leur bateau "surpuissant", capable d'atteindre des vitesses quatre fois supérieures à celle du vent, les navigateurs suisses rêvent de remporter leur première victoire à domicile.

Les AC50 du SailGP vogueront par ailleurs pour la première fois sur un plan d'eau douce. Ce qui pourrait être un avantage pour ces Suisses qui ont tout appris sur les eaux du Léman n'est pas sans risque pour les organisateurs. Ces derniers espèrent vraiment que le vent soufflera suffisamment pour que les spectateurs puissent profiter de ce spectacle de haute voltige.



Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification Bryan Okoh (au centre) a égalisé pour offrir au LS le droit d'y croire. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport a tenu en échec le Besiktas jeudi lors du barrage aller de Conference League (1-1). Longtemps frustrés, les Vaudois ont égalisé à la 83e pour s'offrir une chance d'y croire.

Bryan Okoh a surgi sur un corner botté par Olivier Custodio et sa reprise du genou droit a terminé dans la lucarne du portier turc Ersin Destanoglu. Une égalisation méritée pour un LS qui n'avait jusque-là pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions.

Ni Gaoussou Diakité (5e, 46e), ni Kaly Sène (9e, 33e), ni Beyatt Lekoueiry (34e, 51e) - le trio offensif reconduit une nouvelle fois par Peter Zeidler - n'avaient réussi à trouver la faille, au grand dam d'un stade de la Tuilière à guichets fermés. L'enceinte a accueilli 11'931 spectateurs dans une ambiance des grands soirs.

Exploit possible Les supporters lausannois ont même cru que le LS allait devoir se rendre à Istanbul avec un désavantage terrible après l'ouverture du score turque peu avant la mi-temps. Le Kosovar Milot Rashica a profité d'un replacement un poil tardif de Karlo Letica, qui venait d'effectuer une sortie décisive, pour faire rugir les quelque 1500 fans turcs présents sur les hauts de Lausanne.

Les hommes de Peter Zeidler ont toutefois eu le mérite de poursuivre leurs efforts en deuxième mi-temps, jusqu'à l'égalisation d'Okoh. S'ils font preuve de la même jouerie que depuis le début de cette campagne qualificative, celle qui leur a permis d'écarter le Vardar Skopje et le FK Astana lors de cette campagne qualificative déjà réussie, les Vaudois peuvent vraiment croire à l'exploit et à une qualification pour la phase de ligue jeudi prochain à Istanbul.



Europa League: YB s'impose à Bratislava Chris Bedia a marqué le seul but du match Image: KEYSTONE/EPA Les Young Boys ont pris une petite option sur la phase de ligue de l'Europa League. En play-off aller, les Bernois sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse détrempée du Slovan Bratislava.

Ce succès s'est matérialisé grâce à une réussite de Chris Bedia dès la 15e, après une lumineuse passe en profondeur d'Edimilson Fernandes. YB - qui a rapidement perdu Males sur blessure (soupçon de nez cassé) - a bénéficié de plusieurs opportunités de creuser son avance, mais n'a pas su les convertir, à l'image de Bedia qui a trop poussé son ballon juste avant la pause.

Les Slovaques ont été dangereux de manière sporadique. Leur meilleure action a été une frappe de Barseghyan déviée par Keller sur sa transversale (20e). La partie s'est déroulée sous un véritable déluge qui n'a évidemment pas simplifié la tâche des joueurs, la pelouse étant glissante et gorgée d'eau.



Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk Joel Mall n'a pas manqué de travail Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette peut continuer à rêver d'un automne européen. En match aller des play-off de Conference League, les Genevois ont obtenu un nul méritoire 1-1 à Cracovie face au Shakhtar Donetsk.

Ce résultat flatteur au vu de la physionomie des débats - 26 tirs à 2! - laisse donc toutes leurs chances aux Servettiens. Le retour chez eux jeudi prochain s'annonce chaud. Les visiteurs ont eu le bonheur de marquer sur leur première vraie incursion dans le camp ukrainien. Oublié par la défense, Fomba a pu transformer victorieusement de la tête un centre de Baron (8e).

Servette s'est surtout appliqué ensuite à défendre cet avantage, ce qu'il a fait avec solidarité et engagement. Très compacts, les grenat ont longtemps frustré leurs adversaires, qui ont dominé tant et plus. Mall, très en vue, a effectué plusieurs arrêts, mais il a dû s'avouer vaincu sur une tête de Bondar (72e). Le Shakhtar a mis une grosse pression en fin de rencontre pour tenter d'arracher la victoire, mais en vain.

Si les joueurs grenat ont livré une bonne performance, il n'en a pas été de même pour la direction du club. Elle a commis une erreur administrative interne qui a eu pour conséquence que Florian Ayé, pas qualifié, n'a pas pu fouler la pelouse à Cracovie...



Tirage au sort de l'US Open: Masarova pas gâtée Une tâche très difficile attend Rebeka Masarova Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Suissesses ont connu des fortunes diverses lors du tirage au sort de l'US Open. Rebeka Masarova affrontera Aryna Sabalenka, no 1 mondiale, alors que Belinda Bencic jouera contre une qualifiée.

Rebeka Masarova (WTA 109) aura de la peine à atteindre le 2e tour à Flushing Meadows, ce qu'elle avait réussi en 2021 et 2023. La Bâloise, de retour sous la bannière suisse, sera aux prises avec la tenante du titre, la Bélarusse Aryna Sabalenka, contre qui elle n'aura au moins rien à perdre. Leur dernier duel, en juin sur herbe à Berlin, avait permis à la numéro 1 mondiale de s'imposer 6-2 7-6.

Belinda Bencic (WTA 18) aura une entame de tournoi a priori plus simple. La championne olympique de Tokyo 2021 affrontera une qualifiée. Sa première rivale tête de série pourrait être la Russe Ludmilla Samsonova (WTA 19) au 3e tour.

Des espoirs Viktorija Golubic (WTA 77) et Jil Teichmann (WTA 85) peuvent envisager de franchir le 1er tour. La Zurichoise sera opposée à la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste à Roland-Garros, qui est surtout performante sur terre battue. A 32 ans, Golubic espère enfin se qualifier pour le 2e tour à l'occasion de son 8e US Open. Quant à la Seelandaise, elle jouera contre l'Américaine Caty McNally (WTA 103), qui est connue plus comme spécialiste de double.

Aucun Suisse ne figure dans le tableau principal, mais l'un ou l'autre pourrait y être admis via les qualifications. Parmi les favoris, Jannik Sinner a hérité du tirage le plus favorable. L'Italien pourrait affronter Jack Draper en quart de finale puis Alexander Zverev dans le dernier carré.

Le tournoi sera pour la première fois lancé un dimanche. Pas moins de 90 millions de dollars de prix seront décernés, ce qui constitue un record et une hausse de 20% par rapport à 2024.



Un nouveau milieu de terrain arrive au LS Retour en Suisse plus rapide que pr関u pour Nicky Beloko Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Nicky Beloko (25 ans) revient en Suisse après un court passage en MLS. Le milieu de terrain s'est engagé libre avec le Lausanne-Sport, a annoncé Austin FC.

Beloko avait signé dans le club texan au début de la fenêtre des transferts. Il était déjà arrivé libre de Lucerne. Il n'a toutefois jamais été aligné avec Austin et a demandé à rentrer en Suisse, ce que le club a accepté. La franchise de MLS a négocié 15% sur un éventuel futur transfert de Beloko, a-t-elle indiqué.



Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans Ludovic Waeber reviendra à Fribourg dans un an Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27. Le gardien fribourgeois a signé pour quatre ans, ont annoncé les Dragons jeudi.

Formé à Gottéron, Ludovic Waeber avait quitté le club de St-Léonard en 2020 pour rejoindre les Zurich Lions. Après trois saisons passées sous le maillot du "Z", le portier a tenté sa chance en Amérique du Nord en 2023/24, sans grand succès. Il est revenu en Suisse en 2024, s'engageant à Kloten dont il défendra les couleurs en 2025/26.

"Nous sommes très satisfaits d’avoir engagé Ludovic Waeber", explique dans un communiqué Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. "Talentueux, ambitieux, perfectionniste, apprécié dans un vestiaire, il s'inscrit parfaitement dans la philosophie du club", dans lequel il devrait logiquement succéder à Reto Berra (38 ans) en tant que gardien titulaire.

